Румен Радев прави централен електронен регистър за цените на храните

Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Александър Иванов за цените на храните и инициативата „Кошница с грижа“.
„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи Радев, цитиран от бТВ. По думите му досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави.
Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно със законодателните промени и методиките за работа на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, заяви Радев, цитиран от БГНЕС.
Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. По думите му този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.
„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.
В отговора си Радев посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, след което от май е започнала дефлация при храните.
„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, посочи Радев.
Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“. „Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза премиерът. Той посочи сред тях цените на горивата и разходите за транспорт.
Александър Иванов репликира, че резултатите от „Кошница с грижа“ не дават необходимия ефект, като се позова на данни за инфлацията и посочи, че поскъпването продължава да се усеща от домакинствата.
В заключение Радев заяви: „Дали е достатъчно? Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Борчове ,
13:07 02.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #13
13:10 02.10.2026
3 14/88
даже 50 левро не ми даде
Коментиран от #37
13:11 02.10.2026
4 Мунчо Копейкин празнодумеца
13:11 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цял живот
Коментиран от #11
13:12 02.10.2026
7 честен ционист
13:12 02.10.2026
8 Питане
13:13 02.10.2026
9 Истината
Досега никога не му се е налагало да мисли, даже какви чорапи да обуе.
Освен това е заобиколен от себеподобни + корумпета от ГЕРБ Ново начало, БСП и ИТН
13:14 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 честен ционист
До коментар #6 от "Цял живот":А ти занеш ли защо в копницата радевисти са сложили и 1л бензин?
13:16 02.10.2026
12 Отговорете
Коментиран от #27
13:18 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Питане
Коментиран от #30
13:23 02.10.2026
15 Колко
13:23 02.10.2026
16 в кратце
13:24 02.10.2026
17 Студопор
13:24 02.10.2026
18 Дада
Коментиран от #24
13:25 02.10.2026
19 !!!?
13:26 02.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смехоран
13:28 02.10.2026
22 мамник
13:29 02.10.2026
23 Αлфа Bълкът
13:30 02.10.2026
24 Баба Кунка
До коментар #18 от "Дада":3.10. е подходящият ден да му покажем колко много го "обичаме".
13:30 02.10.2026
25 Българин
13:31 02.10.2026
26 Програмист
13:32 02.10.2026
27 Не е виновно еврото
До коментар #12 от "Отговорете":Заради алчните търговци.Въшлясаха от евро,за сметка на народа.
Коментиран от #36
13:33 02.10.2026
28 НЕ ПРАВИ НИЩО, КАКВОТО
13:37 02.10.2026
29 Регистър не храни по евтино.
13:40 02.10.2026
30 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "Питане":Защото е показателен 🤣
13:40 02.10.2026
31 Иванчо Петков
13:41 02.10.2026
32 Сбъркана работа
Колко ще ни струва този регистър?
Ефектът от него ще е като кошницата с грижа... ама кой да му каже?
13:48 02.10.2026
33 Виж сега,
13:50 02.10.2026
34 Ал Бънди
14:00 02.10.2026
35 БРАВО
14:05 02.10.2026
36 Георги
До коментар #27 от "Не е виновно еврото":цените не са двойни заради еврото, горивата не са скъпи заради тромб, украонците не избягаха заради Русия, а земята е плоска и не се върти!
14:10 02.10.2026
37 За какво да дава 50 евро,
До коментар #3 от "14/88":като алкохолика ще ги изпие, дори ще направи и борч по случай случката?
14:13 02.10.2026