Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките

Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради по-високите осигурителни прагове. Това показва проучване на Българската стопанска камара, подготвено за bTV.
Парламентът реши да увеличи минималните осигурителни прагове за редица професии и длъжности, за да се бори със сивата икономика.
38 на сто от фирмите казват, че ще успеят да компенсират служителите си, така че нетният им доход да не намалява. Други 12% казват, че ще успеят да ги компенсират само частично.
Най-голям е делът на компаниите, които казват, че нямат възможност и увеличението ще бъде понесено и от тях, и от работниците им. На въпроса „Как ще реагира вашата компания на увеличените осигурителни прагове?“ отговорът „Все още не сме взели решение“ е 0%.
Даниел Стоянов е собственик на търговски обекти в Сливен и има 12 служители. Скокът в разходите приема като поредното изпитание в бизнеса, който оцелява на ръба.
„Не само ще натовари нас като работодатели, а ще натовари и нашите клиенти и всички по веригата. За да платим разликата в прага, трябва да вдигнем надценките, с които работим, защото няма откъде да дойдат тези пари“, казва Даниел Стоянов, работодател.
„От една страна е добре, но повечето сякаш е зле. Не знам дали ще доживеем да ползваме тези осигуровки за пенсия“, казва Божидар Василев, служител.
Бизнесът във Враца също е притеснен. Лило Лилов продава перилни препарати в центъра на града, има и фирма за дограма.
„Нещата са много зле, защото нямаме работа. В смисъл, това, което изкараме, трябва да го дадем за осигуровки, за заплати, за разходи, за нас почти нищо не остава“, казва Лило Лилов, работодател.
Това е причината да осигурява хората си на минималните прагове.
„Сега пак ще вдигнат осигуровките и пак ще им даваме пари, и пак няма да има. След една година пак някой ще е виновен, че са откраднати парите и ги няма“, казва той.
От Стопанската камара също предупредиха, че вдигането на праговете в средата на годината без предварително планиране е изпитание за много фирми.
„Съществено повишаване на минималните осигурителни прагове за някои професии в някои дейности – това ще доведе до натиск на разходите на работодателите“, посочва Станислав Попдончев от БСК.
„Може би ще има изсветляване на икономиката, голяма част от работниците ще се осигуряват на по-високи осигурителни прагове, но това ще повлияе и на техните реално разполагаеми доходи“, казва Стоян Панчев, икономист.
Икономистите напомнят, че по-високите осигурителни прагове дават и повече права при болничен, майчинство и пенсиониране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #5, #8
17:46 18.07.2026
2 Нищо ново
17:46 18.07.2026
3 Робот
17:47 18.07.2026
4 пръц
17:48 18.07.2026
5 питон 357
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":харчим ги по маати
Коментиран от #9
17:48 18.07.2026
6 Гробар
17:49 18.07.2026
7 от село
17:49 18.07.2026
8 Миризлив Чорап, с фуражка
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":Първо цените, за заплатите ще видим.
17:50 18.07.2026
9 Кобра Кай 🥋
До коментар #5 от "питон 357":Опъвам маати изот задде. Много е разработана и широка кът тръба на улук
17:51 18.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ми свирки
17:56 18.07.2026
12 Румен секирата
17:56 18.07.2026
13 Емил
Така ще се намали и корупцията нали това искат всички?
Коментиран от #16
17:57 18.07.2026
14 истината
18:09 18.07.2026
15 Баце
18:11 18.07.2026
16 Госъ
До коментар #13 от "Емил":Единствено и само ако изчезне кешЪт иначе всички знаем за кво става дума в строителството било то фирма или сам за себе си майстор или бригада .. повечето в ресторанти и заведения …. Сив сектор яко ! Вероятно има и други ама там дялът е най-голям !
18:14 18.07.2026
17 Бизнеса
18:14 18.07.2026
18 Евроцент
18:18 18.07.2026