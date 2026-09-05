Илин Димитров: Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г.

Очакваме 25-30% ръст на германските туристи през 2027 г. Това каза в предаването „Тази събота“ министърът на туризма Илин Димитров.
„Още е рано за окончателна равносметка, тъй като сезонът продължава. Времето е прекрасно, морето е хубаво и чисто, има интерес, спокойно е, а цените са добри. Нека се насладим на един хубав септември, а финалната равносметка ще можем да направим през октомври“, посочи Димитров.
По думите му обективната истина е, че сезонът започна сложно, но след това достигна нива, близки до миналогодишните. „Май и юни бяха по-слаби заради липсата на определени пазари - в случая на германския. След това ситуацията се стабилизира и, ако времето остане благоприятно, съм оптимист, че резултатите ще бъдат сходни с миналогодишните – с отклонение от около 2%“.
„Основната причина за сложното начало е загубата на германския пазар заради управленска грешка на предишния редовен кабинет. През октомври 2025 година два големи играча на пазара са влезли в конфликт и не е бил намерен механизъм за компенсация. Загубихме около 200 хиляди самолетни седалки и затова май и юни бяха по-слаби. Впоследствие браншът и правителството успяха да наваксат този спад и очакванията са сезонът да бъде сходен с миналогодишния“, посочи той.
Димитров сподели, че представителите на туристическия сектор поставят акцент върху чартърните полети и по-дългия престой на туристите. „Именно в тази посока работим. Добрата новина е, че след множество срещи можем да отчетем завръщане на германските туристи. За следващия сезон сме договорили около 150-160 хиляди нови самолетни седалки и очакваме допълнително увеличение. Това ще промени картината през сезон 2027“.
„Очакваме не просто завръщане, а достигане на нива, близки до тези от 2019 година, преди COVID. Спрямо тази година очакваме двуцифрен ръст от около 25-30%“, обясни министъра.
Според него германските туристи са важни, защото идват по-рано, остават по-дълго и пътуват с чартърни полети. Чартърните програми са минимум 7дни.
„Това е ключово и за българския туризъм. Когато хотелите отворят по-рано, те могат да предложат добри условия и на български, и на румънски туристи. Така комплексите започват работа по-рано, хотелите се запълват и сезонът започва с по-добро темпо“, подчерта той.
По думите му там, където поскъпването беше разумно, резултатите са добри. Там, където е имало опит за спекула, резултатите не са толкова добри. „Силната страна на българския туризъм е широкият спектър от услуги – от нискобюджетни до висококатегорийни предложения“.
„Данъкът трябва да е един и да се плаща от всички. Затова ще променим начина, по който функционира основният ни софтуер за отчитане на нощувките. Към него ще бъдат добавени и краткосрочните наеми - апартаментите, които се предлагат през платформи като Booking и Airbnb“, посочи той.
По думите на Димитров по този начин ще се знае кой и къде оперира и какви услуги предлага. „Целта не е само да се увеличат данъчните постъпления, а средствата да бъдат използвани ефективно. Искаме половината от туристическия данък да се използва за реклама и авиосвързаност. Реклама без добра свързаност и повече полети не дава необходимия ефект“.
„Предвиждаме и децентрализация на процеса - общините заедно с местните общности да определят за какво да се използват тези средства. Целта е България да има повече фестивали, събития и концерти, особено в периферията на сезона - през май, юни и септември. Така ще привлечем повече туристи и ще удължим сезона“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали хванаха дрогата вчера
09:57 05.09.2026
2 ДрайвингПлежър
Докато не се оправи безобразното строителство и не се даде малко пространство и повече зеленина нищо не се прави - туризъм с германски бабки не се прави туризъм се прави като обереш каймака
09:59 05.09.2026
3 Те Германците
Коментиран от #8
10:00 05.09.2026
4 Интересно
10:01 05.09.2026
5 Русенец
От по-тъмнозелените ли?
10:01 05.09.2026
6 Да си кажем истината
10:03 05.09.2026
7 Швабс
10:03 05.09.2026
8 Русенец
До коментар #3 от "Те Германците":Германците, които ще привлече този пудел, ще са от лилавите нашенски катунари, които с германските си лични карти ще нахлуят по черноморието ни.
Пуделът ще отчете огромен успех в циганизирането на курортите ни.
10:04 05.09.2026
9 Надей
10:07 05.09.2026
10 Овчар
Коментиран от #29
10:11 05.09.2026
11 Има ни пак
10:15 05.09.2026
12 Георги
10:15 05.09.2026
13 Очаквайте!
10:16 05.09.2026
14 Ку-куууу
10:17 05.09.2026
15 Абе хмм, от къде изпълзя тоя
10:18 05.09.2026
16 Рос
10:19 05.09.2026
17 миме
.@л явно яко си е повервАл
10:20 05.09.2026
18 Ще идат на Майорка
10:21 05.09.2026
19 Смешкоо ....
10:25 05.09.2026
20 37% годишно поскъпване
10:31 05.09.2026
21 Перо
10:33 05.09.2026
22 германските туристи
10:33 05.09.2026
23 1-ви април
10:34 05.09.2026
24 Илине ,пилците се броят на есен...
Сам си се съгласил да оглавиш това министерство, и сам го напускаш!!!
"Датц ит"!!!
До година(2027) нов министър, нов късмет!!!
Иначе трябва " Генерал Кимон Георгиев" сам да си подаде оставка!!!
10:34 05.09.2026
25 Специалист
Коментиран от #28
10:35 05.09.2026
26 Очакваш ръст за 2027 година?
10:40 05.09.2026
27 Оги
10:45 05.09.2026
28 Защото Цени от Сен Тропе
До коментар #25 от "Специалист":Цените по южното черноморие са х2 в евро. Други промени няма.
10:46 05.09.2026
29 Мите
До коментар #10 от "Овчар":Не, в Приморско на Южния имаше кенеф за парлама, заключен е и не работи. Всичко тропа в храстите отзад до реката. Смрад зверска.
10:48 05.09.2026