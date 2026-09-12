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Пожарът край Димовци: Огънят погълна 2000 дка гора

Пожарът край Димовци: Огънят погълна 2000 дка гора

12 Септември, 2026 19:53, обновена 12 Септември, 2026 19:56 504 4

  • димовци-
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  • щети

Втори ден продължава тежката битка с огнената стихия по въздух и земя в община Гурково, частичното бедствено положение остава в сила

Пожарът край Димовци: Огънят погълна 2000 дка гора - 1
Снимка: Фейсбук/Калоян Дамянов
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Борбата с големия горски пожар край село Димовци, община Гурково, продължава с пълна сила втори пореден ден. Ситуацията на терен остава изключително динамична и сериозна, като към 20:00 часа на 12 септември стихията вече е изпепелила близо 2000 декара борова и смесена гора. Въпреки мащабите на бедствието, най-важната цел е постигната – населеното място е изцяло защитено и към момента няма пряка опасност за живота на местните жители и техните домове.

Огнеборци, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци обединиха усилия на терен. По информация от bTV Новините, над 120 души са мобилизирани в гасителните действия, като работата е организирана в две основни направления – на изток и на запад, за да се свият фронтовете на пожара. През изминалата нощ тежка техника успя да изгради ключови защитни просеки, които спряха пътя на пламъците към къщите, преминали по-рано само през крайните необитаеми постройки на две от махалите. На място продължават да оперират три булдозера.

Поради сложния и изключително труднодостъпен планински терен, операцията се провежда паралелно по въздух и земя. От сутрешните часове в акцията се включиха два военни хеликоптера „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово. Машините извършват постоянни обливания на критичните огнища в дълбокия горски масив, като черпят вода в непосредствена близост от язовир „Жребчево“.

Както съобщи БНТ, частичното бедствено положение в региона остава в сила, а екипите ще останат на дежурство по периметъра и през следващата нощ, за да предотвратят евентуално ново разпалване на огъня вследствие на очакваното засилване на вятъра.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случайност друг път

    3 0 Отговор
    Защо ли ми се струва, че тези пожари не са случайни ?
    Дали след това на освободените територии няма да изникнат фотоволтаици и соларни панели ?
    Предстои да видим, а ако това стане значи случайност няма, а е имало умисъл.

    20:04 12.09.2026

  • 2 Алито от Брикел

    2 0 Отговор
    Да, дърветата от горски пожар стават за производство на пелети, но това изисква специфична технологична обработка и зависи от степента на овъгляване на дървесината. Практиката за събиране и преработка на такава дървесина се нарича спасителна сеч (salvage logging). По света много фабрики за пелети и целулоза използват засегнати от пожари масиви, за да оползотворят биомасата, преди тя да изгние или да се превърне в предпоставка за нов пожар

    20:07 12.09.2026

  • 3 Алито от Брикел

    1 0 Отговор
    стават ли за мебели дървета засегнати от горски пожар?

    Да, дърветата, засегнати от горски пожар, стават за производство на мебели, но с някои много важни уговорки, свързани със степента на увреждане и бързината на реакция след бедствието.

    20:09 12.09.2026

  • 4 Престъпленията

    5 1 Отговор
    с горите и земята продължават с пълна сила !

    20:10 12.09.2026

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