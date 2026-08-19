Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост".
Това посочват във "Фейсбук" от дипломатическата мисия.
В изданието си от 17 август, "Вашингтон пост" (Washington Post) класира българското посолство на трето място сред най-високо оценените дипломатически мисии във Вашингтон, след Камбоджа и Украйна.
Класацията обхваща над 175 дипломатически представителства в американската столица и се основава на над 20 000 отзива в Google. Оценките до голяма степен отразяват впечатленията на гражданите от предоставяните консулски услуги.
За нас това признание е преди всичко оценка за професионализма и усилията на целия екип на посолството, както и за доверието на хората, на които имаме честта да съдействаме.
Благодарим и за всеки критичен коментар, който ни мотивира да продължаваме да работим с още по-голяма отговорност и отдаденост, пишат от Българското посолство във Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
09:07 19.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #3
09:08 19.08.2026
3 Псулер
До коментар #2 от "ФАКТ":На ватата и слугуващата им копейка пари не им трябват. Нали си имат матрьошка с моя образ и икони хаха
09:09 19.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:13 19.08.2026
5 Трол
09:13 19.08.2026
6 хайде да не прекаляваме
09:18 19.08.2026
7 дипломатите са умни и представителни
09:21 19.08.2026
8 Най-послушните
09:23 19.08.2026
9 Стоев
09:25 19.08.2026
10 Все тая, аре чао
Коментиран от #15
09:27 19.08.2026
11 Хубави
09:28 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перо
09:30 19.08.2026
14 Въобще не ми пука за писолството
09:31 19.08.2026
15 миме
До коментар #10 от "Все тая, аре чао":снасят на дълбоката държава
09:35 19.08.2026
16 КАТО ОТИДАТ
09:38 19.08.2026
17 Айляк
Ленче Кремче колко ли мола, бутици и магазини, е опердашила в периода 2002-2008г.?
Нема да е лошо ЦРУ-то да се произнесе по този въпрос:))
Или както се казваше в една статия:
"Ленче Кремче – символът на лицемерието, наглостта и провала на българския преход."
Нямам съмнение, че и днес нещата не са се променили много в посолството във Вашингтон.
Една класация хич не ми идва престижна, когато България е наредена до Украйна.
09:39 19.08.2026
18 То това май е класацията от зад на пред
09:41 19.08.2026