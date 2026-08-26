Доц. Ангел Кунчев подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.
"Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия. Тя допълва, че заявлението му съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Министерството е длъжно да отговори на тази теза с факти, каза Ивкова.
В изявлението на здравния министър се посочва още:
„Доц. Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност.“
В отговор на твърдението, че системата работи относително стабилно, министър Ивкова посочва данните на ОИСР. Организацията предупреждава, че ниският брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Данните показват още 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла при европейска медиана от 1,25. Дезинфектант непосредствено до леглото има при 27,3% от болничните легла при европейска медиана от 49,2%.
„Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приносът на доц. Кунчев. Те са необходимият контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна“, заявява Катя Ивкова.
Министърът разглежда и случая с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като случаят стана публичен по време на нейния мандат, тя поиска информация от трите РЗИ по Черноморието. РЗИ - Варна потвърди получен сигнал и образувано досъдебно производство.
„Това не е повод за лични обвинения, а доказателство за необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ Бургас. В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Този факт не доказва, че системата е стабилна. Той показва кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен само със заличаване на незаети щатни бройки", се посочва още в прессъобщението на ведомството.
Оттам смятат, че реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим.
„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“, заяви министър Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
14:44 26.08.2026
2 Мунчо
14:45 26.08.2026
3 сега
14:45 26.08.2026
4 @@@
Защото вече е с Отпаднала необходимост!
Коментиран от #15
14:47 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това е
14:50 26.08.2026
7 Баба Гошка
14:50 26.08.2026
8 Бай Стефан
14:51 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе
14:51 26.08.2026
11 Крадла
14:53 26.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да ти откажат
Да ти откажат !
Медицинската Помощ !
Която ти се полагат По Закон !
14:54 26.08.2026
14 Въй
14:56 26.08.2026
15 истина ти казвам
До коментар #4 от "@@@":Ми ковида отмина,Кунч си е оплел кошницата за кво му е да се зори??? Боклу.....!!!!! То не беше пенявене и какво ли не!
14:56 26.08.2026
16 Мунчо
14:57 26.08.2026
17 Оставка Съд Затвор
Измина повече от месец всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност. Родителите са имали неправилни гени и затова приелите добавянето на новата задължителна ваксина в календара от 01.07.2026 г. са невинни, нищо не трябва да се отменя. Нека изчакаме следващият смъртен случай, този е случайно съвпадение цели 19 дни са изминали от последното добавяне в имунизационния календар... Те ваксърите сте си лековерни, може и без едно-две, там няколко ваши деца, но ще бъдете защитени и доволни-Имунизацията работи за цял живот, нищо че може да е броени дни...
14:57 26.08.2026
18 Д-р.Костов
15:00 26.08.2026