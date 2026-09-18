Извадиха тяло на жена от морето в Бургас

Трагичен инцидент бе регистриран късно снощи в района на Моста в Бургас, където от морето бе извадено тяло на жена. Информацията за случая бе потвърдена официално от Областната дирекция на МВР.

Криминалистите са били задействани след подаден сигнал в полицията минути преди 23:00 часа.

При огледа е изяснено, че загиналата е 75-годишна местна жителка. Личните ѝ принадлежности са били намерени наблизо, в района на вълнолома. Водещата версия, по която работят криминалистите на този етап, е свързана с възможно самоубийство.

След като е извадено от водата, тялото на жената е транспортирано за извършване на съдебномедицинска аутопсия в Окръжната болница в града.