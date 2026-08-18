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Министър Шишков: Най-вероятно ще поискам оставката на ръководството на ВиК - Шумен

Министър Шишков: Най-вероятно ще поискам оставката на ръководството на ВиК - Шумен

18 Август, 2026 14:36 612 13

  • иван шишков-
  • оставка-
  • ръководство-
  • вик-шумен

Не сме стигнали дотам, че да разберем чия е грешката - защо е направено така, че е намален диаметърът. Но искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета

Министър Шишков: Най-вероятно ще поискам оставката на ръководството на ВиК - Шумен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВиК-Шумен.

Това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир "Тича" към областния град. Проектът е на стойност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той. И добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен.

"Не сме стигнали дотам, че да разберем чия е грешката - защо е направено така, че е намален диаметърът. Но искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета", каза Шишков.

Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви - изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир "Тича".

"В периода 2014-2017 година е проектиран довеждащият водопровод и е направен с грешен проект- по-малък диаметър, и включително, изключена от проекта помпена станция", обясни регионалният министър.

Шишков пое ангажимент и за финансиране за ремонт на помпената станция, която доставя вода в Шумен, предаде NOVA.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не

    8 4 Отговор
    подадеш и твойта ?

    14:37 18.08.2026

  • 2 Прав си е, човека

    1 1 Отговор
    Всяка домакиня, на всяка петилетка, иска да и расте диаметъра, даже и дълбокометъра, за да може правилни данни да дава грехомера.

    14:43 18.08.2026

  • 3 раз

    3 0 Отговор
    Язовирът "Тича" си тича върху грешни тръби.

    14:45 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боташа

    3 4 Отговор
    А ти кога ще се махнеш, некадърнико ?

    14:45 18.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    3 3 Отговор
    Тая НЕКОМПЕТЕНТНА ТВВАР реши да се разправи и с ВИК ръководителите доставящи Вода на "Баба Алино" и действително може да го направи щото ВИК е под неговата Юрисдикция.А ЩО не се пробва с Тока на частните Ел.Разпределители?А "Подходящото време" за ДЕТРОНИРАНЕ на това Антибългарско Правителство чука на вратата и с настъпване на Зимния Период и Колосалните сметки ЗА ВСИЧКО ще бъде изметено БЕЗ ОСТАТЪК от същи хора,дали вота си за него!

    Коментиран от #9

    14:47 18.08.2026

  • 8 Къв е

    3 1 Отговор
    па тоа. Аз пък искам неговата оставка.

    14:56 18.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    3 1 Отговор
    Може би, едва ли не...прогресивни чичкови чирвеношишковчета !!!?

    15:06 18.08.2026

  • 11 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ааз искам твоята оставка служебнико

    15:09 18.08.2026

  • 12 Шуша

    1 0 Отговор
    А на областния управител Жеков, кога? Той изобщо НЕ става, ама хич....

    15:13 18.08.2026

  • 13 ком

    0 0 Отговор
    Най вероятно нищо и от тебе не става както и от кеша.

    15:20 18.08.2026

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