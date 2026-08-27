Кой влиза в битката за „Дондуков“ 2: Обзор към 27 август

Подготовката за президентските избори в България, насрочени за 25 октомври 2026 г., навлиза в решителна фаза. Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), партиите и коалициите трябва да се регистрират до 9 септември, инициативните комитети – до 14 септември, а крайният срок за самите кандидат-президентски двойки изтича на 22 септември.
Въпреки че до вота остават броени седмици, официалните номинации от най-големите партийни централи все още се пазят в тайна, което засилва политическото напрежение.
Ясните кандидатури и политическите коалиции
Настоящият държавен глава Илияна Йотова официално обяви амбицията си за пълен президентски мандат. Тя ще бъде издигната от независим инициативен комитет и вече получи категорична подкрепа от формацията „Прогресивна България“, както и от структури на БСП.
В публичното пространство се оформи и друга ключова ос. Коалицията между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ (ПП-ДБ) се подготвя да застане зад кандидатурата на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров. За негов вицепрезидент се спряга името на Георги Кандев. Според политически анализатори, евентуален сблъсък между Йотова и Гюров ще превърне изборите в директен двубой между две коренно различни визии – суверенистка и ясно изразена проевропейска.
Други потвърдени участници в надпреварата
Няколко по-малки партии и независими политици вече декларираха участие:
- Радостин Василев – лидерът на партия „МЕЧ“ официално обяви своята кандидатура.
- Николай Ненчев – бившият министър на отбраната и настоящ посланик в Украйна влиза в битката от името на БЗНС.
- Иван Христанов – бившият заместник-министър и лидер на „Обновление“ също ще премери сили.
- Проф. Даниел Вълчев – обяви публично готовност да участва като граждански кандидат.
- Георги Димов и Цвета Кирилова – влизат в надпреварата като независими претенденти.
Къде са големите партии?
Към този момент три от водещите политически сили – ГЕРБ, „Възраждане“ и ДПС – запазват пълно мълчание и все още не са обявили своите кандидати или дали ще подкрепят чужди номинации. Очаква се техните решения да станат ясни в дните непосредствено преди крайния срок на ЦИК в средата на септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баба Кина
05:00 27.08.2026
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4 Петър
05:05 27.08.2026
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6 Петър
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нито един човек в света не притежава американско гражданство.
05:07 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 5848
05:28 27.08.2026
9 Абе аз
05:33 27.08.2026
10 А ДВАМАТА ПЬОДАЛА ОТ СНИМКАТА
06:11 27.08.2026
11 Доц. Георги Димов
Имат гласът ми!
06:25 27.08.2026
12 Даниел Вълчев
06:25 27.08.2026
13 Ставаш
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да чистиш кен ЕФА на "Последния Софиянец", щото той чисти този на
"Драган Цанков"
06:41 27.08.2026
14 Банскалиа
Умник гюров да отговори.
06:44 27.08.2026
15 Редактор
06:46 27.08.2026
16 С И С
06:49 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.