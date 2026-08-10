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Изявление на посолството на Украйна за дрона край Кардам

Изявление на посолството на Украйна за дрона край Кардам

10 Август, 2026 18:27 2 527 92

  • олеся илашчук-
  • украйна-
  • посланик-
  • украински дрон-
  • кардам-
  • майя

Основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна

Изявление на посолството на Украйна за дрона край Кардам - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 август Посланикът на Украйна Олеся ИЛАШЧУК беше поканена на среща с Министъра на Външните Работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август 2026 г.

По време на срещата Посланикът на Украйна увери, че:

- Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор;

- Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване;

- Основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна;

- Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни;

- Възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона;

- Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.

Беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    92 1 Отговор
    Тая ми прилича на ку... кла😎

    Коментиран от #4, #25

    18:29 10.08.2026

  • 2 Робот

    111 2 Отговор
    Прилича на рептил..!

    Коментиран от #42

    18:31 10.08.2026

  • 3 Щъркел

    118 1 Отговор
    А нещо поне едно , Извинете ,, няма ли ?!?!?

    Коментиран от #5

    18:31 10.08.2026

  • 4 Фен

    100 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ми тя си е. Надуваема.

    18:31 10.08.2026

  • 5 бай Кольо

    86 3 Отговор

    До коментар #3 от "Щъркел":

    Има под формата на "дайте още пари и пушкала"!

    18:32 10.08.2026

  • 6 Хм.....

    113 1 Отговор
    Има нещо нередно в госпожа посланичката! Очите ѝ са като на вампир, или като на рептил! Ненормално малки зеници, сякаш изкуствени, за прикритие на истинската същност...

    Коментиран от #30

    18:33 10.08.2026

  • 7 Пиерлуиджи Колина

    93 4 Отговор
    Украйна като последен вариант търси въвличането на ЕС във война преди зимата..! След зимата Украйна ще бъде на парчета и разграбена от други държави..!

    18:35 10.08.2026

  • 8 хехе

    95 5 Отговор
    Нашите са я поканили за да й се извинят за създаденото неудобство, че дрона е украински, а не руски.

    18:35 10.08.2026

  • 9 Цък

    95 4 Отговор
    Какви са тези глупости, тази к@рва си мисли, че българите са безмозъчни като бандерите

    18:36 10.08.2026

  • 10 ПО ДАННИ НА ТАСС

    10 83 Отговор
    РУСКОТО ПВО

    Е СВАЛИЛО

    456 УКРАНСКИ ДРОНА

    ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ.

    НО ПО ИНТЕРЕСНО Е
    ЧЕ УКРАЙНА
    Е ИЗСТРЕЛЯЛА

    САМО

    380 ДРОНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ПО ЖАЛКА ОТ РУСКАТА ПРОПАГАНДА
    НЯМА .

    ЖАЛКИ КРЕМЪЛСКИ ЛЪЖЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #13, #57

    18:40 10.08.2026

  • 11 Пази Боже

    73 2 Отговор
    Тая само като и видиш сурата е ясно че няма какво да говориш с нея

    18:43 10.08.2026

  • 12 Каква е тая

    46 5 Отговор
    "тясна координация""? Май ще се върви към широка координация за прогонване на мунаците! Оставка!

    18:44 10.08.2026

  • 13 Сретен,

    49 3 Отговор

    До коментар #10 от "ПО ДАННИ НА ТАСС":

    пий си шльоковицата и не се занимавай с неща,които не разбираш!

    Коментиран от #33

    18:45 10.08.2026

  • 14 Павел Пенев

    70 2 Отговор
    Тази проститутка се появи в София, била на почивка в Баба Алино.

    Коментиран от #70

    18:45 10.08.2026

  • 15 Призовавам всички мъже, годни да носят

    39 9 Отговор
    Оръжие. На оръжие братя.❤️🇧🇬😁

    Вземете повече, яйца, развалена риба, домати и пред Военно Министерство да изразим нашето недоволство срещу непукизма на Военният Министър, Премиер и Външен Министър които смятат че "Украинският Дрон" ги е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).

    Коментиран от #21, #26

    18:47 10.08.2026

  • 16 Посланичката

    40 1 Отговор
    си движи по нейните "правила", а чамовото какви ти джвака, несретница! Айде радки разтурвайте седянката! Оставка!

    18:48 10.08.2026

  • 17 Боруна Лом

    40 3 Отговор
    ТАЗИ С ТОЗИ ПОГЛЕД ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ЛОЧИ. МЪЖКО СЕМЕ

    18:49 10.08.2026

  • 18 Пантагрюел

    49 1 Отговор
    Общо лафове от рода на : ,, Да живее международното положение !!! "
    Те били искали бърз мир??!
    Ами , като искате, искайте си го от Борката Джонсънов,който ви накара преди четири години да не искате мир.
    Искайте го от Борелката,който ви каза,че ,,Мирът ще се кове на бойното поле "
    И тази ,,посланичка " ,,поканена" ли е или ,,привикана" , защото вчера беше използван глагола ,,привиквам"?

    18:52 10.08.2026

  • 19 Мирко

    51 0 Отговор
    Не чух и видях думата Извинявайте, това няма да се повтори.

    18:55 10.08.2026

  • 20 Хмм

    40 1 Отговор
    и как този дрон вместо на изток се насочил на запад, съвсем встрани от военните действия

    18:55 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    51 1 Отговор
    Жълто син парцал!

    18:55 10.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    48 0 Отговор
    В други държави ПРИВИКВАТ посланици, ВРЪЧВАТ им ноти, нашите я .... ПОКАНИЛИ🤔
    На кафе ли са в поканили,
    на коняче ли са я поканил...😡

    Коментиран от #28

    18:56 10.08.2026

  • 24 Сатана Z

    43 0 Отговор
    - "Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор"

    И тогава какъв юуй търси в България украински боен дрон носещ пластичен експлозив С4 ,с който може да се взриви компресорната станция за газ край Кардам?

    Коментиран от #41

    18:59 10.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    А не ти ли прилича на
    ПРОФЕСИОНАЛНА Q-рва🤔❓
    Дори диплом има❗

    Коментиран от #64

    18:59 10.08.2026

  • 26 Ами

    29 1 Отговор

    До коментар #15 от "Призовавам всички мъже, годни да носят":

    МО значи е виновно, че дрончето си прелетяло през цяла Северна Добруджа и бам, се взривило на самата граница в България, а ние вече нямаме самолети дори за парад, костов започна обезкостяването на армията, а неговите наследници го довършиха, ами приказките на Мирчев и Гюров по случая са точно като на посланичката

    19:00 10.08.2026

  • 27 зеленясала

    44 1 Отговор
    Украинската наглост , безочие и арогантност са събрани в това изявление.
    Но затова хората са казали " Храни куче,да те лае"!

    19:01 10.08.2026

  • 28 Хмм

    37 1 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    точно я привикаха, в Молдова същия случай, страх ги да кажат дори какъв е дронът, ако не беше Радев премиер, смятате ли че щяха да ни кажат че е украински или да привикат посланичката, кой би го направил - Асен Василев, Мирчев, Гяуров, Борисов?

    19:04 10.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Фют

    27 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм.....":

    Може да е с лещи, понеже и цвета им изглежда неестествено наситен.
    100% крие същността си.
    Някой да й спретне среща от третия вид.

    19:17 10.08.2026

  • 31 Механик

    34 0 Отговор
    Това на снимката е добре прикрит траверсатив или просто е жена от другия пол??

    Коментиран от #66

    19:18 10.08.2026

  • 32 Ерих Фон Шпигел

    28 0 Отговор
    Кой може да повярва че Велислава и Олесия не са проститутки?

    Коментиран от #43

    19:18 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 По делата им ще ги познаете

    21 0 Отговор
    По Посланниците може да съдите за отношението на изпращащата държава към приемащата държава. Сещам се в момента за две държави, които очеизвадно ни въприемат за нещо като бар..к.

    19:22 10.08.2026

  • 35 ВОВКА МАСОВКАТА

    1 22 Отговор
    ПАК ОБИКАЛЯ
    НАДЕЛЕЧ
    ОТ ФРОНТА

    И СЕ СНИМА С МАЛКИ МОМЧЕНЦА

    ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ
    ЗАЩО НЕ СЕ ОТБИЕ
    В КРИМ
    ДА ВИДИ КАК Е ДВИЖУХАТА?

    Коментиран от #73

    19:22 10.08.2026

  • 36 Българин

    14 1 Отговор
    Укросволоч,Русия чудесно се отнася с мас както трябва!

    19:23 10.08.2026

  • 37 Чапай

    21 1 Отговор
    Ако следваме логиката на тоя кьопек ,излиза че Руснаците виновни щото има война,с една дума ако нямаше война нямало да има дрон който да се взриви..хаха.Толкова е ку-ха тая че няма и на къде.

    Коментиран от #39

    19:25 10.08.2026

  • 38 Гост

    19 0 Отговор
    Пак се оправдахте с Путин.
    Че и нашите експерти на хранилка моментално надушиха сгода, да ревнат за закупуване на модерна система за засичане на дронове, и да се наредят за тлъст комисион.

    19:28 10.08.2026

  • 39 Гост

    24 0 Отговор

    До коментар #37 от "Чапай":

    Война нямаше да има, ако бандерите спазваха минските споразумения и не изтезаваха руснаци в Донбас.

    Коментиран от #45

    19:29 10.08.2026

  • 40 венсеремос

    24 0 Отговор
    Изгонете бандерката от България.Закрийте посолството на Фашистка Окраина.ВЪН всички бандери ,фашисти от България.Радев да възтанови връзките с Русия и Путин! За Русия! За Путин!

    19:29 10.08.2026

  • 41 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Дрончето е със специална мисия. Провокира заплаха у лековерното население, за да отдели няколко милиарда евра за втора ръка "модерна" противодронна система.
    Мазните експерти вече я препоръчаха и сега чакат зяпнали за комисионите си.

    19:34 10.08.2026

  • 42 Буби Мисир0тулупскu

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    На мен ми прилича повече на Диана Габровска

    19:36 10.08.2026

  • 43 няма нужда от снимка

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ерих Фон Шпигел":

    Това е много трудно задание с ясен и отчетлив отговор

    19:37 10.08.2026

  • 44 Зелен потник

    7 0 Отговор
    - Путин ми с....а в гаШтити.

    19:41 10.08.2026

  • 45 Чапай

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    Така де ,на едно мнение сме.

    19:41 10.08.2026

  • 46 Н.П. Олеся Илашчук

    12 0 Отговор
    2005 г. завършва Черновицкия университет, магистър по география от факултета по история, политология и международни отношения (забележете факултета и специалността)
    Работи в частния бизнес и се занимава с психотерапия, гещалт терапия и системни семейни консултации (не се упоменава точен период)
    2022 е назначена за посланник в България.
    Чух ли някой да говори за популацията на калинките в България?

    Коментиран от #49

    19:42 10.08.2026

  • 47 Зелен потник

    6 0 Отговор
    - Какъв дрон бе, мишки? Бързо ми събирайте по още една заплата, да не кажа на Урсула да ви привика на килимчето.

    19:43 10.08.2026

  • 48 Истината

    11 0 Отговор
    Думата извинявай не фигурира в украинския речник, запомнете го добре българи! От 10 руски град населен и с българи!

    19:43 10.08.2026

  • 49 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Н.П. Олеся Илашчук":

    От 2005 до 2022 е изшмукала десетина кофи "протеинов шейк".

    19:45 10.08.2026

  • 50 Ммммч

    17 0 Отговор
    Долни боклуци. Вън от бг . Трябва да се затвори посолството

    19:47 10.08.2026

  • 51 Интересно

    9 0 Отговор
    На снимката изглежда доволно засмяна, с гордо вдигната глава. А трябваше да гледа в земята и да моли за извинение

    19:51 10.08.2026

  • 52 Техническо Въпросче

    6 0 Отговор
    Как дрон с далечина на полета 300 км се изстрелва от Крайна на изток към Русия, след което бива отклонен на югозапад и прелита 500 километра преди да се взриви близо до компресорната станция?

    Коментиран от #55, #72

    19:52 10.08.2026

  • 53 Поне

    9 0 Отговор
    едно "извинявайте" или ", много съжаляваме за инцидента беше редно да изрази.

    19:54 10.08.2026

  • 54 Някой си

    9 0 Отговор
    Нема такова грозно нещо!

    19:54 10.08.2026

  • 55 Втори въпрос

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Техническо Въпросче":

    Колко гориво има дрон с тегло 25 килограма, от които 5 кг експлозив, 6-7 кг двигател и 10 --12 кг конструкция? И колко бензин му трябва за прелитане на 500 км?

    19:59 10.08.2026

  • 56 Уточнение

    8 0 Отговор
    Тази магистрална труденичка е толкова невменяема ,колкото друсащият се комик.
    Нацистите трябва просто да се унищожават!

    20:06 10.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Българин

    6 0 Отговор
    Излиза според тая,че Русия пак е виновна,а не Украйна.Русия е готова за мир,а Зеленски продължава войната,защото иска да приключи при условията на Украйна.Русия ще бъде победител,малко остана.

    20:20 10.08.2026

  • 60 Иван

    6 0 Отговор
    А няма ли да бъде обявена за Персона Нон Грата????

    20:22 10.08.2026

  • 61 5555

    7 0 Отговор
    Време е тая да напусне България.Веднага.

    20:23 10.08.2026

  • 62 хитлер

    5 0 Отговор
    Моля ви не показвайте тази укро змия от близо или и скриите лицето.

    20:34 10.08.2026

  • 63 Честни сини очи

    3 0 Отговор
    широко отворени устни, машаала

    20:43 10.08.2026

  • 64 Оре

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тя е таава. То сега в украйна почнали скандали с качества на сегашните уж дипломати включительно Сибига. Пряко е казано че сегашните посланички са нечии любовници и не притежааат ни то знания, нито качества на дипломати. Тази пък баш ка

    Коментиран от #69

    20:47 10.08.2026

  • 65 Кравария убер алес

    4 1 Отговор
    Тия и географията искат да сменят. Русия е нагоре, България надолу простичко казано. Та, какво прави тоя дрон примамка с 5-25 кг взрив(според самите укри) в противоположна посока? И то на едни 200км? Не в Молдова, не в Румъния, а в България. За мен си е било с цел.

    Коментиран от #68

    20:52 10.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 здравко тошков кондуктор

    2 0 Отговор
    сега разбирам че вече има извънземни,истина ви казвам те са го насочили...................

    20:55 10.08.2026

  • 68 слави тъпото

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Кравария убер алес":

    ами от топлото се е побъркал ,ами тъй де

    20:57 10.08.2026

  • 69 сливчо чо

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оре":

    ами набедена е,чиста е като детска сълза..................

    20:58 10.08.2026

  • 70 балчо теслата

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    не е вярно видя ли са я на пукет да пука водки................

    21:01 10.08.2026

  • 71 Еврослон

    7 0 Отговор
    Това добре. Допломатите кога ще гоним? Радев?

    21:01 10.08.2026

  • 72 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Техническо Въпросче":

    Отговорът е СОК "Камчия", руската база на спецназ "Алфа"...

    21:03 10.08.2026

  • 73 андрей от тв.

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ВОВКА МАСОВКАТА":

    абе тъпото сие тъпо............вариго печиго дъул

    21:06 10.08.2026

  • 74 ВВП

    6 0 Отговор
    Това чудовище да се изгони от моята България.Казах.!

    21:10 10.08.2026

  • 75 ВВП

    7 0 Отговор
    Окропите трябва да ядат дървото денем и нощем.24/7..Без милост Много гнусна злобна раса.

    21:11 10.08.2026

  • 76 ВВП

    7 0 Отговор
    Видиш ли окроп ,сапа в тиквата .

    21:14 10.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ВВП

    6 0 Отговор
    Само млатене за окраинската измет.

    21:23 10.08.2026

  • 80 ВВП

    5 0 Отговор
    Окропите трябва да ядат дървото денем и нощем.24/7..Без милост Много гнусна злобна раса.

    21:24 10.08.2026

  • 81 Урко фашистки лъжи

    7 0 Отговор
    Време е да изгоним сексоложката

    21:25 10.08.2026

  • 82 ВВП

    4 0 Отговор
    За тоя крокодил един сап в тиквата .

    21:26 10.08.2026

  • 83 ХА ПОЗНАЙТЕ...

    3 0 Отговор
    ПРИЛИЧА НА ТУ ТУ Р УТКА, ДЪРЖИ СЕ КАТО ТУ ТУ Р УТКА, ПРЕПОДАВА ЗА ТУ ТУ Р УТКИ .....ЩО Е ТО

    21:39 10.08.2026

  • 84 ВЕДНАГА ДА СЕ ЕКСТРАДИРА БОКЛУКА ИЛАСЧУК

    4 0 Отговор
    ТУК НЕ Е БАРДАК ! ЧИБА МА БАРДАКЕСО !

    21:47 10.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ХАХ

    4 0 Отговор
    Тая си е жив т..ра..верс.

    22:05 10.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 55 от Козлодуй

    0 4 Отговор
    Слава на Украйна , на героите Слава .

    22:09 10.08.2026

  • 89 Да си го заврът

    2 0 Отговор
    Дето слънце не огрява.

    23:46 10.08.2026

  • 90 Да си го заврът

    2 0 Отговор
    Дето слънце не огрява.

    23:55 10.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 АЙ ЗА КАКВИ ЛЮБЕЗНОСТИ СТАВА ДУМА

    0 0 Отговор
    АУУУ, ПОКАНИЛИ Я. КАКВА ЛЮБЕЗНОСТ ,А!
    А АГИТКА С РЪКОПЛЯКАНЕ НЕМАШЕ ЛИ??
    ЕЙ , НЕ СЕ ОТУЧИХА ОТ ТОВА ГГгЪЗОЛИЗФАНЕ .
    КАЖИ МИ КОИ СА ТИ ПРИЯТЕЛИТЕ , ЗА ДА ТИ КАЖА КАКЪВ СИ.
    АМИ НАЙ-ВЕЧЕ - УУКРОНАЦИСТКИТЕ ПИТЕЦИ И ФФАШУРСУЛАНТИТЕ.

    02:17 11.08.2026

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