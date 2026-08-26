Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Катя Ивкова за Ангел Кунчев: Една оставка не трябва да е присъда за административната реформа

Катя Ивкова за Ангел Кунчев: Една оставка не трябва да е присъда за административната реформа

26 Август, 2026 16:34 572 19

  • катя ивкова-
  • здравеопазване-
  • ангел кунчев-
  • оставка-
  • главен санитарен инспектор

Предстои обществено обсъждане на промените

Катя Ивкова за Ангел Кунчев: Една оставка не трябва да е присъда за административната реформа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Една оставка не може да е присъда за административната реформа“ - това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в първия си коментар, след като дългогодишният главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка.

След 42 години работа в системата доц. д-р Кунчев обяви, че не може безразлично да наблюдава „разпадането на важна за страната система в резултат на ненужна и вредна реформа“. Според него целите на промените са могли да бъдат постигнати по-бързо и с по-малко негативни последици.

В доклад до премиера Румен Радев Кунчев отправи критики към преструктурирането на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и постави въпроса защо се „реформира“ работеща структура.

Кунчев за оставката: Не мога безпристрастно да наблюдавам разрушаването на системата

„Факт е, че доц. Кунчев е на тази длъжност от 2011 г. Това е експертна, но и политическа длъжност. Знаете, че държавният здравен контрол в крайна сметка включва и контрола върху вътреболничните инфекции. ОИСР посочи критики за нивото на вътреболничните инфекции – това е факт. Скоро и тук ще променим нещата“, заяви Ивкова.

По думите ѝ няма чистка, а оставки, свързани със здравната реформа, не са подавани.

„Доц. Ангел Кунчев споменава за над 230 свободни щатни бройки в РЗИ, но административната реформа не означава механично съкращаване на свободни щатни бройки. Нашият подход към оптимизацията показва, че ще поставим фокус върху специализираната администрация, така че всички съществуващи до момента дефекти да бъдат отстранени“, добави министърът.

Ивкова подчерта, че изпитва „дълбоко уважение“ към доц. Кунчев и че негово право е да подаде заявление за напускане. Според нея обаче оставката му не трябва да се разглежда като оценка или присъда за административната реформа. „Тя е с фокус върху експертизата, така че всички граждани да бъдем защитени“, посочи Ивкова.

Предстои обществено обсъждане на промените. Министърът увери, че РЗИ няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални дирекции. „Общата администрация – счетоводители, юристи, финансисти – няма да бъде в такъв обем, както досега, защото ще въведем единни стандарти за държавната администрация“, каза още Катя Ивкова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още

    11 5 Отговор
    една акъллийка посипа поучителни бръщолевици . Колкото Кънчо бе полезен , толкова и самата тя .

    16:37 26.08.2026

  • 2 стадото

    10 12 Отговор
    мунчо налива пясък в работещ добре двигател,пак да гласувате за мунчовци от бкп!

    16:37 26.08.2026

  • 3 А бе

    14 2 Отговор
    само по ковида ходиха да те следят къде си това им беше работата и заплатите на тия 230 незаети се вземат като дмс на 3 месеца

    Коментиран от #8

    16:43 26.08.2026

  • 4 интересно

    12 5 Отговор
    А колко бустера си е ударил !!Всичките тези бяха от герберистката банда !!

    Коментиран от #15

    16:46 26.08.2026

  • 5 Маха

    4 4 Отговор
    Катето щяла да ходи в Световната здравна организация. Те трябва да са луди за да я одобрят. Както ги сипе, нещата не се оправят с безсмислени реформи и приказки, а с модернизация и цифровизация на процесите, ама кой ти разбира.

    16:54 26.08.2026

  • 6 ибрикчията

    6 3 Отговор
    кунчееев......

    16:55 26.08.2026

  • 7 Вижда му се ненежна

    6 2 Отговор
    Защото той беше пуснал дълбоки корени
    Също като проф Генка Петрова която сутринта по радиото цял час обясняваше същото за системата по лекарствата
    Тя пък не корен а коренище създала и сега искали да я върнат 20 години назад
    Искат си тиквените системи натъпкани с алчни калинки
    Няма
    Ще си тръгнат с мерак
    Няма да има повече пак

    Коментиран от #13

    16:57 26.08.2026

  • 8 Да и спечелиха

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    За по два апартамента само от проби

    16:58 26.08.2026

  • 9 Горски

    9 2 Отговор
    Миличкият 15 години шефче, пенсионер от поне 3-4 години, сигурно с 200-300 дни натрупан отпуск и 10-20 заплати на куп, да не го мислим. Явно този човек (не искам да си цапам устата да му споменавам името, не заслужава и не е достоен) се опитва да ни убеди, че РЗИ-тата досега са били оазиси на високо-морални, високо-интелигентни и високо-работливи хора. Поредния наглец на държавна хранилка, който вместо да замълчи гузно за трагичното състояние на РЗИ-тата, за които лично отговаря, той наглеца с наглец – държи сметка защо щели да бъдат реформирани. Иди да се ваксинираш с "Пфайзер",с "Джонсън",с "Астра Зенека" и с "Модерна"! Кунчев е на 66. Държавните служители тази година им прекратяват договорите на 64 години и 9 месеца. С какво е по-специален? Да дава път на младите! Искрено съжалявам, че не си подсъдим за зулумите, които прични по време на измислената ковид пандемия. Като си спомня този, гологлавия и мустакатия какви ги надробиха по време на пандемията, не трябва само да се оттегли, а да бъде даден и на прокурор, заедно с аверите му.

    Коментиран от #11

    17:00 26.08.2026

  • 10 Анонимен

    2 4 Отговор
    Оставка регресията не знаете не можете неадекватни сте но всеки месец прибирате по 10 хиляди евро хахахаха радевитекалинки вън

    17:02 26.08.2026

  • 11 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    9 от омраза от злоба от ненавист към българите ще се пръснеш Толкова омраза как живееш и то към българите и такива като теб мразещи сте най низшето общество тук

    Коментиран от #16

    17:04 26.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вижда му се ненежна":

    7 а тези не са ли алчни калинки а ти как разбра 7 антибългари сте а от омраза ще се сте разпаданете

    17:07 26.08.2026

  • 14 1111

    1 1 Отговор
    Ша отроня Една сълза за тоя завършен отпадък, дето щеше да пукне от бустери и щеше да ме откаже от работа със зелените цертификати. Добре, че дойде 24.02.2022 г. и ни освободиха от некадърната, корумпирана здравна мафия.
    За инсулт правят тест за Ковид, тяхната мааамица, човекът почина.

    17:07 26.08.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "интересно":

    Явно ти си от бандата на антибългарите нали мразещи държавата си голяма банда сте нали мразещи всичко и всеки успял нали

    17:10 26.08.2026

  • 16 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Можеби ти си единия от тях препознал се. Продажници и мекерета кой нормален човек ще толерира? От българи до българи има разлика.

    Коментиран от #18

    17:10 26.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    16 мекере хахаха 16 изпаднал си доста а мразиш успешните Разбрах 16 с такива като тебизпаднали държавата ни няма да е на правилният път 16 мекерето хахахаха по полека че от завист към успешните ще се разболееш хахахахаха Мекерета имало доста тук милион и нещо хахахаха

    17:14 26.08.2026

  • 19 Нормално

    1 0 Отговор
    Напълно нормално е всички директори на дирекции да се освободят и министъра да ви има свой екип с който да работи!

    17:15 26.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове