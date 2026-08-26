Министър Стоянов обсъди с компанията Diehl Defence изграждането на център за поддръжка на отбранителни способности в България

България очаква придобиването на нови отбранителни способности по механизма SAFE да бъде съпроводено с конкретни възможности за развитие на националната отбранителна индустрия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на среща днес с представители на германската компания Diehl Defence.

Министър Стоянов подчерта, че е важно инвестициите в модернизацията на въоръжените сили да създават дългосрочна добавена стойност за страната чрез участие на български компании, развитие на технологични способности и изграждане на капацитет за поддръжка на новата техника. „Придобиването на нови отбранителни способности трябва да върви ръка за ръка с развитието на националната отбранителна индустрия. С оглед на предстоящото закупуване на системи IRIS-T предлагаме да бъде развито устойчиво индустриално сътрудничество, което да се реализира в България“, заяви министър Стоянов. Той представи възможността в България да бъде изграден център за поддръжка и логистичен хъб за системите IRIS-T, който да осигурява съхранение и доставка на резервни части, техническа поддръжка и ремонт. По думите на министъра страната ни има потенциала да развие такава способност, която в перспектива би могла да обслужва не само националните потребности, но и да има регионално значение.

България вече има сключен договор за придобиването на един комплекс IRIS-T, като предстои да бъдат реализирани още пет зенитно-ракетни комплекса от този тип по механизма SAFE. „В готовност сме още днес да започнем преговорите както по този проект, така и по договора за придобиване на системите RBS за новите многофункционални патрулни кораби на Военноморските сили“, заяви министърът.

Представителите на Diehl Defence очертаха възможностите за сътрудничество с български предприятия от отбранителния сектор и изразиха готовност да проучат изграждането на център за поддръжка и логистичен хъб в България. Бяха обсъдени и възможностите за използване на европейско финансиране за реализацията на подобен проект, както и потенциалът за съвместни инициативи в областта на иновативните технологии в отбраната, информационните технологии, инфраструктурата, изпитателното оборудване, оръжейните системи, оптичните и електронните системи.