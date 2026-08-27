Частично бедствено положение край Белица до 13 септември

Частичното бедствено положение около оръжейния завод на компанията „ЕМКО“ край тревненското село Белица се удължава с 30 дни и ще остане в сила до 13 септември 2026 г. Решението, взето от кмета на Община Трявна Денчо Минев, цели да осигури максимална сигурност в района след инцидента от 10 август, когато се взриви склад за боеприпаси.

Рискът остава: Защо се налага удължаване на мярката?

Заповедта за удължаване на извънредния режим влиза в сила със задна дата от 13 август, когато бе обявено първоначалното частично бедствено положение. Ограничителните мерки обхващат горски терени и обработваеми земи в радиус от 500 метра от производствената площадка на завода, разположена в землището на близкото село Станчов хан.

Според официалните мотиви на местната власт, публикувани от БТА, обезопасяването на района не е приключило. Поради това се забранява достъпът на цивилни лица, превозни средства и техника в рамките на обозначената охраняема зона.

Напреднала фаза на прочистване и открити боеприпаси

Специализирани екипи от сухопътните войски продължават интензивна работа на терен. Данните, предоставени от Министерството на отбраната (МО) и цитирани от БНР, сочат, че към момента военнослужещите успешно са прочистили 398 дка от общо засегнати 566 дка горска и земеделска площ.

До момента са открити и локализирани:

53 броя невзривени боеприпаса , които подлежат на контролирано обезвреждане;

, които подлежат на контролирано обезвреждане; Над 1 тон (1070 кг) разпръснати метални отломки от конструкцията на взривения склад;

от конструкцията на взривения склад; В операцията участват 17 военнослужещи и цивилни експерти с шест единици специализирана военна техника.

Какви са версиите на разследването?

Окръжната прокуратура в Габрово води активно разследване за причините, довели до инцидента. Основният цех и останалите складови помещения на „ЕМКО“ не са засегнати от детонацията. Управата на оръжейния завод вече изрази готовност да възстанови производствения процес веднага след като приключат процесуално-следствените действия, а експертите уверяват, че въпреки пълното унищожение на склада, на мястото ще бъдат намерени достатъчно материални следи за установяване на точната причина за взрива.