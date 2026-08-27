Шефът на бойната ни авиация генерал-майор Николай Русев е на официална визита в САЩ СНИМКИ

Началникът на щаба на Военновъздушните сили на САЩ ген. Кен Уилсбах посрещна командира на Военновъздушните сили на България генерал-майор Николай Русев по време на официалното му посещение в Съединените щати. То потвърди силното отбранително партньорство между САЩ и България и бе даден нов тласък на общите ни приоритети.

Това съобщиха във "Фейсбук" от посолството на САЩ в София.

Снимка: Посолство на САЩ

По време на едноседмичното си посещение генерал-майор Русев се срещна с военнослужещи от българските Военновъздушни сили, които преминават обучение за пилоти на F-16 в базата „Морис“ на Националната гвардия на ВВС на САЩ в Аризона.

Снимка: Посолство на САЩ

Посещението подчерта продължаващото ни отбранително сътрудничество, включително модернизацията на българските Военновъздушни сили с F-16, както и споделения ни ангажимент за укрепване на оперативната съвместимост, съюзническото сътрудничество и възпирането по източния фланг на НАТО.