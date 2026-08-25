Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви в кулоарите на Народното събрание, че коалицията ще издигне двама силни кандидати за предстоящите президентски избори, като открои името на Андрей Гюров. Успоредно с това, лидерите на десните формации критикуваха остро приетата управленска програма на правителството на „Прогресивна България“, ръководено от премиера Румен Радев, акцентирайки върху липсата на ясна геополитическа посока, проблемите в здравеопазването и липсата на реформи в службите.

Според Ивайло Мирчев, дясната коалиция се подготвя сериозно за предстоящия вот за държавен глава.

„Ще имаме двама силни кандидати за президент и за вицепрезидент за президентските избори, не трябва да имате съмнение“, заяви той пред журналисти и допълни, че номинацията на Андрей Гюров е желание на огромна част от симпатизантите на формацията.

„Един страхотен държавник, представи се много добре в служебното правителство. Ние действаме по ясен план. Винаги в този план влиза и това един наш представител до каква степен може да бъде орезилен от жълтите медии с пълни измислици“, коментира Мирчев.

Представителите на „Демократична България“ изразиха сериозни резерви към приоритетите на кабинета. Ивайло Мирчев обърна внимание, че в управленската програма на „Прогресивна България“ е отделено най-малко внимание на сигурността и не се прави нищо по отношение на ясната външнополитическа ориентация на страната.