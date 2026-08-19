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Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост"

Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост"

19 Август, 2026 09:04 1 075 18

  • посолство на българия-
  • сащ-
  • вашингтон-
  • българско посолство-
  • класация

Оценка от гражданите за консулските услуги

Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост".

Това посочват във "Фейсбук" от дипломатическата мисия.

В изданието си от 17 август, "Вашингтон пост" (Washington Post) класира българското посолство на трето място сред най-високо оценените дипломатически мисии във Вашингтон, след Камбоджа и Украйна.

Класацията обхваща над 175 дипломатически представителства в американската столица и се основава на над 20 000 отзива в Google. Оценките до голяма степен отразяват впечатленията на гражданите от предоставяните консулски услуги.

За нас това признание е преди всичко оценка за професионализма и усилията на целия екип на посолството, както и за доверието на хората, на които имаме честта да съдействаме.

Благодарим и за всеки критичен коментар, който ни мотивира да продължаваме да работим с още по-голяма отговорност и отдаденост, пишат от Българското посолство във Вашингтон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    а ако има класация за слугинаж - отнасяме първото място!

    09:07 19.08.2026

  • 2 ФАКТ

    2 10 Отговор
    Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.

    Коментиран от #3

    09:08 19.08.2026

  • 3 Псулер

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    На ватата и слугуващата им копейка пари не им трябват. Нали си имат матрьошка с моя образ и икони хаха

    09:09 19.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    А САШтинскотТО посолствоТО у нас е най-голямо❗

    09:13 19.08.2026

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    А защо не е на първо място? Някой пак е бутнал рушвет.

    09:13 19.08.2026

  • 6 хайде да не прекаляваме

    7 0 Отговор
    Точно посолството във Вашингтон отказа на семейството ни съдействие в тежък случай и тогава ни помогна американската полиция, така че по-скромно с хвалбите.

    09:18 19.08.2026

  • 7 дипломатите са умни и представителни

    1 1 Отговор
    дори да има скандали не викат посланика . в америка има други закони . затова и българите които са там - гастарбайтери и местни живеещи дълго стават често престъпници като другите дето полицията айс мигрантската гони и наказва . убийства и измами са най честите престъпления . а професиите там са както в българия . карат тирове , преподават в колежите , държат баничарници , много рядко в шоубизнеса . ще видим днес някой българин в америка какво ще направи . етносите се омешват с латиносите и другите за да се устроят . там посолството дава документи .

    09:21 19.08.2026

  • 8 Най-послушните

    1 0 Отговор
    и най-изпълнителните.

    09:23 19.08.2026

  • 9 Стоев

    4 0 Отговор
    От полицията на ГЕРБ. От тези дето Тиквата ги уреди да влачат и пенЦия и заплата.

    09:25 19.08.2026

  • 10 Все тая, аре чао

    5 0 Отговор
    Всички до един в Българското посолство във Вашингтон трябва да бъдат сменени, уволнени или изпратени на друго място примерно в Иран, Афганистан или в Конго че и там да приложат "високите си стандарти" .... пълни нещастници са ей тея в посолство във Вашингтон и въобще не е ясно каква дейност въобще имат там.

    Коментиран от #15

    09:27 19.08.2026

  • 11 Хубави

    5 0 Отговор
    Джамчета щорички лукс такива неща.

    09:28 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    5 0 Отговор
    Няма никакъв професионализъм, нито във Вашингтон, нито Ген. консулство в NYC, само жесток рекет с цени на услугите, които приемат да извършват. Приемното им време е 2-3 часа на ден, а хората идват от други щати и пътуват дълго. Това е напълно измислена класация на политически принцип и както се очаква режима в Украйна поддържа “най-доброто” обслужване!

    09:30 19.08.2026

  • 14 Въобще не ми пука за писолството

    3 0 Отговор
    Не можах да спя нощеска от системен тормоз който ме заобикаля по неволя.

    09:31 19.08.2026

  • 15 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Все тая, аре чао":

    снасят на дълбоката държава

    09:35 19.08.2026

  • 16 КАТО ОТИДАТ

    1 0 Отговор
    В АМЕРИКА СЕ СА ПРЕСТИЖНИ! ЕДНО ВРЕМЕ ЕДНА БЪЛГАРКА В АМЕРИКА МИ РАЗКАЗВАШЕ КОЛКО ПРЕСТИЖНО Е ДА РАБОТИШ В ДИСНИ ЛЕНД....Е НЕ Е ПО ПРЕСТИЖНО ОТ ТОВА ДА РАБОТИШ В ХАРВАРД, НАСА, БОЙНГ, ......

    09:38 19.08.2026

  • 17 Айляк

    2 0 Отговор
    Е как нема да е в престижна класация нашето ембасади у Уошингтон, като въздесъщата Ленче Кремче е вършала там?! :)
    Ленче Кремче колко ли мола, бутици и магазини, е опердашила в периода 2002-2008г.?
    Нема да е лошо ЦРУ-то да се произнесе по този въпрос:))
    Или както се казваше в една статия:
    "Ленче Кремче – символът на лицемерието, наглостта и провала на българския преход."
    Нямам съмнение, че и днес нещата не са се променили много в посолството във Вашингтон.

    Една класация хич не ми идва престижна, когато България е наредена до Украйна.

    09:39 19.08.2026

  • 18 То това май е класацията от зад на пред

    3 0 Отговор
    Щото първите две места са за камбоджа и за украйна и ние след тях пази боже.

    09:41 19.08.2026

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