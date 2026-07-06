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Правителството предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение в университетите

Правителството предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение в университетите

6 Юли, 2026 15:09 687 8

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  • такси за платено обучение-
  • университет-
  • увеличение

Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението

Правителството предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение в университетите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година, информират от bTV. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението

Според мотивите на Министерството на образованието и науката (МОН) промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор“ към общата информационна система на висшето образование, поддържана от Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД.

Друга промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори административното обслужване.

С проекта се предлага и изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързо въвеждане на предвидените административни облекчения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    7 2 Отговор
    Само да вмъкна. Във Франция обучението излиза много по-евтино.

    Коментиран от #7

    15:16 06.07.2026

  • 2 Нашенска дивотия

    6 0 Отговор
    Само не ми е ясно защо държавата дава субсидии на частните висши учебни заведения?

    Коментиран от #5

    15:22 06.07.2026

  • 3 Дърти мошеници

    7 1 Отговор
    Да се отърват първо от пенсионераните, нищо правещи, паразитиращи професори и доценти. Тези самозабравили се динозаври само спират развитието на университетите...

    15:26 06.07.2026

  • 4 Овчар

    3 1 Отговор
    По малко образовани е равно на по малко справедливост..!

    15:30 06.07.2026

  • 5 Поради

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нашенска дивотия":

    същите прични държавно спонсорират и частните болници

    15:54 06.07.2026

  • 6 Колко Пъти ?

    2 1 Отговор
    По 20 % ?

    16:03 06.07.2026

  • 7 Сигурно е и По -качествено !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    За разлика !

    От Нашите Динозаварски !

    Учебни Заведения !

    Със Знания !

    От Неолита !

    16:05 06.07.2026

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    Време е държавата да съкрати многото навъдили се университети които освен да цуцат държавни пари за друго не стават.

    16:13 06.07.2026

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