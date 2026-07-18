Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско остават ежедневно без ток

Хиляди жители на Великотърновско и Горнооряховско това лято са изправени пред ежедневни непланирани прекъсвания на електрозахранването и токови удари. Потърпевши са десетки населени места, а хората се оплакват от повредени електроуреди, загуби за бизнеса и липса на адекватна реакция от страна на електроразпределителното дружество.

Жителите вече са внесли колективни жалби до институциите, но за тях проблемът остава нерешен, пише bTV.

Сред потърпевшите е Росен Ганев, който наскоро избрал спокойствието на село Поликраище пред градския живот. Тъй като работата му е свързана с работа от дома, честите прекъсвания на тока сериозно затрудняват ежедневието му.

„Работата ми зависи от лаптоп, сигурен интернет и стабилно електрозахранване. Прекъсванията влияят пряко върху сроковете и срещите, които провеждам. Само през светлата част на денонощието понякога стигат до 30 пъти“, разказва той.

Освен неудобство, прекъсванията водят и до сериозни материални щети. Жители на селата твърдят, че токовите удари са повредили домакински уреди, но често не успяват да получат обезщетение.

„Телевизорът ми изгоря, но не мога да докажа защо е станало това“, споделя Милко Гърдев.

Таня Лесичкова също разказва, че след поредно прекъсване на електрозахранването климатикът ѝ е изгорял. Подала е жалба, но до момента не е получила решение по случая.

„Искаме електроразпределителното дружество не само да събира такси, а да поеме отговорност и да компенсира хората за проблемите, които търпим“, заявяват жители на засегнатите населени места.

Честите аварии създават трудности и за хора с медицински нужди. Татяна Пангова се грижи за своята майка, която е на инвалидно медицинско легло с електрическо управление.

„Когато токът спре, не мога да регулирам леглото ѝ. Ако трябва да я вдигна или сваля, а ѝ стане лошо, това се превръща в огромен проблем“, обяснява тя.

Засегнат е и местният бизнес. В сладкарски цех в района прекъсванията на електричеството водят до изхвърляне на продукция и финансови загуби.

„При един токов удар цялата продукция може да бъде унищожена. Освен това не можем да планираме нормално работата си, а прекъсванията нарушават и личните ни планове“, разказва служителят Димитрана Попгеоргиева.

Управителят на цеха Стела Великова допълва, че загубите са значителни.

„Само при едно спиране на тока може да се наложи да изхвърлим около 20 метра блат за торти, което е приблизително 5 килограма продукция. Търпим финансови загуби, не можем да изпълняваме поръчките навреме и понякога търпим санкции“, казва тя.

Заради продължаващия проблем кметовете на 12 села в община Горна Оряховица са обединили усилията си и са подготвили колективна жалба до електроразпределителното дружество, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Кметът на Поликраище Цветомила Кьосева заяви, че ситуацията е станала нетърпима.

„Бизнесът търпи загуби, хората търпят загуби. Затова настояваме институциите да вземат мерки“, посочва тя.

От електроразпределителното дружество заявявиха за bTV, че причините за смущенията са свързани с неблагоприятни климатични условия и външни фактори, включително контакт на птици с електропроводи. Компанията посочва, че в близост до птицеферма са монтирани специални защитни устройства за ограничаване на подобни повреди.

Жителите обаче настояват за по-бърза реакция, по-надеждно електрозахранване и реална компенсация за понесените щети.