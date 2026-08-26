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Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

26 Август, 2026 15:12 3 205 65

  • созопол-
  • плаж-
  • хармани-
  • дете-
  • удавено

52-годишният баща завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол.

Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост, посочва NOVA.

52-годишният баща завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Той влязъл във водата с две от децата си.

Докато отделял внимание на едното, другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    41 3 Отговор
    Вълната те вдига и повлича навътре, ако си дребен и не стигаш дъното край.

    Коментиран от #12, #45

    15:20 26.08.2026

  • 2 гост

    56 9 Отговор
    Дявола се е вселил в бащата...в това бурно време...жалко за малката душичка...

    Коментиран от #9

    15:20 26.08.2026

  • 3 морски

    44 2 Отговор
    Морето много дава ,но и много взема , но харесва умните , а не неразумните !!

    15:20 26.08.2026

  • 4 Тоя тн баща тп

    43 3 Отговор
    ли е или е бил пиян, или и двете. Толкова да ме е яд за детенцето. R. I. P.

    15:24 26.08.2026

  • 5 Зеления

    41 12 Отговор
    Това е трагедия, не използвайте хейт, не търсете вина, не заклеймявайте, не сочете с пръст.

    15:28 26.08.2026

  • 6 изгубени в превода

    7 15 Отговор
    Това е новият хорър роман: "Хари Потър и плажът Хърмаяни Со 30-я пол".

    15:28 26.08.2026

  • 7 Гост

    16 6 Отговор
    Кеф цена няма, но понякога както е в случая цената е огромна заради безумния "баща"!

    Коментиран от #15

    15:31 26.08.2026

  • 8 Ужас на ужасите

    36 1 Отговор
    Горкото детенце. Да не дава Господ такова нещо

    15:35 26.08.2026

  • 9 Ъъъъ

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Не съди!

    Коментиран от #19, #54

    15:36 26.08.2026

  • 10 Дзак

    15 1 Отговор
    Мир на душицата на детето. Подценяване и непознаване на опасността. За семейства с малки деца, най-закрит е Северният плаж на Китен.

    Коментиран от #33

    15:39 26.08.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 21 Отговор
    Дано да се оправи детето.🕌😪🕌

    Коментиран от #16, #31

    15:42 26.08.2026

  • 12 Анонимен

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Вълната изхвърля навън, опасен е обратният поток, който тегли навътре. Най силно тегли към дънните ями и оттам навътре.

    15:42 26.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    22 2 Отговор
    Не знам по-жестоко наказание за проявена родителска небрежност от това да загубиш дете...
    Нека малката душичка почива в мир, съчувствия за родителите в мъката им!

    15:43 26.08.2026

  • 14 Безотговорни родители!!

    20 4 Отговор
    7-годишно моменце, да го заведе в морето през авгут, когато "морето се обръща" и има опасни подводни течения?! Нямам думи! Горкото дете! Родители, пазете децата си!
    Миналото лято пък една качи такава безотговорна, да не кажа по-силна дума, родителка качи 8-годишно си дете парасейлинг на Южния плаж в Несебър и то загина...ужас просто. Децата са деца, а не възрастни. Не ги излагайте на опасност с мисълта да ги правите много "смели"!!

    15:43 26.08.2026

  • 15 Зеления

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Както и номер 9 е написал: "не съди" колега, моля те !!! Някой близък на семейството може да чете този сайт.

    Невъзможно е един родител да предвиди всичко в живота, което е свързано с неговите деца
    -оставяш ключовете на автомобила на масата, детето ги взема и подкарва колата /в желязна каса ли да ги съхраняваш/
    -изпращаш детето на дискотека, казваш му до 22:00 часа, инструктираш, даваш му спрей за самозащита....можеш ли обаче да предвидиш всичко?
    - в морето има скрити подводни течения, които са незабележими, има подводни ями, които не се виждат, просто в този живот не може да се предвиди всичко за съжаление!

    Коментиран от #26, #28, #30, #52, #58

    15:45 26.08.2026

  • 16 Дано да те оправят теб

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    както подобава стринке кучкова да ти дойде акъла

    15:45 26.08.2026

  • 17 Парадокс

    10 3 Отговор
    Влязъл е в морето с две деца едновременно, при положение че 7-годишно дете не може да бъде оставено да се справя самостоятелно при силно течение. Когато едното дете има нужда от помощ, другото остава без достатъчно непосредствен надзор.

    15:46 26.08.2026

  • 18 Роза

    9 2 Отговор
    Много жалко!Може децата да са настоявали да влязат в морето,но те са с детски ум,а бащата е с ум на възрастен,трябвало е да не им позволява!Морето е стихия,която всяко лято взема жертви,за голямо съжаление!

    15:46 26.08.2026

  • 19 И си подай и другата буза,

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    ако те ударят по едната. Тези правила звучат по друг начин в нашите твърде отдалечени от миналото и променени времена.

    15:46 26.08.2026

  • 20 Възмутен

    15 1 Отговор
    Избрал е неохраняемия часови пояс. Според МВР инцидентът е станал след края на дежурството на спасителите. Двамата спасители, които по-късно помогнали, вече не били на смяна.

    15:47 26.08.2026

  • 21 Мнение

    8 2 Отговор
    Влязъл е във вода, в която условията са били опасни. По данни, цитирани от NOVA, след 18:00 ч. морето е било с високи вълни и по-силни течения.

    15:48 26.08.2026

  • 22 Подценил е опасността

    12 3 Отговор
    Подценяването на морското течение е особено опасно. Човек може да е добър плувец и въпреки това да не успее да се противопостави на течение. А възрастният в случая сам е бил повлечен и е трябвало да бъде спасяван.

    Коментиран от #43

    15:48 26.08.2026

  • 23 Риск печели, риск губи!

    13 1 Отговор
    Най-същественият проблем според мен е комбинацията от три фактора: малки деца + бурно море, силно течение + влизане във водата извън охраняемото време. Всеки от тях сам по себе си е риск; заедно рискът става много сериозен.
    В случая загубен един невинен човешки живот.

    15:50 26.08.2026

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 16 Отговор
    Едно джензи по-малко.

    15:51 26.08.2026

  • 25 Тъжно, но факт!

    9 2 Отговор
    Бащата вероятто не е осъзнавал колко опасна е ситуацията. Безотговорното му действие коства живота на невинното детенце. Възможно е човек да направи фатална преценка за секунди, без да предполага, че последствията ще бъдат трагични.

    15:51 26.08.2026

  • 26 Безумие някакво

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Морето не е безопасна среда за малки деца, особено при вълнение и течение. Ти би ли вкарал твоето 7-годишно дете в часове без спасители, при вълнение и при присъствието на другото си дете?
    Кое ще избереш да спасиш???

    15:55 26.08.2026

  • 27 Дедо

    5 1 Отговор
    Ужасно

    Коментиран от #29

    15:59 26.08.2026

  • 28 Разумен

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Теченията и дънните ями в морето не е необходимо да се виждат, за да се знае, че съществуват. Ежегодно морето взима жертви. Не сте ли чували?

    16:00 26.08.2026

  • 29 Кое?

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо":

    Да не са те изнасилили?

    16:01 26.08.2026

  • 30 Пърпъл рейн

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Фактът, че самият баща впоследствие е бил повлечен и е имал нужда от спасение, показва колко бързо ситуацията е могла да излезе извън контрол.
    Това е различно от примерите с ключовете или дискотеката. При тях човек може да предприеме разумни мерки и въпреки това да се случи нещо напълно непредвидимо. В морето обаче самото влизане във водата при такива условия представлява известен и предварително съществуващ риск.
    Затова бих казал: бащата не е можел да предвиди трагедията, но е можел да предвиди опасността!

    16:01 26.08.2026

  • 31 АБСОЛЮТНО

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ВЖ.КАК ЧИЧО МАНЧО
    С ШЕСТ ДЕЦА СЕ СПРАВЯШЕ В НЕСЕБЪР
    А ДАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА ПЛУВА
    ТА ПИПСИ ТРЯБВАЛЕ ДА ГО СПАСЯВА☝

    16:01 26.08.2026

  • 32 Реалист

    8 0 Отговор
    Именно защото не можеш да видиш или предвидиш всяко течение, не влизаш с малки деца във вода при опасни условия извън охраняемото време.

    16:02 26.08.2026

  • 33 Асъл "закрит"

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    От чадъри не може да се минава през плажа.

    Коментиран от #40

    16:04 26.08.2026

  • 34 Подозрителен

    8 0 Отговор
    Ако един възрастен е сам с две деца във водата и едното внезапно бъде повлечено, той има практически невъзможна задача: трябва едновременно да контролира собственото си тяло, едното дете и другото дете. Ако самият той бъде повлечен, ситуацията може да се превърне в трагедия за секунди.
    И точно това според описанието се е случило: бащата е бил повлечен и е трябвало да бъде спасяван, докато детето е изчезнало.

    16:04 26.08.2026

  • 35 дядо дръмпир жив след ремонт...

    11 0 Отговор
    когато във водата сстъпиш на пясък който изтича под краката ти ,това означава едно....излизаш на брега и не се правиш на герой!

    Коментиран от #64

    16:05 26.08.2026

  • 36 Проблемът с поведението на бащата

    8 0 Отговор
    Той не е можел да предвиди смъртта на детето, но е можел да предвиди, че ако нещо се обърка, възможностите му да го спаси ще бъдат много ограничени.

    16:06 26.08.2026

  • 37 Коментар

    5 0 Отговор
    Това не го прави непременно лош баща. Но конкретното решение да влезе с две малки деца в морето при тези условия е решение, което носи предвидим и ненужен риск.

    Коментиран от #42

    16:06 26.08.2026

  • 38 Най-трудната истина:

    9 0 Отговор
    Родителската отговорност не означава да можеш да предотвратиш всяка трагедия. Означава да НЕ поемаш излишен риск там, където знаеш, че цената на грешката може да бъде животът на детето ти!

    16:07 26.08.2026

  • 39 Ситуацията

    5 0 Отговор
    Бащата вижда вълни, знае, че няма спасители, влиза с две малки деца и разчита, че ще може да контролира едновременно себе си и двете деца. Тук не е необходимо да знае точно какво ще се случи. Достатъчно е да знае, че има множество възможни начини нещо да се обърка.

    16:09 26.08.2026

  • 40 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Асъл "закрит"":

    Харманите как са?

    16:10 26.08.2026

  • 41 Това често се пропуска.

    5 0 Отговор
    Възрастният може да е отличен плувец. Детето обаче не разполага със същите физически и психологически възможности.
    При внезапно течение възрастният може да се опита да запази спокойствие, да се обърне по гръб, да сигнализира, да плува по диагонал спрямо течението и т.н. Малко дете може просто да се паникьоса.

    Коментиран от #53

    16:11 26.08.2026

  • 42 Милчо

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Коментар":

    Лош не, но тъп - със сигурност.Може би е бил и поркан.

    16:11 26.08.2026

  • 43 12345

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Подценил е опасността":

    След преображение течението на юг е много силно.то прави и много дънни ями и най правилно е метода на баба...вода до глезени или моя метод въжето през кръста 15метра здраво въже за теглене.връзваш го яко като кон и да се прави на герой!винаги яко въже в колата и на плажа ако сте с деца и без деца!

    16:12 26.08.2026

  • 44 Коки

    5 0 Отговор
    Ако си сам с две малки деца и едното попадне в беда, ти трябва да му помогнеш. Но в същия момент другото дете също остава без пълното ти внимание, надзор и подкрепа.
    Точно затова спасителите постоянно повтарят, че малките деца във вода трябва да бъдат под непосредствен надзор, а не просто „наблюдавани от време на време“.

    16:12 26.08.2026

  • 45 Така е! Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Морето може да изглежда сравнително спокойно отгоре, а под повърхността да има течение. Човек може да влезе само до кръста и внезапно да загуби стабилност. Дете може да бъде отнесено за секунди.

    16:13 26.08.2026

  • 46 Излишен риск

    4 0 Отговор
    Има рискове, които човек трябва да приема. Детето трябва да кара колело, да плува, да играе, да се катери, да опознава света. Невъзможно е да го поставим под стъклен похлупак.
    Но има и излишен риск.
    Ако можеш да изчакаш до охраняемото време, но вместо това влизаш извън него, каква е необходимостта?
    Ако можеш да останеш в плиткото, но влизаш по-навътре, каква е необходимостта?
    Ако можеш да влезеш само с едно дете, но влизаш с две, каква е необходимостта?
    Ако морето е неспокойно, можеш просто да не влизаш.
    Когато няма реална полза, която да оправдава допълнителния риск, предпазливото решение е очевидно.

    16:15 26.08.2026

  • 47 Управление на риска

    5 0 Отговор
    Не е необходимо да предвидиш трагедията, за да носиш отговорност за риска, който си поел.
    Родителската отговорност не е способност да виждаш бъдещето. Тя е способност да кажеш:
    „Не знам какво точно може да се случи, затова няма да поставям детето си в ситуация, в която една непредвидена промяна може да има необратими последици.“
    Това е съществената разлика между фатален случай и разумно управление на риска.

    16:16 26.08.2026

  • 48 Контрол и отговорност

    3 0 Отговор
    Най-вероятно бащата е смятал, че контролира ситуацията.
    Трагедията е именно в това, че човек може искрено да вярва, че контролира ситуацията, докато ситуацията вече е извън неговия контрол.

    16:17 26.08.2026

  • 49 Ирония

    1 0 Отговор
    Бащата е искал да ги прави "силни мъже".

    16:18 26.08.2026

  • 50 Чудя се

    3 0 Отговор
    Зако този човек е направил толкова глупаво нещо?

    16:21 26.08.2026

  • 51 Фактите говорят сами

    2 0 Отговор
    Той е един възрастен и трябва да е знаел, че не може да контролира и спасява две деца едновременно!!!

    16:23 26.08.2026

  • 52 така де

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    много примери, но най ми допада баща инструктор дава зареден пистолет на 6 годишния си син, а сина му го стреля точно в главата..Бащата си оправил мисленето завинаги

    16:24 26.08.2026

  • 53 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Това често се пропуска.":

    какъвто и плувец заси ще се удавиш,ако се бориш с течението.сега ще напиша нещо ,което не сте писали ,а е важно.от течението сеизмъкваш странично и във вси случаи Към посоката от която идва.то го усещаш.естественно си в силен стрес ,но не е правилно да плуваш отгоре защото там е най широко течението.влизаш най отдолу по възможност ако можеш дори да си на дъното на пясъка и настрани и лазейки! ще излезеш по бързо от него.повече от 2метра не ти трябват и си излязъмного е неприятно щото става изведнъж пропадаш,удря те вълна ти си загубил дъно не си настроен за борба ,но ако си прачел това ...на дъното и лазиш станично за нула време си излязъл и от течение и от дупката!

    16:25 26.08.2026

  • 54 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    Не съдя,просто правя констатация,ти в това бурно време ще пуснеш ли децата си в морето...едва ли...белята става веднъж,и този баща докато е жив ще има грях на душата...

    16:26 26.08.2026

  • 55 команч

    0 1 Отговор
    от сиу ?

    16:31 26.08.2026

  • 56 Сусу Манарата

    4 0 Отговор
    Марчеееее, от теб научавам, че часовите пояси биват охраняеми и неохраняеми. Моето момиче, къде си учила тези неща?

    16:32 26.08.2026

  • 57 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Бащата си е нямал и представа, какво представляват децата му. Малки, беззащитни, нуждаещи се от закрила. Явно не му е било задължение. А като го извадили на брега, се сетил, че едното го няма.

    16:34 26.08.2026

  • 58 За да харесате мнението на Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Значи сте без морал и без душа. Оставям ви да си ръсите мъдростите.

    16:37 26.08.2026

  • 59 да поменем левскарите

    0 2 Отговор
    Те влизат смело в атинското море.

    Коментиран от #60

    16:39 26.08.2026

  • 60 и в маати

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "да поменем левскарите":

    и в маати

    16:46 26.08.2026

  • 61 Като стане - стане

    1 0 Отговор
    Все пак 52-годишният баща е завел и трите си деца на плаж а не е къркал в близката кръчма. А майката къде е била да питам?

    16:55 26.08.2026

  • 62 Морския

    1 1 Отговор
    Възможно е за първи път да вижда море ??
    ,а червения флаг стоял ли е още ако морето е било лошо.....

    17:02 26.08.2026

  • 63 Цвете

    2 0 Отговор
    УЖАСЯВАЩА ТРАГЕДИЯ. НЕ ЕДНО, НЕ ДВЕ, А И ТРИТЕ ДЕЦА НЕВРЪСТНИ В НЕОХРАНЯЕМ ПЛАЖ СЛЕД 19 ЧАСА ВЕЧЕРТА?????? ТРУДНО МОГА ДА ПОЕМА, ЗАЩО СЕ Е ГЛАВОЗАМАЯЛ 53 ГОДИШНИЯТ БАЩА?

    17:02 26.08.2026

  • 64 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "дядо дръмпир жив след ремонт...":

    ДЕМЕК МЕТАФОРИЧНО
    КАТО ДА ВЛЕЗНЕШ В ГАСТРОНОМ...🤔

    17:04 26.08.2026

  • 65 Цвете

    1 0 Отговор
    УЖАСЯВАЩА ТРАГЕДИЯ. НЕ ЕДНО, НЕ ДВЕ, А И ТРИТЕ ДЕЦА НЕВРЪСТНИ В НЕОХРАНЯЕМ ПЛАЖ СЛЕД 19 ЧАСА ВЕЧЕРТА?????? ТРУДНО МОГА ДА ПОЕМА, ЗАЩО СЕ Е ГЛАВОЗАМАЯЛ 53 ГОДИШНИЯТ БАЩА? НЕ СЪДЯ НИКОГО.ЛОШ КЪСМЕТ.👨‍👩‍👧‍👧

    17:08 26.08.2026

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