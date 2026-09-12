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Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила

Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила

12 Септември, 2026 19:29, обновена 12 Септември, 2026 19:31 407 5

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  • гасене

Огнеборци и доброволци овладяха стихията на 2000 метра надморска височина в планината

Ликвидиран е пожарът над Царев връх в Рила - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичната битка с огъня под Царев връх приключи с успех, след като два специализирани екипа от районните служби по пожарна безопасност в Кюстендил и Благоевград успяха да локализират и ликвидират и последните тлеещи огнища.

Произшествието възникна на административната граница между двете области, като обхвана около 30 декара труднодостъпни лесонепригодни площи, клек и ниска растителност.

Силният вятър в планината допълнително усложняваше работата на екипите на терен. За овладяването на бедствието помогна и бързата намеса на военен хеликоптер „Кугър“, който извърши серия от водни хвърляния над планинското било. Действията на място бяха подкрепени от служители на Държавното горско стопанство и активното Доброволно формирование към Община Благоевград.

Паралелно с този инцидент, екипите продължават да наблюдават торфените огнища над Кирилова поляна, където ситуацията също е под контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хой

    0 0 Отговор
    Радев нали се хвалеше,че при него няма пожари,лъжец,оставка

    19:34 12.09.2026

  • 2 Интересно

    1 0 Отговор
    Защо палят горите? Горите ли вдигнаха цените?

    Коментиран от #3

    19:34 12.09.2026

  • 3 Алито от Брикел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    За пелети ,и мебели

    19:54 12.09.2026

  • 4 И накрая

    1 0 Отговор
    се изсипа дъжд и загаси огъня.

    19:57 12.09.2026

  • 5 Хм.....

    0 0 Отговор
    Вече отскочих да Рилския манастир, и на видях нито дим, нито огън над, и около Царев връх!

    20:22 12.09.2026

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