Пожарът край Дряново излезе извън военния склад

Пожарът, който избухна в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дряново, се е разпространил извън пределите на базата, съобщават от БНР.

Ситуацията се е усложнила вследствие на силния вятър в района.

Огненият фронт е преминал огражденията на военния обект в землището на село Горни Върпища и е навлязъл в труднодостъпна гориста местност, като екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са на терен.

Инцидентът започна след възникнал пожар в склад №12, последван от взривове, като към момента няма данни за пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по случая, разпоредено е пълно обследване на складовете за боеприпаси в страната.