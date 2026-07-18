Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките

Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради по-високите осигурителни прагове. Това показва проучване на Българската стопанска камара, подготвено за bTV.

Парламентът реши да увеличи минималните осигурителни прагове за редица професии и длъжности, за да се бори със сивата икономика.

38 на сто от фирмите казват, че ще успеят да компенсират служителите си, така че нетният им доход да не намалява. Други 12% казват, че ще успеят да ги компенсират само частично.

Най-голям е делът на компаниите, които казват, че нямат възможност и увеличението ще бъде понесено и от тях, и от работниците им. На въпроса „Как ще реагира вашата компания на увеличените осигурителни прагове?“ отговорът „Все още не сме взели решение“ е 0%.

Даниел Стоянов е собственик на търговски обекти в Сливен и има 12 служители. Скокът в разходите приема като поредното изпитание в бизнеса, който оцелява на ръба.

„Не само ще натовари нас като работодатели, а ще натовари и нашите клиенти и всички по веригата. За да платим разликата в прага, трябва да вдигнем надценките, с които работим, защото няма откъде да дойдат тези пари“, казва Даниел Стоянов, работодател.

„От една страна е добре, но повечето сякаш е зле. Не знам дали ще доживеем да ползваме тези осигуровки за пенсия“, казва Божидар Василев, служител.

Бизнесът във Враца също е притеснен. Лило Лилов продава перилни препарати в центъра на града, има и фирма за дограма.

„Нещата са много зле, защото нямаме работа. В смисъл, това, което изкараме, трябва да го дадем за осигуровки, за заплати, за разходи, за нас почти нищо не остава“, казва Лило Лилов, работодател.

Това е причината да осигурява хората си на минималните прагове.

„Сега пак ще вдигнат осигуровките и пак ще им даваме пари, и пак няма да има. След една година пак някой ще е виновен, че са откраднати парите и ги няма“, казва той.

От Стопанската камара също предупредиха, че вдигането на праговете в средата на годината без предварително планиране е изпитание за много фирми.

„Съществено повишаване на минималните осигурителни прагове за някои професии в някои дейности – това ще доведе до натиск на разходите на работодателите“, посочва Станислав Попдончев от БСК.

„Може би ще има изсветляване на икономиката, голяма част от работниците ще се осигуряват на по-високи осигурителни прагове, но това ще повлияе и на техните реално разполагаеми доходи“, казва Стоян Панчев, икономист.

Икономистите напомнят, че по-високите осигурителни прагове дават и повече права при болничен, майчинство и пенсиониране.