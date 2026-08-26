Новини
България »
Всички градове »
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор

26 Август, 2026 14:41 770 18

  • доц ангел кунчев-
  • оставка-
  • главен държавен здравен инспектор

Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.
"Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия. Тя допълва, че заявлението му съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Министерството е длъжно да отговори на тази теза с факти, каза Ивкова.
В изявлението на здравния министър се посочва още:

„Доц. Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност.“

В отговор на твърдението, че системата работи относително стабилно, министър Ивкова посочва данните на ОИСР. Организацията предупреждава, че ниският брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Данните показват още 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла при европейска медиана от 1,25. Дезинфектант непосредствено до леглото има при 27,3% от болничните легла при европейска медиана от 49,2%.

„Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приносът на доц. Кунчев. Те са необходимият контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна“, заявява Катя Ивкова.

Министърът разглежда и случая с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като случаят стана публичен по време на нейния мандат, тя поиска информация от трите РЗИ по Черноморието. РЗИ - Варна потвърди получен сигнал и образувано досъдебно производство.

„Това не е повод за лични обвинения, а доказателство за необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ Бургас. В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Този факт не доказва, че системата е стабилна. Той показва кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен само със заличаване на незаети щатни бройки", се посочва още в прессъобщението на ведомството.

Оттам смятат, че реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим.

„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“, заяви министър Ивкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    23 1 Отговор
    Тая пиявица до пенция мислеше да седи , а онзи Кантарджиев и след пенция следи пияницата.

    14:44 26.08.2026

  • 2 Мунчо

    20 0 Отговор
    А дали са му дали зелен сертификат за поредния бустер, за да е свободен..

    14:45 26.08.2026

  • 3 сега

    19 1 Отговор
    Предстои Трибунал, кунчо

    14:45 26.08.2026

  • 4 @@@

    16 0 Отговор
    Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор
    Защото вече е с Отпаднала необходимост!

    Коментиран от #15

    14:47 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това е

    12 0 Отговор
    Празник за всички ни!

    14:50 26.08.2026

  • 7 Баба Гошка

    12 0 Отговор
    До стената, Кууччо

    14:50 26.08.2026

  • 8 Бай Стефан

    13 0 Отговор
    Голем гад беше този

    14:51 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    9 0 Отговор
    мунчо не така за тутраканеца,а математика още ли е на хранилка

    14:51 26.08.2026

  • 11 Крадла

    7 0 Отговор
    му намери служба преди години с яка заплата на търтея !

    14:53 26.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да ти откажат

    4 0 Отговор
    -----------------------

    Да ти откажат !

    Медицинската Помощ !

    Която ти се полагат По Закон !

    14:54 26.08.2026

  • 14 Въй

    2 0 Отговор
    Хаурей,итс а хали,хали дей!

    14:56 26.08.2026

  • 15 истина ти казвам

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "@@@":

    Ми ковида отмина,Кунч си е оплел кошницата за кво му е да се зори??? Боклу.....!!!!! То не беше пенявене и какво ли не!

    14:56 26.08.2026

  • 16 Мунчо

    2 0 Отговор
    Този министър Ивкова за два дни уволни половината началници в министерството.

    14:57 26.08.2026

  • 17 Оставка Съд Затвор

    2 0 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат.
    Измина повече от месец всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност. Родителите са имали неправилни гени и затова приелите добавянето на новата задължителна ваксина в календара от 01.07.2026 г. са невинни, нищо не трябва да се отменя. Нека изчакаме следващият смъртен случай, този е случайно съвпадение цели 19 дни са изминали от последното добавяне в имунизационния календар... Те ваксърите сте си лековерни, може и без едно-две, там няколко ваши деца, но ще бъдете защитени и доволни-Имунизацията работи за цял живот, нищо че може да е броени дни...

    14:57 26.08.2026

  • 18 Д-р.Костов

    1 0 Отговор
    Ангел га яде ..кифтетата.. с твоя ..авер.. Данчо Пенчев не рива малко ли откраднахте .....

    15:00 26.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол