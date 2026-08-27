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27 август 1895 г. Алеко Константинов изкачва Черни връх

27 август 1895 г. Алеко Константинов изкачва Черни връх

27 Август, 2026 03:13 6 908 2

  • алеко константинов-
  • туризъм-
  • черни връх

Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата

27 август 1895 г. Алеко Константинов изкачва Черни връх - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 август 1895 г. на Черни връх във Витоша започва основаването на Български туристически съюз под ръководството на писателя Алеко Константинов. Поканата за учредяването на клуб на българските туристи е публикувана във в. „Знаме”, бр.99 от 23 август с.г. с адресат - любителите на българската природа. Отзовават се повече от 300 души, различни по възраст, пол, социална принадлежност.

Идеята е, чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство, да се възпитават гражданите ѝ в най-ценни морални добродетели.

Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност.В първите години на 20 в. туристическите клонове в страната се множат. За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавни институции, Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АлекоАЗЛК

    3 0 Отговор
    Ех Алеко, тотално прав си, че всичките са маскари!

    15:33 29.08.2017

  • 2 Горски

    4 1 Отговор
    Алеко Константинов е най-великият български писател, който по прекрасен начин е описал типичните български черти, дал е отлична характеристика на простащината на българина.. Няма да имаме никога такъв талант, интелектуалец, писател, общественик, европеец. Пресъздал по обективен, правдив начин простотията на българина. И предсказал вечните черти на човека. Бай Ганьо е още жив. Всичко, което е написал Алеко, е актуално и днес- и простащината, и политическата корупция, и службогонството, и лицемерието, и посредствеността, и нейното толериране, и политическите нрави.Алеко е велик!

    03:30 27.08.2026

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