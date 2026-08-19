Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност

Премиерът Румен Радев заяви в началото на заседанието на кабинета, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване България към момента няма опустошителни пожари. Той свърза това с превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото.
„Южна Европа е в пламъци, всичко около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване в момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е случайност, а преди всичко резултат на усилената превантивна работа на всички ангажирани с борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.“
Румен Радев поздрави ръководството на "Пожарна безопасност и защита на населението" за ефективната организация и ръководство на силите и средствата.
„Тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един „Спартан“, който ще се включи при необходимост.“
Премиерът изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са значително по-малко.
„Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Това показва все по-ясно, че обществото ни съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и високо ниво на готовност ще се запази до края на горещия сезон.“
Румен Радев съобщи още, че днес кабинетът ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница.
"Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес", каза още премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен тъпан
11:24 19.08.2026
2 Последния Софиянец
11:25 19.08.2026
3 Анонимен
11:26 19.08.2026
4 Пич
11:27 19.08.2026
5 ОФФФ
11:27 19.08.2026
6 Дааааа
11:30 19.08.2026
7 Цвете
Коментиран от #8
11:31 19.08.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Цвете":И кой ще работи в тази болница за смешни заплати?
Коментиран от #10, #16
11:33 19.08.2026
9 Само че
Коментиран от #15
11:36 19.08.2026
10 Точно
До коментар #8 от "Последния Софиянец":никой ! Шефът ще е свой човек , ще обира големите пари , а за бачкащите медици - трохите ! Нормално е да си бият камшика и заминат да работят при по - добри условия и заплащане в чужбина !
11:37 19.08.2026
11 Шменти Капели
11:38 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ
11:44 19.08.2026
14 ами то в няколко страни падаха в огъня 2
11:44 19.08.2026
15 Айде бе
До коментар #9 от "Само че":Ами да беше го казал това на мутрата Борисов преди 20 години или на неговите ортаци от сглобката! Последните години при тях България пострада страшно много от пожари, но тази година правителството на Радев добре се справя.
Ако дебилите и педофилите от ПП и ДБ не бяха ни направили умишлено врагове на братска Русия, руските тежки самолети щяха да се отзовават всеки път при гасенето на пожара както го правеха преди години редовно.
11:46 19.08.2026
16 Как кой
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ти ще работиш в болницата като санитар и чистач на кенефите за да си в помощ на обществото а не кухо дрънкало по форумите.
11:49 19.08.2026
17 Тези
Коментиран от #18
11:51 19.08.2026
18 Колко му е
До коментар #17 от "Тези":Ами ако искаш да направим и една детска болница и у ващо село да ти е удобно, кво ще кажеш, а!???
Коментиран от #19
11:58 19.08.2026
19 Тези
До коментар #18 от "Колко му е":Чети бавно и внимателно и по няклко пъти ако ти е трудно да разбираш сложни изречения.Така ще разбереш за какво става дума ако те интересува.Дано не ти се наложи да ходиш извън София или от др. край на държавата с болно дете за преглед или просто свиждане.Ама по- важно да лаеш.
12:04 19.08.2026