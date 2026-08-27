Кой влиза в битката за „Дондуков“ 2: Обзор към 27 август

Подготовката за президентските избори в България, насрочени за 25 октомври 2026 г., навлиза в решителна фаза. Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), партиите и коалициите трябва да се регистрират до 9 септември, инициативните комитети – до 14 септември, а крайният срок за самите кандидат-президентски двойки изтича на 22 септември.

Въпреки че до вота остават броени седмици, официалните номинации от най-големите партийни централи все още се пазят в тайна, което засилва политическото напрежение.

Ясните кандидатури и политическите коалиции

Настоящият държавен глава Илияна Йотова официално обяви амбицията си за пълен президентски мандат. Тя ще бъде издигната от независим инициативен комитет и вече получи категорична подкрепа от формацията „Прогресивна България“, както и от структури на БСП.

В публичното пространство се оформи и друга ключова ос. Коалицията между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ (ПП-ДБ) се подготвя да застане зад кандидатурата на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров. За негов вицепрезидент се спряга името на Георги Кандев. Според политически анализатори, евентуален сблъсък между Йотова и Гюров ще превърне изборите в директен двубой между две коренно различни визии – суверенистка и ясно изразена проевропейска.

Други потвърдени участници в надпреварата

Няколко по-малки партии и независими политици вече декларираха участие:

Радостин Василев – лидерът на партия „МЕЧ“ официално обяви своята кандидатура.

– лидерът на партия „МЕЧ“ официално обяви своята кандидатура. Николай Ненчев – бившият министър на отбраната и настоящ посланик в Украйна влиза в битката от името на БЗНС.

– бившият министър на отбраната и настоящ посланик в Украйна влиза в битката от името на БЗНС. Иван Христанов – бившият заместник-министър и лидер на „Обновление“ също ще премери сили.

– бившият заместник-министър и лидер на „Обновление“ също ще премери сили. Проф. Даниел Вълчев – обяви публично готовност да участва като граждански кандидат.

– обяви публично готовност да участва като граждански кандидат. Георги Димов и Цвета Кирилова – влизат в надпреварата като независими претенденти.

Къде са големите партии?

Към този момент три от водещите политически сили – ГЕРБ, „Възраждане“ и ДПС – запазват пълно мълчание и все още не са обявили своите кандидати или дали ще подкрепят чужди номинации. Очаква се техните решения да станат ясни в дните непосредствено преди крайния срок на ЦИК в средата на септември.