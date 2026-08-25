Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви в кулоарите на Народното събрание, че коалицията ще издигне двама силни кандидати за предстоящите президентски избори, като открои името на Андрей Гюров. Успоредно с това, лидерите на десните формации критикуваха остро приетата управленска програма на правителството на „Прогресивна България“, ръководено от премиера Румен Радев, акцентирайки върху липсата на ясна геополитическа посока, проблемите в здравеопазването и липсата на реформи в службите.
Според Ивайло Мирчев, дясната коалиция се подготвя сериозно за предстоящия вот за държавен глава.
„Ще имаме двама силни кандидати за президент и за вицепрезидент за президентските избори, не трябва да имате съмнение“, заяви той пред журналисти и допълни, че номинацията на Андрей Гюров е желание на огромна част от симпатизантите на формацията.
„Един страхотен държавник, представи се много добре в служебното правителство. Ние действаме по ясен план. Винаги в този план влиза и това един наш представител до каква степен може да бъде орезилен от жълтите медии с пълни измислици“, коментира Мирчев.
Представителите на „Демократична България“ изразиха сериозни резерви към приоритетите на кабинета. Ивайло Мирчев обърна внимание, че в управленската програма на „Прогресивна България“ е отделено най-малко внимание на сигурността и не се прави нищо по отношение на ясната външнополитическа ориентация на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
20:40 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Скрийте се бе
20:40 25.08.2026
4 Овчар
20:40 25.08.2026
5 !!!!!!!
20:42 25.08.2026
6 Пената
20:43 25.08.2026
7 Хер0
20:43 25.08.2026
8 Този
20:43 25.08.2026
9 Ддд
20:44 25.08.2026
10 хехе
20:44 25.08.2026
11 Мунчо иска да лапне и тази институция
Коментиран от #47
20:44 25.08.2026
12 ?????
20:44 25.08.2026
13 Фейк - либераст
20:45 25.08.2026
14 Любопитно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И нас какво ни интересува, най - мързеливия в сайта, за кой търтей ще гласува? Единствено ни показваш за кого да не гласуваме. Мерси.
20:45 25.08.2026
15 Демек
20:46 25.08.2026
16 ПП/ДБ единствени качиха 80 хиляди гласа
Коментиран от #50
20:46 25.08.2026
17 Радев каза
20:47 25.08.2026
18 Толкова силни
20:49 25.08.2026
19 Кандидатите
20:49 25.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Mими Кучева🐕🦺
20:52 25.08.2026
22 да питам само
20:52 25.08.2026
23 Иво
20:53 25.08.2026
24 Анонимен
Коментиран от #36
20:53 25.08.2026
25 Силни силни
20:53 25.08.2026
26 логика
20:54 25.08.2026
27 Гробар
20:55 25.08.2026
28 Карлос
20:56 25.08.2026
29 Сигурно
Коментиран от #33
20:57 25.08.2026
30 Желю
20:59 25.08.2026
31 Mими Кучева🐕🦺
20:59 25.08.2026
32 Миризлив пор
20:59 25.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Силни
21:00 25.08.2026
35 СИЛНИ САМО В ПЕДОФИЛИЯТА
21:00 25.08.2026
36 Точен сте анонимен( анонимна)
До коментар #24 от "Анонимен":И Борисов преди 2 часа така каза. Че радко се готви пак да фалшифицира изборите -
Бойко Борисов - Изборите са РЕШЕНИ, всяка машина ще я пипа полицай! 😳
Борисов твърди, че изборите са „решени“, защото според него МВР ще контролира машините и така вотът ще бъде манипулиран. Той поставя под съмнение честността на предстоящите избори.
Коментиран от #49
21:02 25.08.2026
37 1616
21:03 25.08.2026
38 ЕДГАР КЕЙСИ
21:03 25.08.2026
39 Като гледам какви сте
Стига майтапи
Късно е
21:03 25.08.2026
40 Е кои са тия?
21:05 25.08.2026
41 7676
21:05 25.08.2026
42 ДъБили
21:06 25.08.2026
43 ГУРЛЬО НЕ СПИЧЕЛИ ЛИ В ПЪРВИ РУНД
21:07 25.08.2026
44 Пламен
21:08 25.08.2026
45 идиоти вън
21:08 25.08.2026
46 Ами
Единият ще е доносник, а другия син на номенклатурчик.
То други при вас няма.
21:08 25.08.2026
47 Пламен
До коментар #11 от "Мунчо иска да лапне и тази институция":Не той, а народа
21:09 25.08.2026
48 Казанлъшкия
21:09 25.08.2026
49 Този път е прав Борисов което каза
До коментар #36 от "Точен сте анонимен( анонимна)":И допълни че при честни избори Йотова няма да стигне дори до балотаж след жестокия геноцид над обикновените хора от правителството на регреса. И при честни парламентарни избори Радев няма да е в парламента дори. И каза също вижте анкетите в социалните мрежи в които анкетираните са с имена ,снимки ,ЕГН и Йотова има в тях между 3 и 6%. При честни избори казва още Борисов десен кандидат обединен ще има около 1 милион гласа а Йотова се свива само до купените от олигарсите на Радев гласове- 100-150 хиляди гласа.
Коментиран от #56
21:11 25.08.2026
50 Пламен
До коментар #16 от "ПП/ДБ единствени качиха 80 хиляди гласа":И??? 26или 32 депутата, кое точно качиха??
21:11 25.08.2026
51 Партиите
21:13 25.08.2026
52 Ще имаме
Коментиран от #63
21:13 25.08.2026
53 Махай се Мирчев
21:16 25.08.2026
54 Трима даже
21:16 25.08.2026
55 Пълни глупости
21:17 25.08.2026
56 7676
До коментар #49 от "Този път е прав Борисов което каза":Пич трябва да съдиш доктора! Грешен чип ти е набутал!
21:18 25.08.2026
57 анонимен
21:20 25.08.2026
58 Пхах
21:20 25.08.2026
59 Гражданин
21:20 25.08.2026
60 Атлантенце
21:21 25.08.2026
61 Хммм
21:23 25.08.2026
62 Тепигьозино
21:24 25.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ТИЯ СА МИ УБАВИ И НАПРАВО ПиЧЕЛЯТ.
21:28 25.08.2026
65 Скривай се
21:32 25.08.2026
66 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
21:33 25.08.2026
67 Чупката
21:34 25.08.2026
68 Лама от Петрохан
21:37 25.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Да бе Да
21:48 25.08.2026
71 Ако ги нарека идиoти, ще обидя идиoтитe.
22:05 25.08.2026