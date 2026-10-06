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Проф. Тодор Тагарев: Има толкова много индикации, че Русия е източникът на ударите по двата кораба

Проф. Тодор Тагарев: Има толкова много индикации, че Русия е източникът на ударите по двата кораба

6 Октомври, 2026 21:43 1 281 89

  • тодор тагарев-
  • индикации-
  • удари-
  • кораби-
  • русия

"Бих казал, че основният елемент от тази информация е, че тези кораби, първо, е ясно, че единият от тях – този, който е оцелял, е превозвал украинско зърно. Второ, той минава близо до нашите териториални води, което е транспортен коридор, използван през последните години изключително от Украйна и от кораби, които пътуват към Украйна и от Украйна", коментира още бившият военен министър

Проф. Тодор Тагарев: Има толкова много индикации, че Русия е източникът на ударите по двата кораба - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дронове удариха два кораба в български води – единият е потънал край Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е спасил моряци. От другия кораб – ALFA WATAN, е потънал екипажът му, като има загинали. След атаките премиерът Румен Радев съобщи, че държавата е предприела всички необходими предпазни мерки и препоръча да не бъде свикван Консултативният съвет за национална сигурност в условията на предизборна обстановка.

И премиерът, и министърът на отбраната информираха, че на този етап не разполагат с допълнителни данни и не могат да потвърдят дали дроновете са руски или украински. Въпреки препоръката на премиера президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност утре от 13:00 часа. И сега стои въпросът – как се стигна до кризата с атаките с дронове?

Разбрахме позицията на правителството, че не може да определи какви са тези дронове. Оттам обаче ни казаха, че ударите са нанесени с въздушни и морски дронове. Наистина, за да се събере информация, която да може да издържи в рамките на едно съдебно разседване, вероятно са необходими допълнителни остатъци от корабите, както и експертни анализи. Това коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Мисля, че в този случай има напълно достатъчно информация. Правителството, разбира се, разполага с повече данни от тези, които споделя с нас, за да може ясно да бъде определен източникът на ударите. Бих казал, че основният елемент от тази информация е, че тези кораби, първо, е ясно, че единият от тях – този, който е оцелял, е превозвал украинско зърно. Второ, той минава близо до нашите териториални води, което е транспортен коридор, използван през последните години изключително от Украйна и от кораби, които пътуват към Украйна и от Украйна", коментира още гостът.

"Тези коридори бяха под заплаха още през 2023 г., когато Русия се опита да блокира износа на зърно. Ще припомня също, че Русия блокира за половин година 80% от нашата изключителна икономическа зона, обявявайки учения с бойни стрелби. Русия издаде такова предупреждение, валидно за шест месеца и удължавано всеки месец", посочи проф. Тагарев.

"Този коридор се използва основно в интерес на Украйна, както и от Румъния, България и Турция за транспортиране на стоки, а не от руски кораби. Тези факти ме карат да мисля с огромна степен на увереност, че ударът е нанесен от Русия", заяви бившият министър на отбраната.

"Разбирам по информация, която не съм успял да проверя, че президентът Зеленски също е потвърдил тази теза. Така че тук не става въпрос за доказателства, които могат да издържат в рамките на едно съдебно дело, но има толкова много индикации, че с огромна степен на увереност може да се определи кой е източникът на тези удари", добави още той.

"Като казвам, че правителството не споделя цялата информация – със сигурност имаме системи за наблюдение на Черно море, а нашите съюзници също разполагат с такива системи. Ние можем да обменяме информация с тях, за да се установи дали в този район е имало руски кораби, на какво разстояние са били, какво са правили и в каква посока са плавали. Има много такава информация, която не е споделена с нас. Казвайки, че става дума за въздушни и морски дронове, Радев, според мен насочи мисленето на експертите в посока, че е възможно това да е бил украински удар", коментира още бившият военен министър проф. Тодор Тагарев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    81 14 Отговор
    Тоа винаги ме кефи като започне да си рецитира глупостите!!! Сещам се какво мисля за умственото ниво на паветниците!!!
    А Е тоа Е, им е професора!!!
    Хахаха...

    Коментиран от #65

    21:47 06.10.2026

  • 3 Без име

    70 14 Отговор
    Лъжец!!! Инцидрнтът не е в български териториални води!!!

    21:47 06.10.2026

  • 4 Гн-усно

    72 14 Отговор
    По-гнусно от тоя са сексоложката и гинеколожката.

    Коментиран от #74, #76, #77, #78, #86

    21:47 06.10.2026

  • 5 Перо

    81 15 Отговор
    Тагаренко е неграмотен украински агент!

    Коментиран от #53

    21:48 06.10.2026

  • 6 А50

    64 14 Отговор
    Следя войната и до сега не ми е известно руснаците да имат подводни дронове. Такива имат британците. Това може да е провокация спрямо Бългория от 404 защото им отказваме помощи и искат да ни скарат с Русия. Руснаците имат предостатэчно такива цели в украйнски води. Плюс това руснаците винаги казват кога какво са потопили.

    Коментиран от #40, #48, #52

    21:49 06.10.2026

  • 7 Кина

    75 13 Отговор
    Тагарев и Соломон Паси трябва да бъдат разследвани и съдени за престъпления срещу България..!

    21:49 06.10.2026

  • 8 Гн-усното

    22 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кадрите са уникални":

    Нинова е персона нон грата в
    Политиката, много пиар да точат в зелено.

    21:49 06.10.2026

  • 9 Горски

    20 12 Отговор
    Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява.

    21:50 06.10.2026

  • 10 Фейк - либераст

    49 11 Отговор
    Тагаренко, Зеленски има огромна нужда от такъв ВОЕНЕН ГЕНИЙ - стратег, тактик и пълководец като теб! Защо се ослушваш, а не си в любимата и непрежалима Украйна. С твоя гений ВСУ ще превземат не само Москва, но ще стигнат и до Курилите! Хайде побързай Събенко те чака!

    21:50 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отврат

    35 8 Отговор
    Хлебарката пак изпълзя.

    21:53 06.10.2026

  • 13 Мдаа

    23 7 Отговор
    Господина прави внушения. Изобщо не е установено дали зърното е украинско. При ALFA WATAN непосредственото последно записано място преди курса е Kartal Anchorage край Истанбул, а зададената AIS дестинация е Сулина. При ABLE последното пристанище е Галац, след което корабът излиза по Дунав през района на Сулина и поема към Истанбул.

    21:53 06.10.2026

  • 14 Гост

    36 9 Отговор
    Всички на амбразурата да плюем Русия!
    Много сте зле, ама много... Смях, жалък смях и скимтене ...., за 2 цента...

    21:53 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    24 5 Отговор
    Сърцето ми се къса! Къде са кориФЕЙКИТЕ на международните анализи "хубавото" Наде и "некрадливото" Ленче, да огреят и стоплят не само българските сърца, но и сърцата на целия свят?

    Коментиран от #50

    21:54 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слуга на народа

    21 8 Отговор
    Има толкова много индикации, че Тагаренко е украинец и предател..

    21:55 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 32 Какви индикации

    21 4 Отговор
    бе лъжливо нищожество? Това е гнусен национален предател, за капак и лъжец. Няма такава измет.

    22:00 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тоз пък

    20 3 Отговор
    Абе Тагаренко, какво е точно доказателството? Кое пречи на Украйна да потопи стари кораби със сол за да може измислени като теб да обвинят Русия? Абе скъсаняк, кой терорист взриви газопровода?

    22:02 06.10.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    9 4 Отговор
    Накратко:

    1. От последвалата реакция, все по-категорично може да се твърди, че това е поредната операция "под чужд флаг", като целта й е България да бъде въвлечена по-активно във военните операции срещу РФ в Черно море.

    2. Интересно е и друго, което само потвърждава тезата от т.1, и то е, че МО на РФ не съобщи за атака по двата кораба. Странно е, защото винаги досега оттам много педантично съобщават за всяка такава атака, като почти винаги потвърждават атаката и с видеоматериал от удара. Досега това са правили за десетки ударени плавателни съдове. А сега мълчание.

    22:03 06.10.2026

  • 36 Копейка

    5 4 Отговор
    За жълти стотинки продавам и майка ми, за повече информация пишете на лично

    22:05 06.10.2026

  • 37 Олеся Зеленска

    11 3 Отговор
    ..."Разбирам по информация, която не съм успял да проверя, че президентът Зеленски също е потвърдил тази теза.."
    Естествено,че ако преЦЕДента Зелле каже нещо,наш ТагаренкУ го възприема за чиста монета. Един украински агент в нашите институции какво друго може да каже.
    Интереса Тодоре клати феса

    22:05 06.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това са мини,a не дронове

    6 3 Отговор
    За да потъне кораба за 3 минути е ударен отдолу. Корпусът му е разцепен от подводните мини, с които бяха заградили Одеса. Сега мините са навсякъде.

    22:06 06.10.2026

  • 40 така де

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    руснаците са ти казали че са ни изнесли държавния архив златото и валутата от банките. избили са елита. отвлекли са димитров от летище софия и са го балсамирали и са бомбили толбухин и варна...И кога са ти признали такова нещо да попитам

    22:06 06.10.2026

  • 41 оня с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    тоз от снимката защо не е във затвора?

    22:06 06.10.2026

  • 42 Не е ли опасно за България че е

    8 5 Отговор
    Позволено на украинските кораби да се движат в нашите крайбрени води както твърди Тагарев по горе в статията. Никой не знае с какво са пълни тия кораби и дори и сега нямало да ги проверяват. Явно пренасят оръжие. Щом е забранено да ги проверяват. Именно от украинските кораби идва риска. Защо минават по нашето крайбрежие ?!?

    22:07 06.10.2026

  • 43 БАНко

    6 4 Отговор
    НАТООВЦЕ , А ИМА ЛИ НЯКОЙ , КОЙТО ДА ВИ ТВЪРДИ , ЧЕ ДРОНОВЕТЕ НЕ СА РУСКИ ??? ТА ЦЕЛТА Е ОРЪЖИЕТО В ПОТЪНАЛИЯ КОРАБ ДА НЕ СТИГНЕ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА , ЗЪРНОТО ДА НЕ СЕ ПРОДАДЕ ЗА ОРЪЖИЕ ......

    22:08 06.10.2026

  • 44 Пруфесурът със скромен интелект

    6 4 Отговор
    Пруфесурът не вдява, че търпението на Москва е вече изчерпано. Стягай се бързо за зад граница, с - най-необходимото, чифт бельо, чифт чорапи (изпрани, ако може), четка за зъби и тоалетна хартия (да не е ползвана по възможност)

    22:08 06.10.2026

  • 45 реалистъ

    2 7 Отговор
    Тагарев ПРЕЗИДЕНТ!

    22:10 06.10.2026

  • 46 ХиХи

    9 3 Отговор
    Яз имам индикации че магареф е бил, засилили се с мирчака към фронта ама ги фанало шубето и скочили от самолета с пълно бойно и улучили корабите

    22:10 06.10.2026

  • 47 Артилерист

    8 2 Отговор
    Агента на посолствоТО и бивш украински служител във всичките си публични изяви досега и дал не индикации, ами неопровержими доказателства, че за него Русия по призумция или без да се пита за какво става въпрос си е виновна. Според мен по-правилния въпрос към него е: какво стана с платените на куп американски ф16, които уж вече бяха на конвейера, когато той ходи на държавни разноски лично да види как слизат от там за към нанасам бързешката...

    22:10 06.10.2026

  • 48 добре

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    и ако удара е дошъл от под водата нямат ли руснаците поне една подводница с торпеда

    22:11 06.10.2026

  • 49 Наблюдател

    5 2 Отговор
    Оня глупак Съби Събев плещеше същите глупости докато не го настигна един Искандер в Одеса и там си остана заровен под земята.

    22:12 06.10.2026

  • 50 Сакън!Недей!

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    След Тагарев,само Хубавото Наде и Ленче-кремче ми липсват...!
    Чукам на дърво,поне тоя път да не бъдат дежурно-канени в любимите им тв-студиа...!

    22:12 06.10.2026

  • 51 Васил

    4 2 Отговор
    Черно море е пълно с морски мини плуващи безразборно навсякъде пуснати от украинските нацисти още преди доста време.
    Много мини изплуваха по бреговете на Турция и Румъния, а имаше и в България.

    22:14 06.10.2026

  • 52 Места бе разпорена но не потъна

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    На всеки кораб има поставени плотове които автоматично изплуват и се надуват. Защо няма такива? Верно ли че пшеницата в дала вторични експлозии които са разцепили кораба. Кораб от дронове не може да потъне за 3.мин. даже и от торпедо не потъва за З Мин. Каква е била тая пшеница разцепила кораба? Подводни дронове имат ингелизите и САЩ. Не ни лъжи тагаренко!

    22:15 06.10.2026

  • 53 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Защото не харесва агресори, не обича расия?

    Коментиран от #59, #68

    22:16 06.10.2026

  • 54 Васил

    6 1 Отговор
    Идиотът Тагарев направи България участник във войната срещу Русия като изпращаше всякакви оръжия за убиване на мирни хора и деца, а сега се прави на Дора Габе.

    22:16 06.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Право на мнение!

    6 1 Отговор
    Аз пък се съмнявам,че самият Тагарев стои зад въпросното нападение!
    Защо ли?!
    Много ясно!
    Защото същият е руски възпитанек,завършил ,,Московската Военна Академия"...!
    А там подробно и надлежно ги обучават на тези неща...!

    22:19 06.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Индикации за оръжие

    7 1 Отговор
    Щом се е взривил и разцепил кораба не е пренасял жито. Тагаренко беше съветник на президента в Украйна. Когато го попитаха от трибуната на НС в България кой му е плащал заплатата - Тагаренко каза не съм получавал заплата от Украйна. Сега кой му плаща да лъже? Същите, които му плащаха заплата в Украйна като съветник на военните ли?

    22:22 06.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Опс

    4 0 Отговор
    Радев бил намекнал, че дронът е Украински, като е казал, че дроновете са били въздушни и морски - смях в залата... Това, че дронът е бил морски е факт, потвърден от показанията на оцелелите моряци, а щом според Тагаренко това насочва следата в посока Украйна, съм склонен да му повярвам...

    22:24 06.10.2026

  • 64 Хахаха

    5 1 Отговор
    Тагарев ще бъде награден с украинския орден „Княгиня Олга“ от президента на Украйна Володимир Зеленски. Ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха

    22:24 06.10.2026

  • 65 Щом се появи този,

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    стана пределно ядно кой удари корабите..

    Коментиран от #73

    22:25 06.10.2026

  • 66 Много тъп човек е обаче ей

    4 0 Отговор
    за да се събере информация, която да може да издържи в рамките на едно съдебно разседване първо юрисдикция трябва да имаш и да си страна с материален интерес а ние НЕ сме. Дали кратуната ти Тагарев ще може да го осмисли? А?

    22:26 06.10.2026

  • 67 тъй като

    2 0 Отговор
    корабът Алфа е потопен от морски дрон, реших да проверя статистиките и: Макар да няма единично официално число за абсолютното съотношение (тъй като военната статистика за брой произведени и използвани единици е класифицирана информация), независими военни анализи и публични данни от Черноморския театър показват драматичен превес в полза на Украйна по отношение на интензивност, брой операции и ефективност. 1. Оперативно съотношение и атаки Украйна използва стотици морски дронове годишно. От началото на войната Украйна е извършила десетки масирани операции с безпилотни катери (USV). Само в рамките на интензивни кампании (като тези срещу Руския сенчест флот и военни кораби в Черно море) се регистрират десетки удари и опити за атаки на месечна база. 2.Русия използва морски дронове (напр. тип „Оркан“ и сходни безекипажни катери) в единични случаи. Руските атаки с морски дронове се изброяват на пръсти (обикновено насочени срещу мостове, пристанищна инфраструктура в Одеска област или патрулиране). В количествено отношение спрямо проведени бойни мисии съотношението на използване се оценява на над 10 към 1 (и дори повече) в полза на Украйна. Накратко: За Украйна морските дронове са основно стратегическо оръжие за доминация в Черно море, докато за Русия те остават второстепенно спомагателно средство, тъй като Москва разчита предимно на ракетния си арсенал, авиацията и сухопътните сили.
    И последно, Алфа е превозвал не зърно, а „генерални товари“ от гледна точка на к

    Коментиран от #69

    22:26 06.10.2026

  • 68 Харесва

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хм...":

    фашаги и продажници като него!

    22:27 06.10.2026

  • 69 продължение

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "тъй като":

    , от гледна точка на корабната спецификация и логистиката, кораб за генерални товари (general cargo) от този тип напълно може да превозва оръжие, боеприпаси или военна техника.

    22:27 06.10.2026

  • 70 Поне разбрахме

    3 0 Отговор
    какви страхливци има в България!

    22:28 06.10.2026

  • 71 Този

    1 1 Отговор
    Е с много болен мозък

    22:28 06.10.2026

  • 72 Много тъп човек е обаче ей

    1 0 Отговор
    След като напусне пристанището зърнорто не е украинско

    22:29 06.10.2026

  • 73 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Щом се появи този,":

    Виж колко е хубаво че си говорим! Не се бях сетил за това, а е точно така!
    Браво!!!

    22:32 06.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Детектора

    3 0 Отговор
    Ако вържат Тагарев за детектора на лъжата ще гръмнат всички трафопостове до Украйна.

    22:32 06.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кадрите не са за хора със слабо сърце

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гн-усно":

    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    22:33 06.10.2026

  • 78 Кадрите не са за хора със слабо сърце

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гн-усно":

    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    22:33 06.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    от тоя индивид струи омраза не е убав човек

    22:34 06.10.2026

  • 81 Ми хубаво

    0 0 Отговор
    Толкова много индикации, че Русия добре си върши работата. Аре черта нищожество...

    22:35 06.10.2026

  • 82 А50

    0 0 Отговор
    Морските да обяснят как кораб може да потъне за три минути. Преди време по време на буря в Черно море един се разцепи и не потъна толкова бързо, имаше и спасени. Това изглежда като голяма експлозия на товара, незнам някакви камери по брега дали може да са фиксирали такава светлина

    22:36 06.10.2026

  • 83 Предложение към боклука

    0 1 Отговор
    Този гнусар е в пенсионна възраст и е време да се връща в провдивско, откъдето е и изпълзял, и да си гледа доматите там.

    22:36 06.10.2026

  • 84 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    БЕЗУМЦИ КАТО ТОЯ
    ПОВТАРЯТ ФЕРДИНАНД И БОРИС ТРЕТИ
    ....
    ФЕРДИНАНД НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНА С ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ
    И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    .... СИНА МУ НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНА СЪС СССР ;)
    .....

    22:37 06.10.2026

  • 85 Ако имахме армия

    0 0 Отговор
    Щяхме ние да ги потопим тези трафиканти а нямаше да чакаме друг да ни свърши работата

    22:38 06.10.2026

  • 86 Кадрите не са за хора със слабо сърце

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гн-усно":

    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    22:38 06.10.2026

  • 87 Абе

    0 0 Отговор
    Това човече как е станало професор?

    22:39 06.10.2026

  • 88 Справедлив

    1 0 Отговор
    Има индикация че нямаш връзка с мозъка който тир останал.Фашист

    22:39 06.10.2026

  • 89 Не знам къде е точно професор

    0 0 Отговор
    и по какво този глупав и нагъл човек но определено би трябвало да бъде уволнен

    22:40 06.10.2026

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