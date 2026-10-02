Пеевски: Ако има 36 фактури за платени от фирма мои полети, си подавам оставката. Ако няма-Радев да подаде

Предлагам на Радев, ако има 36 фактури за платени от фирма „Спектрум“ мои полети, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер и да уволни министър Демерджиев“. Това призова от кулоарите на парламента депутатът и лидер на ДПС Делян Пеевски, цитиран от Dariknews.bg

Коментарът му е във връзка с казаното от трибуната по-рано от премиера Румен Радев. Пред депутатите министър-председателят заяви, че при проверки на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са установени данни за фактури за 36 самолетни полета на обща стойност 5 млн. евро.

„Работим с партньорски служби, много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила", заяви Радев и призова депутатите да извикат вътрешния министър Иван Демерджиев да каже повече подробности.

„Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем министърът ли лъже само, или вече лъже и премиерът. Едно ви заявявам – 36 фактури за 36 мои полети, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществува“, категоричен бе Пеевски пред журналисти.

„Очаквам те да покажат днес 36 фактури. Изчакайте го премиера, тук е да си викне министъра, да видим кой лъже. Двамата ли лъжат, или лъже само министърът“, настоя лидерът на ДПС.

„Това е невъзможно да съществува, защото всичко е платено от мен и моето семейство за всички мои полети. Няма какво да доказвам, трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство, то е проверимо кое е. Платено е от абсолютно легитимна дейност, която е в Търговския регистър“, повтори Пеевски.