Румен Радев прави централен електронен регистър за цените на храните

Правителството работи по създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, който трябва да даде на регулаторите реални данни за проследяване на цените и установяване на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Александър Иванов за цените на храните и инициативата „Кошница с грижа“.

„Това не е лесен процес, предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки“, посочи Радев, цитиран от бТВ. По думите му досега подобен регистър не е правен в България, но съществува в редица европейски държави.

Премиерът обясни, че регистърът трябва да бъде част от по-широка система за контрол, заедно със законодателните промени и методиките за работа на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

„Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, тогава вече тези регулатори ще имат истински данни, истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване на цените“, заяви Радев, цитиран от БГНЕС.

Той посочи, че докато се изгражда регистърът, правителството е провело диалог с големите хранителни вериги, в резултат на който те са поели доброволни ангажименти. По думите му този подход е търсил баланс между свободната пазарна икономика и необходимостта от контрол върху нарушенията по веригата на ценообразуване.

„Този подход на „Кошница с грижа“ трябва да бъде допълнен с тези вече по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме“, каза премиерът.

В отговора си Радев посочи и данни за движението на цените на хранителните стоки през годината. По думите му от януари до април е имало ръст, след което от май е започнала дефлация при храните.

„От май месец при храните имаме започване на дефлация. Минус 0,5, минус 2 през юни месец, минус 1 пункта юли, минус 0,2 август, септември имаме повишение с 0,5%. Така че да, пак имаме тръгване нагоре на цената на хранителните стоки“, посочи Радев.

Според него диалогът с големите хранителни вериги е дал резултат, но „не е достатъчен“. „Когато говорим за цени, трябва да видим всички фактори, по които те се образуват“, каза премиерът. Той посочи сред тях цените на горивата и разходите за транспорт.

Александър Иванов репликира, че резултатите от „Кошница с грижа“ не дават необходимия ефект, като се позова на данни за инфлацията и посочи, че поскъпването продължава да се усеща от домакинствата.

В заключение Радев заяви: „Дали е достатъчно? Може повече и ние ще опитаме и ще продължим в тази посока“.