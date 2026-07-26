Антон Хекимян: Победоносната за кмета Терзиев борба с мафията доведе до по-мръсна столица

PR-ът е за кмета Васил Терзиев, а реалните проблеми на града се замитат под килима и остават за сметка на столичани. Това заяви в обзорното предаване "Метроном“ на Радио ФОКУС председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в равносметката си за изминалия политически сезон в столицата.

"Единственото, което изглежда всъщност, че ще управлява Васил Терзиев, са социалните мрежи. Победоносната за кмета борба с мафията доведе до по-мръсна столица. Обещанията за един работещ лифт на Витоша остават само в сънищата му, а до края на мандата не остава много време“, посочи Хекимян в интервю пред Цоня Събчева.

Общинският съветник даде пример и с липсата на нова инфраструктура за велосипедисти, въпреки че се подготвя концесия за отдаването им под наем.

"Кметът не е направил и един метър нови велоалеи – това е официален отговор след мое питане в СОС. Градът в момента се управлява на скорост пиар и нищо повече“, отбеляза той и допълни, че въпреки това ГЕРБ продължава да подкрепя ключови за града решения: "ГЕРБ, дори в опозиция, е единствената партия, която гласува бюджетите на кмета и капиталовата програма, защото вярваме, че за града трябва да продължи да се работи.“

По повод внезапното освобождаване на директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов, Хекимян изтъкна, че това е признание за провала в управлението на завода за боклук, за който от ГЕРБ-СДС сигнализират от месеци.

"Любимецът на Терзиев беше изхвърлен на сметището лично от Терзиев, без отново да се каже цялата истина. Всъщност проблемите станаха все повече и те нараснаха лавинообразно. Разполагам с нови кадри от дрон – заводът е заринат в боклуци, а отпадъците се заравят директно на сметището, което запълва ударно неговия капацитет", подчерта той.

Припомняме, че директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Юлиан Даскалов.

Според Антон Хекимян с действията си столичният кмет изкуствено създава кризисна ситуация, за да оправдае бъдещи спешни разходи. "Това вече е моделът "Терзиев“ – той слага гражданите в капан. Създава се екстрена ситуация и след това се обяснява как трябва по спешност и ударно да се изхарчат едни десетки, а може би и стотици милиони за разширяване на сметището, вместо поетапно да се свърши работата“, заключи председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС.