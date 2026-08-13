АПИ с ремонти по „Тракия“ и „Хемус“, МВР отчете десетки пожари и катастрофи в страната

Актуалната пътна обстановка в България към 6:30 часа на 13 август се характеризира с интензивно движение по основните магистрални артерии, ключови ремонти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), засилен трафик на българо-сръбската и българо-турската граница, както и усложнена пожарна обстановка в страната поради високите летни температури.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днешния ден е в сила жълт код за екстремно високи температури в 16 области на страната, което налага повишено внимание от страна на шофьорите.

Ремонти и ограничения от АПИ по магистралите „Тракия“ и „Хемус“

АПИ въвежда временна организация на движението по две от основните автомагистрали в страната:

АМ „Хемус“ (Софийска област): До края на деня (13 август) от 8:00 до 16:00 ч. в участъка от 8-и до 14-и км се извършва премахване и почистване на крайпътна растителност в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента в посока Варна, като трафикът се пренасочва в активната. Допълнително в района на Ихтиман (от 46 до 56 км) в посока София е ограничено навлизането в аварийната лента.

До края на деня (13 август) от 8:00 до 16:00 ч. в участъка от 8-и до 14-и км се извършва премахване и почистване на крайпътна растителност в средната разделителна ивица. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента в посока Варна, като трафикът се пренасочва в активната. Допълнително в района на Ихтиман (от 46 до 56 км) в посока София е ограничено навлизането в аварийната лента. Нощно ограничение в тунел „Витиня“: През нощта на 13 срещу 14 август (от 21:00 ч. днес до 01:00 ч. утре) временно ще се промени движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради почистване на пътни знаци. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента.

През нощта на 13 срещу 14 август (от 21:00 ч. днес до 01:00 ч. утре) временно ще се промени движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока Варна поради почистване на пътни знаци. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. АМ „Тракия“: Продължават дейностите по косене, почистване на фуги и отводнителни окопи между 229-и и 255-и км (в двете платна) и между 250-и и 263-и км в платното посока Бургас. Аварийната лента е ограничена, а движението се извършва в активната и изпреварващата лента.

Продължават дейностите по косене, почистване на фуги и отводнителни окопи между 229-и и 255-и км (в двете платна) и между 250-и и 263-и км в платното посока Бургас. Аварийната лента е ограничена, а движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Път II-58 Асеновград - Кърджали: Движението при км 26 в района на с. Жълт камък се осъществява двупосочно в една лента поради възникнало пътнотранспортно произшествие. Пътна полиция регулира трафика на място.

Трафик по границите: Интензивно движение на „Калотина“ и „Капитан Андреево“

Според сутрешната сводка на Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерството на вътрешните работи, трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е натоварен в следните направления:

Границата със Сърбия: Трафикът е изключително интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили. Границата с Турция: На ГКПП „Капитан Андреево“ се наблюдава засилен трафик на леки коли както на вход, така и на изход от страната.

На ГКПП „Капитан Андреево“ се наблюдава засилен трафик на леки коли както на вход, така и на изход от страната. Границата с Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилите ремонтни дейности. Гранична полиция напомня, че фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич са изцяло преустановили работа поради критично ниското ниво на река Дунав.

Преминаването по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилите ремонтни дейности. Гранична полиция напомня, че фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич са изцяло преустановили работа поради критично ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция: Трафикът е нормален на всички пунктове. През ГКПП „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Сводка на КАТ и Пожарната: Десетки произшествия и висок риск от пожари

Сухият въздух, липсата на валежи и високите температури продължават да усложняват оперативната обстановка в страната. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и „Пътна полиция“ (КАТ) отчитат сериозен брой инциденти за изминалите дни:

Пожари в страната: За последното денонощие огнеборците са потушили 159 пожара на територията на страната, като са реагирали на общо 212 сигнала за произшествия. От тях 25 пожара са нанесели директни материални щети. За съжаление е регистриран 1 смъртен случай вследствие на пожарите.

За последното денонощие огнеборците са потушили на територията на страната, като са реагирали на общо 212 сигнала за произшествия. От тях 25 пожара са нанесели директни материални щети. За съжаление е регистриран вследствие на пожарите. Пътнотранспортна обстановка (КАТ): През изминалите 24 часа в страната са регистрирани 22 тежки катастрофи, при които са ранени 27 души. Късно снощи загина млада жена край столицата. Общо от началото на август в страната са станали над 205 тежки ПТП-та с десетки ранени и 6 жертви. КАТ призовава за спазване на дистанция, съобразена скорост и редовни почивки на шофьорите заради умората от жегите.

Условия за планински туризъм: Ясно време и работещи лифтове

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са отлични.

Времето в по-голямата част от планинските масиви (Витоша, Рила, Пирин и Стара планина) е ясно и слънчево, със слаб до умерен вятър по високите била. Сутрешните температури се движат в комфортните граници между 15 и 20 градуса. Лифтовите съоръжения в основните планински курорти функционират по график. ПСС обаче предупреждава туристите да предприемат преходи в ранните часове на деня, да носят достатъчно количество вода и подходяща защита от слънцето, тъй като в следобедните часове температурите ще се повишат значително. За изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с изгубени или пострадали туристи.