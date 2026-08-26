Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Министър Стоянов обсъди с компанията Diehl Defence изграждането на център за поддръжка на отбранителни способности в България

Министър Стоянов обсъди с компанията Diehl Defence изграждането на център за поддръжка на отбранителни способности в България

26 Август, 2026 16:38 431 7

  • мо-
  • димитър стоянов-
  • diehl defence

България вече има сключен договор за придобиването на един комплекс IRIS-T

Министър Стоянов обсъди с компанията Diehl Defence изграждането на център за поддръжка на отбранителни способности в България - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България очаква придобиването на нови отбранителни способности по механизма SAFE да бъде съпроводено с конкретни възможности за развитие на националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща днес с представители на германската компания Diehl Defence.

Министър Стоянов подчерта, че е важно инвестициите в модернизацията на въоръжените сили да създават дългосрочна добавена стойност за страната чрез участие на български компании, развитие на технологични способности и изграждане на капацитет за поддръжка на новата техника. „Придобиването на нови отбранителни способности трябва да върви ръка за ръка с развитието на националната отбранителна индустрия. С оглед на предстоящото закупуване на системи IRIS-T предлагаме да бъде развито устойчиво индустриално сътрудничество, което да се реализира в България“, заяви министър Стоянов. Той представи възможността в България да бъде изграден център за поддръжка и логистичен хъб за системите IRIS-T, който да осигурява съхранение и доставка на резервни части, техническа поддръжка и ремонт. По думите на министъра страната ни има потенциала да развие такава способност, която в перспектива би могла да обслужва не само националните потребности, но и да има регионално значение.

България вече има сключен договор за придобиването на един комплекс IRIS-T, като предстои да бъдат реализирани още пет зенитно-ракетни комплекса от този тип по механизма SAFE. „В готовност сме още днес да започнем преговорите както по този проект, така и по договора за придобиване на системите RBS за новите многофункционални патрулни кораби на Военноморските сили“, заяви министърът.

Представителите на Diehl Defence очертаха възможностите за сътрудничество с български предприятия от отбранителния сектор и изразиха готовност да проучат изграждането на център за поддръжка и логистичен хъб в България. Бяха обсъдени и възможностите за използване на европейско финансиране за реализацията на подобен проект, както и потенциалът за съвместни инициативи в областта на иновативните технологии в отбраната, информационните технологии, инфраструктурата, изпитателното оборудване, оръжейните системи, оптичните и електронните системи.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бкп 1989г

    5 2 Отговор
    мършал стоянов с мършава армия!

    16:40 26.08.2026

  • 2 Не ,че

    6 2 Отговор
    ще стане нещо , де ! Виж ги на снимката , като извадени от миналото столетие другарите ! И с тези униформи и подозрителни погледи.....

    16:41 26.08.2026

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Митко - Кинтекса с още 6 хрантутника срещу трима . Ега ти бутни колибите.

    17:11 26.08.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Митьо СМСа договаря комисионките,а другото е тълкуване за медиите.
    Тройният агент Ген.Луков е бил ликвидиран от Лондон защото е въртял търговия с оръжие през тяхна глава ,като в последствие агенти на Абвера намират в Холандска банка негова сметка с 5 000 000 райх марки.П4инц Кирил също го правя от Народния съд за далавери с дефектно артилерийско въоръжение от Италия.
    Тия не са по-различни от ония и не учат уроците на историята ,който са печално.

    17:14 26.08.2026

  • 5 Хубаво аре черта

    0 0 Отговор
    ракета с инфрачервено насочване чудо голямо .... и някой лев на Германия дадем на Diehl Defence земя-въздух система която като продукт от 50 години съществува нали ? И по живково време по добри имахме. Пет зенитно-ракетни комплекса от този тип по механизма SAFE.... ще си ги мажем с нафта и ще им се радваме

    17:14 26.08.2026

  • 6 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    България няма никаква отбранителна техника, но Митко есемеса ще я поддържа.

    17:15 26.08.2026

  • 7 Ще опукаме

    0 0 Отговор
    Нещо натовско ми се струва

    17:15 26.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове