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Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките

Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките

18 Юли, 2026 17:43 736 18

  • бизнес-
  • осигуровки-
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  • работещи-
  • служители

Дали ще доживеем да ползваме осигуровките за пенсия

Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради по-високите осигурителни прагове. Това показва проучване на Българската стопанска камара, подготвено за bTV.

Парламентът реши да увеличи минималните осигурителни прагове за редица професии и длъжности, за да се бори със сивата икономика.

38 на сто от фирмите казват, че ще успеят да компенсират служителите си, така че нетният им доход да не намалява. Други 12% казват, че ще успеят да ги компенсират само частично.

Най-голям е делът на компаниите, които казват, че нямат възможност и увеличението ще бъде понесено и от тях, и от работниците им. На въпроса „Как ще реагира вашата компания на увеличените осигурителни прагове?“ отговорът „Все още не сме взели решение“ е 0%.

Даниел Стоянов е собственик на търговски обекти в Сливен и има 12 служители. Скокът в разходите приема като поредното изпитание в бизнеса, който оцелява на ръба.

„Не само ще натовари нас като работодатели, а ще натовари и нашите клиенти и всички по веригата. За да платим разликата в прага, трябва да вдигнем надценките, с които работим, защото няма откъде да дойдат тези пари“, казва Даниел Стоянов, работодател.

„От една страна е добре, но повечето сякаш е зле. Не знам дали ще доживеем да ползваме тези осигуровки за пенсия“, казва Божидар Василев, служител.

Бизнесът във Враца също е притеснен. Лило Лилов продава перилни препарати в центъра на града, има и фирма за дограма.

„Нещата са много зле, защото нямаме работа. В смисъл, това, което изкараме, трябва да го дадем за осигуровки, за заплати, за разходи, за нас почти нищо не остава“, казва Лило Лилов, работодател.

Това е причината да осигурява хората си на минималните прагове.

„Сега пак ще вдигнат осигуровките и пак ще им даваме пари, и пак няма да има. След една година пак някой ще е виновен, че са откраднати парите и ги няма“, казва той.

От Стопанската камара също предупредиха, че вдигането на праговете в средата на годината без предварително планиране е изпитание за много фирми.

„Съществено повишаване на минималните осигурителни прагове за някои професии в някои дейности – това ще доведе до натиск на разходите на работодателите“, посочва Станислав Попдончев от БСК.

„Може би ще има изсветляване на икономиката, голяма част от работниците ще се осигуряват на по-високи осигурителни прагове, но това ще повлияе и на техните реално разполагаеми доходи“, казва Стоян Панчев, икономист.

Икономистите напомнят, че по-високите осигурителни прагове дават и повече права при болничен, майчинство и пенсиониране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    19 2 Отговор
    Атлантиците и евро центаджийте, къде са "западните" ни заплати в еуро бре!? В клуба на богатите що така!?

    Коментиран от #5, #8

    17:46 18.07.2026

  • 2 Нищо ново

    15 2 Отговор
    Вече отдавна сме на дъното, Билла и Кауфлант няма да се грижат за българите я!?

    17:46 18.07.2026

  • 3 Робот

    11 3 Отговор
    Това е завещанието на Боко тиквата порцията за деня се разделя на половина да има и за утре..!

    17:47 18.07.2026

  • 4 пръц

    12 1 Отговор
    О да бе щото досега ги компенсират ама под масата като им плащат осигуровки върху минимална заплата.

    17:48 18.07.2026

  • 5 питон 357

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    харчим ги по маати

    Коментиран от #9

    17:48 18.07.2026

  • 6 Гробар

    3 9 Отговор
    Чорапа се прави на улав. Изсветляване ще има само когато се премахнат парите в брой. Дай боже по-скоро.

    17:49 18.07.2026

  • 7 от село

    9 1 Отговор
    80% от населението е с наднормено тегло !!! Работодателите ви се грижат за здравето ви !!

    17:49 18.07.2026

  • 8 Миризлив Чорап, с фуражка

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Първо цените, за заплатите ще видим.

    17:50 18.07.2026

  • 9 Кобра Кай 🥋

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "питон 357":

    Опъвам маати изот задде. Много е разработана и широка кът тръба на улук

    17:51 18.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ми свирки

    7 2 Отговор
    Много триете. Става те смешно и в момента върви едно предаване по първа национална телевизия в което водещият на вкусно директно вие отстреля че след приемането на еврото нещата по черноморието са много зле но ми свири като водеща го прекъсна и му каза много е рано. Ние да не сме овце че не го виждаме въвеждането на еврото. Невероятни смешници сте с това триене на истината.

    17:56 18.07.2026

  • 12 Румен секирата

    7 0 Отговор
    Браво Румба!Сечи наред!

    17:56 18.07.2026

  • 13 Емил

    3 0 Отговор
    Ще компенсират къде ще ходят, иноче целият бизнес на светло и тотава ще проличи кой какви ги крие и къде отиват парите му!
    Така ще се намали и корупцията нали това искат всички?

    Коментиран от #16

    17:57 18.07.2026

  • 14 истината

    3 0 Отговор
    В клуба на богатите сме, но само 5-10 % - политици, съдии, директори на болници и подобни, както и назначени комунистически милионери. Останалите сме обслужващ персонал за шепа трохи.

    18:09 18.07.2026

  • 15 Баце

    1 1 Отговор
    А добре дошли у клубо на богатите и да, еврото ще стабилизира всичко, най-вече мизерията

    18:11 18.07.2026

  • 16 Госъ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емил":

    Единствено и само ако изчезне кешЪт иначе всички знаем за кво става дума в строителството било то фирма или сам за себе си майстор или бригада .. повечето в ресторанти и заведения …. Сив сектор яко ! Вероятно има и други ама там дялът е най-голям !

    18:14 18.07.2026

  • 17 Бизнеса

    0 0 Отговор
    не се наяде....той се ояде......всеки крадльо - бизнесмен...

    18:14 18.07.2026

  • 18 Евроцент

    0 0 Отговор
    Само на тези, които си клатят краката в държавната администрация, им ги вдигат.

    18:18 18.07.2026

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