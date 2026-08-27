Оставката на Ангел Кунчев: Реформа или разпад? ОБОБЩЕНИЕ

Доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор, съобщавайки лично решението си на 26 август 2026 г. В официалното заявление до премиера Румен Радев експертът посочва като мотиви навършването на пенсионна възраст и категоричното си несъгласие с подготвяната административна реформа в сектора. Събитието предизвика сериозни институционални трусове и размяна на остри позиции между досегашното ръководство на здравния контрол и Министерството на здравеопазването.
Причините за напускането: "Унищожават системата"
В личната си позиция, публикувана в социалните мрежи, доц. Ангел Кунчев заявява, че за него е невъзможно да наблюдава безпристрастно разрушаването на общественото здраве. Той определя реформата като „ненужна и вредна“ и предупреждава за потенциално катастрофални резултати.
Основните аргументи на Кунчев срещу преструктурирането включват:
- Загуба на оперативност: Сливането на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) и превръщането им в дирекция към министерството ще парализира бързата реакция при пандемии и кризи.
- Финансови рискове: Промените ще наложат излишни разходи за международни пресертификации на лаборатории, които по данни на Националния център по радиология могат да достигнат до 600 000 евро.
- Грешни приоритети: Вместо да се решават тежките проблеми с доплащането от джоба на пациента, ТЕЛК системите и достъпа до лекарства, реформата се фокусира върху централизация.
Кунчев допълва, че ако целта е била оптимизиране на разходите, МЗ е можело просто да закрие съществуващите над 230 незаети щатни бройки в системата на РЗИ.
Гледната точка на МЗ: Реформата продължава
Министърът на здравеопазването Катя Ивкова излезе с официална позиция, разпространена от ведомството, в която подчертава, че „чистка в МЗ няма“, а реформата е наложителна поради системни проблеми. Здравното ведомство се аргументира със следните факти:
- Кадрови дефицит: Наличието на 230 незаети щата е доказателство за организационен проблем, а не за стабилност.
- Вътреболнични инфекции: Цитират се данни на ОИСР, според които България укрива или не отчита правилно реалния брой инфекции в болниците, като под 30% от лечебните заведения участват в единни мрежи за наблюдение.
- Административно дублиране: Реформата няма да закрие местните инспекции на терен, а ще обедини единствено административните и счетоводни дейности под обща шапка с цел електронна проследимост.
„Оставката на доц. Кунчев не може да бъде присъда за реформата. Моя отговорност е да вземам решения за системата“, заяви Ивкова пред медиите.
Реакции и позиции на общността
Случаят бързо се превърна в централна тема за експертни дебати. Пациентски организации и медицински синдикати изразиха притеснения, че механичното обединяване на структури може да доведе до административен хаос в момент, в който здравната система има нужда от предвидимост.
Правителството все още не е обявило официално кой ще заеме поста на главен държавен здравен инспектор след знаковото оттегляне на Кунчев, който управляваше сектора от 2011 г. насам.
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05:31 27.08.2026
7 Да,бе
05:41 27.08.2026
8 Иван
05:53 27.08.2026
9 Добруджанец
06:17 27.08.2026
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