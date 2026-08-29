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Два инцидента с пострадали туристи в Пирин, изпратиха медицински хеликоптер

Два инцидента с пострадали туристи в Пирин, изпратиха медицински хеликоптер

29 Август, 2026 18:40 569 10

  • туристи-
  • пирин-
  • медицински хеликоптер

По-рано днес бе ранен лекар по време на преход в района на връх Газей

Два инцидента с пострадали туристи в Пирин, изпратиха медицински хеликоптер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори инцидент с турист в Пирин за деня, съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско.
Мъж на 56 години е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха. Сигнал за пострадал турист е подаден в дежурния център около 13.30 часа, предаде БНР.

Медицинският хеликоптер е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип.

По-рано днес лекар от Банско пострада по време на преход в Пирин в района на връх Газей. Осем планински спасители от отряда в Банско участваха в спасителната акция. Те успяха да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.

Медицинският хеликоптер и спасителният отряд, които пристигнаха преди обед днес, са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне въздушната линейка. От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че д-р Терзиев е транспортиран с фрактура на тазобедрена става в столична болница.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ааааааа

    7 0 Отговор
    Туризма не е безопасно нещо - справка - всеки ден се случват инциденти. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Сега куцо, кьораво и сакато е турист. Напълзели са като инсеккти. Отдрат. Пък после - кой ми -ра в гащщите! Тоя мед. хеликоптер на маршрутка го обърнаха ей.

    18:45 29.08.2026

  • 2 А кой

    4 0 Отговор
    Плаща за разсходката

    18:47 29.08.2026

  • 3 На мой приятел

    3 0 Отговор
    Тази разходка в Австрия му струваше 7000€ за един километър

    18:49 29.08.2026

  • 4 ЗАЩО НЕ КАНЯТ ТАГАРЕВ И НЕЙНСКА

    4 1 Отговор
    НА ТАКИВА ПРЕХОДИ ДА ПАДНАТ В НЯКОЯ ПРОПАСТ ? ТОВА ЩЕ СПАСИ ХИЛЯДИ ЖИВОТИ ! МОЖЕ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОКАНЯТ !

    Коментиран от #5

    18:55 29.08.2026

  • 5 За това ли

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗАЩО НЕ КАНЯТ ТАГАРЕВ И НЕЙНСКА":

    Тьотя води копейките по Бузлуджа ,да изпадат по пропастите

    19:16 29.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Явно

    0 0 Отговор
    Тия хеликоптери са само за баир-будалите.

    19:33 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Знам

    0 0 Отговор
    Риска за единия кеф се нарича "Изпитване на Господа" и е забранен.Несъобразяването със забраната има последици, често фатални. Един Каролев беше оборудван от-до с последните мерки за безопасност и пак загина.

    19:37 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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