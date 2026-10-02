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Румен Радев към Венко Сабрутев: Битката с вашата глупост е трудна

Румен Радев към Венко Сабрутев: Битката с вашата глупост е трудна

2 Октомври, 2026 12:02 2 186 60

  • румен радев-
  • венко сабрутев-
  • инфлация-
  • поскъпване-
  • евро

Остър политически сблъсък по време на парламентарния контрол

Румен Радев към Венко Сабрутев: Битката с вашата глупост е трудна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остър словесен сблъсък възникна между министър-председателя Румен Радев и депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев по време на парламентарния контрол този петък, съобщават от БГНЕС. Темата на размяната на реплики бяха инфлацията, цените и влизането на страната в еврозоната.

Обвинения за инфлацията и еврото

Според информацията от агенцията, премиерът Радев е отправил остри критики към представителите на "Продължаваме промяната", обвинявайки ги директно за високите цени в страната.

"Битката с олигархията я водим, но битката с вашата глупост е много трудна. Вие докарахте огромната инфлация", е заявил министър-председателят от парламентарната трибуна.

Той е подчертал, че политическата формация е рекламирала и настоявала за въвеждането на еврото, обещавайки мащабни инвестиции, които не са се реализирали.

"Защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре? Къде е вашият златен дъжд?", е попитал Радев, допълвайки, че според него опонентите му нямат елементарна логическа мисъл и са основна причина за настоящите нива на цените.

Размяна на реплики и записи

В отговор на атаката, депутатът Венко Сабрутев пусна аудиозапис на Румен Радев, в който се обявява намаление на цените в търговската мрежа с минимум 15 процента. Народният представител припомни и неотдавнашно изказване на министъра на финансите Гълъб Донев. По думите на Сабрутев, финансовият министър е заявил категорично, че влизането в еврозоната и приемането на единната европейска валута не са причина за поскъпването у нас.

"Господин Радев, за мен вие сте една голяма лъжа", е заявил депутатът от парламентарната трибуна. Словесният двубой е завършил с реплика на премиера, който е обвинил представителите на "Продължаваме промяната", че именно те са защитавали олигархията в страната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    50 30 Отговор
    Отлично им го е рекъл! 🤣👍

    12:04 02.10.2026

  • 2 Зъл пес

    45 48 Отговор
    Арогантен,нохалин,измамник Боташ Фатмаков

    Коментиран от #3

    12:04 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист

    54 18 Отговор
    Факт е, че ПалавитеПетроханци имитираха борба срещу системата, за да станат част от системата и да се борят за зоната и за непотушаване на войната.

    12:05 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев

    33 40 Отговор
    Румене, кат си толкова npocт, поне си мълчи бе . То правешкото roвego бай Тошу имаше по човечен поглед от тоя фатмак!

    Коментиран от #11, #31, #55

    12:08 02.10.2026

  • 8 Сталин

    31 22 Отговор
    Венко е най безполезен чukuджия

    Коментиран от #34

    12:09 02.10.2026

  • 9 Боташ кокаин

    31 28 Отговор
    Радеф и Йотова са тотал щета! рублофили путинисти!

    12:09 02.10.2026

  • 10 Е, не се карайте!

    19 6 Отговор
    Всички сте грешни еднакво!

    Пръв измисленият финансов министър Кокорчо започна проинфлационната политика, служебните правителства на Радко я поеха, Сглобката на Боко яко я продължи и днес Радковото правителство я следва с пълна сила!

    Управляващите от последните 10 години имат интерес от висока инфлация, интерес имат и стоящите зад тях едни и същи едри мафиоти- олигарси.

    12:10 02.10.2026

  • 11 Който е бил в казарма

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тъп -> милиционер -> военен -> кРадев":

    Знае, какво лъгане, подлагане и как яко се краде там.

    12:11 02.10.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    34 14 Отговор
    Накратко:
    1. Петроханци се гушнаха с Борисов и Пеевски.
    2.Петроханци изпраха и легитимираха Борисов.
    3. Петроханци ни лъгаха най-много за "прекрасния живот", който щял да настане след приемане на шиткойна.

    Кое не е така?

    Коментиран от #48

    12:11 02.10.2026

  • 13 Сталин

    22 20 Отговор
    Пилота е трябвало и да му забърше и два шамара на тоя пикльо

    Коментиран от #20, #30

    12:11 02.10.2026

  • 14 Мунчо Копейкин празнодумеца

    25 21 Отговор
    ПП-ДБ ли са виновни, че ограбвате населението с нови данъци ?!
    ПП-ДБ ли са виновни, че захранихте олигарсите с милиарди ?!
    ПП-ДБ ли са виновни, че орязахте майчинските, детските и пенсиите ?!
    ПП-ДБ ли са виновни, че сте толкова некадърни, че не можете с една екселска таблица да се справите и правите грешки по 50,60,170 милиона ?
    Половин година само оправдания и лъжи, лъжи и оправдания. Да не говорим, че докато беше Резидент на България е управлявал най много от всички партии, след приключване на редовния кабинет на ГЕРБ.

    Коментиран от #35

    12:12 02.10.2026

  • 15 Прав е Радев

    14 19 Отговор
    Само глупак може да тръгне да се бори с глупостта на глупака-фатмак!

    Коментиран от #40

    12:13 02.10.2026

  • 16 Историк

    22 17 Отговор
    Много "интелигентно"поведение на премиера на България. Той съвсем се разпищоли. Все едно говори фюрера Копейкин. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    12:13 02.10.2026

  • 17 Безпомощен

    22 13 Отговор
    и хванат по бели гащи , почва да обижда , което едва ли докосва Венко Сабрутев.

    12:13 02.10.2026

  • 18 пълни глюпусти

    21 1 Отговор
    Нали таковата Бойко и Шиши беха виновни?

    12:13 02.10.2026

  • 19 цирк

    21 12 Отговор
    Шапкар говори за интелект.....хи хи хи

    Коментиран от #46

    12:14 02.10.2026

  • 20 Само ВСУ

    18 17 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Дано украинците победат по-скоро и да дойдат да ни освободят отново от такива еничари като вас!

    Коментиран от #24, #25

    12:15 02.10.2026

  • 21 пффф

    17 5 Отговор
    Хвърляйте Оставки и се разкарайте ве неможачи.

    12:16 02.10.2026

  • 22 5678

    9 15 Отговор
    Господин Радев Вас Ви доведе Господ Вие сте БОГ Успехи в безкрайно трудната Ви битка с МАФИЯТА

    12:17 02.10.2026

  • 23 Ганя Путинофила

    8 3 Отговор
    Ганя по принцип няма никаква логическа мисъл!

    12:19 02.10.2026

  • 24 Сталин

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Само ВСУ":

    Те укритие отдавна са в България и побеждават по курортите и строят тайни градове за азовците

    Коментиран от #32, #36

    12:19 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пенсионер

    15 7 Отговор
    Единствените, които се погрижиха за пенсионери, болни, деца и млади семейства бяха от ПП-ДБ. Никой друг !
    А тези "прогресивните" отново ни докарват до просешка тояга.
    И забележете - за 3 години са изтеглили много по нисък дълг от колкото правителството на ДС-БКП за 5 месеца

    12:22 02.10.2026

  • 27 Независим

    12 3 Отговор
    Много е тъпо когато доказан тъпанар нарича други тъпанари.

    12:23 02.10.2026

  • 28 Битката

    9 4 Отговор
    Единственото което иска радев е да каже "Аз казах ли ви" За това се бори винаги,за себе си.

    12:23 02.10.2026

  • 29 Фатмак

    15 5 Отговор
    Кой е Венко Сабрутев?

    Икономист по образование. Магистър по „Управление на международни проекти“ и магистър по „Маркетинг“ от Университета за национално и световно стопанство.

    Преди да влезе в политиката, Венко Сабрутев натрупва над 15 години професионален опит в големи международни и местни компании. Последните 10 години работи в сферата на енергетиката, няколко години от които заема и ръководни длъжности в компании от двата дяла на сектора – горива и електроенергия. В кариерата си натрупва значителен опит в управлението на мащабни проекти, търговията, маркетинга, иновациите и устойчивото развитие.


    Кой е Румен Радев?

    Генерал на явиация без самолети.
    Без ден трудов стаж. Цял живот на държавна хранилка. Два пъти напуснал поста си, да заеме по-добре платена и безотговорна длъжност.

    Натресъл Боташ. Татрупал държавен дълг дето и децата ни ще плащат.

    12:25 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Само ВСУ

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    В България са ваши братушки руснаци от Донбас и Запорожието. Рускоезични, от тия дето чакат Путин, ама в България.

    12:26 02.10.2026

  • 33 С една дума

    7 0 Отговор
    Всичките са некадърници! За какво изобщо ги има тези? Вече е ясно, те никога не са работили за тоя народ и тая страна. За какво изобщо са на тази хранилка?

    12:27 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    Квииик

    Коментиран от #51

    12:28 02.10.2026

  • 36 Баба Алино

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    Олег Невзоров, в Украйна обявен за измамник, етнически руснак. Участвал в про-путински партии в Украйна.

    Този ли казваш, че е укра?

    Коментиран от #43

    12:29 02.10.2026

  • 37 Зеления

    4 4 Отговор
    За мен истината е следната:

    - Румен Радев не е политика, който да следва националния интерес, да направи България силна, независима, да създаде условия бъдещети поколения да обичат и се гордеят с тази държава, да пребори олигархията, да направи живота по лесен и така нататък. Румен Радев е една илюзия, НО:

    -Румен Радев е цвете пред некадърността, безродието и продажността на чужди сили, които показаха ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ.

    Докато не се появи политик, който да убеди българите, че ще направи ВСИЧКО за БЪЛГАРИЯ, без минусите, които има Радев те ще го подкрепят, защото помнят какво направиха ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ и какви мизерии бяха при тях.

    А докато Костадинов не си промени грешната представа, че България трябва да излезе от НАТО, преди да е направила много силна армия и докато вее руски знамена на неговите митинги, няма да има мнозинство да състави той правителство.

    Развяването на руско знаме е същото като развяване на украинско или европейско знаме - само българския трибагреник има място в нашата държава !!!

    Коментиран от #49

    12:29 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стара чанта

    3 1 Отговор
    Боташа , от Фатмаците по-тъпи и прости НЯМА !

    12:32 02.10.2026

  • 42 Анонимен

    4 1 Отговор
    РАДЕВ ШАРЛАТАНИ АЛИ БАЛИ ЗАЕДНО СТЕ ОТ 2020 ГОДИНА РУШИТЕ ГРАБИТЕ ЛЪЖЕТЕ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    12:33 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Крадев

    7 1 Отговор
    Радев щеше да бори мафията, а вместо това води битка със Сабрутев.

    Коментиран от #52

    12:33 02.10.2026

  • 45 Убавец

    2 4 Отговор
    Венко е завършил "Карл Маркс" - това ми стига !

    12:34 02.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 "Кимон Георгиев", загуби почвата...

    6 2 Отговор
    под краката си в Парламента!
    Събрутев от ПП "ПП" го направи за смях!
    Сега и "Деса" не може да му помогне!!!
    "Кимоне"... никой не ти вярва, само Путин!!!

    12:35 02.10.2026

  • 48 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 81":

    Шарлатани Радев гюров Йотова години години С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    12:36 02.10.2026

  • 49 кРадев е руско-турска марионетка !

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления":

    ГЕРБ, ДПС, БСП и ППДБ са за предпочитане пред националния предател румен Боташа !

    12:36 02.10.2026

  • 50 Кво се правят на луди и двамата

    2 3 Отговор
    Причините за инфлацията за мен са 4:
    - войната в Иран, която вдигна петрола и с него всичко, което зависи от горива и химия (Тръмпито)
    - вдигнатите заплати на държавните (тук са Биби и Шиши основно)
    - милиардите сиви кинти в кеш, които трябваше да се преперат спешно преди еврото, основно в имоти (тук сме всички в кюпа, които сме позволили андрешкова икономика за 30 години)
    - вдигнатите пенсии и минимални заплати, които ясно се харчат до грош, понеже пак не стигат (тука е Асенката в началото)

    Коментиран от #56

    12:37 02.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Крадев":

    сабрутев е мафията

    12:41 02.10.2026

  • 53 4567

    4 1 Отговор
    То че чорапът си е изпуснал нервите, изпусна си ги е, но се изпуска в Парламента и това мирише лошо.

    12:43 02.10.2026

  • 54 Сусу Манарата

    1 3 Отговор
    Без да коментирам Радев, ще кажа само, че Сабрутев е един папагал.

    12:44 02.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Кво се правят на луди и двамата":

    5. Е ми нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев!

    12:46 02.10.2026

  • 57 Още

    2 0 Отговор
    когато се потвърди, че няма да има референдум за лева големите търговски вериги започната да вдигат цените си, знаейки че държавата няма реални механизми да ги ограничи. Законодателството на ЕС не позволява подобна намеса. Повишаването на цените ще продължи напред във времето до окончателната ценова конвергенция на стоките и услугите със средните нива в ЕС.
    Доходите ще растат в зависимост от възможностите на предприятията и волята на правителствата за увеличение на минималната работна заплата.

    12:47 02.10.2026

  • 58 Без съмнение

    2 0 Отговор
    е, че ЕС няма да остави България с тези ниски данъчни ставки. Търговците ще продължат да увеличават цените. Поводи, колкото щеш. Държавата ще бъде принудена да увеличи преките данъци.

    12:51 02.10.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор
    Всичките глупави само радевумник благодарение на лъжите и малоумниците си завладял власт държава институции оставка и разследване за бкп червената олигархия

    12:53 02.10.2026

  • 60 Роза

    1 0 Отговор
    Радев прави това ,което правят всички политици в БГ и в световен мащаб-дава големи обещания,докато го изберат,а после почват оправданията!Какво се учудвате?!Който е гласувал за него и за ПБ,да се отхапе отзад-с извинение!Аз не съм гласувала за него и съвестта ми е чиста!

    12:54 02.10.2026

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