Агресия на пътя в Бургас: Две жени биха майка, пътувала с 5-годишната си дъщеря

26-годишна е била нападната от две други жени след конфликт на пътя в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 17:00 часа на 8 септември.
По данни на МВР жената от Сливен управлявала кола, в която пътувала и 5-годишната ѝ дъщеря. Докато завивала надясно, пред автомобила ѝ агресивно навлязъл друг автомобил.
Шофьорката подала звуков сигнал. В отговор пътуващите в другата кола започнали да отправят неприлични жестове към нея. Малко по-късно двата автомобила спрели на пътното платно. Според полицията от втория автомобил слезли две жени от Бургас - на 27 и 30 години, които нанесли няколко удара на 26-годишната шофьорка.
Случаят се разследва от служители на Второ районно управление в Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селения и простотия
13:57 09.09.2026
2 На бас
Коментиран от #4, #5
13:57 09.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #13
13:57 09.09.2026
4 Иван
До коментар #2 от "На бас":Печелиш баса
13:59 09.09.2026
5 Гост
До коментар #2 от "На бас":Както пишат наще журналя, това е дълго подготвяна операция от Путин.
13:59 09.09.2026
6 Браво!
14:00 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Колкото нагла
14:01 09.09.2026
9 604
14:02 09.09.2026
10 Дано да са получили
14:02 09.09.2026
11 604
Коментиран от #17
14:03 09.09.2026
12 Тоалетна Хартия
14:04 09.09.2026
13 Тиква
До коментар #3 от "честен ционист":Шундалина .
14:06 09.09.2026
14 Женски !
Да Не Си Там !
14:07 09.09.2026
15 гост
14:10 09.09.2026
16 Хаха
14:12 09.09.2026
17 Герги
До коментар #11 от "604":Бъркаш,когато няма никой в кашона на раменете без значение къде и кога си...никакво значение няма.
14:12 09.09.2026
18 Законът
14:13 09.09.2026
19 Гост
14:15 09.09.2026
20 Гост
Коментиран от #34
14:17 09.09.2026
21 Цвете
14:18 09.09.2026
22 Какво се очаква
14:18 09.09.2026
23 Цвете
14:19 09.09.2026
24 Прогресивна България
Коментиран от #26, #27, #28, #35
14:21 09.09.2026
25 ако бяха успели да я свалят от
14:23 09.09.2026
26 Гфртр
До коментар #24 от "Прогресивна България":ToяЛьольо щом от една жена вдигнаха такава врява,смятай....
14:32 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
До коментар #24 от "Прогресивна България":Tърсила е м@менцитоТи
14:39 09.09.2026
29 Теслата
14:43 09.09.2026
30 Наблюдател
14:43 09.09.2026
31 Бавен кадър
14:44 09.09.2026
32 в Сливен са само римляни
14:46 09.09.2026
33 Народът
14:46 09.09.2026
34 На Запад
До коментар #20 от "Гост":На Запад 30% от домашното насиле е срещу мъже. Мъжете по-рядки викат полиция. Така, че насилието е 50 на 50%
Но психическото насилие на жени срещу мъже е най-малко 80% (мое предположение)
14:49 09.09.2026
35 Ми истината е ясна, търсила си го е
До коментар #24 от "Прогресивна България":Онези двете я засекли, щото и те завиват, обаче бързат и ѝ се изпречват в завоя. Тази с детето вместо да си наляга парцалите, взела, че реагирала. И двете, колкото били бързали, взимат, че спират, излизат, почват разправия и бой. Детето гледа как бият майка му.
Коментиран от #40
14:50 09.09.2026
36 Интер-есно
ият със ску-бане и кр-ясъци.
См-ях
14:52 09.09.2026
37 Емигрант
Коментиран от #39
14:52 09.09.2026
38 На някакви черноморски батки
14:53 09.09.2026
39 Поздравления!
До коментар #37 от "Емигрант":Точно в целта.
14:54 09.09.2026
40 И ти си наследил
До коментар #35 от "Ми истината е ясна, търсила си го е":българската простащина !
14:54 09.09.2026
41 Готвят се
15:02 09.09.2026
42 "Бургазлийки"
15:06 09.09.2026