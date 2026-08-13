Проверяват сигнал за паднал снаряд в морето край Тюленово

Гражданин е подал сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд на телефон 112, малко след 10.00 часа тази сутрин, съобщават от Областната администрация в Добрич.
Сигналът е изпратен към Министерство на вътрешните работи и "Морска администрация". Към мястото пътува и областният управител Руслан Томов, който ще огледа ситуацията и мерките, които компетентните институции ще предприемат. В района вече са служители на "Гранична полиция" и на Областна дирекция на МВР. Очаква се да пристигнат и служители от "Морска администрация".
От първоначалните огледи, по информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, предметът е на около 100 метра навътре в морето и плава в посока юг – Шабла. Оприличаван е на стартов двигател на ракета. Морето е бурно, по прогноза на НИМХ днес вълнението е 3 - 4 бала.
Предприемат се действия за точно идентифициране на предмета и неговото обезопасяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
13:26 13.08.2026
2 Ееех,
13:30 13.08.2026
3 Митю
13:31 13.08.2026
4 Дзак
13:37 13.08.2026
5 3.14К
13:40 13.08.2026
6 НАСКО
Коментиран от #8, #12
13:44 13.08.2026
7 Снаряд
14:09 13.08.2026
8 мисирка
До коментар #6 от "НАСКО":информацията дойде директно от мацква нямаме право да я редактираме.
14:17 13.08.2026
9 хехе
14:17 13.08.2026
10 Граждани н съобщил
14:17 13.08.2026
11 Стратегия
14:18 13.08.2026
12 Мани мани
До коментар #6 от "НАСКО":Простотията е генетичен код на ганю а пък и онея отгоре му се вързали на глупостите
14:19 13.08.2026
13 Чики-Рики
14:22 13.08.2026
14 Факт
15:38 13.08.2026