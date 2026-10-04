„Спаси София“ тръгва към местните избори през 2027 г.

„Спаси София“ обяви курс към местните избори през 2027 г. на първата си национална конференция след учредяването на партията през 2023 г. Делегатите приеха промени в устава, създадоха Национален съвет като нов колективен орган на управление и преизбраха Борис Бонев за председател.

На конференцията е отчетена работата на партията през настоящия мандат. Решенията поставят началото на подготовката за следващите местни избори, като формацията ще запази фокуса си върху управлението на София.

Бонев определи управленската промяна в София като основно постижение

Борис Бонев определи прекратяването на дългогодишното управление на ГЕРБ като най-голямото политическо постижение на „Спаси София“. По думите му това обаче не означава край на необходимите промени в столицата.

„Корените на корупцията са дълбоки в етажите на „Московска“. Отказът на Терзиев да извърши ревизия на управлението на ГЕРБ и текучеството на заместниците му ни показва, че има още за плевене“, заяви Бонев.

Той постави акцент върху изводите от участието на „Спаси София“ в управлението през настоящия мандат. Според него партията трябва да запази способността си да посочва проблемите и да предлага решения, включително когато те са трудни или непопулярни.

Националният съвет влиза в структурата на партията

С промените в устава Националният съвет става нов колективен орган в управлението на „Спаси София“. Конференцията е приела и други промени във вътрешните правила на партията, свързани с организацията и ръководните ѝ органи.

Борис Бонев за първи път беше избран за председател на партията на 15 януари 2023 г. След преизбирането му той ще ръководи формацията в подготовката ѝ за местния вот през 2027 г.

Източници: БТА, Столица.бг