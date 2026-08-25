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Министър Стоянов: Иран проведе много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици

Министър Стоянов: Иран проведе много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици

25 Август, 2026 11:37 1 230 19

  • димитър стоянов-
  • иран-
  • хибридна операция-
  • подпомагана-
  • български политици

Самолетите-цистерни на военновъздушните сили на САЩ си заминаха от България така, както е планирано и за което ние имаме предварителна информация, заяви Стоянов, след като бе попитан дали наистина самолетите са напуснали страната ни. "Има темп на операцията и той се спазва. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество", посочи още военният министър

Министър Стоянов: Иран проведе много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от опозиционни български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на днешното извънредно заседание на Комисията по отбрана, цитиран от Dariknews.bg.

"Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", каза още той.

Самолетите-цистерни на военновъздушните сили на САЩ си заминаха от България така, както е планирано и за което ние имаме предварителна информация, заяви Стоянов, след като бе попитан дали наистина самолетите са напуснали страната ни. "Има темп на операцията и той се спазва. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество", посочи той.
Депутатите ще разгледат Законопроект за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“.

Ще бъде обсъден и Меморандумът за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Комисията по отбрана ще ратифицира и промените на Международния договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 4 Отговор
    Изнесли се ...
    БЕЗ ДА ВИ ИНФОРМИРАТ😀
    Ама те и така дойдоха-
    БЕЗ ДА ВИ ИНФОРМИРАТ❗

    Коментиран от #10

    11:43 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да питам само

    27 3 Отговор
    Митьо СМСа колко процента държи от Кинтекс?

    11:45 25.08.2026

  • 4 хъхъ

    26 5 Отговор
    Хибридната операция я проведе България срещу Иран. Да разполагаш тук американски самолети докато президента им заплашва иранците с унищожение, какво е?!

    11:48 25.08.2026

  • 5 Калинките на Радев

    27 8 Отговор
    Вие също помогнахте за тази хибридна атака, като се снишихте като мишоци да отмите бурята и не излезнахте с твърда убедителна позиция. Мекички снишени калинки на олигархичната мафия, която се опитва да седи на повече от два стола, но ще паднете и от всичките заради глупостта си!

    11:49 25.08.2026

  • 6 Военения ще Го

    11 10 Отговор
    сменят след изборите
    защото не успява да
    се пребоядиса
    в зелено

    11:50 25.08.2026

  • 7 Направо

    21 7 Отговор
    подпомагана от цялото предателско правителство

    11:54 25.08.2026

  • 8 Анджо

    21 4 Отговор
    Тоя помни ли какви глупости говореше радев и как искаше замяна на самолети за се щатски визи. Ей Българии видяхте ли какви ли лицемери са тези . Върнете спомените и се убедете кой изгони самолетите от София и кой се боеше във гърдите каква политика води. Не ги ли махнем тия нищо добро.

    12:05 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Aма друг път

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много добре са информирани.Чак толкова загубени не са.

    12:11 25.08.2026

  • 11 айдебеги

    9 2 Отговор
    После що нямало желаещи да служат в армията , само ги погледнете тез , как да им служиш?! И за какво , то в склад вземат и повече пари.

    12:12 25.08.2026

  • 12 народа пита

    13 6 Отговор
    Антибългарската дейност на управляващите докога ще се оправдава с Иран и Русия?

    12:12 25.08.2026

  • 13 Хибридни

    13 0 Отговор
    да Ви главите продажници! Вие не сте министри защитаващи интересите на България и българският народ а на господарите от Брюксел и Вашингтон! Не могло да се сподели с българския народ!? Хайде холан гиди чуждопоклонници...

    12:16 25.08.2026

  • 14 За какво съжалява?

    13 1 Отговор
    Че избягаха цистерните и целия им антураж?

    12:21 25.08.2026

  • 15 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Знам какво трябва да се направи но съм санкциониран от световния терорист

    12:24 25.08.2026

  • 16 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    Този се бори за N1 в класацшята ми за най-некадърен министър. Освен това е и лъжец. Каза, че цистерните са си заминали "по план". Като е имало план, защо не го обявиха за да успокоят хората около базата?

    12:30 25.08.2026

  • 17 Нещастник

    5 0 Отговор
    мен ме интересува каква операция проведоха атлантическите боклу ци като, тебе, че стигнахме да сме врагове на две империи Руската и Персийската, а трета Османската да ни вземе магистралите на концесия.....

    12:31 25.08.2026

  • 18 РАДЕВ ТЕЗИ ГИ Е ИЗБИРАЛ

    7 0 Отговор
    С КОНКУРС ЗА КОЙ ПО ПО НАЙ ТЪП.

    12:33 25.08.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Господине Радев лично се похвали че поради тези приказки от Иран е говорил с Рюте Господине синхронизирайте си лъжите хахахахахаха Оставка за вас и цялата регресия Оставка излагация сте

    12:52 25.08.2026

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