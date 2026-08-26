Преди президентския вот: Машините минават на проверка заради изтеклата гаранция

Подготовката за предстоящите президентски избори навлиза в ключов етап. Очаква се Централната избирателна комисия да предприеме действия по профилактиката на машините за гласуване, чиято гаранция вече е изтекла.
На вота през октомври в секциите с над 300 избиратели се предвижда гласуването да бъде изцяло машинно. Сред другите промени са отпадането на ограничението до 20 секции в държави извън Европейския съюз и премахването на район „Чужбина“.
Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда и бившият председател на ЦИК и изборен експерт Александър Андреев коментираха основните рискове пред организацията на вота.
По думите на Ива Лазарова хронограмата за изборите вече е приета, а с нея са определени конкретните срокове, в които ЦИК трябва да действа.
„Надяваме се да не чакат последните дни за всеки срок“, коментира тя.
Сред важните задачи са обществената поръчка, свързана с машините с изтекла гаранция, подготовката на информационната кампания и обучението на членовете на секционните избирателни комисии.
След промените в Изборния кодекс се предвижда и сертифициране на председателите и секретарите на СИК след преминато обучение. Според експертите обаче кратките срокове остават сериозно предизвикателство.
Един от основните въпроси е техническото състояние на машините. Според Александър Андреев профилактиката трябва да обхване както хардуера, така и принтерите.
Именно принтерната част създаваше проблеми на предишни избори – включително случаи на непълни или нечетливи разписки.
Според Андреев ЦИК трябва предварително да даде ясен отговор и какво се разбира под „потвърдени гласове“ при машинното гласуване. Необходимо е да бъде ясно как ще се процедира, ако има разминаване между броя на гласувалите, записаните в паметта на машината гласове и отпечатаните контролни разписки.
„Очакваме Централната избирателна комисия в тази посока да вземе ясни решения – и то не в последния момент“, каза той.
Според експертите правилата трябва да бъдат известни достатъчно рано както на избирателите, така и на членовете на секционните комисии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
Коментиран от #24
10:55 26.08.2026
2 За няколко копейки повече
10:55 26.08.2026
3 Не съм маймуна
Коментиран от #5
10:58 26.08.2026
4 Георги
11:00 26.08.2026
5 Георги
До коментар #3 от "Не съм маймуна":машините ги вкараха жълт-о-павет-ните розово-алтернативни тротинеткаджии. Чичо румен няма нищо общо.
Коментиран от #6
11:01 26.08.2026
6 напротив
До коментар #5 от "Георги":Машините ги вкара в НС групировката на ИТН. В ноща срещу Великден. И бяха гласувани точно преди миналите президентски избори, за да преизберат Радев за президент.
Коментиран от #8
11:02 26.08.2026
7 Някой
11:09 26.08.2026
8 Георги
До коментар #6 от "напротив":с пълната подкрепа на всички партии на "промяната". Помня как ицето лодкаря се хвалеше, колко културно и бързо са минали предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. Така че не, не са вкарани за чичо румен, макар да са по време на негов служебен кабинет.
11:11 26.08.2026
9 Анонимен
11:14 26.08.2026
10 Анонимен
Коментиран от #12
11:17 26.08.2026
11 Анонимен
11:18 26.08.2026
12 скоро ще забранят изборите
До коментар #10 от "Анонимен":В България е военна диктатура
Коментиран от #13
11:19 26.08.2026
13 провинциалист
До коментар #12 от "скоро ще забранят изборите":В свободна, независима и подкрепяна от целия демократичен свят Украйна, вече ги забраниха. При нас досега само референдуми забраняваха.
11:21 26.08.2026
14 Ще сложим
Просто Око
11:26 26.08.2026
15 Динко
11:41 26.08.2026
16 гаранцията вече била изтекла
11:46 26.08.2026
17 Гост
11:48 26.08.2026
18 Олееее.. .
11:49 26.08.2026
19 Анонимен
11:56 26.08.2026
20 Малко ме интересува да ви кажа
11:56 26.08.2026
21 Общо взето
12:03 26.08.2026
22 Старчо Сарача
Коментиран от #27
12:05 26.08.2026
23 Рундите ще програмират мадуровките
Коментиран от #25
12:07 26.08.2026
24 Мащинното електронно гласуване - път
До коментар #1 от "да питам":към абсолютно непрозрачни злоупотреби с гласовете на гласуващите.
При хартиеното гласуване поне може да се установят злоупотребите - мъкнене на чували с бюлетини, задраскване на бюлетини и т.н. чрез видео-наблюдение, чрез човешко наблюдение и докладване на злоупотреби...
При машинното гласуване овците си мислят, че са гласували, а всъщност са били използвани от създателите на мушенгията "машинно гласуване" - американската компания "Смартматик" на приятеля/господаря на Дж. Сорос барон Кафяв Молох (дявол) - Baron Malloch-Brown.
Най-тъпото е, че и част от политиците верват на господаря Baron Malloch-Brown (дявола) и неговия Сорос, вкл. и Костадин Костадинов.
Жалки политици...
Коментиран от #28
12:09 26.08.2026
25 така е
До коментар #23 от "Рундите ще програмират мадуровките":България е военна диктатура. Президента си е Министър председател и си има мнозинство в Парламента.
12:09 26.08.2026
26 Чепа Чепилова
Коментиран от #29
12:12 26.08.2026
27 Георги
До коментар #22 от "Старчо Сарача":то да не е ротативка от 50-та година. Настройките стават централизирано със софтуера.
12:24 26.08.2026
28 Георги
До коментар #24 от "Мащинното електронно гласуване - път":и като се установи несъответствие между резултатите и районите гласове в съда какво стана? Едно нищо. Пуснаха историческия парк в парламента за да млъкне.
12:26 26.08.2026
29 Георги
До коментар #26 от "Чепа Чепилова":неее, на кого ни оставяш!
12:29 26.08.2026