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Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност

Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност

19 Август, 2026 11:19 780 19

  • румен радев-
  • спартан-
  • национална детска болница

Кабинетът ще създаде координационен съвет, за да се ускори изграждането на Национална детска болница

Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев заяви в началото на заседанието на кабинета, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване България към момента няма опустошителни пожари. Той свърза това с превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото.

„Южна Европа е в пламъци, всичко около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване в момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е случайност, а преди всичко резултат на усилената превантивна работа на всички ангажирани с борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.“

Румен Радев поздрави ръководството на "Пожарна безопасност и защита на населението" за ефективната организация и ръководство на силите и средствата.

„Тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един „Спартан“, който ще се включи при необходимост.“

Премиерът изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са значително по-малко.

„Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Това показва все по-ясно, че обществото ни съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и високо ниво на готовност ще се запази до края на горещия сезон.“

Румен Радев съобщи още, че днес кабинетът ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница.

"Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес", каза още премиерът.

 


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен тъпан

    8 1 Отговор
    Вожде,няма ли чалъм и Спартаните да подариш на Турция?

    11:24 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Куриозно! Румен Радев съди Росен Миленов за обиди срещу Делян Пеевски.На 13 ти октомври Росен Миленов трябва да се яви в съда.

    11:25 19.08.2026

  • 3 Анонимен

    5 10 Отговор
    Браво на Радев! Добре се справя! Щом по медиите непрекъснато го плюят всички утайки, значи добре работи!

    11:26 19.08.2026

  • 4 Пич

    5 4 Отговор
    Радев е твърдо решен, той, и дъртите комунисти от ДС да гепят милионите за детската болница!!! Нищо, че никога няма да могат да я напълнят със специалисти, както показа вчерашна статия!!!

    11:27 19.08.2026

  • 5 ОФФФ

    6 2 Отговор
    Дай на шапкаря власт и му гедеай сеира....само дето на българите жална ни майка!

    11:27 19.08.2026

  • 6 Дааааа

    7 2 Отговор
    Спартанът използван за трансфери на свои хора до клиники в Германия и не по спешност ! Плаща Здравна каса , дефакто осигурените граждани ! Защото някой слага параф , че такива операции не се правят в България......

    11:30 19.08.2026

  • 7 Цвете

    4 5 Отговор
    ДОБРЕ Е ЧЕ РАДЕВ МИСЛИ И РАБОТИ ПРИОРИТЕТНО ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, ПРЕДИШНИТЕ БОКЛУЦИ ГОДИНИ НАРЕД ДРЪНКАХА ГЛУПОСТИ И КРАДЯХА САМО ПАРИТЕ И НИЩО НЕ НАПРАВИХА. БРАВО!

    Коментиран от #8

    11:31 19.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    И кой ще работи в тази болница за смешни заплати?

    Коментиран от #10, #16

    11:33 19.08.2026

  • 9 Само че

    6 1 Отговор
    Военни хеликоптери и военен самолет не са подходящи. Румба, трябва да купиш специализирана техника за гасене на пожари. При изтеглен дълг 10 милиарда евро, считам че има достатъчно средства.

    Коментиран от #15

    11:36 19.08.2026

  • 10 Точно

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    никой ! Шефът ще е свой човек , ще обира големите пари , а за бачкащите медици - трохите ! Нормално е да си бият камшика и заминат да работят при по - добри условия и заплащане в чужбина !

    11:37 19.08.2026

  • 11 Шменти Капели

    4 1 Отговор
    Това са военни вернолети и самолет а не специалезирана противопожарна авиационна техника която е в пъти по ефективна от нея

    11:38 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ

    4 2 Отговор
    Защо обаче е пропуснал да се похвали, че

    11:44 19.08.2026

  • 14 ами то в няколко страни падаха в огъня 2

    0 0 Отговор
    вертолета и един самолет . там палят повече горите та са високи пламъците . пожарните коли не се доближават достатъчно . затова със самолети и вертолети пръскат . то има и 8 болнични хеликоптера . може и те да плискат отгоре .

    11:44 19.08.2026

  • 15 Айде бе

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само че":

    Ами да беше го казал това на мутрата Борисов преди 20 години или на неговите ортаци от сглобката! Последните години при тях България пострада страшно много от пожари, но тази година правителството на Радев добре се справя.
    Ако дебилите и педофилите от ПП и ДБ не бяха ни направили умишлено врагове на братска Русия, руските тежки самолети щяха да се отзовават всеки път при гасенето на пожара както го правеха преди години редовно.

    11:46 19.08.2026

  • 16 Как кой

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ти ще работиш в болницата като санитар и чистач на кенефите за да си в помощ на обществото а не кухо дрънкало по форумите.

    11:49 19.08.2026

  • 17 Тези

    2 1 Отговор
    Толкова си бяха и миналата година. да направиш 1 болница за деца и цяла БГ да влачи болни деца от гарите до Банкя .И колко персонал ще пътува извън София напред назад това не е ли малоумие.Ама добре че само при казват.

    Коментиран от #18

    11:51 19.08.2026

  • 18 Колко му е

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тези":

    Ами ако искаш да направим и една детска болница и у ващо село да ти е удобно, кво ще кажеш, а!???

    Коментиран от #19

    11:58 19.08.2026

  • 19 Тези

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Колко му е":

    Чети бавно и внимателно и по няклко пъти ако ти е трудно да разбираш сложни изречения.Така ще разбереш за какво става дума ако те интересува.Дано не ти се наложи да ходиш извън София или от др. край на държавата с болно дете за преглед или просто свиждане.Ама по- важно да лаеш.

    12:04 19.08.2026

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