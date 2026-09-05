Илин Димитров: Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г.

Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г. Това каза в предаването „Тази събота“ министърът на туризма Илин Димитров.

„Още е рано за окончателна равносметка, тъй като сезонът продължава. Времето е прекрасно, морето е хубаво и чисто, има интерес, спокойно е, а цените са добри. Нека се насладим на един хубав септември, а финалната равносметка ще можем да направим през октомври“, посочи Димитров.

По думите му обективната истина е, че сезонът започна сложно, но след това достигна нива, близки до миналогодишните. „Май и юни бяха по-слаби заради липсата на определени пазари - в случая на германския. След това ситуацията се стабилизира и, ако времето остане благоприятно, съм оптимист, че резултатите ще бъдат сходни с миналогодишните – с отклонение от около 2%“.

„Основната причина за сложното начало е загубата на германския пазар заради управленска грешка на предишния редовен кабинет. През октомври 2025 година два големи играча на пазара са влезли в конфликт и не е бил намерен механизъм за компенсация. Загубихме около 200 хиляди самолетни седалки и затова май и юни бяха по-слаби. Впоследствие браншът и правителството успяха да наваксат този спад и очакванията са сезонът да бъде сходен с миналогодишния“, посочи той.

Димитров сподели, че представителите на туристическия сектор поставят акцент върху чартърните полети и по-дългия престой на туристите. „Именно в тази посока работим. Добрата новина е, че след множество срещи можем да отчетем завръщане на германските туристи. За следващия сезон сме договорили около 150-160 хиляди нови самолетни седалки и очакваме допълнително увеличение. Това ще промени картината през сезон 2027“.

„Очакваме не просто завръщане, а достигане на нива, близки до тези от 2019 година, преди COVID. Спрямо тази година очакваме двуцифрен ръст от около 25-30%“, обясни министъра.

Според него германските туристи са важни, защото идват по-рано, остават по-дълго и пътуват с чартърни полети. Чартърните програми са минимум 7дни.

„Това е ключово и за българския туризъм. Когато хотелите отворят по-рано, те могат да предложат добри условия и на български, и на румънски туристи. Така комплексите започват работа по-рано, хотелите се запълват и сезонът започва с по-добро темпо“, подчерта той.

По думите му там, където поскъпването беше разумно, резултатите са добри. Там, където е имало опит за спекула, резултатите не са толкова добри. „Силната страна на българския туризъм е широкият спектър от услуги – от нискобюджетни до висококатегорийни предложения“.

„Данъкът трябва да е един и да се плаща от всички. Затова ще променим начина, по който функционира основният ни софтуер за отчитане на нощувките. Към него ще бъдат добавени и краткосрочните наеми - апартаментите, които се предлагат през платформи като Booking и Airbnb“, посочи той.

По думите на Димитров по този начин ще се знае кой и къде оперира и какви услуги предлага. „Целта не е само да се увеличат данъчните постъпления, а средствата да бъдат използвани ефективно. Искаме половината от туристическия данък да се използва за реклама и авиосвързаност. Реклама без добра свързаност и повече полети не дава необходимия ефект“.

„Предвиждаме и децентрализация на процеса - общините заедно с местните общности да определят за какво да се използват тези средства. Целта е България да има повече фестивали, събития и концерти, особено в периферията на сезона - през май, юни и септември. Така ще привлечем повече туристи и ще удължим сезона“, допълни той.