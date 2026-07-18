Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско остават ежедневно без ток

Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско това лято са изправени пред ежедневни непланирани прекъсвания на електрозахранването и токови удари. Потърпевши са десетки населени места, а хората се оплакват от повредени електроуреди, загуби за бизнеса и липса на адекватна реакция от страна на електроразпределителното дружество.
Жителите вече са внесли колективни жалби до институциите, но за тях проблемът остава нерешен, пише bTV.
Сред потърпевшите е Росен Ганев, който наскоро избрал спокойствието на село Поликраище пред градския живот. Тъй като работата му е свързана с работа от дома, честите прекъсвания на тока сериозно затрудняват ежедневието му.
„Работата ми зависи от лаптоп, сигурен интернет и стабилно електрозахранване. Прекъсванията влияят пряко върху сроковете и срещите, които провеждам. Само през светлата част на денонощието понякога стигат до 30 пъти“, разказва той.
Освен неудобство, прекъсванията водят и до сериозни материални щети. Жители на селата твърдят, че токовите удари са повредили домакински уреди, но често не успяват да получат обезщетение.
„Телевизорът ми изгоря, но не мога да докажа защо е станало това“, споделя Милко Гърдев.
Таня Лесичкова също разказва, че след поредно прекъсване на електрозахранването климатикът ѝ е изгорял. Подала е жалба, но до момента не е получила решение по случая.
„Искаме електроразпределителното дружество не само да събира такси, а да поеме отговорност и да компенсира хората за проблемите, които търпим“, заявяват жители на засегнатите населени места.
Честите аварии създават трудности и за хора с медицински нужди. Татяна Пангова се грижи за своята майка, която е на инвалидно медицинско легло с електрическо управление.
„Когато токът спре, не мога да регулирам леглото ѝ. Ако трябва да я вдигна или сваля, а ѝ стане лошо, това се превръща в огромен проблем“, обяснява тя.
Засегнат е и местният бизнес. В сладкарски цех в района прекъсванията на електричеството водят до изхвърляне на продукция и финансови загуби.
„При един токов удар цялата продукция може да бъде унищожена. Освен това не можем да планираме нормално работата си, а прекъсванията нарушават и личните ни планове“, разказва служителят Димитрана Попгеоргиева.
Управителят на цеха Стела Великова допълва, че загубите са значителни.
„Само при едно спиране на тока може да се наложи да изхвърлим около 20 метра блат за торти, което е приблизително 5 килограма продукция. Търпим финансови загуби, не можем да изпълняваме поръчките навреме и понякога търпим санкции“, казва тя.
Заради продължаващия проблем кметовете на 12 села в община Горна Оряховица са обединили усилията си и са подготвили колективна жалба до електроразпределителното дружество, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.
Кметът на Поликраище Цветомила Кьосева заяви, че ситуацията е станала нетърпима.
„Бизнесът търпи загуби, хората търпят загуби. Затова настояваме институциите да вземат мерки“, посочва тя.
От електроразпределителното дружество заявявиха за bTV, че причините за смущенията са свързани с неблагоприятни климатични условия и външни фактори, включително контакт на птици с електропроводи. Компанията посочва, че в близост до птицеферма са монтирани специални защитни устройства за ограничаване на подобни повреди.
Жителите обаче настояват за по-бърза реакция, по-надеждно електрозахранване и реална компенсация за понесените щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #19
09:26 18.07.2026
2 майстор
09:29 18.07.2026
3 глоги
09:30 18.07.2026
4 Гост
09:32 18.07.2026
5 Фифи сладката
09:35 18.07.2026
6 Мда
09:39 18.07.2026
7 Здрасти
09:41 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жичкаджия
Ние сме последна дупка на кавала и по заплащане!
Скоро и вода и ток няма да имате!
09:44 18.07.2026
10 стоян георгиев
09:44 18.07.2026
11 Ъъъ
И как така в клуба на богатите тока спира постоянно? 21-ви век, Европа, евро, ала-бала...И хората нямат ток....🤣
09:48 18.07.2026
12 ааа
09:59 18.07.2026
13 Някой си
Там е заровено кучето!
10:02 18.07.2026
14 Исторически парк
10:07 18.07.2026
15 Ивелин Михайлов
10:08 18.07.2026
16 Тодор Живков
10:08 18.07.2026
17 Генерал Аугусто Пиночет
10:11 18.07.2026
18 Често няма ток и вода също няма често
10:12 18.07.2026
19 Само питам
До коментар #1 от "Овчар":А защо не си монтират фотоволтаици? Хем няма да им спират тока, хем няма да плащат за ток. Банките отпускат преференциални заеми за фотоволтаици.
Коментиран от #33
10:12 18.07.2026
20 Абе
10:19 18.07.2026
21 Тцтц
Логично, защото никой не инвестира в подобрение на инфраструктурата,само взима пари всеки месец..
10:20 18.07.2026
22 Бойко Българоубиец
10:29 18.07.2026
23 Програмист
10:30 18.07.2026
24 Зеленски
Коментиран от #29
10:32 18.07.2026
25 Олигархията се срастна в единно цяло
10:33 18.07.2026
26 123
10:36 18.07.2026
27 Хи хи
10:37 18.07.2026
28 Артилерист
10:38 18.07.2026
29 Украинизация повсеместна върви
До коментар #24 от "Зеленски":Заменят някаква въображаема зависимост от Русия този път с истинска зависимост от Украйна но Зеленски не е Путин и сега българите ще разберат какво значи зависимост.
10:38 18.07.2026
30 Недоволен гражданин
Коментиран от #32
10:48 18.07.2026
31 604
10:56 18.07.2026
32 Ако мислиш че Търново е по добре
До коментар #30 от "Недоволен гражданин":Предполагам че не е. Под предтекст че им е нужна работна ръка беше надовлече на азиатска пасмина която също както и местните малцинства не работи само обикаля и търси начини да живее на гърба на народа който е ограбван и от свои и от чужди грабители. Но най лошото е че не се усеща този народ и продължава да влачи ярема със самочувствие.
10:56 18.07.2026
33 Тралала
До коментар #19 от "Само питам":Точно заради някой фотоволтаичен парк наблизо падат предпазителите в трафопостовете.
11:01 18.07.2026
34 ежедневно
Коментиран от #35
11:03 18.07.2026
35 ежедневно се доказва че няма смисъл
До коментар #34 от "ежедневно":от такива писания които говорят празни приказки само за да пречат във форума да се достигне до нещо полезно като мнения и опит. ... .
11:13 18.07.2026
36 Киро с потника от с.Павел
11:18 18.07.2026
37 Привнесените от Азия чужденци
11:20 18.07.2026