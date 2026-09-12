Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила

Драматичната битка с огъня под Царев връх приключи с успех, след като два специализирани екипа от районните служби по пожарна безопасност в Кюстендил и Благоевград успяха да локализират и ликвидират и последните тлеещи огнища.
Произшествието възникна на административната граница между двете области, като обхвана около 30 декара труднодостъпни лесонепригодни площи, клек и ниска растителност.
Силният вятър в планината допълнително усложняваше работата на екипите на терен. За овладяването на бедствието помогна и бързата намеса на военен хеликоптер „Кугър“, който извърши серия от водни хвърляния над планинското било. Действията на място бяха подкрепени от служители на Държавното горско стопанство и активното Доброволно формирование към Община Благоевград.
Паралелно с този инцидент, екипите продължават да наблюдават торфените огнища над Кирилова поляна, където ситуацията също е под контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хой
19:34 12.09.2026
2 Интересно
Коментиран от #3
19:34 12.09.2026
3 Алито от Брикел
До коментар #2 от "Интересно":За пелети ,и мебели
19:54 12.09.2026
4 И накрая
19:57 12.09.2026
5 Хм.....
20:22 12.09.2026