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В Бургас се провеждат обучения за превенция на ранните бракове

В Бургас се провеждат обучения за превенция на ранните бракове

10 Септември, 2026 07:40 298 9

  • ранни бракове-
  • бургас-
  • младежки център

Традиционните нагласи в рисковите групи се оказват пречка в бъдещата им реализация

В Бургас се провеждат обучения за превенция на ранните бракове - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на зачестяващите случаи на ранни бракове сред непълнолетни у нас, в Международния младежки център в Бургас се провежда четиридневно обучение, посветено на превенцията, здравето и първата помощ. В инициативата участват младежи между 12 и 18 години, а програмата включва образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти, които да подпомогнат личностното им развитие и информирания избор, съобщава БНТ.

Анелия Асенова, младежки работник и образователен медиатор: „Първото, което те ни споделят, че всичко се решава в семейството. Ако семейството реши да бъдат омъжени или оженени на 12-13 години нищо не може да се направи.”

Георги Атанасов, образователен медиатор: „Наблюдавам, че наистина има доста чести случаи. Но има и много добри примери. Започнаха родителите на тези, които нямаха никакво образование или пък минималистично образование, да залагат на своите деца и да ги поощряват и мотивират да продължат, за да нямат същата съдба като на родителите си.”

Психолози предупреждават, че ранните бракове крият редица рискове.

Росица Димова, психолог: „Недостатъците са такива, че първо са незрели. Остават неграмотни. При момчетата трябва да носят и отговорност. Освен, че стават родители по-рано, трябва да носят и възпитанието на това младо поколение, което те създават.”

Традиционните нагласи се оказват пречка в бъдещата им реализация.

Росица Димова, психолог: „Това при тях е традиция културна, която е заложена. Много от тях нямат завършено образование, което съответно не им дава опция да работят добре на пазара на труда.”

Мария Салабашева, управител на Младежки международен център-Бургас: „Ако не прекъснеш образование, за да създадеш семейство на възраст, в която ти сам си дете, тогава вече светът изглежда по съвършено различен начин. Това е и нашия основен подход.“

Инициативата продължава до 11 септември, с фокус върху решенията, които могат да променят бъдещето на младите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никакви бракове

    1 1 Отговор
    Младоженците трябва да са поне на 50 за първи брак. А първото дете след 60. Да живей България!

    07:48 10.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    6 0 Отговор
    "Първото, което те ни споделят, че всичко се решава в семейството. Ако семейството реши да бъдат омъжени или оженени на 12-13 години нищо не може да се направи.”

    а тогаз що са тея обучения и кой прибира парите

    07:48 10.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много ми е интересно

    1 0 Отговор
    Какви са били тези "образователни модули, практически работилници, спортни активности и срещи с експерти" в контекста на превенцията на ранните бракове. Звучи ми като поредната НПО идиотщина, от която някой хора добре ще захлебят.

    07:52 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 14/88

    0 0 Отговор
    ей тука има един дето трие
    омьжен за турски тираджия
    като е бил 6 годишен

    07:59 10.09.2026

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