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Таушанов: Пациент е хоспитализиран 56 пъти: Едната версия е, че е бил болен, другата – че изобщо не е знаел

Таушанов: Пациент е хоспитализиран 56 пъти: Едната версия е, че е бил болен, другата – че изобщо не е знаел

7 Октомври, 2026 10:49 1 500 30

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„Официално вие да сте чули кой лекар колко взима с допълнителното материално стимулиране? Няма такава официална справка“, каза още бившият член на Надзорния съвет на Здравната каса.

Таушанов: Пациент е хоспитализиран 56 пъти: Едната версия е, че е бил болен, другата – че изобщо не е знаел - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разследването в най-голямата българска болница – УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, поставя въпроса как е работила схемата за източване на над 3 млн. евро и колко хора са били необходими, за да бъде реализирана тя.

По случая първоначално са били арестувани 10 души, като трима са освободени под гаранция, а трима остават в ареста.

„Нека да направим една малка ретроспекция. Какво беше основано през 2025 година, когато се провериха 42 болници. И в резултат 6 месеца се проверяха, включително от ДАНС, АПФИ и кой ли не. Тази клиника по ревматология въобще не е ясна в справката, която имаме, дали е била проверявана или не е била проверявана“, заяви в ефира на bTV Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш член на Надзорния съвет на Здравната каса.

По думите му не е ясно и как са били избрани 42-те болници за проверка. Той посочи, че за шест месеца тези лечебни заведения са реализирали 1 млрд. евро, а при проверката са установени 1,47 млн. евро евентуално неправомерно усвоени средства.

Таушанов даде пример и с друг случай, който според него е бил силно отразен в медиите – твърдението, че 4000 пациенти са посещавали игрални зали. По случая обвинението е било за 7 млн. евро, но впоследствие са били доказани евентуално 117 хил. евро.

Според него проблемите с контрола продължават. Той посочи и случай, при който един пациент е бил хоспитализиран 56 пъти. „Едната версия на управителя беше, че човекът си бил болен, той не е излизал от болница за 56 пъти. А другата версия е, че изобщо пациентът не знае“, каза Таушанов.

Той постави въпроса защо пациентите не получават съобщения за всяка хоспитализация, при положение че данните им са известни. По думите му чрез ЕГН и Националната здравноинформационна система може да се провери колко пъти е бил хоспитализиран даден пациент.

„Много лесно всички тези злоупотреби могат да бъдат доказани. И това би трябвало да е задачата на министъра. По ЕГН-та, в НЗИС всичко може да се провери. По колко пъти са хоспитализирани? Тъй като имаме свръххоспитализация“, заяви той.

Таушанов посочи, че за 2026 г. са приети 2,4 млн. клинични пътеки и 2 млн. амбулаторни процедури. По думите му никой не разследва защо има толкова много хоспитализации.

На въпрос защо няма контрол той отговори: „Защото трябва някой да разбере, че този контрол, последващ, е неефикасен.“

Според него Надзорният съвет не може да реши проблема, ако оперативното ръководство и всички по веригата до последния контролер не изпълняват задълженията си.

„Надзорният съвет нищо не може да свърши, ако оперативното ръководство, управителите, подуправителите и всички надолу по веригата до последния контролер не си вършат работа“, каза Таушанов.

По думите му схемата, за която разследващите говорят в Пловдив, не може да бъде реализирана без участието на повече хора по веригата.

„Не може, разбира се, защото кой сключва договор с Касата? Не са отделните лекари, нито началникът на клиниката. Управителят, изпълнителният директор и ръководството сключват договори с Касата и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация на тези легла през ден, през два, едновременно в един ден и така нататък“, заяви той.

Таушанов посочи, че подобна практика според него се среща в много лечебни заведения. Той даде пример с използваемост на леглата от 186%, което, по думите му, се получава при застъпване на пациенти в един и същи ден.

На въпрос как точно се взимат парите от подобна схема той обясни, че става дума предимно за необосновано хоспитализиране на пациенти.

„Става последната схема предимно с необосновано хоспитализиране на пациенти. Без да имат реални критерии се вписват такива, които те не съществуват. Но парите влизат в болницата“, каза Таушанов.

По думите му лечебното заведение представя фактура на Здравната каса за хоспитализирания пациент, а Касата трябва да плати.

Той коментира и интереса на лекарите да участват в подобни схеми. Според него има официални възнаграждения, както и допълнително материално стимулиране, което се разпределя в лечебните заведения.

Той обясни, че има различия във възнагражденията в зависимост от клиничните пътеки, като в някои клиники те са по-ниско платени, а в други – по-скъпи, например хирургическите и кардиологичните.

На въпрос дали един лекар може да получава 20 хил. евро месечно от участие в подобна схема Таушанов отговори, че няма как да се каже. Той подчерта, че няма официална справка колко получава всеки лекар от допълнителното материално стимулиране.

„Официално вие да сте чули кой лекар колко взима с допълнителното материално стимулиране? Няма такава официална справка“, каза той


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокошка и доктор

    14 1 Отговор
    НАЯВАНЕ НЯМАТ.

    10:54 07.10.2026

  • 2 един

    28 0 Отговор
    А официално да сте чули адвокатите колко вземат. И касови бележки издават ли. А магистратите, депутатите, министрите и пр. измет.

    Коментиран от #7, #17

    10:57 07.10.2026

  • 3 честен ционист

    20 1 Отговор
    Пазарната икономика се гради на измамата и кражбата.

    Коментиран от #14

    10:58 07.10.2026

  • 4 Буха ха

    16 0 Отговор
    1925 година? Ани изпусна газ. Шумно и миризливо.

    10:58 07.10.2026

  • 5 Запечатвайте болницата , не е на Путин

    15 0 Отговор
    глоба до умопобъркване и затвор!
    Ракията трябва да излезе през носа на тези които крадат, а не на тези
    които я варят и пият!
    Пари , тука има действайте!!!

    11:04 07.10.2026

  • 6 хъхъ

    8 1 Отговор
    Тази болница да я прекръстят на Св. Петър

    11:06 07.10.2026

  • 7 Ами не трудно да се гласува ...

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "един":

    държавна адвокатска помощ за всеки!
    Нали имаме Правителството на "Лява Кремълска Партия"...????

    Или това важи само за "Алекперовците"????

    11:08 07.10.2026

  • 8 Цвете

    6 2 Отговор
    СТАРАТА " СТОЛИЦА " СЕ ОКАЗА НАЙ КОРУМПИРАНАТА ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ. ЩЕ РАЗСЛЕДВАТЕ ЛИ " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? КОЙ Е ИСТИНСКИЯТ УБИЕЦ НА ФИЛИПОВ? ПОСЛЕДНО ТОЗИ, КОЙТО ГО ГЕПИХТЕ СЪС СКЪПОТО " АУДИ " НА " ЧЕРНИ ВРЪХ ЛИ ? А ТО СЕ ОКАЗА ,ЧЕ СОБСТВЕНИЧКАТА НА ВОЗИЛОТО Е БЛИЗКА НА ТАКИ .ПРОВЕРИХТЕ ЛИ НОМЕРАТА ИЛИ НЯМА НУЖДА? 🔎🚔😉🇧🇬🇧🇬

    11:14 07.10.2026

  • 9 Чичо от село

    5 2 Отговор
    Явно здравеопазването трябва да премине на модела на най бандитската държава-САЩ.Всеки си има здравна застраховка и персонала на застрахователното дружество следи как болниците харчат парите на дружеството.Ако има нарушения има съд и глоби за болниците от порядъка на милиони.В нашия случай съм съгласен с Ив.Костов-държавата е лош стопанин и не може да защити интереса на болните.

    Коментиран от #24, #27

    11:17 07.10.2026

  • 10 Той колко проспа по

    4 1 Отговор
    тези познания
    Защо сега знае а когато бил с власт спал или и то взел?

    Коментиран от #19

    11:18 07.10.2026

  • 11 Цвете

    6 2 Отговор
    КОЛКО МИЛИОНА ПОСЛЕДНО Е ИЗТОЧИЛА ФАМИЛИЯТА С ЧАСТНАТА ПРАКТИКА И НЕ СА " ИЗОСТАВИЛИ " И ПОЛУДЪРЖАВНАТА ????? КАК СПЯТ МОШЕНИЦИТЕ ? 🤔🙉🙊🙈😠САМО ЗАТВОРА ЩЕ ГИ НАУЧИ ,КОН БОБ ЯДЕ ЛИ?

    11:19 07.10.2026

  • 12 мафия в бяло

    10 1 Отговор
    В момента медицинската мафия е всесилна. Вземат милиарди от здравната каса, от които до пациентите стигат не повече от 10%, другото се краде. Не може директор на училище, на старчески дом, на детска градина, на дирекция в министерство или община да взема 1200-2000 евро заплата, а тези сами да си определят за себе си по 5-6 000 евро заплати плюс толкова бонуси. Някои стигат до четвърт милион на година. Това само от заплати, да не говорим за другите практики. Категорично да се забранят всякакви практики за "дарения", "доплащания", "избор на екип" и други подобни префинени методи за лично ограбване на пациентите с по десетки хиляди за най-елементарни неща. Държавата трябва да въведе твърда заплата за тези длъжности в приемлив диапазон до споменатата граница в другите сфери и да намали драстично бонусите. Който не му харесва - да си ходи. Кандидати за директори - бол. Но никой не взема мерки, защото това са касичките на властта и винаги така е било. Директорите на болици са като лейтенантите на мафията. Същите разписват харчене на пари за стотици милиони чрез бутафорни и безконтролни обществени поръчки, като парите вървят нагоре по веригата министър-правителство. Затова всеки като дойде на власт, гледа да смени директорите на болници и никой не ги закача - поне докато паричните потоци текат в правилната посока.

    11:21 07.10.2026

  • 13 Гост

    1 1 Отговор
    Пак иска да е в Надзорник съвет на касата. Експерт

    11:23 07.10.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    При нас е усилия, лишения, знания и късмет.

    11:25 07.10.2026

  • 15 Йом

    7 0 Отговор
    Позор за гилдията! Как изобщо обличат бялата престилка! Престъпници!

    Коментиран от #22

    11:38 07.10.2026

  • 16 всякакви професии ни дерат яко

    5 0 Отговор
    „Официално вие да сте чули кой лекар колко взима с допълнителното материално стимулиране? Няма такава официална справка“, каза
    -;-
    Аман от лекари и айдукати

    Лятото ме подстригаха на 25Е мъжка прическа

    11:42 07.10.2026

  • 17 6666

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "един":

    И това да служи оправдание за мегакражбите на доктори. Другите крадат - дайте и ние. Всеки прави злоупотреби, но тези в здравеопазването са най-фрапантни. Повечето шефове на болници станаха милионери с яхти и имоти по целия свят, каквито даже и мафиотски босове не притежават. На гърба на обикновения човек, когото ограбват. Тероризират младите лекари да вършат цялата работа за по 1200 евро заплата, а те само прибират милиони.

    Коментиран от #21

    11:43 07.10.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    СИГОРНО КРАДЪТ ЧРЕЗ ДАЛАВЕРИ И ПО ДРУГИ БОЛНИЦИ ПОЛИКЛИНИКИ ИЗ БЪЛГАРИЯ. ЗДРАВНАТА КАСА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ. ВСИЧКИ МЕДИЦИ ПО КАТЕГОРИЙ РАНГОВЕ СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ СПОРЕД КВАЛИФИКСЦИЯТА И МОЖЕНЕТО. Крайно време е.

    11:48 07.10.2026

  • 19 Те бившите всякакви са така

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Той колко проспа по":

    като бил на власт ни лук ял ни лук мирисал, като не е на власт започва да кряка колко било зле.

    11:50 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Както о всичките тия хрантутници

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "6666":

    в НЗОК.
    Работа за пет пари не вършат обаче всеки с имот в Гърция.

    11:51 07.10.2026

  • 22 Времена и нрави

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Йом":

    Няма бели престилки. В болниците се обличат като фризьори и чистачи. Със сигурност не е случайно.
    По търговския закон е така - печалба и услуги.

    11:53 07.10.2026

  • 23 Кмета

    1 0 Отговор
    Защо направиха болниците търговски дружества? За да лекуват,за да крадат,за да източват парите от народа,който чинно си плаща осигуровки?Ако на тези не им се казва българоубийци какви да са?

    11:53 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гадняр

    3 0 Отговор
    През болниците се крадат милиарди всяка година, а в същото време няма достатъчно лекари и медицински сестри. Познайте в чии джобове отиват тези пари.

    11:56 07.10.2026

  • 26 хихи

    3 0 Отговор
    Демонополизация на НЗОК. В Германия има 90 каси, които работят с обществени средства и се конкурират за пациенти. Направете 20 в България да видите как се краде от частнакаса!

    Коментиран от #28, #30

    11:57 07.10.2026

  • 27 Американец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чичо от село":

    Внимавай какво си пожелаваш!
    Трябва или да си доктор, или застраховател.
    Нормален информиран човек не би поискал за себе си и за народа си американско "здравеопазване".

    11:59 07.10.2026

  • 28 Краденето !

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "хихи":

    Е Държавна Политика !

    Коментиран от #29

    12:09 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Манталитет

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "хихи":

    Много лесно, нарича се картел. В България е много лесно осъществим и приложим.

    12:14 07.10.2026

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