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Преди президентския вот: Машините минават на проверка заради изтеклата гаранция

Преди президентския вот: Машините минават на проверка заради изтеклата гаранция

26 Август, 2026 10:45 578 29

  • цик-
  • избор-
  • президент-
  • президентски избори-
  • машини за гласуване

Хронограмата за изборите вече е приета, а с нея са определени конкретните срокове, в които ЦИК трябва да действа

Преди президентския вот: Машините минават на проверка заради изтеклата гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката за предстоящите президентски избори навлиза в ключов етап. Очаква се Централната избирателна комисия да предприеме действия по профилактиката на машините за гласуване, чиято гаранция вече е изтекла.

На вота през октомври в секциите с над 300 избиратели се предвижда гласуването да бъде изцяло машинно. Сред другите промени са отпадането на ограничението до 20 секции в държави извън Европейския съюз и премахването на район „Чужбина“.

Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда и бившият председател на ЦИК и изборен експерт Александър Андреев коментираха основните рискове пред организацията на вота.

По думите на Ива Лазарова хронограмата за изборите вече е приета, а с нея са определени конкретните срокове, в които ЦИК трябва да действа.

„Надяваме се да не чакат последните дни за всеки срок“, коментира тя.

Сред важните задачи са обществената поръчка, свързана с машините с изтекла гаранция, подготовката на информационната кампания и обучението на членовете на секционните избирателни комисии.

След промените в Изборния кодекс се предвижда и сертифициране на председателите и секретарите на СИК след преминато обучение. Според експертите обаче кратките срокове остават сериозно предизвикателство.

Един от основните въпроси е техническото състояние на машините. Според Александър Андреев профилактиката трябва да обхване както хардуера, така и принтерите.

Именно принтерната част създаваше проблеми на предишни избори – включително случаи на непълни или нечетливи разписки.

Според Андреев ЦИК трябва предварително да даде ясен отговор и какво се разбира под „потвърдени гласове“ при машинното гласуване. Необходимо е да бъде ясно как ще се процедира, ако има разминаване между броя на гласувалите, записаните в паметта на машината гласове и отпечатаните контролни разписки.

„Очакваме Централната избирателна комисия в тази посока да вземе ясни решения – и то не в последния момент“, каза той.

Според експертите правилата трябва да бъдат известни достатъчно рано както на избирателите, така и на членовете на секционните комисии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    10 1 Отговор
    Кой вярва на бърникани машини с изтекла гаранция и "кодовете" в Кики умното? Машините не са проблема. Проблема са флаш паметите в които никой не може да разчете какво е записано преди да се монтират на машините в деня на изборите. От там и разминаването между отчетения брой гласували и броя на разписките напечатани от принтера и. Не е случайно че никъде в нормалния свят не се използват машини за гласуване.

    Коментиран от #24

    10:55 26.08.2026

  • 2 За няколко копейки повече

    6 1 Отговор
    КАУНА му знае реда - ала- бала с машините и хоп пак неговия фаворит в президентството.

    10:55 26.08.2026

  • 3 Не съм маймуна

    9 0 Отговор
    Няма да гласувам, заради машините! Не може Радев да ни налага силово, как да гласуваме! Това не е казарма!

    Коментиран от #5

    10:58 26.08.2026

  • 4 Георги

    0 2 Отговор
    най-големият проблем на машините е, че няма как всяка партия да си манипулира отделни секции. Всичко е централизирано и отделните купени/наши комисии нямат тежест.

    11:00 26.08.2026

  • 5 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не съм маймуна":

    машините ги вкараха жълт-о-павет-ните розово-алтернативни тротинеткаджии. Чичо румен няма нищо общо.

    Коментиран от #6

    11:01 26.08.2026

  • 6 напротив

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Машините ги вкара в НС групировката на ИТН. В ноща срещу Великден. И бяха гласувани точно преди миналите президентски избори, за да преизберат Радев за президент.

    Коментиран от #8

    11:02 26.08.2026

  • 7 Някой

    0 1 Отговор
    Просто принтери на място, вместо да хабят хартия. Може да си погледнете какво е изписал. Другото за запазване е за сравнение и ако се отчете голяма разлика за проследяване от МВР и следствие. Ако машината е отчела 200 гласа, а те предоставят 100, значи има проблем. По-сложно за друга разлика за кого е гласувано.

    11:09 26.08.2026

  • 8 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "напротив":

    с пълната подкрепа на всички партии на "промяната". Помня как ицето лодкаря се хвалеше, колко културно и бързо са минали предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. Така че не, не са вкарани за чичо румен, макар да са по време на негов служебен кабинет.

    11:11 26.08.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Радев на Разпети петък бързаше и обнародва мадуровките заедно с Мая 2021 г

    11:14 26.08.2026

  • 10 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тръм арестува Мадуро за налагане на фалшификация избори а тук всеки мълчат и ала балата си върви модел си върви законите за регресии не важат

    Коментиран от #12

    11:17 26.08.2026

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Няма да гласувам с измамните мадуровки забранени със закони в Европа ВЕЧЕ тандем Йотова Радев е назначен

    11:18 26.08.2026

  • 12 скоро ще забранят изборите

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    В България е военна диктатура

    Коментиран от #13

    11:19 26.08.2026

  • 13 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "скоро ще забранят изборите":

    В свободна, независима и подкрепяна от целия демократичен свят Украйна, вече ги забраниха. При нас досега само референдуми забраняваха.

    11:21 26.08.2026

  • 14 Ще сложим

    0 1 Отговор
    стъкла за да се вижда вътре с
    Просто Око

    11:26 26.08.2026

  • 15 Динко

    2 0 Отговор
    Пак ще гласят резултата

    11:41 26.08.2026

  • 16 гаранцията вече била изтекла

    1 2 Отговор
    Ами купувайте нови бре пуяци. То луд умора няма

    11:46 26.08.2026

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Всички са се вторачили в машините и никой не отразява промяната в броя секции в чужбина (особено внимание към Турция), както и премахването на район чужбина. След алъш-вериша на Радев с Ердоган, ще ми бъдат много интересни резултатите там.

    11:48 26.08.2026

  • 18 Олееее.. .

    3 0 Отговор
    И сертифициране на председателите и секретарите на СИК след преминато обучение. И ще получават диплом за завършен 3-ти клас

    11:49 26.08.2026

  • 19 Анонимен

    4 0 Отговор
    Регресията наложи мадуровките забрани хартията Демокрация няма вече тук има еднолично управление и защо е целият този театър Избори хахахахаха ЧЕ това е забрана на избори Никакви избори вече няма

    11:56 26.08.2026

  • 20 Малко ме интересува да ви кажа

    1 2 Отговор
    Коя точно пуйка ще е президент. Цялата институция е излишна както и министерството на правосъдието. Разузнавателната също, НСО като самостоятелна структура също. .... Областните администрации дублиращи кметските също... и т.н

    11:56 26.08.2026

  • 21 Общо взето

    2 0 Отговор
    Само излишни разходи пък и кой знае колко наем се плаща да си седят във тези огромни складове.

    12:03 26.08.2026

  • 22 Старчо Сарача

    3 0 Отговор
    Или по друг начин казано: да "настроят" така машинките, че да спечели "правилният" кандидат.

    Коментиран от #27

    12:05 26.08.2026

  • 23 Рундите ще програмират мадуровките

    4 1 Отговор
    Рундевицата на ДС-то и БКП-то ще "спечели" с 75+ %.

    Коментиран от #25

    12:07 26.08.2026

  • 24 Мащинното електронно гласуване - път

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    към абсолютно непрозрачни злоупотреби с гласовете на гласуващите.

    При хартиеното гласуване поне може да се установят злоупотребите - мъкнене на чували с бюлетини, задраскване на бюлетини и т.н. чрез видео-наблюдение, чрез човешко наблюдение и докладване на злоупотреби...

    При машинното гласуване овците си мислят, че са гласували, а всъщност са били използвани от създателите на мушенгията "машинно гласуване" - американската компания "Смартматик" на приятеля/господаря на Дж. Сорос барон Кафяв Молох (дявол) - Baron Malloch-Brown.

    Най-тъпото е, че и част от политиците верват на господаря Baron Malloch-Brown (дявола) и неговия Сорос, вкл. и Костадин Костадинов.

    Жалки политици...

    Коментиран от #28

    12:09 26.08.2026

  • 25 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Рундите ще програмират мадуровките":

    България е военна диктатура. Президента си е Министър председател и си има мнозинство в Парламента.

    12:09 26.08.2026

  • 26 Чепа Чепилова

    2 0 Отговор
    Няма да гласувам с машина! Заявявам го официално! Не ме търсете за тези избори!

    Коментиран от #29

    12:12 26.08.2026

  • 27 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Старчо Сарача":

    то да не е ротативка от 50-та година. Настройките стават централизирано със софтуера.

    12:24 26.08.2026

  • 28 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мащинното електронно гласуване - път":

    и като се установи несъответствие между резултатите и районите гласове в съда какво стана? Едно нищо. Пуснаха историческия парк в парламента за да млъкне.

    12:26 26.08.2026

  • 29 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чепа Чепилова":

    неее, на кого ни оставяш!

    12:29 26.08.2026

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