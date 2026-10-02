Румен Радев към Венко Сабрутев: Битката с вашата глупост е трудна

Остър словесен сблъсък възникна между министър-председателя Румен Радев и депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев по време на парламентарния контрол този петък, съобщават от БГНЕС. Темата на размяната на реплики бяха инфлацията, цените и влизането на страната в еврозоната.
Обвинения за инфлацията и еврото
Според информацията от агенцията, премиерът Радев е отправил остри критики към представителите на "Продължаваме промяната", обвинявайки ги директно за високите цени в страната.
"Битката с олигархията я водим, но битката с вашата глупост е много трудна. Вие докарахте огромната инфлация", е заявил министър-председателят от парламентарната трибуна.
Той е подчертал, че политическата формация е рекламирала и настоявала за въвеждането на еврото, обещавайки мащабни инвестиции, които не са се реализирали.
"Защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре? Къде е вашият златен дъжд?", е попитал Радев, допълвайки, че според него опонентите му нямат елементарна логическа мисъл и са основна причина за настоящите нива на цените.
Размяна на реплики и записи
В отговор на атаката, депутатът Венко Сабрутев пусна аудиозапис на Румен Радев, в който се обявява намаление на цените в търговската мрежа с минимум 15 процента. Народният представител припомни и неотдавнашно изказване на министъра на финансите Гълъб Донев. По думите на Сабрутев, финансовият министър е заявил категорично, че влизането в еврозоната и приемането на единната европейска валута не са причина за поскъпването у нас.
"Господин Радев, за мен вие сте една голяма лъжа", е заявил депутатът от парламентарната трибуна. Словесният двубой е завършил с реплика на премиера, който е обвинил представителите на "Продължаваме промяната", че именно те са защитавали олигархията в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
12:04 02.10.2026
2 Зъл пес
Коментиран от #3
12:04 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 провинциалист
12:05 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев
Коментиран от #11, #31, #55
12:08 02.10.2026
8 Сталин
Коментиран от #34
12:09 02.10.2026
9 Боташ кокаин
12:09 02.10.2026
10 Е, не се карайте!
Пръв измисленият финансов министър Кокорчо започна проинфлационната политика, служебните правителства на Радко я поеха, Сглобката на Боко яко я продължи и днес Радковото правителство я следва с пълна сила!
Управляващите от последните 10 години имат интерес от висока инфлация, интерес имат и стоящите зад тях едни и същи едри мафиоти- олигарси.
12:10 02.10.2026
11 Който е бил в казарма
До коментар #7 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":Знае, какво лъгане, подлагане и как яко се краде там.
12:11 02.10.2026
12 az СВО Победа 81
1. Петроханци се гушнаха с Борисов и Пеевски.
2.Петроханци изпраха и легитимираха Борисов.
3. Петроханци ни лъгаха най-много за "прекрасния живот", който щял да настане след приемане на шиткойна.
Кое не е така?
Коментиран от #48
12:11 02.10.2026
13 Сталин
Коментиран от #20, #30
12:11 02.10.2026
14 Мунчо Копейкин празнодумеца
ПП-ДБ ли са виновни, че захранихте олигарсите с милиарди ?!
ПП-ДБ ли са виновни, че орязахте майчинските, детските и пенсиите ?!
ПП-ДБ ли са виновни, че сте толкова некадърни, че не можете с една екселска таблица да се справите и правите грешки по 50,60,170 милиона ?
Половин година само оправдания и лъжи, лъжи и оправдания. Да не говорим, че докато беше Резидент на България е управлявал най много от всички партии, след приключване на редовния кабинет на ГЕРБ.
Коментиран от #35
12:12 02.10.2026
15 Прав е Радев
Коментиран от #40
12:13 02.10.2026
16 Историк
12:13 02.10.2026
17 Безпомощен
12:13 02.10.2026
18 пълни глюпусти
12:13 02.10.2026
19 цирк
Коментиран от #46
12:14 02.10.2026
20 Само ВСУ
До коментар #13 от "Сталин":Дано украинците победат по-скоро и да дойдат да ни освободят отново от такива еничари като вас!
Коментиран от #24, #25
12:15 02.10.2026
21 пффф
12:16 02.10.2026
22 5678
12:17 02.10.2026
23 Ганя Путинофила
12:19 02.10.2026
24 Сталин
До коментар #20 от "Само ВСУ":Те укритие отдавна са в България и побеждават по курортите и строят тайни градове за азовците
Коментиран от #32, #36
12:19 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пенсионер
А тези "прогресивните" отново ни докарват до просешка тояга.
И забележете - за 3 години са изтеглили много по нисък дълг от колкото правителството на ДС-БКП за 5 месеца
12:22 02.10.2026
27 Независим
12:23 02.10.2026
28 Битката
12:23 02.10.2026
29 Фатмак
Икономист по образование. Магистър по „Управление на международни проекти“ и магистър по „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство.
Преди да влезе в политиката, Венко Сабрутев натрупва над 15 години професионален опит в големи международни и местни компании. Последните 10 години работи в сферата на енергетиката, няколко години от които заема и ръководни длъжности в компании от двата дяла на сектора – горива и електроенергия. В кариерата си натрупва значителен опит в управлението на мащабни проекти, търговията, маркетинга, иновациите и устойчивото развитие.
Кой е Румен Радев?
Генерал на явиация без самолети.
Без ден трудов стаж. Цял живот на държавна хранилка. Два пъти напуснал поста си, да заеме по-добре платена и безотговорна длъжност.
Натресъл Боташ. Татрупал държавен дълг дето и децата ни ще плащат.
12:25 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Само ВСУ
До коментар #24 от "Сталин":В България са ваши братушки руснаци от Донбас и Запорожието. Рускоезични, от тия дето чакат Путин, ама в България.
12:26 02.10.2026
33 С една дума
12:27 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 анонимен
До коментар #14 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":Квииик
Коментиран от #51
12:28 02.10.2026
36 Баба Алино
До коментар #24 от "Сталин":Олег Невзоров, в Украйна обявен за измамник, етнически руснак. Участвал в про-путински партии в Украйна.
Този ли казваш, че е укра?
Коментиран от #43
12:29 02.10.2026
37 Зеления
- Румен Радев не е политика, който да следва националния интерес, да направи България силна, независима, да създаде условия бъдещети поколения да обичат и се гордеят с тази държава, да пребори олигархията, да направи живота по лесен и така нататък. Румен Радев е една илюзия, НО:
-Румен Радев е цвете пред некадърността, безродието и продажността на чужди сили, които показаха ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ.
Докато не се появи политик, който да убеди българите, че ще направи ВСИЧКО за БЪЛГАРИЯ, без минусите, които има Радев те ще го подкрепят, защото помнят какво направиха ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ и какви мизерии бяха при тях.
А докато Костадинов не си промени грешната представа, че България трябва да излезе от НАТО, преди да е направила много силна армия и докато вее руски знамена на неговите митинги, няма да има мнозинство да състави той правителство.
Развяването на руско знаме е същото като развяване на украинско или европейско знаме - само българския трибагреник има място в нашата държава !!!
Коментиран от #49
12:29 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стара чанта
12:32 02.10.2026
42 Анонимен
12:33 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Крадев
Коментиран от #52
12:33 02.10.2026
45 Убавец
12:34 02.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 "Кимон Георгиев", загуби почвата...
Събрутев от ПП "ПП" го направи за смях!
Сега и "Деса" не може да му помогне!!!
"Кимоне"... никой не ти вярва, само Путин!!!
12:35 02.10.2026
48 Анонимен
До коментар #12 от "az СВО Победа 81":Шарлатани Радев гюров Йотова години години С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
12:36 02.10.2026
49 кРадев е руско-турска марионетка !
До коментар #37 от "Зеления":ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ са за предпочитане пред националния предател румен Боташа !
12:36 02.10.2026
50 Кво се правят на луди и двамата
- войната в Иран, която вдигна петрола и с него всичко, което зависи от горива и химия (Тръмпито)
- вдигнатите заплати на държавните (тук са Биби и Шиши основно)
- милиардите сиви кинти в кеш, които трябваше да се преперат спешно преди еврото, основно в имоти (тук сме всички в кюпа, които сме позволили андрешкова икономика за 30 години)
- вдигнатите пенсии и минимални заплати, които ясно се харчат до грош, понеже пак не стигат (тука е Асенката в началото)
Коментиран от #56
12:37 02.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хи хи
До коментар #44 от "Крадев":сабрутев е мафията
12:41 02.10.2026
53 4567
12:43 02.10.2026
54 Сусу Манарата
12:44 02.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #50 от "Кво се правят на луди и двамата":5. Е ми нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев!
12:46 02.10.2026
57 Още
Доходите ще растат в зависимост от възможностите на предприятията и волята на правителствата за увеличение на минималната работна заплата.
12:47 02.10.2026
58 Без съмнение
12:51 02.10.2026
59 Анонимен
12:53 02.10.2026
60 Роза
12:54 02.10.2026