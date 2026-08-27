Новини
България »
Кой влиза в битката за „Дондуков“ 2: Обзор към 27 август

Кой влиза в битката за „Дондуков“ 2: Обзор към 27 август

27 Август, 2026 04:36, обновена 27 Август, 2026 04:41 1 230 17

  • избори-
  • президент-
  • кандидати

60 дни преди президентските избори през октомври 2026 г., основните политически играчи в България започват да разкриват картите си за бъдещата власт

Кой влиза в битката за „Дондуков“ 2: Обзор към 27 август - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подготовката за президентските избори в България, насрочени за 25 октомври 2026 г., навлиза в решителна фаза. Според хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК), партиите и коалициите трябва да се регистрират до 9 септември, инициативните комитети – до 14 септември, а крайният срок за самите кандидат-президентски двойки изтича на 22 септември.

Въпреки че до вота остават броени седмици, официалните номинации от най-големите партийни централи все още се пазят в тайна, което засилва политическото напрежение.

Ясните кандидатури и политическите коалиции

Настоящият държавен глава Илияна Йотова официално обяви амбицията си за пълен президентски мандат. Тя ще бъде издигната от независим инициативен комитет и вече получи категорична подкрепа от формацията „Прогресивна България“, както и от структури на БСП.

В публичното пространство се оформи и друга ключова ос. Коалицията между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ (ПП-ДБ) се подготвя да застане зад кандидатурата на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров. За негов вицепрезидент се спряга името на Георги Кандев. Според политически анализатори, евентуален сблъсък между Йотова и Гюров ще превърне изборите в директен двубой между две коренно различни визии – суверенистка и ясно изразена проевропейска.

Други потвърдени участници в надпреварата

Няколко по-малки партии и независими политици вече декларираха участие:

  • Радостин Василев – лидерът на партия „МЕЧ“ официално обяви своята кандидатура.
  • Николай Ненчев – бившият министър на отбраната и настоящ посланик в Украйна влиза в битката от името на БЗНС.
  • Иван Христанов – бившият заместник-министър и лидер на „Обновление“ също ще премери сили.
  • Проф. Даниел Вълчев – обяви публично готовност да участва като граждански кандидат.
  • Георги Димов и Цвета Кирилова – влизат в надпреварата като независими претенденти.

Къде са големите партии?

Към този момент три от водещите политически сили – ГЕРБ, „Възраждане“ и ДПС – запазват пълно мълчание и все още не са обявили своите кандидати или дали ще подкрепят чужди номинации. Очаква се техните решения да станат ясни в дните непосредствено преди крайния срок на ЦИК в средата на септември.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баба Кина

    5 2 Отговор
    Вот на доверие за едни и борбата на мравката срещу слона за други. Есента ще е кално.

    05:00 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Петър

    8 2 Отговор
    Знаете ли защо, Андрей Гюров не служил в казармата?

    05:05 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нито един човек в света не притежава американско гражданство.

    05:07 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 5848

    6 6 Отговор
    На всички е ясно голямата измама с "мадуровките" и дори може да се предоложи процента на кражбата на гласове, което прави това правителство с не толкова голяма реална подкрепа. Да видим колко време им трябва на "измамените ка мили". С времето пропастта между просмъртните и властоимащите ще стане като при социлизъмът-"едно недожче". Няма как да бъде различно едно управление на отрочетата на тогавашната недосегаема "номенклатура". Остава да върнат понятието "активни борци" и тените превилегии. Скоро клонът ще се счупи от претоварване с дундун2.

    05:28 27.08.2026

  • 9 Абе аз

    10 1 Отговор
    за тези от снимката не съм чул официално да са се обяви.ли за двойка. Какви ги пишете тука. Иначе единия изглежда нежен, а другия грубоват мъжкар с четвъртита брадичка и гръцка поличка.

    05:33 27.08.2026

  • 10 А ДВАМАТА ПЬОДАЛА ОТ СНИМКАТА

    9 1 Отговор
    Кандидати от Петрохан ли са.

    06:11 27.08.2026

  • 11 Доц. Георги Димов

    2 4 Отговор
    единствената читава кандидатура.
    Имат гласът ми!

    06:25 27.08.2026

  • 12 Даниел Вълчев

    9 1 Отговор
    съвсем официално се отказа. Защо давате фалшива информация?

    06:25 27.08.2026

  • 13 Ставаш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да чистиш кен ЕФА на "Последния Софиянец", щото той чисти този на
    "Драган Цанков"

    06:41 27.08.2026

  • 14 Банскалиа

    2 1 Отговор
    От жена, кютек ял ле си...?
    Умник гюров да отговори.

    06:44 27.08.2026

  • 15 Редактор

    2 0 Отговор
    Ганев, Ганев...... проверявайте си информацията, Ненчев бил посланик в Украйна??? Така се получава с ИИ.

    06:46 27.08.2026

  • 16 С И С

    2 1 Отговор
    Ако не се обединят около този който каже Бойко , Йотова ще ги ОТНЕСЕ.

    06:49 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове