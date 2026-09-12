Пожарът край Дряново излезе извън военния склад

Пожарът, който избухна в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дряново, се е разпространил извън пределите на базата, съобщават от БНР.
Ситуацията се е усложнила вследствие на силния вятър в района.
Огненият фронт е преминал огражденията на военния обект в землището на село Горни Върпища и е навлязъл в труднодостъпна гориста местност, като екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са на терен.
Инцидентът започна след възникнал пожар в склад №12, последван от взривове, като към момента няма данни за пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по случая, разпоредено е пълно обследване на складовете за боеприпаси в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:47 12.09.2026
2 оня с коня
18:48 12.09.2026
3 гербев отрепката
Коментиран от #5
18:49 12.09.2026
4 скачал с двата пръста за банани
ако ще и АЕЦа да гърми и да затрия тия продажници тука
18:49 12.09.2026
5 само питам
До коментар #3 от "гербев отрепката":а защо още тая гнида гербев е жив? защо? като не е редно
18:50 12.09.2026
6 123
Коментиран от #9
18:51 12.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
че тия двамата са съмнителни!
18:51 12.09.2026
8 Нова Ми Хареса !
Се Наака !
18:51 12.09.2026
9 завода за барут кога ще правите ха ха ха
До коментар #6 от "123":оня завод за барут чакам само да направите и там ще гледаме как ще гърми у целия сопот
18:52 12.09.2026
10 Единственото
18:54 12.09.2026
11 Нато вън!
19:00 12.09.2026
12 Интересно
19:16 12.09.2026
13 Значи представете си
19:28 12.09.2026