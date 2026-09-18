Извадиха тяло на жена от морето в Бургас

Трагичен инцидент бе регистриран късно снощи в района на Моста в Бургас, където от морето бе извадено тяло на жена. Информацията за случая бе потвърдена официално от Областната дирекция на МВР.
Криминалистите са били задействани след подаден сигнал в полицията минути преди 23:00 часа.
При огледа е изяснено, че загиналата е 75-годишна местна жителка. Личните ѝ принадлежности са били намерени наблизо, в района на вълнолома. Водещата версия, по която работят криминалистите на този етап, е свързана с възможно самоубийство.
След като е извадено от водата, тялото на жената е транспортирано за извършване на съдебномедицинска аутопсия в Окръжната болница в града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имам чувството
13:00 18.09.2026
2 Поредната
Коментиран от #4
13:01 18.09.2026
3 До Къде Ни Докараха !
13:09 18.09.2026
4 Роден за психиатрия
До коментар #2 от "Поредната":На копеите лоша информация не им понася...Искат си бай Тошо да живеят в мъгла и пълно затъмнение...справка Чернобил изпозаразиха цяла България но всички си живеехме щастливо и си хапвахме радиационни зеленчуци светехме като крушки...ако беше навремето за тази удавница сигурно работническо дело щеше да напише млада пенсионерка загина геройски опитвайки да подобри световният рекорд за пенсионери плуване в открити води маршрут Бургас - Одеса
Коментиран от #11, #12
13:14 18.09.2026
5 косата
13:25 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 още много неща ще изплуват
слава на Тате Румен
Коментиран от #13
14:10 18.09.2026
11 Тремор
До коментар #4 от "Роден за психиатрия":И ако е така, как сте още жив господине или госпожо?
14:10 18.09.2026
12 Дебил,
До коментар #4 от "Роден за психиатрия":Чернобил укрите си го гръмнаха умишлено .
14:31 18.09.2026
13 НПО
До коментар #10 от "още много неща ще изплуват":А по време на синята чума, що народ измря и избяга в чужбина.
14:35 18.09.2026