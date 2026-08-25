Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята

„За по-малко от час и половина след бурята всички спешни последствия бяха отстранени и движението беше възстановено. Това не става случайно. Зад него стоят две неща – подготовката преди бурята и организацията, когато тя дойде“. Това каза кметът на София Васил Терзиев след бурята снощи.

Близо 20 литра дъжд на квадратен метър са паднали над части от София за около половин час. По думите на кмета това е над три пъти повече от прага, който експертите определят за интензивен валеж.

Още преди началото на бурята Столична община е разполагала с 8 екипа на терен и два дежурни екипа в оперативния център. След началото на интензивните валежи общинските аварийни екипи, пожарната, Столичният инспекторат и екипите, които поддържат градската инфраструктура, са работили координирано.

Общо са получени 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 за частични завирявания. Приоритетно са освободени основните улици и кръстовища и са отстранени препятствията, които са създавали непосредствен риск или са затруднявали движението.

„Градушката и силният вятър свалят огромно количество листа и клони наведнъж и те могат за минути да затлачат дори предварително почистени шахти. Затова още преди бурята имахме 8 екипа на терен и два дежурни екипа в оперативния център. Те реагираха веднага там, където се образуваха завирявания“, посочи Терзиев.

Кметът подчерта, че подготовката и бързата реакция при екстремно време са само едната част от работата.

„Другата, много по-важна в дългосрочен план работа, е превенцията. Тя започва от ежедневното почистване на шахтите, но не свършва там. И точно в такива вечери виждаме защо е важна“, заяви Терзиев.

Тази година Столична община извършва рекордно по обем почистване на речните корита в София – над 81 км. Паралелно се работи по корекции на речни корита, изграждането на нова ВиК инфраструктура и обновяването на съществуващата при големите инфраструктурни проекти, включително ремонтите на бул. „Опълченска“, бул. „Стамболийски“ и бул. „Рожен“.

Общината работи и по градоустройствени решения за по-добра адаптация на София към интензивните валежи. Водят се разговори със строителния сектор повече нови проекти да предвиждат зелени площи и настилки, които задържат и попиват водата, вместо тя да се отвежда изцяло към канализацията.

„За съжаление градушките и интензивните валежи ще стават новото нормално и няма една мярка, която да реши проблема. Трябват поддържани шахти и речни корита, добра канализация, повече растителност и попиващи повърхности, както и екипи, които могат да реагират веднага, когато природата надхвърли капацитета на инфраструктурата“, заяви кметът.

Резултатът след бурята е, че въпреки огромното количество вода няма наводнени подлези или метростанции и няма сериозни проблеми с градския транспорт. Най-важното – няма пострадали хора.

Екипите на Столична община остават на терен и тази сутрин. Продължават обходите, разчистването на паднали дървета и клони и почистването на улици, тротоари и дъждоприемни шахти.

„Благодаря на всички, които отново работиха през нощта, за да може тази сутрин София да започне деня си нормално. Благодаря и на гражданите, които се отнасят към пространствата около домовете и офисите си с грижа на добри стопани. Това е единственият начин да се справяме заедно в трудни моменти“, каза още Васил Терзиев.