АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата

АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на 5-и блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата.
Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав.
Без промяна работи 6-и блок, а атомната централата продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на "Електроенергийния системен оператор".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тов. ЧЛЕНИН
16:15 26.08.2026
2 затуй идва Коща
16:19 26.08.2026
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