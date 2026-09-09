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Агресия на пътя в Бургас: Две жени биха майка, пътувала с 5-годишната си дъщеря

Агресия на пътя в Бургас: Две жени биха майка, пътувала с 5-годишната си дъщеря

9 Септември, 2026 13:55 1 843 42

  • побой-
  • път-
  • майка-
  • бургас

Случаят се разследва от служители на Второ районно управление

Агресия на пътя в Бургас: Две жени биха майка, пътувала с 5-годишната си дъщеря - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26-годишна е била нападната от две други жени след конфликт на пътя в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 17:00 часа на 8 септември.

По данни на МВР жената от Сливен управлявала кола, в която пътувала и 5-годишната ѝ дъщеря. Докато завивала надясно, пред автомобила ѝ агресивно навлязъл друг автомобил.

Шофьорката подала звуков сигнал. В отговор пътуващите в другата кола започнали да отправят неприлични жестове към нея. Малко по-късно двата автомобила спрели на пътното платно. Според полицията от втория автомобил слезли две жени от Бургас - на 27 и 30 години, които нанесли няколко удара на 26-годишната шофьорка.

Случаят се разследва от служители на Второ районно управление в Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селения и простотия

    42 1 Отговор
    От мизерия. До шия.

    13:57 09.09.2026

  • 2 На бас

    39 12 Отговор
    че пак Путин и Радев са виновни.

    Коментиран от #4, #5

    13:57 09.09.2026

  • 3 честен ционист

    25 1 Отговор
    Как се вика на женска батка?

    Коментиран от #13

    13:57 09.09.2026

  • 4 Иван

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "На бас":

    Печелиш баса

    13:59 09.09.2026

  • 5 Гост

    36 9 Отговор

    До коментар #2 от "На бас":

    Както пишат наще журналя, това е дълго подготвяна операция от Путин.

    13:59 09.09.2026

  • 6 Браво!

    11 1 Отговор
    Аз съм за вещщиците да се самоунищожават!

    14:00 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Колкото нагла

    35 2 Отговор
    И жестока може да бъде жена, никой мъж не може.

    14:01 09.09.2026

  • 9 604

    26 0 Отговор
    Гончовиците са особенно агресивни дори спрямо мъжете си!

    14:02 09.09.2026

  • 10 Дано да са получили

    11 2 Отговор
    Трайни увреждания! Всичките!

    14:02 09.09.2026

  • 11 604

    19 7 Отговор
    Новите ес ценности....фекъалник!

    Коментиран от #17

    14:03 09.09.2026

  • 12 Тоалетна Хартия

    23 5 Отговор
    Тая майка е много тъпа,че да слиза от колата за да се разправя...

    14:04 09.09.2026

  • 13 Тиква

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Шундалина .

    14:06 09.09.2026

  • 14 Женски !

    7 2 Отговор
    Шофьорлйк !

    Да Не Си Там !

    14:07 09.09.2026

  • 15 гост

    15 2 Отговор
    Хващаш двете побойнички ,вземаш зехтин,пускаш гръцка музика и после следват свободни съчетания...

    14:10 09.09.2026

  • 16 Хаха

    18 3 Отговор
    Кифладжийски драми.. Да си бяха стояли в кухнята да готвят манджи на семейството си

    14:12 09.09.2026

  • 17 Герги

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Бъркаш,когато няма никой в кашона на раменете без значение къде и кога си...никакво значение няма.

    14:12 09.09.2026

  • 18 Законът

    17 0 Отговор
    Самоуправството е наказуемо, независимо кой крив кой прав.

    14:13 09.09.2026

  • 19 Гост

    19 3 Отговор
    Това ме е възможно. Години наред слушам от държавните институции и подгласните им ултра фен нпо-та кака само мъжете са единствения извор на насилие или идеологията на "насилие основано на пола". Не мога да повярвам, че жени са способни на насилие, не не мога. Отидоха грантовете и субсидиите на преброителките и боркините срещу насилието.

    14:15 09.09.2026

  • 20 Гост

    9 2 Отговор
    Това не е възможно. Години наред слушам от държавните институции и подгласните им ултра феминистки нпо-та как само мъжете са единствения извор на насилие или идеологията на "насилие основано на пола". Не мога да повярвам, че жени са способни на насилие - не, не мога. Отидоха грантовете и субсидиите на преброителките и боркините срещу насилието.

    Коментиран от #34

    14:17 09.09.2026

  • 21 Цвете

    18 0 Отговор
    ОТНЕМАНЕ НА КНИЖКАТА И ПРИНУДИТЕЛНА РАБОТА ЗА ДВЕТЕ " КРАСАВИЦИ ". ДВА ТРИ МЕСЕЦА ДА БАЧКАТ ЯКО. 🪣🪠🪣

    14:18 09.09.2026

  • 22 Какво се очаква

    15 0 Отговор
    от такъв "народ". Примати!

    14:18 09.09.2026

  • 23 Цвете

    12 0 Отговор
    ОТНЕМАНЕ НА КНИЖКАТА И ПРИНУДИТЕЛНА РАБОТА ЗА ДВЕТЕ " КРАСАВИЦИ ". ДВА ТРИ МЕСЕЦА ДА БАЧКАТ ЯКО. 🪣🪠🪣

    14:19 09.09.2026

  • 24 Прогресивна България

    5 8 Отговор
    Не знаем цялата истина. Не бързайте със заключението. Може двете да са били като тази в Струмяни и да си го е търсела

    Коментиран от #26, #27, #28, #35

    14:21 09.09.2026

  • 25 ако бяха успели да я свалят от

    9 1 Отговор
    автомобила , 50 на 50 % щяха да я убият с ритници , агресията вече е извън контрол при всички

    14:23 09.09.2026

  • 26 Гфртр

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивна България":

    ToяЛьольо щом от една жена вдигнаха такава врява,смятай....

    14:32 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивна България":

    Tърсила е м@менцитоТи

    14:39 09.09.2026

  • 29 Теслата

    0 0 Отговор
    ММА???

    14:43 09.09.2026

  • 30 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Това се среща повече при мъжете. Простаците по правило побесняват, ако чуят клаксон, очакват от всички да ги търпят. Но ето, че и бургазлийки се еманципирали, пък и не какви да е, с Мерцедес CLA.

    14:43 09.09.2026

  • 31 Бавен кадър

    1 2 Отговор
    Много ми е смешно да гледам женски бой. По-точно скубане и крясъци

    14:44 09.09.2026

  • 32 в Сливен са само римляни

    3 0 Отговор
    Много са противни и нагли. Почти колкото бургазлиите.

    14:46 09.09.2026

  • 33 Народът

    2 1 Отговор
    е яко изнервен

    14:46 09.09.2026

  • 34 На Запад

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    На Запад 30% от домашното насиле е срещу мъже. Мъжете по-рядки викат полиция. Така, че насилието е 50 на 50%
    Но психическото насилие на жени срещу мъже е най-малко 80% (мое предположение)

    14:49 09.09.2026

  • 35 Ми истината е ясна, търсила си го е

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивна България":

    Онези двете я засекли, щото и те завиват, обаче бързат и ѝ се изпречват в завоя. Тази с детето вместо да си наляга парцалите, взела, че реагирала. И двете, колкото били бързали, взимат, че спират, излизат, почват разправия и бой. Детето гледа как бият майка му.

    Коментиран от #40

    14:50 09.09.2026

  • 36 Интер-есно

    1 1 Отговор
    Странно. жен-ите се б-
    ият със ску-бане и кр-ясъци.
    См-ях

    14:52 09.09.2026

  • 37 Емигрант

    6 0 Отговор
    Не случайно Бургас е избран за домакин на "Банга-ранга", нали трябва да се покаже диващината по черноморието и в България за което не случайно е обект на посещение от западни пияници и наркомани и 8бслужващ персонал от кафяви нации известни с мръсотията си ! После пак обвинявайте ЕС за диващината и простащината си, пороци предадени по наследство от червената ссган !

    Коментиран от #39

    14:52 09.09.2026

  • 38 На някакви черноморски батки

    4 0 Отговор
    мутри, на български казано, жените или държанките.

    14:53 09.09.2026

  • 39 Поздравления!

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Емигрант":

    Точно в целта.

    14:54 09.09.2026

  • 40 И ти си наследил

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ми истината е ясна, търсила си го е":

    българската простащина !

    14:54 09.09.2026

  • 41 Готвят се

    0 0 Отговор
    За Евровизия отся

    15:02 09.09.2026

  • 42 "Бургазлийки"

    0 0 Отговор
    Бият сливналийка с дете.

    15:06 09.09.2026

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