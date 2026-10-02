Румен Радев към Венко Сабрутев: Битката с вашата глупост е трудна

Остър словесен сблъсък възникна между министър-председателя Румен Радев и депутата от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев по време на парламентарния контрол този петък, съобщават от БГНЕС. Темата на размяната на реплики бяха инфлацията, цените и влизането на страната в еврозоната.

Обвинения за инфлацията и еврото

Според информацията от агенцията, премиерът Радев е отправил остри критики към представителите на "Продължаваме промяната", обвинявайки ги директно за високите цени в страната.

"Битката с олигархията я водим, но битката с вашата глупост е много трудна. Вие докарахте огромната инфлация", е заявил министър-председателят от парламентарната трибуна.

Той е подчертал, че политическата формация е рекламирала и настоявала за въвеждането на еврото, обещавайки мащабни инвестиции, които не са се реализирали.

"Защо не се борихте, когато цените стремглаво тръгнаха нагоре? Къде е вашият златен дъжд?", е попитал Радев, допълвайки, че според него опонентите му нямат елементарна логическа мисъл и са основна причина за настоящите нива на цените.

Размяна на реплики и записи

В отговор на атаката, депутатът Венко Сабрутев пусна аудиозапис на Румен Радев, в който се обявява намаление на цените в търговската мрежа с минимум 15 процента. Народният представител припомни и неотдавнашно изказване на министъра на финансите Гълъб Донев. По думите на Сабрутев, финансовият министър е заявил категорично, че влизането в еврозоната и приемането на единната европейска валута не са причина за поскъпването у нас.

"Господин Радев, за мен вие сте една голяма лъжа", е заявил депутатът от парламентарната трибуна. Словесният двубой е завършил с реплика на премиера, който е обвинил представителите на "Продължаваме промяната", че именно те са защитавали олигархията в страната.