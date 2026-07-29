Един загинал и 13 ранени при инциденти с тротинетки във Великотърновско от началото на годината

Три инцидента с тротинетки за изминалите дни във Великотърновско отчитат органите на реда, съобщават от Нова телевизия. Два от тях са тежки – в понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола. А във вторник 12-годишно дете пострада и е с черепно-мозъчна травма, след като самокатастрофира в Лясковец.
На фона на това охранителни камери са заснели мъж, който се опитва да завие с автомобила си, а момче с тротинетка му пресича пътя, връща се, оправя нецензурни думи към шофьора, след което бяга. Случаят е само на метри от мястото, където пострада 12-годишното дете. Още едно видео между Горна Оряховица и Лясковец показва две деца на тротинетка без каски по главния път.
Георги Василев от „Пътна полиция” – Велико Търново обясни, че от 1 януари до днес на територията на областта са настъпили 12 пътнотранспортни произшествия с участие на индивидуални електрически превозени средства. От тях 11 са с тежко пострадали - 13 ранени и 1 починал. Полицията е съставила за този период общо 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт.
Василев припомни, че минималната възраст за използване на тротинетки е 16 години.
Той посочи, че във Великотърновско се провежда акция на полицията за установяване на нарушения на пътя, също така са включени и дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аятолаха
08:10 29.07.2026
2 Конфискация на тротинетката
08:13 29.07.2026
3 Край
Коментиран от #6, #11, #12
08:26 29.07.2026
4 Емигрант
Коментиран от #7
08:29 29.07.2026
5 бай оня
08:31 29.07.2026
6 Емигрант
До коментар #3 от "Край":А като са забранени защо се продават ?
08:32 29.07.2026
7 Емигрант
До коментар #4 от "Емигрант":Забравих да отбележа, че всички тротинетки в Испания се продават с ограничение на скоростта до 25 км/ч, а в някой магазини и до 20 км/ч.
Коментиран от #14
08:35 29.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тротинеткаджийчетата
08:36 29.07.2026
10 Емили
08:37 29.07.2026
11 Тротинетката е МПС
До коментар #3 от "Край":Гумите ѝ са с малък диаметър и лесно попада в критични ситуации при дупка или камък. Карат ги малолетни и възрастни на няколко ракии. Това са опасностите.
08:40 29.07.2026
12 Механик
До коментар #3 от "Край":Тротинетките са ПО-ОПАСНИ от колело. Дори от мотоциклет са по-опасни.
Ще опитам да ти обясня защо, макар да се съмнявам, че имаш пипето да разбереш.
Тротинетката има много висок център на тежестта, което я прави изключително нестабилна.
Тротинетката има малки колела, което я прави силно зависима от това колко е равна пътната настилка. Дори при малка неравност или препятствие, тротинетката е готова-паднала.
Тротинетката (поради горните фактори) не може да спре бързо и стабилно.
Тротинетката се захранва от литиева батерия, която изисква много специално отношение и квалифициран надзор и поддръжка. Което е прави опасна, когато попадне в ръцете на човек, който смята, че тротинетката не е по-опасна от колело (велосипед).
А ако твоята тротинетка се самозапали (поради горните фактори) и ми подпали Мерцедеса, ще ти проведа ускорени курсове по електротехника, физика, кинематика, статика, динамика и химия. Както и курс по съпромат, където ти ще се съпротивляваш, а аз ще бъда материала.
08:46 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
До коментар #7 от "Емигрант":Това изобщо не е пречка.
Какво като е с ограничение до 20 км/ч? Само само 5 мин. време и един таблет ми трябват, за да премахна "тапата" от софтуера.
Коментиран от #16, #20
08:50 29.07.2026
15 Кмета
08:52 29.07.2026
16 Емигрант
До коментар #14 от "Механик":Затова има закон който те глобява - 500 евро, ако си смел повтори става глобата двойна ! Не съм чул тук някой да е глобен за превишена скорост ! При вас както казах няма закони и цари една анархия която води до нарушаване на законите от "много умните", ела и се пробвай тук, веднага ще бъдеш заловен, ако не от полицията и камерите тогава се намесват и гражданската отговорност ! Демокрация, но не криворазбрана както в България !
08:56 29.07.2026
17 сигурно се плашат , но и при другите е
Коментиран от #19
08:58 29.07.2026
18 Хорейшо
09:10 29.07.2026
19 Зайко
До коментар #17 от "сигурно се плашат , но и при другите е":Красив беше,сега е смрад и безумно движение на всякакъв вид превозни средства.Много голямо строителство на малка площ,не се разгръща настрани а всичко се блъска в градската част.Щяхте да сте хубав град но управата ви е слаба,бих казал безумна.Колкото до туристите този град има целогодишен туристопоток,трябваше да използвате тези средства за града,не да пълните сметките на някои хора! Колкото до забележителностите и специално за манастирите,тези които ги посещават трябва да знаят къде влизат и за какво се молят! Срещу силата Божия не се излиза,трябват чисти мисли и душа!
09:21 29.07.2026
20 бай оня
До коментар #14 от "Механик":те затова ходят с едни мини дино стендове и мерят в белите страни, сещай се какво се случва като те спипат че си "пипал" ;)
09:41 29.07.2026