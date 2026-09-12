Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила

Драматичната битка с огъня под Царев връх приключи с успех, след като два специализирани екипа от районните служби по пожарна безопасност в Кюстендил и Благоевград успяха да локализират и ликвидират и последните тлеещи огнища.

Произшествието възникна на административната граница между двете области, като обхвана около 30 декара труднодостъпни лесонепригодни площи, клек и ниска растителност.

Силният вятър в планината допълнително усложняваше работата на екипите на терен. За овладяването на бедствието помогна и бързата намеса на военен хеликоптер „Кугър“, който извърши серия от водни хвърляния над планинското било. Действията на място бяха подкрепени от служители на Държавното горско стопанство и активното Доброволно формирование към Община Благоевград.

Паралелно с този инцидент, екипите продължават да наблюдават торфените огнища над Кирилова поляна, където ситуацията също е под контрол.