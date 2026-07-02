Социалното министерство предлага линията на бедност да бъде 443 евро от 1 януари догодина

Социалното министерство предлага линията на бедност от 1-ви януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390,63 евро, информират от БНР.

По-високият праг на бедност ще гарантира, че още от първи януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 хиляди хора с трайни увреждания. Те са обвързани с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност записана в ТЕЛК решението.

Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за закрила на детето.

Ежегодно прагът на бедност се актуализира, като се използва методиката на ЕВРОСТАТ за статистиката на доходите и условията на живот.

Предложената стойност от 443 евро и повишение с 13,4 процента и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 хиляди души или с 0.5 процента.

Към момента с доходи под този праг живеят 1 милион 369 хиляди българи или 21,2 процента от населението.