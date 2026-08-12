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Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Сакар

Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Сакар

12 Август, 2026 08:04 787 4

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  • сакар

Пожарът тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд

Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Сакар - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополовград, където се запали гора. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес ще продължи борбата с огъня, като целта снощи е била той да не навлезе в иглолистна гора.

Пожарът тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстият дим притесни хората. Директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Хасково ст. комисар Митко Чакалов заяви, че няма опасност за населените места. На терен работят шест екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят.

Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара.

Причината за огъня още не е установена. Той се е разпространил заради вятъра, каза още комисар Чакалов. Областният управител Тодор Иванов обясни, че към момента има забрана за почистване на земеделските земи, пише NOVA.


България
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  • 4 предположение

    1 0 Отговор
    Пожарите в Странджа са причинени от преминаващи през горите мигранти, навлизащи от Турция на наша територия. През нощта в планината е студено и си палят огън, за да се стоплят. Това поставя въпроса как се пазят границите ни.

    08:49 12.08.2026

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