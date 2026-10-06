Проф. Тодор Тагарев: Има толкова много индикации, че Русия е източникът на ударите по двата кораба

Дронове удариха два кораба в български води – единият е потънал край Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е спасил моряци. От другия кораб – ALFA WATAN, е потънал екипажът му, като има загинали. След атаките премиерът Румен Радев съобщи, че държавата е предприела всички необходими предпазни мерки и препоръча да не бъде свикван Консултативният съвет за национална сигурност в условията на предизборна обстановка.

И премиерът, и министърът на отбраната информираха, че на този етап не разполагат с допълнителни данни и не могат да потвърдят дали дроновете са руски или украински. Въпреки препоръката на премиера президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност утре от 13:00 часа. И сега стои въпросът – как се стигна до кризата с атаките с дронове?

Разбрахме позицията на правителството, че не може да определи какви са тези дронове. Оттам обаче ни казаха, че ударите са нанесени с въздушни и морски дронове. Наистина, за да се събере информация, която да може да издържи в рамките на едно съдебно разседване, вероятно са необходими допълнителни остатъци от корабите, както и експертни анализи. Това коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Мисля, че в този случай има напълно достатъчно информация. Правителството, разбира се, разполага с повече данни от тези, които споделя с нас, за да може ясно да бъде определен източникът на ударите. Бих казал, че основният елемент от тази информация е, че тези кораби, първо, е ясно, че единият от тях – този, който е оцелял, е превозвал украинско зърно. Второ, той минава близо до нашите териториални води, което е транспортен коридор, използван през последните години изключително от Украйна и от кораби, които пътуват към Украйна и от Украйна", коментира още гостът.

"Тези коридори бяха под заплаха още през 2023 г., когато Русия се опита да блокира износа на зърно. Ще припомня също, че Русия блокира за половин година 80% от нашата изключителна икономическа зона, обявявайки учения с бойни стрелби. Русия издаде такова предупреждение, валидно за шест месеца и удължавано всеки месец", посочи проф. Тагарев.

"Този коридор се използва основно в интерес на Украйна, както и от Румъния, България и Турция за транспортиране на стоки, а не от руски кораби. Тези факти ме карат да мисля с огромна степен на увереност, че ударът е нанесен от Русия", заяви бившият министър на отбраната.

"Разбирам по информация, която не съм успял да проверя, че президентът Зеленски също е потвърдил тази теза. Така че тук не става въпрос за доказателства, които могат да издържат в рамките на едно съдебно дело, но има толкова много индикации, че с огромна степен на увереност може да се определи кой е източникът на тези удари", добави още той.

"Като казвам, че правителството не споделя цялата информация – със сигурност имаме системи за наблюдение на Черно море, а нашите съюзници също разполагат с такива системи. Ние можем да обменяме информация с тях, за да се установи дали в този район е имало руски кораби, на какво разстояние са били, какво са правили и в каква посока са плавали. Има много такава информация, която не е споделена с нас. Казвайки, че става дума за въздушни и морски дронове, Радев, според мен насочи мисленето на експертите в посока, че е възможно това да е бил украински удар", коментира още бившият военен министър проф. Тодор Тагарев.