Социалното министерство предлага линията на бедност да бъде 443 евро от 1 януари догодина

Социалното министерство предлага линията на бедност от 1-ви януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390,63 евро, информират от БНР.
По-високият праг на бедност ще гарантира, че още от първи януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 хиляди хора с трайни увреждания. Те са обвързани с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност записана в ТЕЛК решението.
Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за закрила на детето.
Ежегодно прагът на бедност се актуализира, като се използва методиката на ЕВРОСТАТ за статистиката на доходите и условията на живот.
Предложената стойност от 443 евро и повишение с 13,4 процента и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 хиляди души или с 0.5 процента.
Към момента с доходи под този праг живеят 1 милион 369 хиляди българи или 21,2 процента от населението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 народа спи
08:01 02.07.2026
2 Честито на бунаците фъргали за Кредевци
08:04 02.07.2026
3 Пич
08:09 02.07.2026
4 Обикновен роб
08:12 02.07.2026
5 ЧУЧО
08:14 02.07.2026
6 Последния Софиянец
08:16 02.07.2026
7 Делю Хайдутин
08:18 02.07.2026
8 1488
Тука Не Е Москва !!!
Коментиран от #23
08:23 02.07.2026
9 Дядо Гъдю
Оставете бедните на произвола на съдбата.Те зимъска ще намалеят с повече от вашите 32 000 бройки
чрез естествен подбор.Така и агнето цяло и въсците сити...
08:23 02.07.2026
10 Инфлационна спирала
08:31 02.07.2026
11 ООрана държава
08:33 02.07.2026
12 Дзак
08:44 02.07.2026
13 Това
08:45 02.07.2026
14 не може да бъде
08:49 02.07.2026
15 Бай онзи
Коментиран от #21
08:53 02.07.2026
16 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
09:01 02.07.2026
17 Българските политици трябваше да
Коментиран от #19
09:01 02.07.2026
18 12...34
09:02 02.07.2026
19 Ако се чудите кой ви е обеднил
До коментар #17 от "Българските политици трябваше да":Българите на са половин европейци
09:05 02.07.2026
20 Казанлъшкия
09:06 02.07.2026
21 Казанлъшкия
До коментар #15 от "Бай онзи":110 % увеличение на пенсията си получил само за 8 години? Супер е това. Средната пенсия през 2018 го. беше към 500 лв , твоята е била ниска.
09:09 02.07.2026
22 миме
09:17 02.07.2026
23 миме
До коментар #8 от "1488":кат не те кефи имаш два изхода-на изток ,направо иди в бункера и гръмни онова ботоксово жуженце с токчетата, или на запад-дет си избереш, да те д0мк@т мигрантите в г.3
09:23 02.07.2026
24 Каква Первепзия С Пенсионерите !
Ще бъдат лишени !
От Социално Подпомагане !
Коментиран от #25
09:29 02.07.2026
25 Да не Говорим За Инвалидите !
До коментар #24 от "Каква Первепзия С Пенсионерите !":Че един инвалид от Втора и Трета група !
Веднага Ще стане !
Социално Слаб !
Но Един от Първа група !
С Най - Тежките Увреждания !
НЕ !
Е Гати Фелтфебела !
09:36 02.07.2026
26 Мизерия поредна серия
09:38 02.07.2026