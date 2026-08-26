Преди президентския вот: Машините минават на проверка заради изтеклата гаранция

Подготовката за предстоящите президентски избори навлиза в ключов етап. Очаква се Централната избирателна комисия да предприеме действия по профилактиката на машините за гласуване, чиято гаранция вече е изтекла.

На вота през октомври в секциите с над 300 избиратели се предвижда гласуването да бъде изцяло машинно. Сред другите промени са отпадането на ограничението до 20 секции в държави извън Европейския съюз и премахването на район „Чужбина“.

Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда и бившият председател на ЦИК и изборен експерт Александър Андреев коментираха основните рискове пред организацията на вота.

По думите на Ива Лазарова хронограмата за изборите вече е приета, а с нея са определени конкретните срокове, в които ЦИК трябва да действа.

„Надяваме се да не чакат последните дни за всеки срок“, коментира тя.

Сред важните задачи са обществената поръчка, свързана с машините с изтекла гаранция, подготовката на информационната кампания и обучението на членовете на секционните избирателни комисии.

След промените в Изборния кодекс се предвижда и сертифициране на председателите и секретарите на СИК след преминато обучение. Според експертите обаче кратките срокове остават сериозно предизвикателство.

Един от основните въпроси е техническото състояние на машините. Според Александър Андреев профилактиката трябва да обхване както хардуера, така и принтерите.

Именно принтерната част създаваше проблеми на предишни избори – включително случаи на непълни или нечетливи разписки.

Според Андреев ЦИК трябва предварително да даде ясен отговор и какво се разбира под „потвърдени гласове“ при машинното гласуване. Необходимо е да бъде ясно как ще се процедира, ако има разминаване между броя на гласувалите, записаните в паметта на машината гласове и отпечатаните контролни разписки.

„Очакваме Централната избирателна комисия в тази посока да вземе ясни решения – и то не в последния момент“, каза той.

Според експертите правилата трябва да бъдат известни достатъчно рано както на избирателите, така и на членовете на секционните комисии.