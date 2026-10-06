Проф. Тодор Тагарев: Има толкова много индикации, че Русия е източникът на ударите по двата кораба

Дронове удариха два кораба в български води – единият е потънал край Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е спасил моряци. От другия кораб – ALFA WATAN, е потънал екипажът му, като има загинали. След атаките премиерът Румен Радев съобщи, че държавата е предприела всички необходими предпазни мерки и препоръча да не бъде свикван Консултативният съвет за национална сигурност в условията на предизборна обстановка.
И премиерът, и министърът на отбраната информираха, че на този етап не разполагат с допълнителни данни и не могат да потвърдят дали дроновете са руски или украински. Въпреки препоръката на премиера президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност утре от 13:00 часа. И сега стои въпросът – как се стигна до кризата с атаките с дронове?
Разбрахме позицията на правителството, че не може да определи какви са тези дронове. Оттам обаче ни казаха, че ударите са нанесени с въздушни и морски дронове. Наистина, за да се събере информация, която да може да издържи в рамките на едно съдебно разседване, вероятно са необходими допълнителни остатъци от корабите, както и експертни анализи. Това коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
"Мисля, че в този случай има напълно достатъчно информация. Правителството, разбира се, разполага с повече данни от тези, които споделя с нас, за да може ясно да бъде определен източникът на ударите. Бих казал, че основният елемент от тази информация е, че тези кораби, първо, е ясно, че единият от тях – този, който е оцелял, е превозвал украинско зърно. Второ, той минава близо до нашите териториални води, което е транспортен коридор, използван през последните години изключително от Украйна и от кораби, които пътуват към Украйна и от Украйна", коментира още гостът.
"Тези коридори бяха под заплаха още през 2023 г., когато Русия се опита да блокира износа на зърно. Ще припомня също, че Русия блокира за половин година 80% от нашата изключителна икономическа зона, обявявайки учения с бойни стрелби. Русия издаде такова предупреждение, валидно за шест месеца и удължавано всеки месец", посочи проф. Тагарев.
"Този коридор се използва основно в интерес на Украйна, както и от Румъния, България и Турция за транспортиране на стоки, а не от руски кораби. Тези факти ме карат да мисля с огромна степен на увереност, че ударът е нанесен от Русия", заяви бившият министър на отбраната.
"Разбирам по информация, която не съм успял да проверя, че президентът Зеленски също е потвърдил тази теза. Така че тук не става въпрос за доказателства, които могат да издържат в рамките на едно съдебно дело, но има толкова много индикации, че с огромна степен на увереност може да се определи кой е източникът на тези удари", добави още той.
"Като казвам, че правителството не споделя цялата информация – със сигурност имаме системи за наблюдение на Черно море, а нашите съюзници също разполагат с такива системи. Ние можем да обменяме информация с тях, за да се установи дали в този район е имало руски кораби, на какво разстояние са били, какво са правили и в каква посока са плавали. Има много такава информация, която не е споделена с нас. Казвайки, че става дума за въздушни и морски дронове, Радев, според мен насочи мисленето на експертите в посока, че е възможно това да е бил украински удар", коментира още бившият военен министър проф. Тодор Тагарев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
А Е тоа Е, им е професора!!!
Хахаха...
Коментиран от #65
21:47 06.10.2026
3 Без име
21:47 06.10.2026
4 Гн-усно
Коментиран от #74, #76, #77, #78, #86
21:47 06.10.2026
5 Перо
Коментиран от #53
21:48 06.10.2026
6 А50
Коментиран от #40, #48, #52
21:49 06.10.2026
7 Кина
21:49 06.10.2026
8 Гн-усното
До коментар #1 от "Кадрите са уникални":Нинова е персона нон грата в
Политиката, много пиар да точат в зелено.
21:49 06.10.2026
9 Горски
21:50 06.10.2026
10 Фейк - либераст
21:50 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отврат
21:53 06.10.2026
13 Мдаа
21:53 06.10.2026
14 Гост
Много сте зле, ама много... Смях, жалък смях и скимтене ...., за 2 цента...
21:53 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
Коментиран от #50
21:54 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Слуга на народа
21:55 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Какви индикации
22:00 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 тоз пък
22:02 06.10.2026
35 az СВО Победа 81
1. От последвалата реакция, все по-категорично може да се твърди, че това е поредната операция "под чужд флаг", като целта й е България да бъде въвлечена по-активно във военните операции срещу РФ в Черно море.
2. Интересно е и друго, което само потвърждава тезата от т.1, и то е, че МО на РФ не съобщи за атака по двата кораба. Странно е, защото винаги досега оттам много педантично съобщават за всяка такава атака, като почти винаги потвърждават атаката и с видеоматериал от удара. Досега това са правили за десетки ударени плавателни съдове. А сега мълчание.
22:03 06.10.2026
36 Копейка
22:05 06.10.2026
37 Олеся Зеленска
Естествено,че ако преЦЕДента Зелле каже нещо,наш ТагаренкУ го възприема за чиста монета. Един украински агент в нашите институции какво друго може да каже.
Интереса Тодоре клати феса
22:05 06.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Това са мини,a не дронове
22:06 06.10.2026
40 така де
До коментар #6 от "А50":руснаците са ти казали че са ни изнесли държавния архив златото и валутата от банките. избили са елита. отвлекли са димитров от летище софия и са го балсамирали и са бомбили толбухин и варна...И кога са ти признали такова нещо да попитам
22:06 06.10.2026
41 оня с коня
До коментар #38 от "оня с коня":тоз от снимката защо не е във затвора?
22:06 06.10.2026
42 Не е ли опасно за България че е
22:07 06.10.2026
43 БАНко
22:08 06.10.2026
44 Пруфесурът със скромен интелект
22:08 06.10.2026
45 реалистъ
22:10 06.10.2026
46 ХиХи
22:10 06.10.2026
47 Артилерист
22:10 06.10.2026
48 добре
До коментар #6 от "А50":и ако удара е дошъл от под водата нямат ли руснаците поне една подводница с торпеда
22:11 06.10.2026
49 Наблюдател
22:12 06.10.2026
50 Сакън!Недей!
До коментар #19 от "Гост":След Тагарев,само Хубавото Наде и Ленче-кремче ми липсват...!
Чукам на дърво,поне тоя път да не бъдат дежурно-канени в любимите им тв-студиа...!
22:12 06.10.2026
51 Васил
Много мини изплуваха по бреговете на Турция и Румъния, а имаше и в България.
22:14 06.10.2026
52 Места бе разпорена но не потъна
До коментар #6 от "А50":На всеки кораб има поставени плотове които автоматично изплуват и се надуват. Защо няма такива? Верно ли че пшеницата в дала вторични експлозии които са разцепили кораба. Кораб от дронове не може да потъне за 3.мин. даже и от торпедо не потъва за З Мин. Каква е била тая пшеница разцепила кораба? Подводни дронове имат ингелизите и САЩ. Не ни лъжи тагаренко!
22:15 06.10.2026
53 Хм...
До коментар #5 от "Перо":Защото не харесва агресори, не обича расия?
Коментиран от #59, #68
22:16 06.10.2026
54 Васил
22:16 06.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Право на мнение!
Защо ли?!
Много ясно!
Защото същият е руски възпитанек,завършил ,,Московската Военна Академия"...!
А там подробно и надлежно ги обучават на тези неща...!
22:19 06.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Индикации за оръжие
22:22 06.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Опс
22:24 06.10.2026
64 Хахаха
22:24 06.10.2026
65 Щом се появи този,
До коментар #2 от "Пич":стана пределно ядно кой удари корабите..
Коментиран от #73
22:25 06.10.2026
66 Много тъп човек е обаче ей
22:26 06.10.2026
67 тъй като
И последно, Алфа е превозвал не зърно, а „генерални товари“ от гледна точка на к
Коментиран от #69
22:26 06.10.2026
68 Харесва
До коментар #53 от "Хм...":фашаги и продажници като него!
22:27 06.10.2026
69 продължение
До коментар #67 от "тъй като":, от гледна точка на корабната спецификация и логистиката, кораб за генерални товари (general cargo) от този тип напълно може да превозва оръжие, боеприпаси или военна техника.
22:27 06.10.2026
70 Поне разбрахме
22:28 06.10.2026
71 Този
22:28 06.10.2026
72 Много тъп човек е обаче ей
22:29 06.10.2026
73 Пич
До коментар #65 от "Щом се появи този,":Виж колко е хубаво че си говорим! Не се бях сетил за това, а е точно така!
Браво!!!
22:32 06.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Детектора
22:32 06.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Кадрите не са за хора със слабо сърце
До коментар #4 от "Гн-усно":Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
22:33 06.10.2026
78 Кадрите не са за хора със слабо сърце
До коментар #4 от "Гн-усно":Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
22:33 06.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ний ша Ва упрайм
22:34 06.10.2026
81 Ми хубаво
22:35 06.10.2026
82 А50
22:36 06.10.2026
83 Предложение към боклука
22:36 06.10.2026
84 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОВТАРЯТ ФЕРДИНАНД И БОРИС ТРЕТИ
....
ФЕРДИНАНД НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНА С ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ
И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
.... СИНА МУ НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНА СЪС СССР ;)
.....
22:37 06.10.2026
85 Ако имахме армия
22:38 06.10.2026
86 Кадрите не са за хора със слабо сърце
До коментар #4 от "Гн-усно":Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
22:38 06.10.2026
87 Абе
22:39 06.10.2026
88 Справедлив
22:39 06.10.2026
89 Не знам къде е точно професор
22:40 06.10.2026