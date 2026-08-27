Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ

Началникът на щаба на Военновъздушните сили на САЩ ген. Кен Уилсбах посрещна командира на Военновъздушните сили на България генерал-майор Николай Русев по време на официалното му посещение в Съединените щати. То потвърди силното отбранително партньорство между САЩ и България и бе даден нов тласък на общите ни приоритети.
Това съобщиха във "Фейсбук" от посолството на САЩ в София.
По време на едноседмичното си посещение генерал-майор Русев се срещна с военнослужещи от българските Военновъздушни сили, които преминават обучение за пилоти на F-16 в базата „Морис“ на Националната гвардия на ВВС на САЩ в Аризона.
Посещението подчерта продължаващото ни отбранително сътрудничество, включително модернизацията на българските Военновъздушни сили с F-16, както и споделения ни ангажимент за укрепване на оперативната съвместимост, съюзническото сътрудничество и възпирането по източния фланг на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям праз
17:06 27.08.2026
2 Последния Софиянец
17:06 27.08.2026
3 Булпсихопатъ
Смешно ли е?
Трагедия. Постсъветска драма.
17:07 27.08.2026
4 БУДАЛА
Тази статия МАЙТАП ли е ?
Коментиран от #15
17:09 27.08.2026
5 Пари ли
17:10 27.08.2026
6 гейнирал
17:12 27.08.2026
7 схемата на Радев
17:14 27.08.2026
8 Васил
17:19 27.08.2026
9 Дън Бай
17:27 27.08.2026
10 Капейчо
17:29 27.08.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #14
17:41 27.08.2026
12 ВВСар
17:46 27.08.2026
13 Подлоги
17:47 27.08.2026
14 ВВСар
До коментар #11 от "ШЕФА":НА ПЪРВО МЯСТО СМЕ В СВЕТА ПО БРОЙ НА ГЛъВъ ОТ на$€л€ни€то НА
г€й ра ли , "проф€$ори", "БИВШИ" комуни$ти (р.р.) ,н€грамотници И чалгари!
БОГ ДА ПАЗИ Б€З ПЛАТ НА ТА u$a baza "BUL GA RI $TAN"" !
17:51 27.08.2026
15 таман нашенците
До коментар #4 от "БУДАЛА":ще имат време да разучат тази извънземна техника горките още не смеят да се качат в тях досега само на руски консерви са се качвали
Коментиран от #16
17:57 27.08.2026
16 Вървящият към реката
До коментар #15 от "таман нашенците":А ,те тез не са консрви ,аха
18:16 27.08.2026
17 И като баща ми беше майка
18:19 27.08.2026
18 ВВС
18:21 27.08.2026
19 Цвете
18:56 27.08.2026
20 Пешо
19:20 27.08.2026