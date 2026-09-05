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Илин Димитров: Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г.

Илин Димитров: Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г.

5 Септември, 2026 09:55 550 29

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Краткосрочните наеми през Booking и Airbnb ще бъдат включени в системата за отчитане на нощувките

Илин Димитров: Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г. Това каза в предаването „Тази събота“ министърът на туризма Илин Димитров.

„Още е рано за окончателна равносметка, тъй като сезонът продължава. Времето е прекрасно, морето е хубаво и чисто, има интерес, спокойно е, а цените са добри. Нека се насладим на един хубав септември, а финалната равносметка ще можем да направим през октомври“, посочи Димитров.

По думите му обективната истина е, че сезонът започна сложно, но след това достигна нива, близки до миналогодишните. „Май и юни бяха по-слаби заради липсата на определени пазари - в случая на германския. След това ситуацията се стабилизира и, ако времето остане благоприятно, съм оптимист, че резултатите ще бъдат сходни с миналогодишните – с отклонение от около 2%“.

„Основната причина за сложното начало е загубата на германския пазар заради управленска грешка на предишния редовен кабинет. През октомври 2025 година два големи играча на пазара са влезли в конфликт и не е бил намерен механизъм за компенсация. Загубихме около 200 хиляди самолетни седалки и затова май и юни бяха по-слаби. Впоследствие браншът и правителството успяха да наваксат този спад и очакванията са сезонът да бъде сходен с миналогодишния“, посочи той.

Димитров сподели, че представителите на туристическия сектор поставят акцент върху чартърните полети и по-дългия престой на туристите. „Именно в тази посока работим. Добрата новина е, че след множество срещи можем да отчетем завръщане на германските туристи. За следващия сезон сме договорили около 150-160 хиляди нови самолетни седалки и очакваме допълнително увеличение. Това ще промени картината през сезон 2027“.

„Очакваме не просто завръщане, а достигане на нива, близки до тези от 2019 година, преди COVID. Спрямо тази година очакваме двуцифрен ръст от около 25-30%“, обясни министъра.

Според него германските туристи са важни, защото идват по-рано, остават по-дълго и пътуват с чартърни полети. Чартърните програми са минимум 7дни.

„Това е ключово и за българския туризъм. Когато хотелите отворят по-рано, те могат да предложат добри условия и на български, и на румънски туристи. Така комплексите започват работа по-рано, хотелите се запълват и сезонът започва с по-добро темпо“, подчерта той.

По думите му там, където поскъпването беше разумно, резултатите са добри. Там, където е имало опит за спекула, резултатите не са толкова добри. „Силната страна на българския туризъм е широкият спектър от услуги – от нискобюджетни до висококатегорийни предложения“.

„Данъкът трябва да е един и да се плаща от всички. Затова ще променим начина, по който функционира основният ни софтуер за отчитане на нощувките. Към него ще бъдат добавени и краткосрочните наеми - апартаментите, които се предлагат през платформи като Booking и Airbnb“, посочи той.

По думите на Димитров по този начин ще се знае кой и къде оперира и какви услуги предлага. „Целта не е само да се увеличат данъчните постъпления, а средствата да бъдат използвани ефективно. Искаме половината от туристическия данък да се използва за реклама и авиосвързаност. Реклама без добра свързаност и повече полети не дава необходимия ефект“.

„Предвиждаме и децентрализация на процеса - общините заедно с местните общности да определят за какво да се използват тези средства. Целта е България да има повече фестивали, събития и концерти, особено в периферията на сезона - през май, юни и септември. Така ще привлечем повече туристи и ще удължим сезона“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали хванаха дрогата вчера

    19 1 Отговор
    Тоя що е друсан🤣🤣🤣🤣

    09:57 05.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Като гледам колко е презастроено черноморието и не ми се стъпва!
    Докато не се оправи безобразното строителство и не се даде малко пространство и повече зеленина нищо не се прави - туризъм с германски бабки не се прави туризъм се прави като обереш каймака

    09:59 05.09.2026

  • 3 Те Германците

    17 0 Отговор
    Няма да отидат за същите пари в Италия, Гърция Испания или на по евтино в Турция а ще дойдат при нас . А това ,че морето в пълно с дронове и водорасли ги привлича най много.

    Коментиран от #8

    10:00 05.09.2026

  • 4 Интересно

    11 1 Отговор
    Сигурно въпросният лично ще дефилира по прашки, за да привлече някакси туристи от Германия.

    10:01 05.09.2026

  • 5 Русенец

    10 0 Отговор
    Германци, но от кой етнос?
    От по-тъмнозелените ли?

    10:01 05.09.2026

  • 6 Да си кажем истината

    10 1 Отговор
    След почивка на средиземно море без значение къде ако отидеш на нашето море и влезеш във водата ти се струва все едно си в река. Водорасли ,мътилка и ниско солена. Преди идваха заради евтиния алкохол и заведения сега стези цени не знам

    10:03 05.09.2026

  • 7 Швабс

    6 0 Отговор
    Има да чакате !

    10:03 05.09.2026

  • 8 Русенец

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Те Германците":

    Германците, които ще привлече този пудел, ще са от лилавите нашенски катунари, които с германските си лични карти ще нахлуят по черноморието ни.
    Пуделът ще отчете огромен успех в циганизирането на курортите ни.

    10:04 05.09.2026

  • 9 Надей

    2 0 Отговор
    ...се Или не :))

    10:07 05.09.2026

  • 10 Овчар

    6 0 Отговор
    Клозета на плажа е 1 евро и нашите маймуни акат в морето..! Кой нормален ще дойде в България..?

    Коментиран от #29

    10:11 05.09.2026

  • 11 Има ни пак

    8 0 Отговор
    Онзи ден представител на КАТ обясняваше, че катастрофите и тапите по магистралите са много по малко от миналата година, поради намаления трафик. Което означава, че сезона е съответно също по малък. Къде видя този министър добър сезон като миналогодишния. Плюс това и германците ги няма. Поне да се надумват да говорят в една посока различните ведомства.

    10:15 05.09.2026

  • 12 Георги

    1 1 Отговор
    това може да стане само, ако германското правителство продължава да се дървена путин. тогава не 30,а 300% може да очаквате.

    10:15 05.09.2026

  • 13 Очаквайте!

    5 0 Отговор
    Аз не очаквам! Пък и не ми пука честно казано!

    10:16 05.09.2026

  • 14 Ку-куууу

    6 0 Отговор
    Ту-туууу.... и аз чакам марсианците от известно време

    10:17 05.09.2026

  • 15 Абе хмм, от къде изпълзя тоя

    4 0 Отговор
    министърът на туризма Илин Димитров ? Къв е бил у Варна?

    10:18 05.09.2026

  • 16 Рос

    7 0 Отговор
    Догодина 30% ръст на германските туристи? Щом така лесно може да лъжете значи имате бъдеще в политиката в България.

    10:19 05.09.2026

  • 17 миме

    2 0 Отговор
    мазниат, млад, плешив, очилат п@
    .@л явно яко си е повервАл

    10:20 05.09.2026

  • 18 Ще идат на Майорка

    2 0 Отговор
    На ефтимо лрврото уби бг туризъм скъпотия х 2

    10:21 05.09.2026

  • 19 Смешкоо ....

    1 0 Отговор
    Ами да те питам ако собственика е чужденец и в Дубай, Германия примерно или Русия кво ще му отчетеш на нощувките в апартаментите във Влас или Самоков които се предлагат през платформи като Booking и Airbnb ? А? ... А дали ще им отчетеш и разходите и амортизацията случайно ? Ама сте големи олигофрени верно. ...

    10:25 05.09.2026

  • 20 37% годишно поскъпване

    4 0 Отговор
    средно е за туризма на годишна база бре мушмули! Кви дивотии говорите въобще? Масовото обаче е дори 100% спрямо миналата година. Смооотаняк... И в тея концесионните договори да не би да пише, че всяка година може да си вдигат цената както им дойде? Я вземи прочети два три и не дрънкай тъпотии пишлеменце изтръпнало ...

    10:31 05.09.2026

  • 21 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя е напълно неадекватен министър! Те румънците спряха да идват на мутренското море, той чака германци, защото френското и италианско крайбрежие е делече и е неуредено! Като знам кои са собствениците и концесионерите /мутренски, селски примати/, да ми плащат няма да стъпя на това море! За това има по-малко от 30% запълняемост на хотелите, през силния сезон!

    10:33 05.09.2026

  • 22 германските туристи

    3 0 Отговор
    или германските нацисти?

    10:33 05.09.2026

  • 23 1-ви април

    1 0 Отговор
    беше преди 5 месеца.

    10:34 05.09.2026

  • 24 Илине ,пилците се броят на есен...

    1 0 Отговор
    сезона тази година е много слаб и вината е на министъра!
    Сам си се съгласил да оглавиш това министерство, и сам го напускаш!!!
    "Датц ит"!!!
    До година(2027) нов министър, нов късмет!!!

    Иначе трябва " Генерал Кимон Георгиев" сам да си подаде оставка!!!

    10:34 05.09.2026

  • 25 Специалист

    2 0 Отговор
    Вчера по новините.Задръстване на Кресна.Всички българи- патриоти на националния ни празник се изнасят да празнуват в Гърция на море.Защо министре не на нашето черноморие. За 2027г ще бъде още по зле.Не само германски и български няма да има.Министре това ти е работата правилно анализирай нещата.

    Коментиран от #28

    10:35 05.09.2026

  • 26 Очакваш ръст за 2027 година?

    2 0 Отговор
    Къде те намери рундьо, недоразумение илино!

    10:40 05.09.2026

  • 27 Оги

    0 0 Отговор
    Да, добри са цените ама за тебе с 10 бона евраци заплатка. Ще чакаш немец да стъпи тук на 36. в шестък. Отношението цена-качество в БГ е най-зле от навсякъде. Ще чакаш немците да дойдат и да им смърди от контейнерите за боклук на мърша, вместо да ги спукат от ядене и пиене при отлична чистота, всеки ден шоу в хотела и какво ли не в Турция или Испания за почти същите пари.

    10:45 05.09.2026

  • 28 Защото Цени от Сен Тропе

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Специалист":

    Цените по южното черноморие са х2 в евро. Други промени няма.

    10:46 05.09.2026

  • 29 Мите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Не, в Приморско на Южния имаше кенеф за парлама, заключен е и не работи. Всичко тропа в храстите отзад до реката. Смрад зверска.

    10:48 05.09.2026

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