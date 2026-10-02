Пеевски: Ако има 36 фактури за платени от фирма мои полети, си подавам оставката. Ако няма-Радев да подаде

Предлагам на Радев, ако има 36 фактури за платени от фирма „Спектрум“ мои полети, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер и да уволни министър Демерджиев“. Това призова от кулоарите на парламента депутатът и лидер на ДПС Делян Пеевски, цитиран от Dariknews.bg
Коментарът му е във връзка с казаното от трибуната по-рано от премиера Румен Радев. Пред депутатите министър-председателят заяви, че при проверки на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са установени данни за фактури за 36 самолетни полета на обща стойност 5 млн. евро.
„Работим с партньорски служби, много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила", заяви Радев и призова депутатите да извикат вътрешния министър Иван Демерджиев да каже повече подробности.
„Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем министърът ли лъже само, или вече лъже и премиерът. Едно ви заявявам – 36 фактури за 36 мои полети, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществува“, категоричен бе Пеевски пред журналисти.
„Очаквам те да покажат днес 36 фактури. Изчакайте го премиера, тук е да си викне министъра, да видим кой лъже. Двамата ли лъжат, или лъже само министърът“, настоя лидерът на ДПС.
„Това е невъзможно да съществува, защото всичко е платено от мен и моето семейство за всички мои полети. Няма какво да доказвам, трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство, то е проверимо кое е. Платено е от абсолютно легитимна дейност, която е в Търговския регистър“, повтори Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще гледаме
12:07 02.10.2026
2 Стоянка Георгиева
12:07 02.10.2026
3 квик квик
12:07 02.10.2026
4 Овчар
12:11 02.10.2026
5 Радев
12:12 02.10.2026
6 Прасето
12:13 02.10.2026
7 Радев
12:13 02.10.2026
8 Пенчо
12:14 02.10.2026
9 Смех
Да видим фактурите!
12:15 02.10.2026
10 Радев
12:15 02.10.2026
11 Повтарям същото от по рано-
14
19
Отговор
пише на кого е издадена.
Ако е на физическо лице- работата е ясна.
Ако е на фирма, трябва да се докаже връзката на тази фирма с Пеевски. Ако няма ясна връзка и 1000 фактури да има, това нищо не означава.
Фирмата купува резервации/ ваучври / за полети. Обикновено са по евтини, понеже превозвачите правят редица отстъпки.
Всеки може да си купи ваучер за самолетен билет от тази фирма , за по евтино.
Коментиран от #26
12:15 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Истината
12:16 02.10.2026
14 До каУша с халкА
До коментар #12 от "До каУша":С халкА
12:16 02.10.2026
15 Повтарям същото от по рано-
13
21
Отговор
не си е купувал лично нито един самолетен билет през живота си.
Той и дрехи и обувки не си е купувал лично и хотел не е плащал. И осигуровки не е лащал, и данъци не е плащал. Дори фуражката му е държавна и чорапите- също.
Винаги е бил на държавна издръжка!
Рундьо не е наясно как може човек да си купи по евтини самолетни билети. Особено ако лети често.
Лъжат го и той просто папагалски повтаря каквото са му казали по темата самолетни билети, фактури и т.н.
12:18 02.10.2026
16 готино
Коментиран от #20
12:18 02.10.2026
17 нннн
12:18 02.10.2026
18 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
12:24 02.10.2026
19 МунчоЛЕТ
12:26 02.10.2026
20 Вярно е
До коментар #16 от "готино":Мама Ирена е на 71 години и е в разцвета на силите си дет се казва . Има един син , внук и внучка в Дубай . Сега са преместени в Истанбул децата с майките си .Тя е в бизнеса от 90 години . Мен ако питаш може и самолет да купи на Шиши ако иска .
Коментиран от #29
12:26 02.10.2026
21 ТЕРИТОРИЯТА Е СТРАНА НА ЧУДЕСАТА
12:27 02.10.2026
22 Чичко Тревичко
12:28 02.10.2026
23 Цаца ама от едрата
12:28 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Шиши с украинския медал за храброст
12:29 02.10.2026
26 Може, да е малко повече работа...
До коментар #11 от "Повтарям същото от по рано-":но да се докаже ...съвсем не е трудно???
В случая става въпрос за 5 милиона евро !!!
Какво значение има, дали е частно лице или фирма , "кьорфишек"???
Документа си е документ, съда тълкува... има ли , или няма връзка????
12:30 02.10.2026
27 Защо не проверяват служите?
12:31 02.10.2026
28 Иванчо
Как ЗАБОГОТЯ.
12:32 02.10.2026
29 прав си
До коментар #20 от "Вярно е":Наистина мама Ирена била на 71. Подвел съм се, защото тя още преди 30 години приличаше на 71-годишна. А по отношение произхода на парите на мама Ирена, която от коректорка в издание, изведнъж стана директор на БСТ, после по странен начин придоби държавното издателство "Родина", има прекалено много въпроси, на които всички знаем отговорите.
12:35 02.10.2026
30 Ей Шопар,
12:36 02.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Я па тоя
12:45 02.10.2026
33 О-О за сега
12:45 02.10.2026