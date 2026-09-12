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Пожарът край Дряново излезе извън военния склад

Пожарът край Дряново излезе извън военния склад

12 Септември, 2026 18:41, обновена 12 Септември, 2026 18:44 657 13

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  • емко-
  • дряново-
  • военен склад

Силният вятър разрази огъня в труднодостъпна гориста местност край село Горни Върпища, пожарникари се борят със стихията

Пожарът край Дряново излезе извън военния склад - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът, който избухна в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дряново, се е разпространил извън пределите на базата, съобщават от БНР.

Ситуацията се е усложнила вследствие на силния вятър в района.

Огненият фронт е преминал огражденията на военния обект в землището на село Горни Върпища и е навлязъл в труднодостъпна гориста местност, като екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са на терен.

Инцидентът започна след възникнал пожар в склад №12, последван от взривове, като към момента няма данни за пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по случая, разпоредено е пълно обследване на складовете за боеприпаси в страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    така ще бъде щом продавате бомби на нацисттите малко ви е

    18:47 12.09.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор
    събирате капачки още да си купим един Бе-200 «Альтаир»

    18:48 12.09.2026

  • 3 гербев отрепката

    4 1 Отговор
    входа на складовете прилича на вход на изкормена фабрика от сдс уруди

    Коментиран от #5

    18:49 12.09.2026

  • 4 скачал с двата пръста за банани

    3 0 Отговор
    важното е че съборихме МОЧА сега ако ще да изгори и цялата държава все ми е тая
    ако ще и АЕЦа да гърми и да затрия тия продажници тука

    18:49 12.09.2026

  • 5 само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "гербев отрепката":

    а защо още тая гнида гербев е жив? защо? като не е редно

    18:50 12.09.2026

  • 6 123

    4 3 Отговор
    Ами спрете оръжията за Украйна и ще мирнат нещата.

    Коментиран от #9

    18:51 12.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    вижте дали петров и баширов не са някъде наблизо

    че тия двамата са съмнителни!

    18:51 12.09.2026

  • 8 Нова Ми Хареса !

    3 0 Отговор
    Пича !

    Се Наака !

    18:51 12.09.2026

  • 9 завода за барут кога ще правите ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "123":

    оня завод за барут чакам само да направите и там ще гледаме как ще гърми у целия сопот

    18:52 12.09.2026

  • 10 Единственото

    5 0 Отговор
    спасение е пълен неутралитет. Докато произвеждаме оръжие за нападение, ще рефлектира върху нас обратно. Каквото спечелим от продажбата му, сто пъти повече ще загубим.

    18:54 12.09.2026

  • 11 Нато вън!

    4 2 Отговор
    Всичко заводи които произвеждат смърт срещу братския руски народ ще горят!!!

    19:00 12.09.2026

  • 12 Интересно

    0 0 Отговор
    Защо палят горите, след като не те вдигат цените?

    19:16 12.09.2026

  • 13 Значи представете си

    1 0 Отговор
    Тепърва предстояло изискване на документацията, свързана със склада, съхраняваните в него материали и тяхното движение. Тоест в държавен орган такива няма. Можете ли въобще да си представите в каква държава живем и що за олигарси са се рсзпищолили

    19:28 12.09.2026

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