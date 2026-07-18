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Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско остават ежедневно без ток

Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско остават ежедневно без ток

18 Юли, 2026 09:21 991 37

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  • аварии-
  • велико търново-
  • горна оряховица

Причината са честите аварии

Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско остават ежедневно без ток - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско това лято са изправени пред ежедневни непланирани прекъсвания на електрозахранването и токови удари. Потърпевши са десетки населени места, а хората се оплакват от повредени електроуреди, загуби за бизнеса и липса на адекватна реакция от страна на електроразпределителното дружество.

Жителите вече са внесли колективни жалби до институциите, но за тях проблемът остава нерешен, пише bTV.

Сред потърпевшите е Росен Ганев, който наскоро избрал спокойствието на село Поликраище пред градския живот. Тъй като работата му е свързана с работа от дома, честите прекъсвания на тока сериозно затрудняват ежедневието му.

„Работата ми зависи от лаптоп, сигурен интернет и стабилно електрозахранване. Прекъсванията влияят пряко върху сроковете и срещите, които провеждам. Само през светлата част на денонощието понякога стигат до 30 пъти“, разказва той.

Освен неудобство, прекъсванията водят и до сериозни материални щети. Жители на селата твърдят, че токовите удари са повредили домакински уреди, но често не успяват да получат обезщетение.

„Телевизорът ми изгоря, но не мога да докажа защо е станало това“, споделя Милко Гърдев.

Таня Лесичкова също разказва, че след поредно прекъсване на електрозахранването климатикът ѝ е изгорял. Подала е жалба, но до момента не е получила решение по случая.

„Искаме електроразпределителното дружество не само да събира такси, а да поеме отговорност и да компенсира хората за проблемите, които търпим“, заявяват жители на засегнатите населени места.

Честите аварии създават трудности и за хора с медицински нужди. Татяна Пангова се грижи за своята майка, която е на инвалидно медицинско легло с електрическо управление.

„Когато токът спре, не мога да регулирам леглото ѝ. Ако трябва да я вдигна или сваля, а ѝ стане лошо, това се превръща в огромен проблем“, обяснява тя.

Засегнат е и местният бизнес. В сладкарски цех в района прекъсванията на електричеството водят до изхвърляне на продукция и финансови загуби.

„При един токов удар цялата продукция може да бъде унищожена. Освен това не можем да планираме нормално работата си, а прекъсванията нарушават и личните ни планове“, разказва служителят Димитрана Попгеоргиева.

Управителят на цеха Стела Великова допълва, че загубите са значителни.

„Само при едно спиране на тока може да се наложи да изхвърлим около 20 метра блат за торти, което е приблизително 5 килограма продукция. Търпим финансови загуби, не можем да изпълняваме поръчките навреме и понякога търпим санкции“, казва тя.

Заради продължаващия проблем кметовете на 12 села в община Горна Оряховица са обединили усилията си и са подготвили колективна жалба до електроразпределителното дружество, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Кметът на Поликраище Цветомила Кьосева заяви, че ситуацията е станала нетърпима.

„Бизнесът търпи загуби, хората търпят загуби. Затова настояваме институциите да вземат мерки“, посочва тя.

От електроразпределителното дружество заявявиха за bTV, че причините за смущенията са свързани с неблагоприятни климатични условия и външни фактори, включително контакт на птици с електропроводи. Компанията посочва, че в близост до птицеферма са монтирани специални защитни устройства за ограничаване на подобни повреди.

Жителите обаче настояват за по-бърза реакция, по-надеждно електрозахранване и реална компенсация за понесените щети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    19 2 Отговор
    Това остави Боко за 16 години..купете си дърва и въглища за зимата...!

    Коментиран от #19

    09:26 18.07.2026

  • 2 майстор

    8 1 Отговор
    Токът е избягал и е отишъл на планина,на хладно.

    09:29 18.07.2026

  • 3 глоги

    4 2 Отговор
    УправителКАТА на цеха- Стела Великова допълва, че загубите са значителни.

    09:30 18.07.2026

  • 4 Гост

    16 2 Отговор
    Причастната собственост е така:МИНИМУМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ - МАКСИМУМ ПЕЧАЛБА!

    09:32 18.07.2026

  • 5 Фифи сладката

    10 0 Отговор
    Жители и жителки остават ежедневно без ток,но го плащат следващия месец на някоя пощенска каса.В твърда валута.

    09:35 18.07.2026

  • 6 Мда

    4 1 Отговор
    доста кофти е да спре тока за 1 секунда

    09:39 18.07.2026

  • 7 Здрасти

    14 2 Отговор
    Кой не скача е червен, нали така беше? Частника е добър стопанин, нали?

    09:41 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жичкаджия

    6 3 Отговор
    На нас електротехниците, презрително ни наричат жичкаджии!
    Ние сме последна дупка на кавала и по заплащане!
    Скоро и вода и ток няма да имате!

    09:44 18.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    Ток няма, защото го изпращаме на Ук Райна.

    09:44 18.07.2026

  • 11 Ъъъ

    12 1 Отговор
    "Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско това лято са изправени пред ежедневни непланирани прекъсвания на електрозахранването и токови удари. "

    И как така в клуба на богатите тока спира постоянно? 21-ви век, Европа, евро, ала-бала...И хората нямат ток....🤣

    09:48 18.07.2026

  • 12 ааа

    0 0 Отговор
    тарсе сцаря!той го измисли

    09:59 18.07.2026

  • 13 Някой си

    6 0 Отговор
    Соларите, соларитеее...
    Там е заровено кучето!

    10:02 18.07.2026

  • 14 Исторически парк

    5 1 Отговор
    На ви демократичен режим на тока 😉

    10:07 18.07.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    При гербавите кметовете винаги е така

    10:08 18.07.2026

  • 16 Тодор Живков

    5 0 Отговор
    При мене по рядко имаше режим на тока 😎

    10:08 18.07.2026

  • 17 Генерал Аугусто Пиночет

    4 0 Отговор
    Да се оплачат на арменския поп

    10:11 18.07.2026

  • 18 Често няма ток и вода също няма често

    6 0 Отговор
    Оператора ми спира досегашния план и ми спуска нов драстично орязан като според мен това е цензура лично срещу един човек но сигурно има много други така окастрени планове.

    10:12 18.07.2026

  • 19 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    А защо не си монтират фотоволтаици? Хем няма да им спират тока, хем няма да плащат за ток. Банките отпускат преференциални заеми за фотоволтаици.

    Коментиран от #33

    10:12 18.07.2026

  • 20 Абе

    5 0 Отговор
    къде изчезнаха всички платени соросоиди, където реваха, че по соца имало режим на тока и водата??

    10:19 18.07.2026

  • 21 Тцтц

    4 0 Отговор
    Причината са честите аварии
    Логично, защото никой не инвестира в подобрение на инфраструктурата,само взима пари всеки месец..

    10:20 18.07.2026

  • 22 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор
    Да ви е сладко 😉😘 20 години гласувахте за мене така ви се пада😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:29 18.07.2026

  • 23 Програмист

    5 0 Отговор
    После се смеят,че по бай тошово време имало режим на тока хахахах

    10:30 18.07.2026

  • 24 Зеленски

    6 0 Отговор
    Токът ви е при мене 😉😘 СЛАВА УКРАИНИ!

    Коментиран от #29

    10:32 18.07.2026

  • 25 Олигархията се срастна в единно цяло

    4 0 Отговор
    Възкръсна на гърба на ефтин популизъм и е хванала народа за гушата. Не му дава работа и заедно с продажните синдикати нарочно надомъкна "чуждестранни работници" да разнасят болести и да тровят живота на хората с всякакви злини заедно с местното циганско население . Всичко е един пълен абсурд.

    10:33 18.07.2026

  • 26 123

    7 0 Отговор
    Демокрация и свободна стопанска инициатива. :):) Така ше е загубеняци. бананови :)

    10:36 18.07.2026

  • 27 Хи хи

    2 0 Отговор
    Комунизъм или демокрация -все няма ток ! При демокрацията и вода няма !!

    10:37 18.07.2026

  • 28 Артилерист

    5 0 Отговор
    Това е хубав, демократически режим на тока. И обърнете внимание, дължал се на "неблагоприятни КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ", сиреч погрешен вятър. Отделно и птиците много пречели. Да не дърпаме дявола за опашката за по-екстрени условия...

    10:38 18.07.2026

  • 29 Украинизация повсеместна върви

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски":

    Заменят някаква въображаема зависимост от Русия този път с истинска зависимост от Украйна но Зеленски не е Путин и сега българите ще разберат какво значи зависимост.

    10:38 18.07.2026

  • 30 Недоволен гражданин

    1 2 Отговор
    Горна Оряховица е едно голямо село. С некомпетентни и некадърни администрация, съдебна система и полиция. Като се добавят и лошите и прости хора, които живеят там, е естествено, че това е непривлекателно място за живот!

    Коментиран от #32

    10:48 18.07.2026

  • 31 604

    0 0 Отговор
    Скоро държавата ще абдикира и ще ни каже да си длагаме панели?

    10:56 18.07.2026

  • 32 Ако мислиш че Търново е по добре

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Недоволен гражданин":

    Предполагам че не е. Под предтекст че им е нужна работна ръка беше надовлече на азиатска пасмина която също както и местните малцинства не работи само обикаля и търси начини да живее на гърба на народа който е ограбван и от свои и от чужди грабители. Но най лошото е че не се усеща този народ и продължава да влачи ярема със самочувствие.

    10:56 18.07.2026

  • 33 Тралала

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Точно заради някой фотоволтаичен парк наблизо падат предпазителите в трафопостовете.

    11:01 18.07.2026

  • 34 ежедневно

    1 1 Отговор
    се доказва,че няма смисъл от територията.

    Коментиран от #35

    11:03 18.07.2026

  • 35 ежедневно се доказва че няма смисъл

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ежедневно":

    от такива писания които говорят празни приказки само за да пречат във форума да се достигне до нещо полезно като мнения и опит. ... .

    11:13 18.07.2026

  • 36 Киро с потника от с.Павел

    1 0 Отговор
    напрай ли видео за пейтриън?

    11:18 18.07.2026

  • 37 Привнесените от Азия чужденци

    1 0 Отговор
    Работници ли са или завоеватели , които само се мотаят по обществени места явно не са на работа но правят снимки и събират информация. Защо тогава пребивават в нашата България.

    11:20 18.07.2026

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