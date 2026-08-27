Оставката на Ангел Кунчев: Реформа или разпад? ОБОБЩЕНИЕ

Доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор, съобщавайки лично решението си на 26 август 2026 г. В официалното заявление до премиера Румен Радев експертът посочва като мотиви навършването на пенсионна възраст и категоричното си несъгласие с подготвяната административна реформа в сектора. Събитието предизвика сериозни институционални трусове и размяна на остри позиции между досегашното ръководство на здравния контрол и Министерството на здравеопазването.

Причините за напускането: "Унищожават системата"

В личната си позиция, публикувана в социалните мрежи, доц. Ангел Кунчев заявява, че за него е невъзможно да наблюдава безпристрастно разрушаването на общественото здраве. Той определя реформата като „ненужна и вредна“ и предупреждава за потенциално катастрофални резултати.

Основните аргументи на Кунчев срещу преструктурирането включват:

Загуба на оперативност: Сливането на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) и превръщането им в дирекция към министерството ще парализира бързата реакция при пандемии и кризи.

Сливането на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) и превръщането им в дирекция към министерството ще парализира бързата реакция при пандемии и кризи. Финансови рискове: Промените ще наложат излишни разходи за международни пресертификации на лаборатории, които по данни на Националния център по радиология могат да достигнат до 600 000 евро.

Промените ще наложат излишни разходи за международни пресертификации на лаборатории, които по данни на Националния център по радиология могат да достигнат до 600 000 евро. Грешни приоритети: Вместо да се решават тежките проблеми с доплащането от джоба на пациента, ТЕЛК системите и достъпа до лекарства, реформата се фокусира върху централизация.

Кунчев допълва, че ако целта е била оптимизиране на разходите, МЗ е можело просто да закрие съществуващите над 230 незаети щатни бройки в системата на РЗИ.

Гледната точка на МЗ: Реформата продължава

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова излезе с официална позиция, разпространена от ведомството, в която подчертава, че „чистка в МЗ няма“, а реформата е наложителна поради системни проблеми. Здравното ведомство се аргументира със следните факти:

Кадрови дефицит: Наличието на 230 незаети щата е доказателство за организационен проблем, а не за стабилност.

Наличието на 230 незаети щата е доказателство за организационен проблем, а не за стабилност. Вътреболнични инфекции: Цитират се данни на ОИСР, според които България укрива или не отчита правилно реалния брой инфекции в болниците, като под 30% от лечебните заведения участват в единни мрежи за наблюдение.

Цитират се данни на ОИСР, според които България укрива или не отчита правилно реалния брой инфекции в болниците, като под 30% от лечебните заведения участват в единни мрежи за наблюдение. Административно дублиране: Реформата няма да закрие местните инспекции на терен, а ще обедини единствено административните и счетоводни дейности под обща шапка с цел електронна проследимост.

„Оставката на доц. Кунчев не може да бъде присъда за реформата. Моя отговорност е да вземам решения за системата“, заяви Ивкова пред медиите.

Реакции и позиции на общността

Случаят бързо се превърна в централна тема за експертни дебати. Пациентски организации и медицински синдикати изразиха притеснения, че механичното обединяване на структури може да доведе до административен хаос в момент, в който здравната система има нужда от предвидимост.

Правителството все още не е обявило официално кой ще заеме поста на главен държавен здравен инспектор след знаковото оттегляне на Кунчев, който управляваше сектора от 2011 г. насам.