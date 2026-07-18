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Почистиха паметника на Левски в Бургас

Почистиха паметника на Левски в Бургас

18 Юли, 2026 16:27 273 2

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За братята Дадурян инициативата е израз на уважение към делото на Апостола

Почистиха паметника на Левски в Бургас - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В деня, в който България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски, паметникът на Апостола в Морската градина в Бургас беше професионално почистен и освежен. Инициативата е на братята Кеворк и Степан Дадурян, със съдействието на Община Бургас.

Това съобщи БНТ.

Заради възрастта на бюст-паметника, който е на близо 110 години, почистването беше извършено с щадящ препарат и вода с контролирана температура, за да не бъде увредена повърхността му. Екипът използва специализирана техника, а след това беше измита и алеята пред монумента.

За братята Дадурян инициативата е израз на уважение към делото на Апостола и желание паметта за него да бъде съхранявана не само с думи, но и с конкретни действия. Те припомнят и историческата връзка на своето семейство с Бургас – техните прадеди са участвали в изграждането на историческата част на Морската градина с доброволен труд и дарения, след като са намерили втори дом в града като бежанци.

Инициативата е част от проявите, с които Бургас отбелязва годишнината от рождението на Васил Левски – символ на свободата, саможертвата и безкористното служене на България.


България
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