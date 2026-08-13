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Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово

Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово

13 Август, 2026 13:04 769 14

  • тюленово-
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  • сигнал

Сигналът е изпратен към Министерство на вътрешните работи и "Морска администрация"

Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданин е подал сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд на телефон 112, малко след 10.00 часа тази сутрин, съобщават от Областната администрация в Добрич.

Сигналът е изпратен към Министерство на вътрешните работи и "Морска администрация". Към мястото пътува и областният управител Руслан Томов, който ще огледа ситуацията и мерките, които компетентните институции ще предприемат. В района вече са служители на "Гранична полиция" и на Областна дирекция на МВР. Очаква се да пристигнат и служители от "Морска администрация".

От първоначалните огледи, по информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, предметът е на около 100 метра навътре в морето и плава в посока юг – Шабла. Оприличаван е на стартов двигател на ракета. Морето е бурно, по прогноза на НИМХ днес вълнението е 3 - 4 бала.

Предприемат се действия за точно идентифициране на предмета и неговото обезопасяване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Ееех,

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    ако Парламента беше в морето...

    13:30 13.08.2026

  • 3 Митю

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    А какъв е на цвят?Зелен,или Ски.

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  • 4 Дзак

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    13:40 13.08.2026

  • 6 НАСКО

    16 2 Отговор
    Как така ПЛУВАЩ паднал снаряд! Един снаряд, в зависимост от калибъра тежи много повече от плавателната си способност! Би трябвало моментално да се озове на дъното! О свещенна простота мисирска!

    Коментиран от #8, #12

    13:44 13.08.2026

  • 7 Снаряд

    5 1 Отговор
    Предплагам знаем от колко км моце да се изстреля снаряд и сега да не се чудим дали не е севернокорейски ? Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целите си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    14:09 13.08.2026

  • 8 мисирка

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "НАСКО":

    информацията дойде директно от мацква нямаме право да я редактираме.

    14:17 13.08.2026

  • 9 хехе

    11 0 Отговор
    Плаващ снаряд доживях да прочета и такава глупост как ли плува парче жИлязо.

    14:17 13.08.2026

  • 10 Граждани н съобщил

    3 1 Отговор
    За плуващ снаряд ужас .Желязото плува ли бе гражданина.Проzто племе .

    14:17 13.08.2026

  • 11 Стратегия

    3 1 Отговор
    Путин си е харесал къщите на Костя, иска ги за бази, за да може по лесно да удари фабриката за боеприпаси на Гебрев, която снабдява Украйна със снаряди !

    14:18 13.08.2026

  • 12 Мани мани

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "НАСКО":

    Простотията е генетичен код на ганю а пък и онея отгоре му се вързали на глупостите

    14:19 13.08.2026

  • 13 Чики-Рики

    2 0 Отговор
    Край! Почнаха ни! Къде е Гебрев сега да каже,от неговите ли е или от ,,неприятелска,, държава,ха, ха!Те едни и същи ползват,май!

    14:22 13.08.2026

  • 14 Факт

    1 0 Отговор
    Банга към Бургас и после рангаааааа

    15:38 13.08.2026

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