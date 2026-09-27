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Илин Димитров: TUI ще удвои туристите си до 400 000
  Тема: Икономика

Илин Димитров: TUI ще удвои туристите си до 400 000

27 Септември, 2026 10:10 343 3

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Туроператорът е подписал тригодишен меморандум с България и обсъжда инвестиции, клъстерни хотели и маратон.

Илин Димитров: TUI ще удвои туристите си до 400 000 - 1
Снимка: МТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

TUI се ангажира да увеличи броя на туристите си в България от 200 000 на 400 000 души. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по повод Световния ден на туризма. По думите му ангажиментът е част от тригодишен меморандум за съвместни рекламни дейности и кампании.

Новината беше обявена на фона на церемония на летище Варна, където самолет Boeing 737-8 на TUI получи името „VARNA“. Димитров определи събитието като едно от най-значимите за туристическия сезон. TUI разполага с над 190 самолета, флот от кораби и хотелски обекти.

„Тук говорим за висококатегорийни туристи, а не за евтин туризъм“, заяви министърът. Според него разговорите с компанията включват създаване на клъстер и инвестиции в България. Димитров изрази надежда в следващите години у нас да бъдат изградени няколко клъстерни хотела от бранда на TUI.

Обсъждат маратон и връщане на британския пазар

Сред обсъжданите идеи е организирането на маратон TUI, който да помогне за удължаване на активния туристически сезон. Димитров заяви, че България няма да разчита само на един туроператор, а ще търси партньорство с десетте най-големи компании в сектора.

По думите му, ако страната покаже необходимото качество и стандарт, през 2027 година TUI може да възстанови пазара на Обединеното кралство за Северна България. Това би било свързано най-вече с подобряване на туристическата услуга и въздушната свързаност.

17 ректори се обединяват за качеството в туризма

Във Варна е обявено и създаването на Асоциация на висшите училища, изучаващи туризма. В нея са се обединили 17 ректори на висши учебни заведения. Към асоциацията ще бъде създадена обсерватория, която да измерва качеството в сектора и да изготвя подробна оценка на състоянието му.

Предвижда се към инициативата постепенно да се присъединят университети от Балканите и Европа, като крайната цел е тя да се превърне в световна асоциация на висшите училища по туризъм. Като символ на проекта ще бъде създадена и гора на международния туризъм.

Повече самолетни места от Германия

Димитров определи изминалия летен сезон като сложен и предизвикателен заради трудното начало. Той заяви, че резултатите се очаква да се доближат до тези от предходната година.

За следващото лято министърът отчете голям ръст на пазара от Полша и над 150 000 допълнителни самолетни седалки от Германия. Обсъжда се маратонът да бъде организиран в Бургас непосредствено след „Евровизия“, за да се удължи сезонът.

Източници: БНТ


Варна / България
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