Катя Ивкова за Ангел Кунчев: Една оставка не трябва да е присъда за административната реформа

„Една оставка не може да е присъда за административната реформа“ - това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в първия си коментар, след като дългогодишният главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка.
След 42 години работа в системата доц. д-р Кунчев обяви, че не може безразлично да наблюдава „разпадането на важна за страната система в резултат на ненужна и вредна реформа“. Според него целите на промените са могли да бъдат постигнати по-бързо и с по-малко негативни последици.
В доклад до премиера Румен Радев Кунчев отправи критики към преструктурирането на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и постави въпроса защо се „реформира“ работеща структура.
Кунчев за оставката: Не мога безпристрастно да наблюдавам разрушаването на системата
„Факт е, че доц. Кунчев е на тази длъжност от 2011 г. Това е експертна, но и политическа длъжност. Знаете, че държавният здравен контрол в крайна сметка включва и контрола върху вътреболничните инфекции. ОИСР посочи критики за нивото на вътреболничните инфекции – това е факт. Скоро и тук ще променим нещата“, заяви Ивкова.
По думите ѝ няма чистка, а оставки, свързани със здравната реформа, не са подавани.
„Доц. Ангел Кунчев споменава за над 230 свободни щатни бройки в РЗИ, но административната реформа не означава механично съкращаване на свободни щатни бройки. Нашият подход към оптимизацията показва, че ще поставим фокус върху специализираната администрация, така че всички съществуващи до момента дефекти да бъдат отстранени“, добави министърът.
Ивкова подчерта, че изпитва „дълбоко уважение“ към доц. Кунчев и че негово право е да подаде заявление за напускане. Според нея обаче оставката му не трябва да се разглежда като оценка или присъда за административната реформа. „Тя е с фокус върху експертизата, така че всички граждани да бъдем защитени“, посочи Ивкова.
Предстои обществено обсъждане на промените. Министърът увери, че РЗИ няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални дирекции. „Общата администрация – счетоводители, юристи, финансисти – няма да бъде в такъв обем, както досега, защото ще въведем единни стандарти за държавната администрация“, каза още Катя Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още
16:37 26.08.2026
2 стадото
16:37 26.08.2026
3 А бе
Коментиран от #8
16:43 26.08.2026
4 интересно
Коментиран от #15
16:46 26.08.2026
5 Маха
16:54 26.08.2026
6 ибрикчията
16:55 26.08.2026
7 Вижда му се ненежна
Също като проф Генка Петрова която сутринта по радиото цял час обясняваше същото за системата по лекарствата
Тя пък не корен а коренище създала и сега искали да я върнат 20 години назад
Искат си тиквените системи натъпкани с алчни калинки
Няма
Ще си тръгнат с мерак
Няма да има повече пак
Коментиран от #13
16:57 26.08.2026
8 Да и спечелиха
До коментар #3 от "А бе":За по два апартамента само от проби
16:58 26.08.2026
9 Горски
Коментиран от #11
17:00 26.08.2026
10 Анонимен
17:02 26.08.2026
11 Анонимен
До коментар #9 от "Горски":9 от омраза от злоба от ненавист към българите ще се пръснеш Толкова омраза как живееш и то към българите и такива като теб мразещи сте най низшето общество тук
Коментиран от #16
17:04 26.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
До коментар #7 от "Вижда му се ненежна":7 а тези не са ли алчни калинки а ти как разбра 7 антибългари сте а от омраза ще се сте разпаданете
17:07 26.08.2026
14 1111
За инсулт правят тест за Ковид, тяхната мааамица, човекът почина.
17:07 26.08.2026
15 Анонимен
До коментар #4 от "интересно":Явно ти си от бандата на антибългарите нали мразещи държавата си голяма банда сте нали мразещи всичко и всеки успял нали
17:10 26.08.2026
16 Горски
До коментар #11 от "Анонимен":Можеби ти си единия от тях препознал се. Продажници и мекерета кой нормален човек ще толерира? От българи до българи има разлика.
Коментиран от #18
17:10 26.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
До коментар #16 от "Горски":16 мекере хахаха 16 изпаднал си доста а мразиш успешните Разбрах 16 с такива като тебизпаднали държавата ни няма да е на правилният път 16 мекерето хахахаха по полека че от завист към успешните ще се разболееш хахахахаха Мекерета имало доста тук милион и нещо хахахаха
17:14 26.08.2026
19 Нормално
17:15 26.08.2026