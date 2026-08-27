Времето днес, прогноза за четвъртък, 27 август: Хлад и валежи. Жълт код за бури

Времето ще отбележи промяна с преминаването на студен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури в страната ще варират предимно между 29° и 34°, като в столицата София термометрите ще достигнат около 30°.

Въпреки понижението на атмосферното налягане, то ще остане малко по-високо от средното за края на месеца. Жълт код за потенциално опасни гръмотевични бури и локални интензивни валежи е обявен за три области в североизточната част на страната.

Разпределение на валежите и облачността по региони

Североизточна България и Черноморието

През деня ще преобладава слънчево време, но около и след обяд купесто-дъждовната облачност ще се увеличи бързо. Североизточните райони ще бъдат най-засегнати от летните бури. По Черноморието (в градове като Варна и Бургас) се очакват променливи облаци и краткотрайни превалявания с гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад.

Западна и Централна България

В по-голямата част от Дунавската равнина и Тракийската низина денят ще започне с ясно време, последвано от заоблачаване в следобедните часове. Локални превалявания са възможни главно около планинските масиви.

Времето в планините

Условията за туризъм ще бъдат благоприятни само в първата половина на деня. След обяд в планините на Западна България ще се развият мощни купести облаци с краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевици. Синоптиците съветват туристите да избягват откритите била и върхове в късния следобед поради риск от мълнии. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – близо 18°.