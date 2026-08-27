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Оставката на Ангел Кунчев: Реформа или разпад? ОБОБЩЕНИЕ

Оставката на Ангел Кунчев: Реформа или разпад? ОБОБЩЕНИЕ

27 Август, 2026 04:29, обновена 27 Август, 2026 04:35 971 14

  • доцент доктор ангел кунчев-
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  • оставка-
  • причини-
  • позиции

Главен държавен здравен инспектор се оттегля след 15 години на поста заради радикални административни промени

Оставката на Ангел Кунчев: Реформа или разпад? ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доц. д-р Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор, съобщавайки лично решението си на 26 август 2026 г. В официалното заявление до премиера Румен Радев експертът посочва като мотиви навършването на пенсионна възраст и категоричното си несъгласие с подготвяната административна реформа в сектора. Събитието предизвика сериозни институционални трусове и размяна на остри позиции между досегашното ръководство на здравния контрол и Министерството на здравеопазването.

Причините за напускането: "Унищожават системата"

В личната си позиция, публикувана в социалните мрежи, доц. Ангел Кунчев заявява, че за него е невъзможно да наблюдава безпристрастно разрушаването на общественото здраве. Той определя реформата като „ненужна и вредна“ и предупреждава за потенциално катастрофални резултати.

Основните аргументи на Кунчев срещу преструктурирането включват:

  • Загуба на оперативност: Сливането на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) и превръщането им в дирекция към министерството ще парализира бързата реакция при пандемии и кризи.
  • Финансови рискове: Промените ще наложат излишни разходи за международни пресертификации на лаборатории, които по данни на Националния център по радиология могат да достигнат до 600 000 евро.
  • Грешни приоритети: Вместо да се решават тежките проблеми с доплащането от джоба на пациента, ТЕЛК системите и достъпа до лекарства, реформата се фокусира върху централизация.

Кунчев допълва, че ако целта е била оптимизиране на разходите, МЗ е можело просто да закрие съществуващите над 230 незаети щатни бройки в системата на РЗИ.

Гледната точка на МЗ: Реформата продължава

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова излезе с официална позиция, разпространена от ведомството, в която подчертава, че „чистка в МЗ няма“, а реформата е наложителна поради системни проблеми. Здравното ведомство се аргументира със следните факти:

  • Кадрови дефицит: Наличието на 230 незаети щата е доказателство за организационен проблем, а не за стабилност.
  • Вътреболнични инфекции: Цитират се данни на ОИСР, според които България укрива или не отчита правилно реалния брой инфекции в болниците, като под 30% от лечебните заведения участват в единни мрежи за наблюдение.
  • Административно дублиране: Реформата няма да закрие местните инспекции на терен, а ще обедини единствено административните и счетоводни дейности под обща шапка с цел електронна проследимост.

„Оставката на доц. Кунчев не може да бъде присъда за реформата. Моя отговорност е да вземам решения за системата“, заяви Ивкова пред медиите.

Реакции и позиции на общността

Случаят бързо се превърна в централна тема за експертни дебати. Пациентски организации и медицински синдикати изразиха притеснения, че механичното обединяване на структури може да доведе до административен хаос в момент, в който здравната система има нужда от предвидимост.

Правителството все още не е обявило официално кой ще заеме поста на главен държавен здравен инспектор след знаковото оттегляне на Кунчев, който управляваше сектора от 2011 г. насам.


България
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  • 6 8724

    3 10 Отговор
    На всички е ясно голямата измама с "мадуровките" и дори може да се предоложи процента на кражбата на гласове, което прави това правителство с не толкова голяма реална подкрепа. Да видим колко време им трябва на "измамените ка мили". С времето пропастта между просмъртните и властоимащите ще стане като при социлизъмът-"едно недожче". Няма как да бъде различно едно управление на отрочетата на тогавашната недосегаема "номенклатура". Остава да върнат понятието "активни борци" и тените превилегии.

    05:31 27.08.2026

  • 7 Да,бе

    15 3 Отговор
    Това пиянде отдавна трябваше да е под крилото на бай Ставри заедно с плешивото касапче от ВМА...Доста народ си отиде,заради манипулациите покрай ковид пландемията.

    05:41 27.08.2026

  • 8 Иван

    1 4 Отговор
    Изрисуваната министърка извършва брутална чистка в администрацията на здравеопазването за подготвяне на терена за колорадските бръмбари на Радев. А с глупавата реформа, която предлага ще създаде единствено проблеми.

    05:53 27.08.2026

  • 9 Добруджанец

    9 2 Отговор
    Този трябва да е в затвора!!!

    06:17 27.08.2026

  • 10 ЧЕСТНО КАЗАНО!

    3 7 Отговор
    Честно казано имам много по-голямо доверие на Кунчев, отколкото на министърката на здравеопазването…даже не й знам името!!!

    06:19 27.08.2026

  • 11 Каменов

    2 0 Отговор
    Един бойковист по малко .

    06:34 27.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    Пишещите,по леко с оставките....Оставка се подава за ИЗБОРНА длъжност.Назначените подават молба за напускане,военните и МВР - рапорт.Да бъдем по -точни,моля.Не е лошо,да се запомни,че респект,на английски,означава уважение....и колко още такива думички.

    06:48 27.08.2026

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