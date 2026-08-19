Българското посолство във Вашингтон е на трето място в престижна класация на "Вашингтон пост".

Това посочват във "Фейсбук" от дипломатическата мисия.

В изданието си от 17 август, "Вашингтон пост" (Washington Post) класира българското посолство на трето място сред най-високо оценените дипломатически мисии във Вашингтон, след Камбоджа и Украйна.

Класацията обхваща над 175 дипломатически представителства в американската столица и се основава на над 20 000 отзива в Google. Оценките до голяма степен отразяват впечатленията на гражданите от предоставяните консулски услуги.

За нас това признание е преди всичко оценка за професионализма и усилията на целия екип на посолството, както и за доверието на хората, на които имаме честта да съдействаме.

Благодарим и за всеки критичен коментар, който ни мотивира да продължаваме да работим с още по-голяма отговорност и отдаденост, пишат от Българското посолство във Вашингтон.