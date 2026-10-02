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Пеевски: Ако има 36 фактури за платени от фирма мои полети, си подавам оставката. Ако няма-Радев да подаде

Пеевски: Ако има 36 фактури за платени от фирма мои полети, си подавам оставката. Ако няма-Радев да подаде

2 Октомври, 2026 12:05 1 115 33

  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • лъжа-
  • фактури-
  • оставка

„Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем министърът ли лъже само, или вече лъже и премиерът. Едно ви заявявам – 36 фактури за 36 мои полети, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществува“, категоричен бе Пеевски

Пеевски: Ако има 36 фактури за платени от фирма мои полети, си подавам оставката. Ако няма-Радев да подаде - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предлагам на Радев, ако има 36 фактури за платени от фирма „Спектрум“ мои полети, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер и да уволни министър Демерджиев“. Това призова от кулоарите на парламента депутатът и лидер на ДПС Делян Пеевски, цитиран от Dariknews.bg

Коментарът му е във връзка с казаното от трибуната по-рано от премиера Румен Радев. Пред депутатите министър-председателят заяви, че при проверки на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са установени данни за фактури за 36 самолетни полета на обща стойност 5 млн. евро.
„Работим с партньорски служби, много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила", заяви Радев и призова депутатите да извикат вътрешния министър Иван Демерджиев да каже повече подробности.

„Въпросът е днес да си викне министъра Демерджиев, да разберем министърът ли лъже само, или вече лъже и премиерът. Едно ви заявявам – 36 фактури за 36 мои полети, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществува“, категоричен бе Пеевски пред журналисти.

„Очаквам те да покажат днес 36 фактури. Изчакайте го премиера, тук е да си викне министъра, да видим кой лъже. Двамата ли лъжат, или лъже само министърът“, настоя лидерът на ДПС.

„Това е невъзможно да съществува, защото всичко е платено от мен и моето семейство за всички мои полети. Няма какво да доказвам, трябва да доказват тези, които ме обвиняват. Проверете всички декларации на мен и моето семейство, то е проверимо кое е. Платено е от абсолютно легитимна дейност, която е в Търговския регистър“, повтори Пеевски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще гледаме

    22 2 Отговор
    Става интересно !

    12:07 02.10.2026

  • 2 Стоянка Георгиева

    36 6 Отговор
    На тоя раиран костюм по-добре ще му стои.

    12:07 02.10.2026

  • 3 квик квик

    30 7 Отговор
    грухчо лъже нагло!

    12:07 02.10.2026

  • 4 Овчар

    12 8 Отговор
    Този глупак ако не си плати невинност и спокойствие ще бъде смачкан..! Който тръгва срещу властта , властта му чупи краката..!

    12:11 02.10.2026

  • 5 Радев

    4 7 Отговор
    Може да съм се объркала,има грешка...има прошка

    12:12 02.10.2026

  • 6 Прасето

    13 8 Отговор
    Прав е брата, не са 36, фактурите са над 50. Тоя кокошкари ще ни изкара.

    12:13 02.10.2026

  • 7 Радев

    7 7 Отговор
    В тоалетната съм...ще закъснея с фактурите

    12:13 02.10.2026

  • 8 Пенчо

    9 5 Отговор
    Дебелият е сигурен , че фактурите са 35 а не 36!

    12:14 02.10.2026

  • 9 Смех

    13 5 Отговор
    Тоя е противен на всички, но ако е прав?!
    Да видим фактурите!

    12:15 02.10.2026

  • 10 Радев

    13 2 Отговор
    Този Демерджиев,къде ги сложи тези фактури,да ги дава,че станах за смях

    12:15 02.10.2026

  • 11 Повтарям същото от по рано-

    9 3 Отговор
    На всяка фактура
    14
    19
    Отговор
    пише на кого е издадена.

    Ако е на физическо лице- работата е ясна.

    Ако е на фирма, трябва да се докаже връзката на тази фирма с Пеевски. Ако няма ясна връзка и 1000 фактури да има, това нищо не означава.

    Фирмата купува резервации/ ваучври / за полети. Обикновено са по евтини, понеже превозвачите правят редица отстъпки.
    Всеки може да си купи ваучер за самолетен билет от тази фирма , за по евтино.

    Коментиран от #26

    12:15 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    10 4 Отговор
    Квичи много, значи пътя е правилен...до край

    12:16 02.10.2026

  • 14 До каУша с халкА

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "До каУша":

    С халкА

    12:16 02.10.2026

  • 15 Повтарям същото от по рано-

    6 4 Отговор
    Румен Боташов
    13
    21
    Отговор
    не си е купувал лично нито един самолетен билет през живота си.
    Той и дрехи и обувки не си е купувал лично и хотел не е плащал. И осигуровки не е лащал, и данъци не е плащал. Дори фуражката му е държавна и чорапите- също.

    Винаги е бил на държавна издръжка!

    Рундьо не е наясно как може човек да си купи по евтини самолетни билети. Особено ако лети често.

    Лъжат го и той просто папагалски повтаря каквото са му казали по темата самолетни билети, фактури и т.н.

    12:18 02.10.2026

  • 16 готино

    11 6 Отговор
    Значи, ако фактурите не са 36, а са 35, Радев трябва да подаде оставка, а Пеевки остава председател на ДПС. Признавам, че този подход е особено хитър. А аз така и не разбрах какво има предвид Пеевски като говори за семейството си, което му плаща сметките. Кое е сеймството на Пеевски и от колко членове се състои то? Доколкото знаем Пеевски има само майка, няма братя или сестри, и макар, че има две деца, никога не е сключвал брак. Мама Ирена вече е доста възрастна и трудно би могла да върти такъв бизнес, че да поддържа лъскавия живот на сина си и държанките му. А бе, много въпроси има около това нещо.

    Коментиран от #20

    12:18 02.10.2026

  • 17 нннн

    9 3 Отговор
    Ами да. Шиши е заделил 5 милиона левра от джобните си и е платил полетите.

    12:18 02.10.2026

  • 18 Мдаа

    8 3 Отговор
    В определени среди (например Коза Ностра), думата „семейство“ невинаги означава хора, свързани по роднинска линия. Та когато се казва, че „семейството“ е платило полетите, възниква един въпрос, кое „семейство“?

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    12:24 02.10.2026

  • 19 МунчоЛЕТ

    6 2 Отговор
    Заприличах на Пинокио, ама с големи уши. Пиномунчо...

    12:26 02.10.2026

  • 20 Вярно е

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "готино":

    Мама Ирена е на 71 години и е в разцвета на силите си дет се казва . Има един син , внук и внучка в Дубай . Сега са преместени в Истанбул децата с майките си .Тя е в бизнеса от 90 години . Мен ако питаш може и самолет да купи на Шиши ако иска .

    Коментиран от #29

    12:26 02.10.2026

  • 21 ТЕРИТОРИЯТА Е СТРАНА НА ЧУДЕСАТА

    4 4 Отговор
    В която санциониран по Магницки за корупция не е в затвора, не е следствен, а ръководи държавата има банкови сметки и си пътува спокойно.

    12:27 02.10.2026

  • 22 Чичко Тревичко

    5 3 Отговор
    Право е Момчето, че всичко в платено с парите на семейството. Преди няколко години той ми продаде Опела си и благодарение на тия пари се издържат в Дубай и си плащат пътните разходи. А Опеламго дадох за скрап и д парите си купих ТЕЦ. Американски.

    12:28 02.10.2026

  • 23 Цаца ама от едрата

    4 3 Отговор
    Дебелан блъфира, но Коледа наближава !!!

    12:28 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шиши с украинския медал за храброст

    2 3 Отговор
    А, ако има 37 фактури, КОЙ си подава оставката?

    12:29 02.10.2026

  • 26 Може, да е малко повече работа...

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Повтарям същото от по рано-":

    но да се докаже ...съвсем не е трудно???
    В случая става въпрос за 5 милиона евро !!!
    Какво значение има, дали е частно лице или фирма , "кьорфишек"???
    Документа си е документ, съда тълкува... има ли , или няма връзка????

    12:30 02.10.2026

  • 27 Защо не проверяват служите?

    2 0 Отговор
    Някой да провери пеевски,може да крие нещо.Няма ли фишове,глоби?

    12:31 02.10.2026

  • 28 Иванчо

    3 3 Отговор
    Ако си много честен докажи от къде са парите които имаш.
    Как ЗАБОГОТЯ.

    12:32 02.10.2026

  • 29 прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вярно е":

    Наистина мама Ирена била на 71. Подвел съм се, защото тя още преди 30 години приличаше на 71-годишна. А по отношение произхода на парите на мама Ирена, която от коректорка в издание, изведнъж стана директор на БСТ, после по странен начин придоби държавното издателство "Родина", има прекалено много въпроси, на които всички знаем отговорите.

    12:35 02.10.2026

  • 30 Ей Шопар,

    2 2 Отговор
    Побързай с оставката,че после ставаш клиент на прокуратурата.

    12:36 02.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я па тоя

    0 0 Отговор
    Какво безобразие и наглост,той си мисли народа заглупав.Отдавна знаеме, какви ги вършите с банкянския вожд,след тебе е той.Ние сме търпелив народ ще исчакаме.

    12:45 02.10.2026

  • 33 О-О за сега

    0 0 Отговор
    Мачът започва.Билетите са скъпи но народа плаща,няма проблем.Службите са за това.Забавлявайте се

    12:45 02.10.2026

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