Доматът, който може да издържи 7 месеца у дома… Роман Рачков пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Климатичните промени вече не са абстрактна тема за бъдещето, а реалност, която все по-силно засяга българското земеделие. Продължителните суши, екстремните горещини и недостигът на вода поставят под натиск производителите и налагат търсенето на по-устойчиви култури. На този фон вниманието привлича един древен италиански сорт домати – Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, който може да се съхранява в домашни условия до седем месеца след беритба без хладилник. За особеностите на сорта, възможностите за отглеждането му в България и ролята на традиционните сортове като „генетична банка“ за бъдещето… Пред ФАКТИ говори агрономът Роман Рачков.



- Г-н Рачков, какви биологични особености правят този древен италиански сорт домати толкова устойчив на засушаване и високи температури в сравнение с много съвременни хибриди?

- Районът около Везувий не е лесна среда за растенията. Почвите са вулканични, често каменисти и добре дренирани. Летата са горещи и сухи, а валежите през вегетационния период са ограничени. Именно тези условия са формирали качествата на сорта през поколенията. Този древен италиански сорт домати има добре развита коренова система, която може да достига по-дълбоки почвени слоеве. Така растението има достъп до влага, която често остава недостъпна за растения с по-плитки корени. Това качество е особено важно в условията на България, където летните суши стават все по-чести. Така има по-малка загуба на вода. Плодовете и листата на сорта имат особености, които ограничават загубата на вода. Доматите са с по-дебела кожица и по-ниско съдържание на свободна вода. Тази характеристика е една от причините плодовете да се съхраняват толкова дълго след беритба. Растенията от района на Везувий са свикнали с високи летни температури и силно слънчево греене. Те притежават по-добра устойчивост към топлинен стрес в сравнение с много сортове, селекционирани при по-меки условия.



- Възможно ли е този сорт да се отглежда успешно в България и кои райони имат най-добри природни условия за това?

- Да, възможно е. Най-подходящи райони биха били:

• Тракийската низина;

• Санданско-Петричкият район;

• Струмската долина;

• районите около Хасково, Ямбол и Сливен;

• части от Дунавската равнина.





- Все по-често се говори, че старите местни сортове представляват своеобразна „генетична банка“ за бъдещето. Каква е ролята им при създаването на нови сортове, устойчиви на климатичните промени?

- През последните десетилетия селекцията често е насочена към максимален добив, еднакъв размер на плодовете и лесно транспортиране. Това има своите предимства, но понякога води до загуба на ценни качества като устойчивост към суша и адаптивност към местните условия. Традиционните сортове домати представляват своеобразна генетична библиотека. Те съдържат признаци, които могат да бъдат използвани за създаване на нови сортове, пригодени към бъдещите климатични условия. Pomodorino del Piennolo del Vesuvio е пример как селскостопанското наследство може да бъде част от решението на съвременни проблеми.



- Освен устойчивостта към суша, какви икономически предимства предлага този сорт за земеделските производители – по-дълго съхранение, по-висока добавена стойност или възможност за развитие на нишови пазари?

- Климатичните промени изискват нов подход към земеделието. Необходимо е не само да се разработват нови технологии, но и да се използват знанията, натрупани от поколения земеделци. Pomodorino del Piennolo del Vesuvio показва, че традиционните сортове могат да предложат ценни решения – по-добра устойчивост към суша, адаптация към високи температури, високо качество на продукцията и възможност за икономически устойчиво производство. За България този сорт представлява интересен пример за посоката, в която може да се развива зеленчукопроизводството – към по-устойчиви, ресурсно ефективни и висококачествени продукти, съобразени с новите климатични реалности. В бъдеще успешното земеделие няма да зависи само от максималния добив, а от способността на растенията да се адаптират към свят с по-малко вода и повече климатични предизвикателства.



- През 2026 г. сортът вече е изпитан успешно при полски условия край Велико Търново. Какви резултати показаха тези опити и какво означават те за бъдещото му внедряване у нас?

- Опитът показа, че сортът успешно може да се отглежда у нас. Какво ще засажда българският земеделски производител, зависи от личната му предприемчивост и адаптивност както към климатичните промени, така и към променящото се пазарно търсене.



- Сега селекцията често е насочена към максимален добив и транспортна устойчивост. Не губим ли по този начин ценни качества като адаптивност към суша, вкус и хранителна стойност?

- В условията на климатични промени устойчивостта става все по-важна икономическа характеристика. Сортове като Pomodorino del Piennolo del Vesuvio могат да предложат няколко важни предимства. При ограничени водни ресурси сортовете с добра адаптация към суша могат да намалят зависимостта от напояването. Дългият период на съхранение позволява продукцията да бъде реализирана постепенно, без големи загуби. Традиционните сортове с история и уникални качества са все по-търсени от потребители, ресторанти и фермерски пазари. Подобни сортове могат да се превърнат в част от местни инициативи, фермерски фестивали и кулинарни маршрути.