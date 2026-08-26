Кандидатите за ВСС вече са 26

Първите 26 номинации за ВСС вече са ясни. Те са от гражданския сектор, а до две седмици ще станат ясни и същинските предложения, които ще бъдат внесени от депутатите. Народното събрание избира 11 от кадровиците в съвета, съобщи бТВ.

В състава на Висшия съдебен съвет влизат 25 члена. Трима от тях имат място по право – това са председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд, както и главният прокурор.

Останалите 22-ма се избират от съдиите, прокурорите и следователите, както и от парламента.

От направените в парламента 26 предложения 20 са за съдийската квота и 6-ма за прокурорската. Номинирани са съдии, прокурори и преподаватели, отговарящи на изискванията, припознати от неправителствения сектор.

„Ако мога да се изразя с термина, с който борави опозицията, разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати“, казва проф. Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ са доволни от приетите от парламента нови специални правила и припознават част от издигнатите кандидатури.

„Максимална конкуренция и за двете колегии на ВСС, наблягайки особено на прокурорската колегия, в която се очаква много по-дирижиран избор за професионалната квота, е нашата цел“, казва Велислав Величков от „Продължаваме Промяната“.

„Ние от ДБ настоявахме за това, въпреки че управляващите по време на дебатите по Закона за съдебната власт не ни чуваха, подиграваха ни се, ако щете, но все пак бяха приети“, казва Надежда Йорданова от ДБ.

Част от партиите се отказват от правото си да номинират.

„ГЕРБ няма да издига хора за ВСС, отказваме договорки и ще решаваме с оглед на кандидатурите“, казва Тома Биков от ГЕРБ.

„Ако този ВСС бъде променен с участието на ГЕРБ и ДПС**,** ние няма да участваме в това“, казва Костадин Костадинов от „Възраждане“.

От ДПС не коментират темата. А част от имената са познати в обществото.

Сред предложенията на професионалната квота за член на прокурорската колегия е Сийка Милева – говорител на бившия главен прокурор Иван Гешев. Прокурор Милева заяви, че мотивите ѝ ще бъдат качени на сайта на ВСС.

Номинация от неправителствения сектор получи и бившият служебен министър в кабинета „Гюров“ Андрей Янкулов, който е бивш съдия и прокурор. Не успяхме да открием Янкулов за коментар.

От днес тече 14-дневният срок, в който парламентарните партии да издигнат и свои номинации.