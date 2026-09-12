Пожарът край Димовци: Огънят погълна 2000 дка гора

Борбата с големия горски пожар край село Димовци, община Гурково, продължава с пълна сила втори пореден ден. Ситуацията на терен остава изключително динамична и сериозна, като към 20:00 часа на 12 септември стихията вече е изпепелила близо 2000 декара борова и смесена гора. Въпреки мащабите на бедствието, най-важната цел е постигната – населеното място е изцяло защитено и към момента няма пряка опасност за живота на местните жители и техните домове.

Огнеборци, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци обединиха усилия на терен. По информация от bTV Новините, над 120 души са мобилизирани в гасителните действия, като работата е организирана в две основни направления – на изток и на запад, за да се свият фронтовете на пожара. През изминалата нощ тежка техника успя да изгради ключови защитни просеки, които спряха пътя на пламъците към къщите, преминали по-рано само през крайните необитаеми постройки на две от махалите. На място продължават да оперират три булдозера.

Поради сложния и изключително труднодостъпен планински терен, операцията се провежда паралелно по въздух и земя. От сутрешните часове в акцията се включиха два военни хеликоптера „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово. Машините извършват постоянни обливания на критичните огнища в дълбокия горски масив, като черпят вода в непосредствена близост от язовир „Жребчево“.

Както съобщи БНТ, частичното бедствено положение в региона остава в сила, а екипите ще останат на дежурство по периметъра и през следващата нощ, за да предотвратят евентуално ново разпалване на огъня вследствие на очакваното засилване на вятъра.