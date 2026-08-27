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Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ

Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ

27 Август, 2026 17:04 851 20

  • генерал-майор николай русев-
  • ввс-
  • бойна авиация-
  • сащ-
  • визита

Посещението подчерта продължаващото ни отбранително сътрудничество, включително модернизацията на българските Военновъздушни сили с F-16

Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ - 1
Снимка: Посолство на САЩ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Началникът на щаба на Военновъздушните сили на САЩ ген. Кен Уилсбах посрещна командира на Военновъздушните сили на България генерал-майор Николай Русев по време на официалното му посещение в Съединените щати. То потвърди силното отбранително партньорство между САЩ и България и бе даден нов тласък на общите ни приоритети.

Това съобщиха във "Фейсбук" от посолството на САЩ в София.

Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ
Снимка: Посолство на САЩ

По време на едноседмичното си посещение генерал-майор Русев се срещна с военнослужещи от българските Военновъздушни сили, които преминават обучение за пилоти на F-16 в базата „Морис“ на Националната гвардия на ВВС на САЩ в Аризона.

Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ
Снимка: Посолство на САЩ

Посещението подчерта продължаващото ни отбранително сътрудничество, включително модернизацията на българските Военновъздушни сили с F-16, както и споделения ни ангажимент за укрепване на оперативната съвместимост, съюзническото сътрудничество и възпирането по източния фланг на НАТО.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз

    16 2 Отговор
    нас кво ни грее че в сащ да му казват как се кляка

    17:06 27.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Да иска обезщетение за забавянето на самолетите.

    17:06 27.08.2026

  • 3 Булпсихопатъ

    20 2 Отговор
    Шефът на всичките ни 3 до 5 работещи самолета!
    Смешно ли е?
    Трагедия. Постсъветска драма.

    17:07 27.08.2026

  • 4 БУДАЛА

    16 1 Отговор
    Засилихме сътрудничеството като отложихме доставката на 8 самолета F-16 с 3 години за 2030 засега!
    Тази статия МАЙТАП ли е ?

    Коментиран от #15

    17:09 27.08.2026

  • 5 Пари ли

    2 1 Отговор
    ще проси за самолети ?

    17:10 27.08.2026

  • 6 гейнирал

    7 1 Отговор
    наплатанов

    17:12 27.08.2026

  • 7 схемата на Радев

    10 3 Отговор
    Откраднатите пари от бедните с всякакви държавни схеми на радевистите ще ги напукат във американски военни стайкъри още бройки.Да живеят комисионите и слугуването на сащ..Там се ходи само за плащане и рекети към българския народ.

    17:14 27.08.2026

  • 8 Васил

    11 4 Отговор
    Българоубиецът Борисов загробил България за да откупи себе си трябва да чука камъни в каторга доживот!

    17:19 27.08.2026

  • 9 Дън Бай

    7 1 Отговор
    Нарича се "военен туризъм".

    17:27 27.08.2026

  • 10 Капейчо

    7 2 Отговор
    Генералчето е отишъл да благодари за забавянето на Ф-16, защото по този начин старчетата ще могат да си лапкат по 520€ месечно, возейки се на задните седалки на неостаряващите МИГ-ове.

    17:29 27.08.2026

  • 11 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Само в България е възможно да съществуват повече Генерали от войниците и самолетите ! Срам,некадърници и безделници взимащи една шапка заплати и пенсии и всичките нац.предатели !

    Коментиран от #14

    17:41 27.08.2026

  • 12 ВВСар

    1 0 Отговор
    ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НЕЩО ОТ ТОВА ХОДЕНЕ ДО НОВИЯ ГОЛЯМ "брат", ЯВНО нап ла та ноф Щ€ ГО У$ТР€МЯТ КЪМ ЩАБА НА О(т)БРАНАТА, ПО ПР€ПОРЪКА НА ТРОЙНОЙ А Г € Н Т ШТИРЛИЦ(р.р.)!

    17:46 27.08.2026

  • 13 Подлоги

    3 0 Отговор
    Нула разум.момче на повикване

    17:47 27.08.2026

  • 14 ВВСар

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    НА ПЪРВО МЯСТО СМЕ В СВЕТА ПО БРОЙ НА ГЛъВъ ОТ на$€л€ни€то НА
    г€й ра ли , "проф€$ори", "БИВШИ" комуни$ти (р.р.) ,н€грамотници И чалгари!

    БОГ ДА ПАЗИ Б€З ПЛАТ НА ТА u$a baza "BUL GA RI $TAN"" !

    17:51 27.08.2026

  • 15 таман нашенците

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "БУДАЛА":

    ще имат време да разучат тази извънземна техника горките още не смеят да се качат в тях досега само на руски консерви са се качвали

    Коментиран от #16

    17:57 27.08.2026

  • 16 Вървящият към реката

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "таман нашенците":

    А ,те тез не са консрви ,аха

    18:16 27.08.2026

  • 17 И като баща ми беше майка

    1 0 Отговор
    Сигурно е показал български безаналогов стартъп,откритието на века - триъгълен дрон камикадзе ,боядисан в сиво .Проектно име - Репей

    18:19 27.08.2026

  • 18 ВВС

    0 0 Отговор
    До коментар 15 от "таман нашенците": Колко си компетентен и дълбок , като котешки за-д -ник !

    18:21 27.08.2026

  • 19 Цвете

    3 0 Отговор
    ГАБРИЕЛА НАПЛАТАНОВА С НЕГО ЛИ Е? 😂

    18:56 27.08.2026

  • 20 Пешо

    0 0 Отговор
    Докато дойдат самолетите през 2030 година сегашните ще са изпочупени .

    19:20 27.08.2026

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