Министър Стоянов: Иран проведе много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици

Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от опозиционни български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на днешното извънредно заседание на Комисията по отбрана, цитиран от Dariknews.bg.
"Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", каза още той.
Самолетите-цистерни на военновъздушните сили на САЩ си заминаха от България така, както е планирано и за което ние имаме предварителна информация, заяви Стоянов, след като бе попитан дали наистина самолетите са напуснали страната ни. "Има темп на операцията и той се спазва. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество", посочи той.
Депутатите ще разгледат Законопроект за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“.
Ще бъде обсъден и Меморандумът за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.
Комисията по отбрана ще ратифицира и промените на Международния договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
БЕЗ ДА ВИ ИНФОРМИРАТ😀
Ама те и така дойдоха-
БЕЗ ДА ВИ ИНФОРМИРАТ❗
Коментиран от #10
11:43 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да питам само
11:45 25.08.2026
4 хъхъ
11:48 25.08.2026
5 Калинките на Радев
11:49 25.08.2026
6 Военения ще Го
защото не успява да
се пребоядиса
в зелено
11:50 25.08.2026
7 Направо
11:54 25.08.2026
8 Анджо
12:05 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Aма друг път
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Много добре са информирани.Чак толкова загубени не са.
12:11 25.08.2026
11 айдебеги
12:12 25.08.2026
12 народа пита
12:12 25.08.2026
13 Хибридни
12:16 25.08.2026
14 За какво съжалява?
12:21 25.08.2026
15 И Киев е Руски
12:24 25.08.2026
16 Абсурдистан
12:30 25.08.2026
17 Нещастник
12:31 25.08.2026
18 РАДЕВ ТЕЗИ ГИ Е ИЗБИРАЛ
12:33 25.08.2026
19 Анонимен
12:52 25.08.2026