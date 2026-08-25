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Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята

Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята

25 Август, 2026 12:39 576 13

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  • буря

Почистване на шахти и речни корита, нова ВиК инфраструктура и повече попиващи повърхности са част от мерките на общината за превенция

Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За по-малко от час и половина след бурята всички спешни последствия бяха отстранени и движението беше възстановено. Това не става случайно. Зад него стоят две неща – подготовката преди бурята и организацията, когато тя дойде“. Това каза кметът на София Васил Терзиев след бурята снощи.

Близо 20 литра дъжд на квадратен метър са паднали над части от София за около половин час. По думите на кмета това е над три пъти повече от прага, който експертите определят за интензивен валеж.

Още преди началото на бурята Столична община е разполагала с 8 екипа на терен и два дежурни екипа в оперативния център. След началото на интензивните валежи общинските аварийни екипи, пожарната, Столичният инспекторат и екипите, които поддържат градската инфраструктура, са работили координирано.

Общо са получени 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 за частични завирявания. Приоритетно са освободени основните улици и кръстовища и са отстранени препятствията, които са създавали непосредствен риск или са затруднявали движението.

„Градушката и силният вятър свалят огромно количество листа и клони наведнъж и те могат за минути да затлачат дори предварително почистени шахти. Затова още преди бурята имахме 8 екипа на терен и два дежурни екипа в оперативния център. Те реагираха веднага там, където се образуваха завирявания“, посочи Терзиев.

Кметът подчерта, че подготовката и бързата реакция при екстремно време са само едната част от работата.

„Другата, много по-важна в дългосрочен план работа, е превенцията. Тя започва от ежедневното почистване на шахтите, но не свършва там. И точно в такива вечери виждаме защо е важна“, заяви Терзиев.

Тази година Столична община извършва рекордно по обем почистване на речните корита в София – над 81 км. Паралелно се работи по корекции на речни корита, изграждането на нова ВиК инфраструктура и обновяването на съществуващата при големите инфраструктурни проекти, включително ремонтите на бул. „Опълченска“, бул. „Стамболийски“ и бул. „Рожен“.

Общината работи и по градоустройствени решения за по-добра адаптация на София към интензивните валежи. Водят се разговори със строителния сектор повече нови проекти да предвиждат зелени площи и настилки, които задържат и попиват водата, вместо тя да се отвежда изцяло към канализацията.

„За съжаление градушките и интензивните валежи ще стават новото нормално и няма една мярка, която да реши проблема. Трябват поддържани шахти и речни корита, добра канализация, повече растителност и попиващи повърхности, както и екипи, които могат да реагират веднага, когато природата надхвърли капацитета на инфраструктурата“, заяви кметът.

Резултатът след бурята е, че въпреки огромното количество вода няма наводнени подлези или метростанции и няма сериозни проблеми с градския транспорт. Най-важното – няма пострадали хора.

Екипите на Столична община остават на терен и тази сутрин. Продължават обходите, разчистването на паднали дървета и клони и почистването на улици, тротоари и дъждоприемни шахти.

„Благодаря на всички, които отново работиха през нощта, за да може тази сутрин София да започне деня си нормално. Благодаря и на гражданите, които се отнасят към пространствата около домовете и офисите си с грижа на добри стопани. Това е единственият начин да се справяме заедно в трудни моменти“, каза още Васил Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уникум си

    11 0 Отговор
    Батман Терзиев !!

    12:41 25.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 3 Отговор
    Голем кмет,изпълнява Заветите на Петрохан!
    🌈🌈🌈🛴🦖🛴🦖🥳🤣👍

    12:42 25.08.2026

  • 3 Гост

    6 4 Отговор
    Факт е, че по-малко от час след като бурята отмина, по ул. Цар Иван Асен II видях нарязани и разчистени паднали дървета и ми направи добро впечатление.

    12:55 25.08.2026

  • 4 Зевс

    8 3 Отговор
    Това добре, ама сега вземете изчистете и шахтите, че за половин час дъжд София се превърна в аквапарк ;)

    Коментиран от #5

    12:58 25.08.2026

  • 5 Сила

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Няма шахта , която да поеме такова количество дъжд и градушка за 17 минути , и то в центъра на София ....след час водата се оттече и веднага почистиха !!!

    Коментиран от #6, #7

    13:04 25.08.2026

  • 6 Зевс

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Прав си, за Васко ДС-то всеки дъжд е бедствено положение :)

    13:17 25.08.2026

  • 7 тц тц

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    след час водата се оттече и веднага почистиха...ако първо бяха почистили водата щеше да се отече за минути:)

    13:19 25.08.2026

  • 8 хахаха

    6 1 Отговор
    Човек ще рече, че по Живково време дъждове не са падали, сега само да капне и извънредно положение:) Да оставим настрана, че зимата винаги ги изненадва:) А Супермен Терзиев се справил за повече от час с невероятните 73 сигнала в двумилионна София:) За справка в село Струмяни сигналите са били над 150.

    13:25 25.08.2026

  • 9 Мунчо

    5 0 Отговор
    Добре, че премина тази буря, за да измие малко столицата... 🤣🤣🤣

    13:32 25.08.2026

  • 10 Свинар

    4 1 Отговор
    От мен да знайш, тази кочина, която сътвори няма изриване!
    Ашколсун, голям домуз се оказа!

    13:49 25.08.2026

  • 11 Не е ясно какво и свършено

    3 0 Отговор
    Но асансьорите по метрото не работят
    Имало вода в шахтите
    Фандъкова набързо разкриваше недовършени станции
    Указателните табло по спирките не работят
    Няма покрити спирки
    Токовия спи в лятната жега
    Сос се гърчи в борба за власт и пари

    13:49 25.08.2026

  • 12 миме

    1 1 Отговор
    мазният п.е.д.е.р.а.с терзийката колко успе да окраде около градушката

    14:11 25.08.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Боже това нещо грандиозно ли било? Не ми се мисли есента какво пъчене ще става, че измел неочакваните и непосилни за никой друг листа.

    14:23 25.08.2026

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