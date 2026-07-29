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Един загинал и 13 ранени при инциденти с тротинетки във Великотърновско от началото на годината

Един загинал и 13 ранени при инциденти с тротинетки във Великотърновско от началото на годината

29 Юли, 2026 08:08 724 20

  • велико търново-
  • тротинетки-
  • инциденти-
  • загинал-
  • пострадали

Полицията е съставила за този период общо 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт

Един загинал и 13 ранени при инциденти с тротинетки във Великотърновско от началото на годината - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Три инцидента с тротинетки за изминалите дни във Великотърновско отчитат органите на реда, съобщават от Нова телевизия. Два от тях са тежки – в понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола. А във вторник 12-годишно дете пострада и е с черепно-мозъчна травма, след като самокатастрофира в Лясковец.

На фона на това охранителни камери са заснели мъж, който се опитва да завие с автомобила си, а момче с тротинетка му пресича пътя, връща се, оправя нецензурни думи към шофьора, след което бяга. Случаят е само на метри от мястото, където пострада 12-годишното дете. Още едно видео между Горна Оряховица и Лясковец показва две деца на тротинетка без каски по главния път.

Георги Василев от „Пътна полиция” – Велико Търново обясни, че от 1 януари до днес на територията на областта са настъпили 12 пътнотранспортни произшествия с участие на индивидуални електрически превозени средства. От тях 11 са с тежко пострадали - 13 ранени и 1 починал. Полицията е съставила за този период общо 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт.
Василев припомни, че минималната възраст за използване на тротинетки е 16 години.

Той посочи, че във Великотърновско се провежда акция на полицията за установяване на нарушения на пътя, също така са включени и дронове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолаха

    10 0 Отговор
    Е нали казах - няма да бомбардираме България!

    08:10 29.07.2026

  • 2 Конфискация на тротинетката

    11 0 Отговор
    Ако водачът е под 16 години. Плюс глоба за родителя.

    08:13 29.07.2026

  • 3 Край

    0 9 Отговор
    Ел тротинетките не са по опасни от едно колело. Държавата вместо да фи регламентира умно ги забранява.

    Коментиран от #6, #11, #12

    08:26 29.07.2026

  • 4 Емигрант

    10 1 Отговор
    Беззаконие и безотговорност политическа, имате закони чрез които корумпираните политици се оневиняват ! В Испания всяка тротинетка има регистрационен номер на задния калник, платена застраховка, водачът каска, светлоотразителна жилетка и деца под 16 г нямат право да управляват това превозно средство което може да се движи само по шосе, не се разрешава по тротоар или алеи за велосипеди, инвалидни колички и детски колички, на всяка такава алея има знак на всяко кръстовище който определя за кого е разрешено и за кого не, повтарям на всяко кръстовище което е пресечено от такава алея ! При вас както вече казах властва БЕЗЗАКОНИЕ и АНАРХИЯ, дори не сте разбрали още какво е това ДЕМОКРАЦИЯ !

    Коментиран от #7

    08:29 29.07.2026

  • 5 бай оня

    8 0 Отговор
    двама такива тъпака ги видях вчера да минават на чисто червено посред бял ден със скорост. Да се трепят само да не забърсват случайни минувачи.

    08:31 29.07.2026

  • 6 Емигрант

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    А като са забранени защо се продават ?

    08:32 29.07.2026

  • 7 Емигрант

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    Забравих да отбележа, че всички тротинетки в Испания се продават с ограничение на скоростта до 25 км/ч, а в някой магазини и до 20 км/ч.

    Коментиран от #14

    08:35 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тротинеткаджийчетата

    7 0 Отговор
    са с IQ по-ниско от стайната температура в немско през зимата

    08:36 29.07.2026

  • 10 Емили

    6 1 Отговор
    Обожавам тротинетките!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    08:37 29.07.2026

  • 11 Тротинетката е МПС

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Гумите ѝ са с малък диаметър и лесно попада в критични ситуации при дупка или камък. Карат ги малолетни и възрастни на няколко ракии. Това са опасностите.

    08:40 29.07.2026

  • 12 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Край":

    Тротинетките са ПО-ОПАСНИ от колело. Дори от мотоциклет са по-опасни.
    Ще опитам да ти обясня защо, макар да се съмнявам, че имаш пипето да разбереш.
    Тротинетката има много висок център на тежестта, което я прави изключително нестабилна.
    Тротинетката има малки колела, което я прави силно зависима от това колко е равна пътната настилка. Дори при малка неравност или препятствие, тротинетката е готова-паднала.
    Тротинетката (поради горните фактори) не може да спре бързо и стабилно.
    Тротинетката се захранва от литиева батерия, която изисква много специално отношение и квалифициран надзор и поддръжка. Което е прави опасна, когато попадне в ръцете на човек, който смята, че тротинетката не е по-опасна от колело (велосипед).
    А ако твоята тротинетка се самозапали (поради горните фактори) и ми подпали Мерцедеса, ще ти проведа ускорени курсове по електротехника, физика, кинематика, статика, динамика и химия. Както и курс по съпромат, където ти ще се съпротивляваш, а аз ще бъда материала.

    08:46 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Това изобщо не е пречка.
    Какво като е с ограничение до 20 км/ч? Само само 5 мин. време и един таблет ми трябват, за да премахна "тапата" от софтуера.

    Коментиран от #16, #20

    08:50 29.07.2026

  • 15 Кмета

    3 0 Отговор
    Драконовски мерки трябват в града! Да престане това безумно каране на тротинетки от непълнолетни деца,не за нечий каприз а заради тяхната безопасност.Щом родителите не мислят за тях,поне държавата да изземе тази функция! Строго наказание за родители на непълнолетни с тротинетки и колелета,на места които са опасни за тях и за хората.Няма как да караш по тротоара или в насрещното движение,а това е масово!Не само да се показваме на мероприятия и да излъскваме овехтелия си имидж трябва работа! В този град парада на мотористите е денонощен,кой има интерес от това безумие? Има ли сила и закон да спре този ужас?

    08:52 29.07.2026

  • 16 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Затова има закон който те глобява - 500 евро, ако си смел повтори става глобата двойна ! Не съм чул тук някой да е глобен за превишена скорост ! При вас както казах няма закони и цари една анархия която води до нарушаване на законите от "много умните", ела и се пробвай тук, веднага ще бъдеш заловен, ако не от полицията и камерите тогава се намесват и гражданската отговорност ! Демокрация, но не криворазбрана както в България !

    08:56 29.07.2026

  • 17 сигурно се плашат , но и при другите е

    1 2 Отговор
    така - пешеходец , велосипедист , кола, тир , рейс . все по 1 загинал от януари до юли . в търново е опасно . наклонени са улиците а лятото е много туризма . многото манастири привличат хората и вярващите . един от най хубавите градове .

    Коментиран от #19

    08:58 29.07.2026

  • 18 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Тоя, какво си е килнал капата на.... уволнение.

    09:10 29.07.2026

  • 19 Зайко

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигурно се плашат , но и при другите е":

    Красив беше,сега е смрад и безумно движение на всякакъв вид превозни средства.Много голямо строителство на малка площ,не се разгръща настрани а всичко се блъска в градската част.Щяхте да сте хубав град но управата ви е слаба,бих казал безумна.Колкото до туристите този град има целогодишен туристопоток,трябваше да използвате тези средства за града,не да пълните сметките на някои хора! Колкото до забележителностите и специално за манастирите,тези които ги посещават трябва да знаят къде влизат и за какво се молят! Срещу силата Божия не се излиза,трябват чисти мисли и душа!

    09:21 29.07.2026

  • 20 бай оня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    те затова ходят с едни мини дино стендове и мерят в белите страни, сещай се какво се случва като те спипат че си "пипал" ;)

    09:41 29.07.2026

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