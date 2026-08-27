27 август 1895 г. Алеко Константинов изкачва Черни връх

На 27 август 1895 г. на Черни връх във Витоша започва основаването на Български туристически съюз под ръководството на писателя Алеко Константинов. Поканата за учредяването на клуб на българските туристи е публикувана във в. „Знаме”, бр.99 от 23 август с.г. с адресат - любителите на българската природа. Отзовават се повече от 300 души, различни по възраст, пол, социална принадлежност.

Идеята е, чрез създаването на организирано туристическо движение да се изучава България, нейните прекрасни природни дадености и богато културно-историческо наследство, да се възпитават гражданите ѝ в най-ценни морални добродетели.

Изготвен е устав, определени са целите, задачите, програмата. Започва се активна организаторска и културна дейност.В първите години на 20 в. туристическите клонове в страната се множат. За разрастването и развитието на организираното туристическо движение спомагат отношението и съдействието на държавни институции, Министерство на железниците, Министерство на народното просвещение, читалища, лесничейства, кметства, военни и др.