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Извадиха тяло на жена от морето в Бургас

Извадиха тяло на жена от морето в Бургас

18 Септември, 2026 12:51 1 183 13

  • тяло-
  • жена-
  • бургас

При огледа е изяснено, че загиналата е 75-годишна местна жителка. Личните ѝ принадлежности са били намерени наблизо, в района на вълнолома

Извадиха тяло на жена от морето в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент бе регистриран късно снощи в района на Моста в Бургас, където от морето бе извадено тяло на жена. Информацията за случая бе потвърдена официално от Областната дирекция на МВР.

Криминалистите са били задействани след подаден сигнал в полицията минути преди 23:00 часа.

При огледа е изяснено, че загиналата е 75-годишна местна жителка. Личните ѝ принадлежности са били намерени наблизо, в района на вълнолома. Водещата версия, по която работят криминалистите на този етап, е свързана с възможно самоубийство.

След като е извадено от водата, тялото на жената е транспортирано за извършване на съдебномедицинска аутопсия в Окръжната болница в града.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имам чувството

    4 2 Отговор
    Че на скалите е прострян опран килим да съхне. Това ми изглежда отявлено замърсявсне на околната среда.

    13:00 18.09.2026

  • 2 Поредната

    10 5 Отговор
    Поредната жертва на демокрацията и клуба на богатите .

    Коментиран от #4

    13:01 18.09.2026

  • 3 До Къде Ни Докараха !

    6 2 Отговор
    --------------- !

    13:09 18.09.2026

  • 4 Роден за психиатрия

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Поредната":

    На копеите лоша информация не им понася...Искат си бай Тошо да живеят в мъгла и пълно затъмнение...справка Чернобил изпозаразиха цяла България но всички си живеехме щастливо и си хапвахме радиационни зеленчуци светехме като крушки...ако беше навремето за тази удавница сигурно работническо дело щеше да напише млада пенсионерка загина геройски опитвайки да подобри световният рекорд за пенсионери плуване в открити води маршрут Бургас - Одеса

    Коментиран от #11, #12

    13:14 18.09.2026

  • 5 косата

    3 1 Отговор
    Някой наследник я е бутнал да прилапа имотите и може би.На 75 г. има много запазени жени.Какво прави обаче прострения килим на тетраподите?А по тях се върви много трудно.Жалко за жената.

    13:25 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 още много неща ще изплуват

    2 1 Отговор
    От Червената тиня в която сме благодарение на самите нас
    слава на Тате Румен

    Коментиран от #13

    14:10 18.09.2026

  • 11 Тремор

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Роден за психиатрия":

    И ако е така, как сте още жив господине или госпожо?

    14:10 18.09.2026

  • 12 Дебил,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роден за психиатрия":

    Чернобил укрите си го гръмнаха умишлено .

    14:31 18.09.2026

  • 13 НПО

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "още много неща ще изплуват":

    А по време на синята чума, що народ измря и избяга в чужбина.

    14:35 18.09.2026

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