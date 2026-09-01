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Два американски военни самолета кацнаха на летище "Васил Левски" в София

Два американски военни самолета кацнаха на летище "Васил Левски" в София

1 Септември, 2026 12:34 411 20

  • сащ-
  • самолети-
  • летище васил левски

В края на юли Народното събрание даде разрешение по предложение на правителството у нас да бъдат разположени до осем американски самолета след спешна нота на САЩ от 17 юли

Два американски военни самолета кацнаха на летище "Васил Левски" в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски", съобщава БТА.

Относно двата военни самолета, кацнали на летището в София, той призова да се подходи спокойно, цитиран от news.bg.

Стоянов поясни, че въпросните самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на всички съюзни държави. "Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес", обясни той.

Два големи американски военни самолета са кацнали на летище "Васил Левски" в София около 7:00 ч. тази сутрин. От Министерството на отбраната потвърдиха за bTV, че машините са на летището съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен.

Самолетите са Lockheed C-130 - военнотранспортни машини с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на войски и товари. Те се използват в над 40 модификации от повече от 50 държави.

По-рано през годината на гражданското летище в столицата беше заснет и военнотранспортен самолет C-17 Globemaster на американските военновъздушни сили.

Самолетите на американските ВВС са напуснали авиобаза "Безмер" на 22 август. Тогава Стоянов съобщи, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са били извършвани мисии в южна посока.

Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република обаче няколко пъти е отправяла заплахи към България заради присъствието на американските самолети.

В края на юли Народното събрание даде разрешение по предложение на правителството у нас да бъдат разположени до осем американски самолета след спешна нота на САЩ от 17 юли. В нея Вашингтон е поискал разполагането на самолетите, както и на до 250 военнослужещи, с цел логистично обезпечаване на военните операции в Близкия изток. В крайна сметка в авиобаза "Безмер" са пристигнали два самолета.

Първите американски самолети са дошли в България в края на февруари. Тогава в нотата на Вашингтон е било посочено, че машините ще участват във военни учения. България е разрешила присъствието на до 15 самолета и до 500 военнослужещи с краен срок на пребиваване 30 май.

Самолетите са били разположени на софийското летище редом до граждански машини. Решението за първите самолети е било взето в последния ден на кабинета "Желязков", а по-късно премиерът Радев е разрешил престоят им да бъде удължен до 30 юни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 3 Отговор
    Мунчо посрещна ли ги с цветя и рози?
    Визите за Америка махна ли?

    Коментиран от #6

    12:35 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    всички на протест !

    12:36 01.09.2026

  • 4 Аятолаха

    3 1 Отговор
    Добре че ми казахте.

    12:38 01.09.2026

  • 5 Мунчо

    4 1 Отговор
    Тези са за малко 🤡

    12:38 01.09.2026

  • 6 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Носят машините за Гюро и комисар Катани.

    12:39 01.09.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    5 1 Отговор
    Колко войници карат?

    Коментиран от #14

    12:39 01.09.2026

  • 8 Не е хубаво

    5 1 Отговор
    че България взема участие във войната на Израел и САЩ срещу Иран. Това надхвърля тъй наречените "съюзни задължения". Утре ще решат, че пак трябва да бомбандират Сърбия. Ние пак ли ще "помагаме". Всичко трябва да е с мяра. Ако ще ми вкарват в някакви си техни войни по-добре да се махаме от НАТО. На здрава глава бинт слагаме.

    Коментиран от #19

    12:41 01.09.2026

  • 9 Амиии

    6 1 Отговор
    Колонизаторите и робовладелците си правят, каквото си искат на територията, факт!

    12:41 01.09.2026

  • 10 Презарядка

    3 0 Отговор
    топ дума

    12:41 01.09.2026

  • 11 Окупаторите ?

    3 2 Отговор
    Дойдоха Ли ?

    12:44 01.09.2026

  • 12 Азззззззз

    2 1 Отговор
    Не знам такъв документ има ли или тоя пак лъже. Важното е, обаче, следващата година такъв документ да НЕ СЕ подписва!

    12:44 01.09.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    В Безмер не им хареса в селската казарма искат в Софето на лукса и скъпото.

    12:45 01.09.2026

  • 14 Не Им Нрябват Войници !

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    Всичко Е !

    Договорено !

    12:45 01.09.2026

  • 15 Какъв

    1 1 Отговор
    пример дават българските власти на народа като постоянно го включват в чужди военни приключения. Да оставим настрана и обстоятелството, че поставят живота и здравето на нацията под угроза , което си е флагрантно нарушение на разпоредбите на Конституцията (ако разбира се тя вече има някакво значение).

    12:45 01.09.2026

  • 16 Перо

    3 0 Отговор
    Някой пита ли това правителство? Знаят ли какво става, кой влиза и излиза от БГ! Оплетоха се като пиле в кълчища от лъжи и слугинаж!

    12:46 01.09.2026

  • 17 Радев 🎖️

    1 2 Отговор
    Стискайте зъби скоро отпада визите другари мои !

    12:48 01.09.2026

  • 18 Рундаци,

    2 0 Отговор
    никога не е късно да се орезилите! Лошото е, че изобщо не знаете какво правите. Нищо не знаете. Безсилни сте за всичко. Оставка фупажки!

    12:48 01.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Повярвах на всичко написано ,да са живи и здрави персите само те ако ни отърват

    12:49 01.09.2026

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