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Пътят Пещера - Батак остава блокиран след потопа

Пътят Пещера - Батак остава блокиран след потопа

27 Август, 2026 04:17, обновена 27 Август, 2026 04:20 689 1

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Обстановката в Родопите остава напрегната: бедствено положение, разрушена инфраструктура и забрана за питейна вода след проливните валежи

Пътят Пещера - Батак остава блокиран след потопа - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътят Пещера - Батак остава напълно затворен за движение, след като опустошително водно бедствие заля Родопите. Приливната вълна, тръгнала от района на Батак и Нова махала, предизвика рязко покачване на нивото на Стара река. Пороят компрометира тежко 12-километровата отсечка в дефилето, избивайки мантинели и свличайки огромни количества земна маса, дървета и камъни върху пътното платно.

Областният управител и експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) извършват обследване на щетите. Очаква се движението по ключовата артерия да бъде възстановено частично най-рано до края на седмицата, стига трасето да бъде безопасно за преминаване. Въведената забрана за превозни средства налага шофьорите да използват алтернативен обходен маршрут: Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак, което удължава пътуването с над 50 километра.

Бедственото положение в Батак и Пещера: Какви са щетите?

  • Наводнени домове и евакуация: В Батак остава в сила обявеното бедствено положение, като между 30 и 40 къщи са сериозно наводнени, а десетки семейства са с унищожени мебели, уреди и покъщина. В град Пещера тежко пострада квартал „Луковица“, където придошлата Стара река заля десетки имоти. Наложи се спешна евакуация на жители, включително спасяване на тримесечно бебе през счупен прозорец.
  • Разрушени улици: Три основни улици в Батак са с изцяло отнесен асфалт и се нуждаят от пълна реконструкция.
  • Опасност в питейната вода: Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Пазарджик взе спешни проби от водоснабдителната мрежа. Поради сериозни отклонения в показателите е наложена пълна забрана за ползване на водата за пиене и готвене в Батак. В Пещера водата остава безопасна.
  • Издирвателна операция: Спасителните екипи продължават денонощното издирване на 58-годишен мъж от Пещера. Той е бил повлечен от водната стихия, докато се е опитвал да спаси съпругата и детето си. В акцията се използват следови кучета и дрон.

Държавните и общинските социални служби вече започнаха описване на щетите на място в засегнатите райони. Пострадалите домакинства могат да подадат заявления за отпускане на еднократна помощ за спешни нужди, чийто максимален размер достига около 1100 евро. Дейностите по разчистване на тоновете тиня, наноси и дървесни отпадъци в Родопите продължават с тежка техника.


Пазарджик / България
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