Катя Ивкова за Ангел Кунчев: Една оставка не трябва да е присъда за административната реформа

„Една оставка не може да е присъда за административната реформа“ - това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в първия си коментар, след като дългогодишният главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка.

След 42 години работа в системата доц. д-р Кунчев обяви, че не може безразлично да наблюдава „разпадането на важна за страната система в резултат на ненужна и вредна реформа“. Според него целите на промените са могли да бъдат постигнати по-бързо и с по-малко негативни последици.

В доклад до премиера Румен Радев Кунчев отправи критики към преструктурирането на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и постави въпроса защо се „реформира“ работеща структура.

Кунчев за оставката: Не мога безпристрастно да наблюдавам разрушаването на системата

„Факт е, че доц. Кунчев е на тази длъжност от 2011 г. Това е експертна, но и политическа длъжност. Знаете, че държавният здравен контрол в крайна сметка включва и контрола върху вътреболничните инфекции. ОИСР посочи критики за нивото на вътреболничните инфекции – това е факт. Скоро и тук ще променим нещата“, заяви Ивкова.

По думите ѝ няма чистка, а оставки, свързани със здравната реформа, не са подавани.

„Доц. Ангел Кунчев споменава за над 230 свободни щатни бройки в РЗИ, но административната реформа не означава механично съкращаване на свободни щатни бройки. Нашият подход към оптимизацията показва, че ще поставим фокус върху специализираната администрация, така че всички съществуващи до момента дефекти да бъдат отстранени“, добави министърът.

Ивкова подчерта, че изпитва „дълбоко уважение“ към доц. Кунчев и че негово право е да подаде заявление за напускане. Според нея обаче оставката му не трябва да се разглежда като оценка или присъда за административната реформа. „Тя е с фокус върху експертизата, така че всички граждани да бъдем защитени“, посочи Ивкова.

Предстои обществено обсъждане на промените. Министърът увери, че РЗИ няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални дирекции. „Общата администрация – счетоводители, юристи, финансисти – няма да бъде в такъв обем, както досега, защото ще въведем единни стандарти за държавната администрация“, каза още Катя Ивкова.