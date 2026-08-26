Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол.
Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост, посочва NOVA.
52-годишният баща завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Той влязъл във водата с две от децата си.
Докато отделял внимание на едното, другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #12, #45
15:20 26.08.2026
2 гост
Коментиран от #9
15:20 26.08.2026
3 морски
15:20 26.08.2026
4 Тоя тн баща тп
15:24 26.08.2026
5 Зеления
15:28 26.08.2026
6 изгубени в превода
15:28 26.08.2026
7 Гост
Коментиран от #15
15:31 26.08.2026
8 Ужас на ужасите
15:35 26.08.2026
9 Ъъъъ
До коментар #2 от "гост":Не съди!
Коментиран от #19, #54
15:36 26.08.2026
10 Дзак
Коментиран от #33
15:39 26.08.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #16, #31
15:42 26.08.2026
12 Анонимен
До коментар #1 от "Гост":Вълната изхвърля навън, опасен е обратният поток, който тегли навътре. Най силно тегли към дънните ями и оттам навътре.
15:42 26.08.2026
13 Тити на Кака
Нека малката душичка почива в мир, съчувствия за родителите в мъката им!
15:43 26.08.2026
14 Безотговорни родители!!
Миналото лято пък една качи такава безотговорна, да не кажа по-силна дума, родителка качи 8-годишно си дете парасейлинг на Южния плаж в Несебър и то загина...ужас просто. Децата са деца, а не възрастни. Не ги излагайте на опасност с мисълта да ги правите много "смели"!!
15:43 26.08.2026
15 Зеления
До коментар #7 от "Гост":Както и номер 9 е написал: "не съди" колега, моля те !!! Някой близък на семейството може да чете този сайт.
Невъзможно е един родител да предвиди всичко в живота, което е свързано с неговите деца
-оставяш ключовете на автомобила на масата, детето ги взема и подкарва колата /в желязна каса ли да ги съхраняваш/
-изпращаш детето на дискотека, казваш му до 22:00 часа, инструктираш, даваш му спрей за самозащита....можеш ли обаче да предвидиш всичко?
- в морето има скрити подводни течения, които са незабележими, има подводни ями, които не се виждат, просто в този живот не може да се предвиди всичко за съжаление!
Коментиран от #26, #28, #30, #52, #58
15:45 26.08.2026
16 Дано да те оправят теб
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":както подобава стринке кучкова да ти дойде акъла
15:45 26.08.2026
17 Парадокс
15:46 26.08.2026
18 Роза
15:46 26.08.2026
19 И си подай и другата буза,
До коментар #9 от "Ъъъъ":ако те ударят по едната. Тези правила звучат по друг начин в нашите твърде отдалечени от миналото и променени времена.
15:46 26.08.2026
20 Възмутен
15:47 26.08.2026
21 Мнение
15:48 26.08.2026
22 Подценил е опасността
Коментиран от #43
15:48 26.08.2026
23 Риск печели, риск губи!
В случая загубен един невинен човешки живот.
15:50 26.08.2026
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15:51 26.08.2026
25 Тъжно, но факт!
15:51 26.08.2026
26 Безумие някакво
До коментар #15 от "Зеления":Морето не е безопасна среда за малки деца, особено при вълнение и течение. Ти би ли вкарал твоето 7-годишно дете в часове без спасители, при вълнение и при присъствието на другото си дете?
Кое ще избереш да спасиш???
15:55 26.08.2026
27 Дедо
Коментиран от #29
15:59 26.08.2026
28 Разумен
До коментар #15 от "Зеления":Теченията и дънните ями в морето не е необходимо да се виждат, за да се знае, че съществуват. Ежегодно морето взима жертви. Не сте ли чували?
16:00 26.08.2026
29 Кое?
До коментар #27 от "Дедо":Да не са те изнасилили?
16:01 26.08.2026
30 Пърпъл рейн
До коментар #15 от "Зеления":Фактът, че самият баща впоследствие е бил повлечен и е имал нужда от спасение, показва колко бързо ситуацията е могла да излезе извън контрол.
Това е различно от примерите с ключовете или дискотеката. При тях човек може да предприеме разумни мерки и въпреки това да се случи нещо напълно непредвидимо. В морето обаче самото влизане във водата при такива условия представлява известен и предварително съществуващ риск.
Затова бих казал: бащата не е можел да предвиди трагедията, но е можел да предвиди опасността!
16:01 26.08.2026
31 АБСОЛЮТНО
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":ВЖ.КАК ЧИЧО МАНЧО
С ШЕСТ ДЕЦА СЕ СПРАВЯШЕ В НЕСЕБЪР
А ДАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА ПЛУВА
ТА ПИПСИ ТРЯБВАЛЕ ДА ГО СПАСЯВА☝
16:01 26.08.2026
32 Реалист
16:02 26.08.2026
33 Асъл "закрит"
До коментар #10 от "Дзак":От чадъри не може да се минава през плажа.
Коментиран от #40
16:04 26.08.2026
34 Подозрителен
И точно това според описанието се е случило: бащата е бил повлечен и е трябвало да бъде спасяван, докато детето е изчезнало.
16:04 26.08.2026
35 дядо дръмпир жив след ремонт...
Коментиран от #64
16:05 26.08.2026
36 Проблемът с поведението на бащата
16:06 26.08.2026
37 Коментар
Коментиран от #42
16:06 26.08.2026
38 Най-трудната истина:
16:07 26.08.2026
39 Ситуацията
16:09 26.08.2026
40 Анонимен
До коментар #33 от "Асъл "закрит"":Харманите как са?
16:10 26.08.2026
41 Това често се пропуска.
При внезапно течение възрастният може да се опита да запази спокойствие, да се обърне по гръб, да сигнализира, да плува по диагонал спрямо течението и т.н. Малко дете може просто да се паникьоса.
Коментиран от #53
16:11 26.08.2026
42 Милчо
До коментар #37 от "Коментар":Лош не, но тъп - със сигурност.Може би е бил и поркан.
16:11 26.08.2026
43 12345
До коментар #22 от "Подценил е опасността":След преображение течението на юг е много силно.то прави и много дънни ями и най правилно е метода на баба...вода до глезени или моя метод въжето през кръста 15метра здраво въже за теглене.връзваш го яко като кон и да се прави на герой!винаги яко въже в колата и на плажа ако сте с деца и без деца!
16:12 26.08.2026
44 Коки
Точно затова спасителите постоянно повтарят, че малките деца във вода трябва да бъдат под непосредствен надзор, а не просто „наблюдавани от време на време“.
16:12 26.08.2026
45 Така е! Прав си!
До коментар #1 от "Гост":Морето може да изглежда сравнително спокойно отгоре, а под повърхността да има течение. Човек може да влезе само до кръста и внезапно да загуби стабилност. Дете може да бъде отнесено за секунди.
16:13 26.08.2026
46 Излишен риск
Но има и излишен риск.
Ако можеш да изчакаш до охраняемото време, но вместо това влизаш извън него, каква е необходимостта?
Ако можеш да останеш в плиткото, но влизаш по-навътре, каква е необходимостта?
Ако можеш да влезеш само с едно дете, но влизаш с две, каква е необходимостта?
Ако морето е неспокойно, можеш просто да не влизаш.
Когато няма реална полза, която да оправдава допълнителния риск, предпазливото решение е очевидно.
16:15 26.08.2026
47 Управление на риска
Родителската отговорност не е способност да виждаш бъдещето. Тя е способност да кажеш:
„Не знам какво точно може да се случи, затова няма да поставям детето си в ситуация, в която една непредвидена промяна може да има необратими последици.“
Това е съществената разлика между фатален случай и разумно управление на риска.
16:16 26.08.2026
48 Контрол и отговорност
Трагедията е именно в това, че човек може искрено да вярва, че контролира ситуацията, докато ситуацията вече е извън неговия контрол.
16:17 26.08.2026
49 Ирония
16:18 26.08.2026
50 Чудя се
16:21 26.08.2026
51 Фактите говорят сами
16:23 26.08.2026
52 така де
До коментар #15 от "Зеления":много примери, но най ми допада баща инструктор дава зареден пистолет на 6 годишния си син, а сина му го стреля точно в главата..Бащата си оправил мисленето завинаги
16:24 26.08.2026
53 12345
До коментар #41 от "Това често се пропуска.":какъвто и плувец заси ще се удавиш,ако се бориш с течението.сега ще напиша нещо ,което не сте писали ,а е важно.от течението сеизмъкваш странично и във вси случаи Към посоката от която идва.то го усещаш.естественно си в силен стрес ,но не е правилно да плуваш отгоре защото там е най широко течението.влизаш най отдолу по възможност ако можеш дори да си на дъното на пясъка и настрани и лазейки! ще излезеш по бързо от него.повече от 2метра не ти трябват и си излязъмного е неприятно щото става изведнъж пропадаш,удря те вълна ти си загубил дъно не си настроен за борба ,но ако си прачел това ...на дъното и лазиш станично за нула време си излязъл и от течение и от дупката!
16:25 26.08.2026
54 гост
До коментар #9 от "Ъъъъ":Не съдя,просто правя констатация,ти в това бурно време ще пуснеш ли децата си в морето...едва ли...белята става веднъж,и този баща докато е жив ще има грях на душата...
16:26 26.08.2026
55 команч
16:31 26.08.2026
56 Сусу Манарата
16:32 26.08.2026
57 Наблюдател
16:34 26.08.2026
58 За да харесате мнението на Зеления
До коментар #15 от "Зеления":Значи сте без морал и без душа. Оставям ви да си ръсите мъдростите.
16:37 26.08.2026
59 да поменем левскарите
Коментиран от #60
16:39 26.08.2026
60 и в маати
До коментар #59 от "да поменем левскарите":и в маати
16:46 26.08.2026
61 Като стане - стане
16:55 26.08.2026
62 Морския
,а червения флаг стоял ли е още ако морето е било лошо.....
17:02 26.08.2026
63 Цвете
17:02 26.08.2026
64 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #35 от "дядо дръмпир жив след ремонт...":ДЕМЕК МЕТАФОРИЧНО
КАТО ДА ВЛЕЗНЕШ В ГАСТРОНОМ...🤔
17:04 26.08.2026
65 Цвете
17:08 26.08.2026