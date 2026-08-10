Изявление на посолството на Украйна за дрона край Кардам

На 10 август Посланикът на Украйна Олеся ИЛАШЧУК беше поканена на среща с Министъра на Външните Работи на Република България Велислава Петрова-Чамова във връзка с инцидента с падналия безпилотен летателен апарат на територията на Република България на 8 август 2026 г.
По време на срещата Посланикът на Украйна увери, че:
- Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е страна партньор;
- Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване;
- Основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна;
- Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка запаха за съседните страни;
- Възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона;
- Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.
Беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4, #25
18:29 10.08.2026
2 Робот
Коментиран от #42
18:31 10.08.2026
3 Щъркел
Коментиран от #5
18:31 10.08.2026
4 Фен
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Ми тя си е. Надуваема.
18:31 10.08.2026
5 бай Кольо
До коментар #3 от "Щъркел":Има под формата на "дайте още пари и пушкала"!
18:32 10.08.2026
6 Хм.....
Коментиран от #30
18:33 10.08.2026
7 Пиерлуиджи Колина
18:35 10.08.2026
8 хехе
18:35 10.08.2026
9 Цък
18:36 10.08.2026
10 ПО ДАННИ НА ТАСС
Е СВАЛИЛО
456 УКРАНСКИ ДРОНА
ЗА ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ.
НО ПО ИНТЕРЕСНО Е
ЧЕ УКРАЙНА
Е ИЗСТРЕЛЯЛА
САМО
380 ДРОНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ПО ЖАЛКА ОТ РУСКАТА ПРОПАГАНДА
НЯМА .
ЖАЛКИ КРЕМЪЛСКИ ЛЪЖЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #13, #57
18:40 10.08.2026
11 Пази Боже
18:43 10.08.2026
12 Каква е тая
18:44 10.08.2026
13 Сретен,
До коментар #10 от "ПО ДАННИ НА ТАСС":пий си шльоковицата и не се занимавай с неща,които не разбираш!
Коментиран от #33
18:45 10.08.2026
14 Павел Пенев
Коментиран от #70
18:45 10.08.2026
15 Призовавам всички мъже, годни да носят
Вземете повече, яйца, развалена риба, домати и пред Военно Министерство да изразим нашето недоволство срещу непукизма на Военният Министър, Премиер и Външен Министър които смятат че "Украинският Дрон" ги е удостоил с присъствието си да избухне на един км. от Компресорната станция, (показват ни един от шперплат направен, по медиите).
Коментиран от #21, #26
18:47 10.08.2026
16 Посланичката
18:48 10.08.2026
17 Боруна Лом
18:49 10.08.2026
18 Пантагрюел
Те били искали бърз мир??!
Ами , като искате, искайте си го от Борката Джонсънов,който ви накара преди четири години да не искате мир.
Искайте го от Борелката,който ви каза,че ,,Мирът ще се кове на бойното поле "
И тази ,,посланичка " ,,поканена" ли е или ,,привикана" , защото вчера беше използван глагола ,,привиквам"?
18:52 10.08.2026
19 Мирко
18:55 10.08.2026
20 Хмм
18:55 10.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
18:55 10.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На кафе ли са в поканили,
на коняче ли са я поканил...😡
Коментиран от #28
18:56 10.08.2026
24 Сатана Z
И тогава какъв юуй търси в България украински боен дрон носещ пластичен експлозив С4 ,с който може да се взриви компресорната станция за газ край Кардам?
Коментиран от #41
18:59 10.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":А не ти ли прилича на
ПРОФЕСИОНАЛНА Q-рва🤔❓
Дори диплом има❗
Коментиран от #64
18:59 10.08.2026
26 Ами
До коментар #15 от "Призовавам всички мъже, годни да носят":МО значи е виновно, че дрончето си прелетяло през цяла Северна Добруджа и бам, се взривило на самата граница в България, а ние вече нямаме самолети дори за парад, костов започна обезкостяването на армията, а неговите наследници го довършиха, ами приказките на Мирчев и Гюров по случая са точно като на посланичката
19:00 10.08.2026
27 зеленясала
Но затова хората са казали " Храни куче,да те лае"!
19:01 10.08.2026
28 Хмм
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":точно я привикаха, в Молдова същия случай, страх ги да кажат дори какъв е дронът, ако не беше Радев премиер, смятате ли че щяха да ни кажат че е украински или да привикат посланичката, кой би го направил - Асен Василев, Мирчев, Гяуров, Борисов?
19:04 10.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фют
До коментар #6 от "Хм.....":Може да е с лещи, понеже и цвета им изглежда неестествено наситен.
100% крие същността си.
Някой да й спретне среща от третия вид.
19:17 10.08.2026
31 Механик
Коментиран от #66
19:18 10.08.2026
32 Ерих Фон Шпигел
Коментиран от #43
19:18 10.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 По делата им ще ги познаете
19:22 10.08.2026
35 ВОВКА МАСОВКАТА
НАДЕЛЕЧ
ОТ ФРОНТА
И СЕ СНИМА С МАЛКИ МОМЧЕНЦА
ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ
ЗАЩО НЕ СЕ ОТБИЕ
В КРИМ
ДА ВИДИ КАК Е ДВИЖУХАТА?
Коментиран от #73
19:22 10.08.2026
36 Българин
19:23 10.08.2026
37 Чапай
Коментиран от #39
19:25 10.08.2026
38 Гост
Че и нашите експерти на хранилка моментално надушиха сгода, да ревнат за закупуване на модерна система за засичане на дронове, и да се наредят за тлъст комисион.
19:28 10.08.2026
39 Гост
До коментар #37 от "Чапай":Война нямаше да има, ако бандерите спазваха минските споразумения и не изтезаваха руснаци в Донбас.
Коментиран от #45
19:29 10.08.2026
40 венсеремос
19:29 10.08.2026
41 Гост
До коментар #24 от "Сатана Z":Дрончето е със специална мисия. Провокира заплаха у лековерното население, за да отдели няколко милиарда евра за втора ръка "модерна" противодронна система.
Мазните експерти вече я препоръчаха и сега чакат зяпнали за комисионите си.
19:34 10.08.2026
42 Буби Мисир0тулупскu
До коментар #2 от "Робот":На мен ми прилича повече на Диана Габровска
19:36 10.08.2026
43 няма нужда от снимка
До коментар #32 от "Ерих Фон Шпигел":Това е много трудно задание с ясен и отчетлив отговор
19:37 10.08.2026
44 Зелен потник
19:41 10.08.2026
45 Чапай
До коментар #39 от "Гост":Така де ,на едно мнение сме.
19:41 10.08.2026
46 Н.П. Олеся Илашчук
Работи в частния бизнес и се занимава с психотерапия, гещалт терапия и системни семейни консултации (не се упоменава точен период)
2022 е назначена за посланник в България.
Чух ли някой да говори за популацията на калинките в България?
Коментиран от #49
19:42 10.08.2026
47 Зелен потник
19:43 10.08.2026
48 Истината
19:43 10.08.2026
49 Гост
До коментар #46 от "Н.П. Олеся Илашчук":От 2005 до 2022 е изшмукала десетина кофи "протеинов шейк".
19:45 10.08.2026
50 Ммммч
19:47 10.08.2026
51 Интересно
19:51 10.08.2026
52 Техническо Въпросче
Коментиран от #55, #72
19:52 10.08.2026
53 Поне
19:54 10.08.2026
54 Някой си
19:54 10.08.2026
55 Втори въпрос
До коментар #52 от "Техническо Въпросче":Колко гориво има дрон с тегло 25 килограма, от които 5 кг експлозив, 6-7 кг двигател и 10 --12 кг конструкция? И колко бензин му трябва за прелитане на 500 км?
19:59 10.08.2026
56 Уточнение
Нацистите трябва просто да се унищожават!
20:06 10.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Българин
20:20 10.08.2026
60 Иван
20:22 10.08.2026
61 5555
20:23 10.08.2026
62 хитлер
20:34 10.08.2026
63 Честни сини очи
20:43 10.08.2026
64 Оре
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тя е таава. То сега в украйна почнали скандали с качества на сегашните уж дипломати включительно Сибига. Пряко е казано че сегашните посланички са нечии любовници и не притежааат ни то знания, нито качества на дипломати. Тази пък баш ка
Коментиран от #69
20:47 10.08.2026
65 Кравария убер алес
Коментиран от #68
20:52 10.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 здравко тошков кондуктор
20:55 10.08.2026
68 слави тъпото
До коментар #65 от "Кравария убер алес":ами от топлото се е побъркал ,ами тъй де
20:57 10.08.2026
69 сливчо чо
До коментар #64 от "Оре":ами набедена е,чиста е като детска сълза..................
20:58 10.08.2026
70 балчо теслата
До коментар #14 от "Павел Пенев":не е вярно видя ли са я на пукет да пука водки................
21:01 10.08.2026
71 Еврослон
21:01 10.08.2026
72 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #52 от "Техническо Въпросче":Отговорът е СОК "Камчия", руската база на спецназ "Алфа"...
21:03 10.08.2026
73 андрей от тв.
До коментар #35 от "ВОВКА МАСОВКАТА":абе тъпото сие тъпо............вариго печиго дъул
21:06 10.08.2026
74 ВВП
21:10 10.08.2026
75 ВВП
21:11 10.08.2026
76 ВВП
21:14 10.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ВВП
21:23 10.08.2026
80 ВВП
21:24 10.08.2026
81 Урко фашистки лъжи
21:25 10.08.2026
82 ВВП
21:26 10.08.2026
83 ХА ПОЗНАЙТЕ...
21:39 10.08.2026
84 ВЕДНАГА ДА СЕ ЕКСТРАДИРА БОКЛУКА ИЛАСЧУК
21:47 10.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ХАХ
22:05 10.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 55 от Козлодуй
22:09 10.08.2026
89 Да си го заврът
23:46 10.08.2026
90 Да си го заврът
23:55 10.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 АЙ ЗА КАКВИ ЛЮБЕЗНОСТИ СТАВА ДУМА
А АГИТКА С РЪКОПЛЯКАНЕ НЕМАШЕ ЛИ??
ЕЙ , НЕ СЕ ОТУЧИХА ОТ ТОВА ГГгЪЗОЛИЗФАНЕ .
КАЖИ МИ КОИ СА ТИ ПРИЯТЕЛИТЕ , ЗА ДА ТИ КАЖА КАКЪВ СИ.
АМИ НАЙ-ВЕЧЕ - УУКРОНАЦИСТКИТЕ ПИТЕЦИ И ФФАШУРСУЛАНТИТЕ.
02:17 11.08.2026