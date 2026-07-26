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Антон Хекимян: Победоносната за кмета Терзиев борба с мафията доведе до по-мръсна столица

Антон Хекимян: Победоносната за кмета Терзиев борба с мафията доведе до по-мръсна столица

26 Юли, 2026 18:40 804 24

  • антон хекимян-
  • борба с мафията-
  • васил терзиев-
  • мръсна столица

"Кметът не е направил и един метър нови велоалеи – това е официален отговор след мое питане в СОС. Градът в момента се управлява на скорост пиар и нищо повече“, отбеляза председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет

Антон Хекимян: Победоносната за кмета Терзиев борба с мафията доведе до по-мръсна столица - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

PR-ът е за кмета Васил Терзиев, а реалните проблеми на града се замитат под килима и остават за сметка на столичани. Това заяви в обзорното предаване "Метроном“ на Радио ФОКУС председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в равносметката си за изминалия политически сезон в столицата.

"Единственото, което изглежда всъщност, че ще управлява Васил Терзиев, са социалните мрежи. Победоносната за кмета борба с мафията доведе до по-мръсна столица. Обещанията за един работещ лифт на Витоша остават само в сънищата му, а до края на мандата не остава много време“, посочи Хекимян в интервю пред Цоня Събчева.

Общинският съветник даде пример и с липсата на нова инфраструктура за велосипедисти, въпреки че се подготвя концесия за отдаването им под наем.

"Кметът не е направил и един метър нови велоалеи – това е официален отговор след мое питане в СОС. Градът в момента се управлява на скорост пиар и нищо повече“, отбеляза той и допълни, че въпреки това ГЕРБ продължава да подкрепя ключови за града решения: "ГЕРБ, дори в опозиция, е единствената партия, която гласува бюджетите на кмета и капиталовата програма, защото вярваме, че за града трябва да продължи да се работи.“

По повод внезапното освобождаване на директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов, Хекимян изтъкна, че това е признание за провала в управлението на завода за боклук, за който от ГЕРБ-СДС сигнализират от месеци.

"Любимецът на Терзиев беше изхвърлен на сметището лично от Терзиев, без отново да се каже цялата истина. Всъщност проблемите станаха все повече и те нараснаха лавинообразно. Разполагам с нови кадри от дрон – заводът е заринат в боклуци, а отпадъците се заравят директно на сметището, което запълва ударно неговия капацитет", подчерта той.

Припомняме, че директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Юлиан Даскалов.

Според Антон Хекимян с действията си столичният кмет изкуствено създава кризисна ситуация, за да оправдае бъдещи спешни разходи. "Това вече е моделът "Терзиев“ – той слага гражданите в капан. Създава се екстрена ситуация и след това се обяснява как трябва по спешност и ударно да се изхарчат едни десетки, а може би и стотици милиони за разширяване на сметището, вместо поетапно да се свърши работата“, заключи председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Репортер

    20 0 Отговор
    Тони, ти сега какво работиш? И за какви пари?

    Коментиран от #6, #9

    18:52 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще те допълня

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    Антония Хекимяна е влюбена в Терзиев.

    18:53 26.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор
    Нощем тротоарите пред М. З. на "Ботев" ако са чисти, не виждам защо имаш претенции

    18:54 26.07.2026

  • 8 Съдията

    17 0 Отговор
    Млък бе, ГРОБ-арска подметко!😂

    18:54 26.07.2026

  • 9 розов пеньоар

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Репортер":

    ходи по прайдове из Европа днес се е прибрал от Германия.

    18:54 26.07.2026

  • 10 Горе ! - Долу !

    3 4 Отговор
    Същото !

    Става !

    И !

    С Държавата !

    18:56 26.07.2026

  • 11 Ходи

    13 0 Отговор
    си на село , да ти е чисто и не Мърси столицата !

    18:57 26.07.2026

  • 12 Зайчарник

    10 0 Отговор
    Тоя пък откъде изникна .

    19:00 26.07.2026

  • 13 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Кикимяу виде, че оня бъзливия изпълзе от зайчарника и газ, да не остане надзаде и он да плювне некой ръкоч!🤣

    19:02 26.07.2026

  • 14 Тахмисян

    9 0 Отговор
    Столицата е мръсна след прайда на приятелите ти.

    19:02 26.07.2026

  • 15 Фройд

    8 0 Отговор
    Хаха, шефа му дебелее а той слабее, що е то ?!
    Излъгано овчарче , най глупавия арменец който познавам.
    А аз познавам много арменци. Много готини хора, но във всяка щайга, има поне един развален домат.

    19:10 26.07.2026

  • 16 Госпожята

    7 0 Отговор
    По добре малко мръсна столица но без мафия
    Да знаеш ху ху

    19:11 26.07.2026

  • 17 Този грозния е

    5 0 Отговор
    Пълно менте. Корумое, Картофа го изобличи. Страх го е да се яви на детектора на лъжата

    19:11 26.07.2026

  • 18 Божа работа

    4 0 Отговор
    Ако , си обратен и вървиш с рогатия, не си човек.

    19:12 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стоянов

    2 0 Отговор
    Ами нали вие - СОС - управлявате София , бе Хекимянчо? Става, каквото гласувате.

    19:25 26.07.2026

  • 21 Иван

    4 0 Отговор
    Ти колко колоездача познаваш щото само простотии на българина вечно някой му е крив по мръсно от София си само ти

    19:31 26.07.2026

  • 22 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    Изпрах си 6 чифта прашки,но ги простях на вътрешната тераска,за да не ги цапа този прах,който вятърът раздухва.

    19:31 26.07.2026

  • 23 койдазнай

    2 0 Отговор
    Нови велоалеи има, при това удобни. Примерно по Патриарха и Скобелев. Вярно, гербиджа направи всичко възможно да ги саботира.

    19:36 26.07.2026

  • 24 777

    0 0 Отговор
    както казва Тони Димитрова: Не може една куха лейка да се прави на древна амфора, не е точен цитатът, но смисъла е важен

    19:57 26.07.2026

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