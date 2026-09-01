Два американски военни самолета кацнаха на летище "Васил Левски" в София

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски", съобщава БТА.

Относно двата военни самолета, кацнали на летището в София, той призова да се подходи спокойно, цитиран от news.bg.

Стоянов поясни, че въпросните самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на всички съюзни държави. "Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес", обясни той.

Два големи американски военни самолета са кацнали на летище "Васил Левски" в София около 7:00 ч. тази сутрин. От Министерството на отбраната потвърдиха за bTV, че машините са на летището съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен.

Самолетите са Lockheed C-130 - военнотранспортни машини с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на войски и товари. Те се използват в над 40 модификации от повече от 50 държави.

По-рано през годината на гражданското летище в столицата беше заснет и военнотранспортен самолет C-17 Globemaster на американските военновъздушни сили.

Самолетите на американските ВВС са напуснали авиобаза "Безмер" на 22 август. Тогава Стоянов съобщи, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са били извършвани мисии в южна посока.

Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република обаче няколко пъти е отправяла заплахи към България заради присъствието на американските самолети.

В края на юли Народното събрание даде разрешение по предложение на правителството у нас да бъдат разположени до осем американски самолета след спешна нота на САЩ от 17 юли. В нея Вашингтон е поискал разполагането на самолетите, както и на до 250 военнослужещи, с цел логистично обезпечаване на военните операции в Близкия изток. В крайна сметка в авиобаза "Безмер" са пристигнали два самолета.

Първите американски самолети са дошли в България в края на февруари. Тогава в нотата на Вашингтон е било посочено, че машините ще участват във военни учения. България е разрешила присъствието на до 15 самолета и до 500 военнослужещи с краен срок на пребиваване 30 май.

Самолетите са били разположени на софийското летище редом до граждански машини. Решението за първите самолети е било взето в последния ден на кабинета "Желязков", а по-късно премиерът Радев е разрешил престоят им да бъде удължен до 30 юни.