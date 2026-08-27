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Огнище на антракс в Ловешко: Мерки и болни ОБОБЩЕНИЕ

Огнище на антракс в Ловешко: Мерки и болни ОБОБЩЕНИЕ

27 Август, 2026 04:11, обновена 27 Август, 2026 04:15 742 3

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  • мерки

БАБХ потвърди заразата в село Стефаново, 21 души са под наблюдение след консумация на месо

Огнище на антракс в Ловешко: Мерки и болни ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) официално обяви огнище на антракс в село Стефаново, област Ловеч, след като специализирани лабораторни изследвания потвърдиха наличието на болестта при едро преживно животно. Инфекцията беше открита, след като членове на местно семейство развиха симптоми и бяха хоспитализирани в Плевен, след като са заклали болната си крава за лични нужди и са консумирали от месото. Към момента районът на инцидента е изолиран, а институциите уверяват, че няма пряка заплаха за масовото здраве на населението.

Спешни мерки и карантина в Ловешко

След спешно заседание на Областната епизоотична комисия в Ловеч, свикано от областния управител Пламен Христов, бяха разпоредени незабавни действия за ограничаване на бактерията. Според официалния доклад, публикуван от БНР, в село Стефаново е наложена пълна възбрана за движение на животни към пасища и водопои.

Всички възприемчиви животни в засегнатото стопанство, което наброява общо 205 говеда, както и в останалите четири обекта в селото (три от които с овце), са поставени под постоянен ветеринарен надзор. Започнала е спешна превантивна ваксинация срещу антракс. Цялото месо, съхранявано във фризера на семейството, е иззето и своевременно унищожено, а огнището и пасищата са подложени на дълбока дезинфекция.

Здравен статус на контактните лица

Директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч, д-р Росица Милчева, съобщи, че са идентифицирани точно 21 контактни лица. Сред тях са:

  • Четиримата души от семейството, които са участвали в клането на животното и са развили първоначални симптоми.
  • Кметският наместник на село Стефаново.
  • Служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч.
  • Полицаи, охранявали района.

Както информира bTV, на всички контактни лица е назначена задължителна пост-експозиционна профилактика с антибиотици и те преминават през прегледи от специалисти по инфекциозни болести. Властите успокояват, че антраксът не се предава от човек на човек, а заразяването става единствено при директен контакт с болно животно, неговата кръв или кожа.

Напрежение на терена: Нападение над журналисти

Случаят предизвика и сериозен обществен скандал, след като ескалира напрежението между собствениците на фермата и медиите. По информация на NOVA, синът на собственика на заразения обект е нападнал телевизионен екип, който е снимал извън буферната зона. Извършителят е направил опит да прегази журналистите с трактор, след което е бил незабавно задържан от органите на МВР.

Ветеринарните лекари напомнят, че последното огнище на антракс в Ловешка област е регистрирано през 2017 г. в община Луковит. В момента ваксинации се извършват и в съседните села Владиня и Дренов, които попадат в наблюдаваната зона поради стари огнища.


Ловеч / България
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