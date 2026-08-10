Изявление на посолството на Украйна за дрона край Кардам

На 10 август Посланикът на Украйна Олеся ИЛАШЧУК беше поканена на среща с Министъра на Външните Работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август 2026 г.

По време на срещата Посланикът на Украйна увери, че:

- Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор;

- Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване;

- Основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна;

- Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни;

- Възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона;

- Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.

Беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.