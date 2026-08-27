Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 27 август: Хлад и валежи. Жълт код за бури

Времето днес, прогноза за четвъртък, 27 август: Хлад и валежи. Жълт код за бури

27 Август, 2026 03:00 950 4

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Студен фронт сменя жегата: Къде да очакваме интензивни дъждове и гръмотевици

Времето днес, прогноза за четвъртък, 27 август: Хлад и валежи. Жълт код за бури - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето ще отбележи промяна с преминаването на студен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури в страната ще варират предимно между 29° и 34°, като в столицата София термометрите ще достигнат около 30°.

Въпреки понижението на атмосферното налягане, то ще остане малко по-високо от средното за края на месеца. Жълт код за потенциално опасни гръмотевични бури и локални интензивни валежи е обявен за три области в североизточната част на страната.

Разпределение на валежите и облачността по региони

Североизточна България и Черноморието

През деня ще преобладава слънчево време, но около и след обяд купесто-дъждовната облачност ще се увеличи бързо. Североизточните райони ще бъдат най-засегнати от летните бури. По Черноморието (в градове като Варна и Бургас) се очакват променливи облаци и краткотрайни превалявания с гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад.

Западна и Централна България

В по-голямата част от Дунавската равнина и Тракийската низина денят ще започне с ясно време, последвано от заоблачаване в следобедните часове. Локални превалявания са възможни главно около планинските масиви.

Времето в планините

Условията за туризъм ще бъдат благоприятни само в първата половина на деня. След обяд в планините на Западна България ще се развият мощни купести облаци с краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевици. Синоптиците съветват туристите да избягват откритите била и върхове в късния следобед поради риск от мълнии. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – близо 18°.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 3 Отговор
    Троловете на Милен Ганев, на затоение в Сибир!

    03:15 27.08.2026

  • 2 До редакцията

    2 1 Отговор
    Защо Мунчо реве за още изтребители втора употреба, като и тия 8 не може да кара още ?

    Сега Мунчо има 3-4 Мига и са достатъчни защо 8 Ф-16 не са достатъчни ?

    Кога ще зададете тези въпроси на Мунчо ?

    Коментиран от #3

    05:36 27.08.2026

  • 3 Миг Джагър

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "До редакцията":

    "Експерт" по самолетите!

    06:10 27.08.2026

  • 4 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:11 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове