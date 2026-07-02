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Социалното министерство предлага линията на бедност да бъде 443 евро от 1 януари догодина

Социалното министерство предлага линията на бедност да бъде 443 евро от 1 януари догодина

2 Юли, 2026 07:53 1 489 26

  • социално министерство-
  • линия на бедност-
  • увеличение-
  • догодина

Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390,63 евро

Социалното министерство предлага линията на бедност да бъде 443 евро от 1 януари догодина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Социалното министерство предлага линията на бедност от 1-ви януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390,63 евро, информират от БНР.
По-високият праг на бедност ще гарантира, че още от първи януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 хиляди хора с трайни увреждания. Те са обвързани с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност записана в ТЕЛК решението.

Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за закрила на детето.

Ежегодно прагът на бедност се актуализира, като се използва методиката на ЕВРОСТАТ за статистиката на доходите и условията на живот.

Предложената стойност от 443 евро и повишение с 13,4 процента и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 хиляди души или с 0.5 процента.

Към момента с доходи под този праг живеят 1 милион 369 хиляди българи или 21,2 процента от населението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 народа спи

    27 7 Отговор
    защо е тази подигравка с народа? линията на бедност трябва са е 1000€ какъв е този цирк???

    08:01 02.07.2026

  • 2 Честито на бунаците фъргали за Кредевци

    32 4 Отговор
    Циганите ще вземат повече от работилите на ниски заплати пенсионери.

    08:04 02.07.2026

  • 3 Пич

    18 4 Отговор
    Браво, браво, истински държавници!!! Покачили са парите с цяла една порция пържени картофи без сирене на Созопол!!!

    08:09 02.07.2026

  • 4 Обикновен роб

    25 0 Отговор
    Линия на бедност 443е. Работя цял живот с осигуровки и трудов непрекъснат стаж 46години. Ще взема пенсия 340 евро. Като какъв да се определя спрямо линията на бедност?

    08:12 02.07.2026

  • 5 ЧУЧО

    29 0 Отговор
    А на пенсионерите с по 350 евро за 42 години стаж Държавата ще им доплаща ли!

    08:14 02.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Да пробват депутатите един месец с 400 евро да оцелеят.

    08:16 02.07.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    15 1 Отговор
    Значи пенсионерите с 450 евро са богати?

    08:18 02.07.2026

  • 8 1488

    11 13 Отговор
    ПИСНА НИ ОТ ТУЙ РУСКО МЕКЕРЕ РУМЕН
    Тука Не Е Москва !!!

    Коментиран от #23

    08:23 02.07.2026

  • 9 Дядо Гъдю

    14 1 Отговор
    По- добре повишете заплатите и най-вече бонусите на чиновниците и милицията.
    Оставете бедните на произвола на съдбата.Те зимъска ще намалеят с повече от вашите 32 000 бройки
    чрез естествен подбор.Така и агнето цяло и въсците сити...

    08:23 02.07.2026

  • 10 Инфлационна спирала

    14 2 Отговор
    А линията за "средната класа" и за корупцията при държавните чиновници, над която се влиза директно в затвора, кога ще я определят?

    08:31 02.07.2026

  • 11 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Пенсиите на хората трябва да се актуализират от 1ви януари, а не от средата на годината....

    08:33 02.07.2026

  • 12 Дзак

    0 1 Отговор
    С което постави начало на тролене!

    08:44 02.07.2026

  • 13 Това

    14 0 Отговор
    Соц.министерство да направи пълна ревизия на ТЕЛК-овете

    08:45 02.07.2026

  • 14 не може да бъде

    15 1 Отговор
    не ми го побира акъла, как е възможно над милион (или всеки пети човек на тази територия) да живеят с под 400 евро на месец и да не е свикан съвета по национална сигурност и до довечера да са предприети мерки... милиарди за мантинели и Боташи, а хора да са на умиране от глад и студ

    08:49 02.07.2026

  • 15 Бай онзи

    7 1 Отговор
    Пенсионирах се през 2018г.с 390лв,която тогава се считаше за средна пенсия.Имам 43г.стаж,от тях 8г. втора категория.В момента пенсията ми е 415€. Малко по малко ни смъкват надолу.Всички политици са убийци на собствения си народ.Те като се уредят на държавната софра,оправят семейства и роднини до девето коляно,знае се как,а другите да умират.Те са тор.Хвала на такава държава.Тези крадци да зададат въпроса :Кой ще защитава държавата при евентуално военно положение???Но тогава те ще са по островите.Това е положението.

    Коментиран от #21

    08:53 02.07.2026

  • 16 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    3 2 Отговор
    МНОГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ И В МОМЕНТА ЖИВЕЯТ ПОД ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ.ЕВРО ТЪПАНАРИ МИЗЕРНИЦИ С ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА ОТ КИТАЙ И ТУРЦИЯ. БЪЛГАРИ,РОМИ,ТУРЦИ. ТИЯ ОТ СОЦ.МИНИСТЕРСТВО СА ОЪЛНИ ИДИОТИ.

    09:01 02.07.2026

  • 17 Българските политици трябваше да

    3 3 Отговор
    Договорят с ЕЦБ обменен курс 1 евро 1 лев

    Коментиран от #19

    09:01 02.07.2026

  • 18 12...34

    2 0 Отговор
    Искам да стана депутат.снощи една женица каза за какво не и стигат парите а тия от парламента и министрите не и вярват.

    09:02 02.07.2026

  • 19 Ако се чудите кой ви е обеднил

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българските политици трябваше да":

    Българите на са половин европейци

    09:05 02.07.2026

  • 20 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    И какво от това като няма закон според който никой да не получава по-малко от линията на бедност?

    09:06 02.07.2026

  • 21 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай онзи":

    110 % увеличение на пенсията си получил само за 8 години? Супер е това. Средната пенсия през 2018 го. беше към 500 лв , твоята е била ниска.

    09:09 02.07.2026

  • 22 миме

    4 4 Отговор
    нали искахте капитализъм .....и да има банани, ми поемайте сега грубо и дълбоко

    09:17 02.07.2026

  • 23 миме

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    кат не те кефи имаш два изхода-на изток ,направо иди в бункера и гръмни онова ботоксово жуженце с токчетата, или на запад-дет си избереш, да те д0мк@т мигрантите в г.3

    09:23 02.07.2026

  • 24 Каква Первепзия С Пенсионерите !

    2 1 Отговор
    Заради 40 години труд и две - три евро !

    Ще бъдат лишени !

    От Социално Подпомагане !

    Коментиран от #25

    09:29 02.07.2026

  • 25 Да не Говорим За Инвалидите !

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Каква Первепзия С Пенсионерите !":

    Че един инвалид от Втора и Трета група !

    Веднага Ще стане !

    Социално Слаб !

    Но Един от Първа група !

    С Най - Тежките Увреждания !

    НЕ !

    Е Гати Фелтфебела !

    09:36 02.07.2026

  • 26 Мизерия поредна серия

    4 1 Отговор
    Мафия крадлива

    09:38 02.07.2026

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