Пожарът край Димовци: Огънят погълна 2000 дка гора

Борбата с големия горски пожар край село Димовци, община Гурково, продължава с пълна сила втори пореден ден. Ситуацията на терен остава изключително динамична и сериозна, като към 20:00 часа на 12 септември стихията вече е изпепелила близо 2000 декара борова и смесена гора. Въпреки мащабите на бедствието, най-важната цел е постигната – населеното място е изцяло защитено и към момента няма пряка опасност за живота на местните жители и техните домове.
Огнеборци, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци обединиха усилия на терен. По информация от bTV Новините, над 120 души са мобилизирани в гасителните действия, като работата е организирана в две основни направления – на изток и на запад, за да се свият фронтовете на пожара. През изминалата нощ тежка техника успя да изгради ключови защитни просеки, които спряха пътя на пламъците към къщите, преминали по-рано само през крайните необитаеми постройки на две от махалите. На място продължават да оперират три булдозера.
Поради сложния и изключително труднодостъпен планински терен, операцията се провежда паралелно по въздух и земя. От сутрешните часове в акцията се включиха два военни хеликоптера „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово. Машините извършват постоянни обливания на критичните огнища в дълбокия горски масив, като черпят вода в непосредствена близост от язовир „Жребчево“.
Както съобщи БНТ, частичното бедствено положение в региона остава в сила, а екипите ще останат на дежурство по периметъра и през следващата нощ, за да предотвратят евентуално ново разпалване на огъня вследствие на очакваното засилване на вятъра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Случайност друг път
Дали след това на освободените територии няма да изникнат фотоволтаици и соларни панели ?
Предстои да видим, а ако това стане значи случайност няма, а е имало умисъл.
20:04 12.09.2026
2 Алито от Брикел
20:07 12.09.2026
3 Алито от Брикел
Да, дърветата, засегнати от горски пожар, стават за производство на мебели, но с някои много важни уговорки, свързани със степента на увреждане и бързината на реакция след бедствието.
20:09 12.09.2026
4 Престъпленията
20:10 12.09.2026