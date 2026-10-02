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Румен Радев прави централен електронен регистър за цените на храните

Румен Радев прави централен електронен регистър за цените на храните

2 Октомври, 2026 13:04 751 37

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  • поскъпване-
  • мерки

Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол

Румен Радев прави централен електронен регистър за цените на храните - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Александър Иванов за цените на храните и инициативата „Кошница с грижа“.

„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи Радев, цитиран от бТВ. По думите му досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави.

Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно със законодателните промени и методиките за работа на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, заяви Радев, цитиран от БГНЕС.

Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. По думите му този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.

„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.

В отговора си Радев посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, след което от май е започнала дефлация при храните.

„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, посочи Радев.

Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“. „Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза премиерът. Той посочи сред тях цените на горивата и разходите за транспорт.

Александър Иванов репликира, че резултатите от „Кошница с грижа“ не дават необходимия ефект, като се позова на данни за инфлацията и посочи, че поскъпването продължава да се усеща от домакинствата.

В заключение Радев заяви: „Дали е достатъчно? Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борчове ,

    26 1 Отговор
    разходи и назначения на търтеи , но нищо положително от тая поредна тъпня !

    13:07 02.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    8 17 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците да виновни за цените като докараха и чумата и холерата в България с еврото

    Коментиран от #13

    13:10 02.10.2026

  • 3 14/88

    10 2 Отговор
    аз си пия ракията и въобще ми е през оная работа за тояпедераст румен и шайка

    даже 50 левро не ми даде

    Коментиран от #37

    13:11 02.10.2026

  • 4 Мунчо Копейкин празнодумеца

    13 1 Отговор
    Досега от партията на ДС-БКП само анализират, ама усилено анализират, след това подготвят ... и през цялото това време на нищоправене харчат безразборно парите ни, теглят нови заеми, изхарчват ги и се чудят колко още кожи да съдерат от населението, че да нахранят ненаситните шумкарски гърла.

    13:11 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цял живот

    19 1 Отговор
    На румбата винаги му е пълна кошницата с грижа.Сития на гладния не вярва

    Коментиран от #11

    13:12 02.10.2026

  • 7 честен ционист

    11 1 Отговор
    Мошко Радев ще ви закачи зеления сертификат накрая.

    13:12 02.10.2026

  • 8 Питане

    12 1 Отговор
    "кошницата" ли ще пълни с този регистър ???

    13:13 02.10.2026

  • 9 Истината

    14 1 Отговор
    Румен кРадев нищо не прави, защото никога през живота си не е правил и не знае какво означава.
    Досега никога не му се е налагало да мисли, даже какви чорапи да обуе.
    Освен това е заобиколен от себеподобни + корумпета от ГЕРБ Ново начало, БСП и ИТН

    13:14 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цял живот":

    А ти занеш ли защо в копницата радевисти са сложили и 1л бензин?

    13:16 02.10.2026

  • 12 Отговорете

    14 0 Отговор
    На български народ защо всички цени станаха едно към едно Лев - евро? От тук трябва да започнете! Вече 10 евро отговорят на 10 лв, а не на 20 както беше първия месец!

    Коментиран от #27

    13:18 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питане

    7 0 Отговор
    Защо сте на ЧЕРВЕН фон ?

    Коментиран от #30

    13:23 02.10.2026

  • 15 Колко

    11 2 Отговор
    ще струва на данъкоплатците тази приумица ?

    13:23 02.10.2026

  • 16 в кратце

    4 0 Отговор
    Румен Радев НЕ ГО ПРАВИ ТОЗИ централен, електронен регистър за цените на храните,а неговите специалисти по регистрирането.

    13:24 02.10.2026

  • 17 Студопор

    4 0 Отговор
    Така като се изразите... Точно пък той е седнал да го прави!! Сигурно... Като че някога политик да е правил нещо.

    13:24 02.10.2026

  • 18 Дада

    13 0 Отговор
    Радев нищо не може да направи ! 6 месеца вече го доказа ! Излъга слабоумните дето гласуваха за него та заради тях сега всички страдаме ! България стана най скъпата държава в Европа по цени на храни ! Та и услуги та и дори проститутки ! Никъде няма такива държава с толкова скъпи цени на всичко и същевременно толкова мизерни заплати ,а най странното нещо е че никой не се вдига на бунт

    Коментиран от #24

    13:25 02.10.2026

  • 19 !!!?

    16 0 Отговор
    Мистър Кеш превърна Гълъбарника в поредната статистическа агенция - брои полетите на Шиши до Дубай и обратно, мери домашната ракия на хората, прави регистър на цените, брои болтовете на мантинелите, ходи в Брюксел да иска мир и го плаши с ядрено оръжие, замрази "Боташ" за да не изпаднат българите в шок от рязкото забогатяване, ....!!!?

    13:26 02.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смехоран

    7 0 Отговор
    Залудо работи,залудо не стой,такавати е цялата работа.

    13:28 02.10.2026

  • 22 мамник

    9 0 Отговор
    „Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът???? Кви са тия кошове,кошници,торби не знам а и не съм ги вижда. Най вероятно ако ги има,ще бъдат продукти със изтичащ или изтекъл срок на годност! На огризките вече им викат ,,кошница с грижа"!!! Радев,нема да уваришбоба баце!!!👿👿👿👿

    13:29 02.10.2026

  • 23 Αлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Ще стане пак като с предишните опити, след ковида нали имаше сайт за цените, два пъти влязох и това беше, дали още съществува тази страница.

    13:30 02.10.2026

  • 24 Баба Кунка

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дада":

    3.10. е подходящият ден да му покажем колко много го "обичаме".

    13:30 02.10.2026

  • 25 Българин

    1 7 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    13:31 02.10.2026

  • 26 Програмист

    1 4 Отговор
    БРАВО! ТАКА ЩЕ МОЖЕМ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ДА СЛЕДИМ КЪДЕ Е НАЙ-ЕВТИНО ЗА ДАДЕНА МАРКА И СТОКА!

    13:32 02.10.2026

  • 27 Не е виновно еврото

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Отговорете":

    Заради алчните търговци.Въшлясаха от евро,за сметка на народа.

    Коментиран от #36

    13:33 02.10.2026

  • 28 НЕ ПРАВИ НИЩО, КАКВОТО

    5 0 Отговор
    НАПРАВИШ ВСЕ ПО - ЗЛЕ СТАВА, И БЕЗ РЕГИСТЪР ВИЖДАМЕ ЦЕНИТЕ

    13:37 02.10.2026

  • 29 Регистър не храни по евтино.

    3 0 Отговор
    Тъпата българска администрация само това може.

    13:40 02.10.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Защото е показателен 🤣

    13:40 02.10.2026

  • 31 Иванчо Петков

    2 0 Отговор
    Поредната тъпня като онази с ракията. Цените летят нагоре, а румбата радев ще ми прави регистър.

    13:41 02.10.2026

  • 32 Сбъркана работа

    3 0 Отговор
    Военен да се занимава с икономика, е като дървар са стане зъболекар.
    Колко ще ни струва този регистър?
    Ефектът от него ще е като кошницата с грижа... ама кой да му каже?

    13:48 02.10.2026

  • 33 Виж сега,

    4 0 Отговор
    Селската пръчка Мунчо и за чеп за зеле не става, толкова е кух

    13:50 02.10.2026

  • 34 Ал Бънди

    2 0 Отговор
    Държавният дълг неумолимо расте, а с него се увеличава и цената за българските данъкоплатци. "През 2022 г. разходите в бюджета за лихви бяха под 350 млн. евро, а за догодина те ще надхвърлят 1.4 млрд. евро - 4 пъти повече", изчисли Лъчезар Богданов от ИПИ. Сумата е стряскащо висока. Излиза, че това, което държавата трябва да плати на кредиторите си, е точно толкова, колкото иска да събере от фирми и граждани със скандалния пакет от данъчни мерки, с които се надява да осигури около 1.4 млрд. евро за попълване на част от бюджетния дефицит - включващи данък свръхпечалба, вдигане на данък уикенд, данък върху ваучерите за храна, акциз за по-мощните коли и др.

    14:00 02.10.2026

  • 35 БРАВО

    1 0 Отговор
    Скоро ще направи и ЦУМ !

    14:05 02.10.2026

  • 36 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не е виновно еврото":

    цените не са двойни заради еврото, горивата не са скъпи заради тромб, украонците не избягаха заради Русия, а земята е плоска и не се върти!

    14:10 02.10.2026

  • 37 За какво да дава 50 евро,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "14/88":

    като алкохолика ще ги изпие, дори ще направи и борч по случай случката?

    14:13 02.10.2026

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