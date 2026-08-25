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Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори

Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори

25 Август, 2026 20:39 1 508 71

  • ивайло мирчев-
  • божидар божанов-
  • избори-
  • президент-
  • политика

Дясната коалиция се подготвя сериозно за предстоящия вот за държавен глава

Ивайло Мирчев: Ще имаме двама силни кандидати на президентските избори - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви в кулоарите на Народното събрание, че коалицията ще издигне двама силни кандидати за предстоящите президентски избори, като открои името на Андрей Гюров. Успоредно с това, лидерите на десните формации критикуваха остро приетата управленска програма на правителството на „Прогресивна България“, ръководено от премиера Румен Радев, акцентирайки върху липсата на ясна геополитическа посока, проблемите в здравеопазването и липсата на реформи в службите.

Според Ивайло Мирчев, дясната коалиция се подготвя сериозно за предстоящия вот за държавен глава.

„Ще имаме двама силни кандидати за президент и за вицепрезидент за президентските избори, не трябва да имате съмнение“, заяви той пред журналисти и допълни, че номинацията на Андрей Гюров е желание на огромна част от симпатизантите на формацията.

„Един страхотен държавник, представи се много добре в служебното правителство. Ние действаме по ясен план. Винаги в този план влиза и това един наш представител до каква степен може да бъде орезилен от жълтите медии с пълни измислици“, коментира Мирчев.

Представителите на „Демократична България“ изразиха сериозни резерви към приоритетите на кабинета. Ивайло Мирчев обърна внимание, че в управленската програма на „Прогресивна България“ е отделено най-малко внимание на сигурността и не се прави нищо по отношение на ясната външнополитическа ориентация на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 27 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Истински патриот.

    Коментиран от #14

    20:40 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Скрийте се бе

    86 10 Отговор
    Кой гласува за шарлатани и лъжци като вас. Човек трябва да е много глупав да даде глас за шарлатани.

    20:40 25.08.2026

  • 4 Овчар

    73 10 Отговор
    Заради такива измамници като тези от фотото България ще върви все към дъното..!

    20:40 25.08.2026

  • 5 !!!!!!!

    68 9 Отговор
    О ЛИ ГО ФРЕ НИ!

    20:42 25.08.2026

  • 6 Пената

    52 8 Отговор
    От два стола, че на земята, като Ирина Бокова и на Бойко избраницата за генерални секретари на ЮНЕСКО

    20:43 25.08.2026

  • 7 Хер0

    60 8 Отговор
    СТРАХ ТРЕСЕ ДБ, затова не обявяват

    20:43 25.08.2026

  • 8 Този

    61 9 Отговор
    на снимката отдясно е пълен ДЪЖДОВНИК .Другия е жена...

    20:43 25.08.2026

  • 9 Ддд

    54 8 Отговор
    ПП и ДБ ме кефят, всеки път показват и доказват, че до което нещо се докоснат, то задължително умира. Ето сега Гюро-Кандев спокойно могат да се откажат от президентската надпревара. ДБ щели да издигат свой кандидат.

    20:44 25.08.2026

  • 10 хехе

    42 9 Отговор
    Киро про100то и генерал гном са баш кандидатите.

    20:44 25.08.2026

  • 11 Мунчо иска да лапне и тази институция

    16 34 Отговор
    И да промени закона пак президента да избира служебните правителства и да прикрият милиардите му кражби...няма да стане

    Коментиран от #47

    20:44 25.08.2026

  • 12 ?????

    42 7 Отговор
    Аз пък си помислих че силният кандидат е Мирчев, но то не било така.

    20:44 25.08.2026

  • 13 Фейк - либераст

    56 9 Отговор
    На снимката: Образци на политически идиоти за пример!

    20:45 25.08.2026

  • 14 Любопитно

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И нас какво ни интересува, най - мързеливия в сайта, за кой търтей ще гласува? Единствено ни показваш за кого да не гласуваме. Мерси.

    20:45 25.08.2026

  • 15 Демек

    16 3 Отговор
    си ти единия???

    20:46 25.08.2026

  • 16 ПП/ДБ единствени качиха 80 хиляди гласа

    14 19 Отговор
    На последните избори преди 4 месеца. Най огромен срив имаше най мразения и проклинан отпадък славуца от Учиндол - от 165 хиляди гласа ноември 2024 г.на 23 хиляди април 2026 г. Ххахаааа😂🤣😅😅😆😁

    Коментиран от #50

    20:46 25.08.2026

  • 17 Радев каза

    10 10 Отговор
    че от президента полза няма и хвърли оставката!

    20:47 25.08.2026

  • 18 Толкова силни

    25 4 Отговор
    Че на тест за интелигентност с фигурки ще набиват квадрата на мястото на триъгълника!

    20:49 25.08.2026

  • 19 Кандидатите

    17 2 Отговор
    да декларират,ще подават ли оставка!

    20:49 25.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 4 Отговор
    Да,ПП-ДБ ще заложи на Стефан Тафров с вице Евгени Минчев!🌈🛴🥳🤣👍

    20:52 25.08.2026

  • 22 да питам само

    29 4 Отговор
    нискочелото от комитета на БКП-ДБ в село Крушари и некъпаното дигитално фашистче с пърхота гейпрезидентска двойка ли са?

    20:52 25.08.2026

  • 23 Иво

    8 3 Отговор
    Очаквам 80% активност!

    20:53 25.08.2026

  • 24 Анонимен

    10 9 Отговор
    Хахахахахахаха много смях Нали Гюров и Йотова вече предоставиха свободен път и Радев овладя държавата Счупените мадуровки вече са назначили Йотова Радев хахахахаха смешните сте шарлатанията Радев как ви използва хахахахахахаха вижте сега модел истински модел

    Коментиран от #36

    20:53 25.08.2026

  • 25 Силни силни

    22 1 Отговор
    Ама на едно място ще са охлабени …

    20:53 25.08.2026

  • 26 логика

    23 2 Отговор
    Напразно се надявате. Вашият кандидат, колкото и силен да е той, ще отпадне още в началото.

    20:54 25.08.2026

  • 27 Гробар

    28 3 Отговор
    Само от Петрохан ще гласуват за вас.

    20:55 25.08.2026

  • 28 Карлос

    18 2 Отговор
    Дали ще са умни?

    20:56 25.08.2026

  • 29 Сигурно

    12 1 Отговор
    Насар и Златева?

    Коментиран от #33

    20:57 25.08.2026

  • 30 Желю

    8 3 Отговор
    не беше силен....

    20:59 25.08.2026

  • 31 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор
    Аз ша гласувам за президент мис пиги и вице славчо от Учиндол🤡😻😹👻 Ще ги изберем на 1-ви тур🙉🤯🥳😳

    20:59 25.08.2026

  • 32 Миризлив пор

    13 4 Отговор
    Издигнете куриера на глово! И със лозунга "вече бих единия ще набия и останалите" ще спечели!

    20:59 25.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Силни

    11 3 Отговор
    и къпани !

    21:00 25.08.2026

  • 35 СИЛНИ САМО В ПЕДОФИЛИЯТА

    18 5 Отговор
    И ТЪПОТИЯТА СИ !

    21:00 25.08.2026

  • 36 Точен сте анонимен( анонимна)

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    И Борисов преди 2 часа така каза. Че радко се готви пак да фалшифицира изборите -
    Бойко Борисов - Изборите са РЕШЕНИ, всяка машина ще я пипа полицай! 😳

    Борисов твърди, че изборите са „решени“, защото според него МВР ще контролира машините и така вотът ще бъде манипулиран. Той поставя под съмнение честността на предстоящите избори.

    Коментиран от #49

    21:02 25.08.2026

  • 37 1616

    14 3 Отговор
    От един файтон хора във вашата партия ще ви подкрепи само коня

    21:03 25.08.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 4 Отговор
    ТЕЗИ ДВАМАТА ОТ СНИМКАТА ЛИ ЩЕ СА ДВАМАТА КАНДИДАТИ ......................,. ОТВРАТ !

    21:03 25.08.2026

  • 39 Като гледам какви сте

    14 3 Отговор
    Се одрямали, колко да са страхотни
    Стига майтапи
    Късно е

    21:03 25.08.2026

  • 40 Е кои са тия?

    15 3 Отговор
    Гюров и полицая от Благоевград.

    21:05 25.08.2026

  • 41 7676

    14 2 Отговор
    Споко бе Крушарски! Един файтон хора сте! Ама май вече и те не те търпят! А ония от Глово направо с две ръце ще гласуват за тебе.......ама да одиш у пандиза бе Б .о .к.лу...к!

    21:05 25.08.2026

  • 42 ДъБили

    17 3 Отговор
    Гюро е малкия Тагаренко, укророб!

    21:06 25.08.2026

  • 43 ГУРЛЬО НЕ СПИЧЕЛИ ЛИ В ПЪРВИ РУНД

    11 2 Отговор
    НАЧИ ПИЧЕЛИ НА БАБА АЛИНО РОЗАВИТЕ КЮЛОТИ ! ТАЙ В КАЗАРМА НЕ Е ХОДИЛ КРЪШКАЧА ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА АРМИЯТА ШЕ СТАВА - МЕНТЕ РАБОТА Е КАТО КИРЧО И КОКОРЧО АТАНАСОВ И БОЙКО ЦЕЦА И ЦЕЦО ! ЪРШ БЕ ИЗМЕТ !

    21:07 25.08.2026

  • 44 Пламен

    8 2 Отговор
    Силни, ама ич

    21:08 25.08.2026

  • 45 идиоти вън

    15 2 Отговор
    Не са ли смешни, и тези искат да ми решават съдбините?!?!?!?

    21:08 25.08.2026

  • 46 Ами

    13 2 Отговор
    Знаем за кандидатите.
    Единият ще е доносник, а другия син на номенклатурчик.
    То други при вас няма.

    21:08 25.08.2026

  • 47 Пламен

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо иска да лапне и тази институция":

    Не той, а народа

    21:09 25.08.2026

  • 48 Казанлъшкия

    14 1 Отговор
    Мирчев е син на висш комунистически кадър. Льольото до него сигурно също е такъв.

    21:09 25.08.2026

  • 49 Този път е прав Борисов което каза

    5 9 Отговор

    До коментар #36 от "Точен сте анонимен( анонимна)":

    И допълни че при честни избори Йотова няма да стигне дори до балотаж след жестокия геноцид над обикновените хора от правителството на регреса. И при честни парламентарни избори Радев няма да е в парламента дори. И каза също вижте анкетите в социалните мрежи в които анкетираните са с имена ,снимки ,ЕГН и Йотова има в тях между 3 и 6%. При честни избори казва още Борисов десен кандидат обединен ще има около 1 милион гласа а Йотова се свива само до купените от олигарсите на Радев гласове- 100-150 хиляди гласа.

    Коментиран от #56

    21:11 25.08.2026

  • 50 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "ПП/ДБ единствени качиха 80 хиляди гласа":

    И??? 26или 32 депутата, кое точно качиха??

    21:11 25.08.2026

  • 51 Партиите

    4 1 Отговор
    Партиите също не събират членове, има план на общото статукво, от което е всяка една партия. Вие сте евреи, и разигравате поредният си театър. Иван и Андрей, са евреи. Бакалова участва в Типично. Димитър Кирязов и всички от Типично. Ютуб е еврейски лост и връзки. Двамата Иво Христовци, В. Василев хладилника и по бащина и майчина линия, вторият му баща основал народното предприятие Родопа. Да нииде няма не евреин. Мирчев. Христо Иванов, Маджо. Всяка една глава на мафия. Киро Брейка е евреин. Вуйчото на Ивелин, К. Каракачанов. Ал. Симов, Корнелия Н., Сегашният на БСП. 100% от БСП са евреи връзкари милионери. Пеевски. Бойко Б. Цветанов и И. Костов. Домусчиев и В. Велев. К. Петков и кокорчо. Ниският генерал Наско. С. Трифонов. Ж. Желев, П. Стоянов. Пасков, Ивелин.. Милен Цветков. Юлиян Вучков. Ц. Ризова. Васко Кеца. Орлин Горанов, Орлин Павлов. Ицко Хазарта .. Волгин Карбовски Дачков.. Папионката. Дарина е име носено от Еврейки. Буров е евреин. Воденичаров и Бакалов. Не, аз не се сещам, за артист, банкер, голям капиталист и олигарх, журналист, водещ, политик, и професор, да не евреин. Банките в Швейцария на ционистите, дават на еврейски банки, в другите страни, в Българияя. И Българските банки кредитират евреи.. Ковачев е евреи. Финансирани са евреи занаятчии и търговци. Панделиева е еврейка, Кошлуков е евреин. Любо Нейков и Милошев. Шайбата и всиички от комиците. Юли Тонкин. Банкерът Морган предпочитал договарянето, не конкуренцията. Договарят ли се евреите.

    21:13 25.08.2026

  • 52 Ще имаме

    9 1 Отговор
    Не един а двама, а може и трима или четирима. Ту-туууу, целта очевидно е да съберат един мозък от няколко примата .... и Танас го сложете като 5-то колело моля

    Коментиран от #63

    21:13 25.08.2026

  • 53 Махай се Мирчев

    13 2 Отговор
    И ти си калинка червеничка, ДБ просташка партия на наглите номенклатурни отрочета, и които също нямат идея какво да правят. Само пушилка вдигат по сценарий?

    21:16 25.08.2026

  • 54 Трима даже

    8 1 Отговор
    Подписали са договор с Черния даявол от Драгалеци и няма как. Той пък взел 20млн за да заличи жълтоаветнците по примера на БСП.

    21:16 25.08.2026

  • 55 Пълни глупости

    11 2 Отговор
    много добре се бил представил Гюров в служебното правителство.... колкото ако пуйка беше премиер същата работа. Той Гюров е неграмотен бре ей ! И функционално даже и със всяка дума му личи все повече

    21:17 25.08.2026

  • 56 7676

    2 5 Отговор

    До коментар #49 от "Този път е прав Борисов което каза":

    Пич трябва да съдиш доктора! Грешен чип ти е набутал!

    21:18 25.08.2026

  • 57 анонимен

    8 0 Отговор
    Всякакви безделници и летняй вече искат да са президенти. Дайте си малко сметка за оределия ви електорат, липсата на адекватни лидери и омразата на харата. Цялата ви дейност от Костов да сега е само разрушаване. Липсва едно градивно нещо. Претеглени сте, не струвате.

    21:20 25.08.2026

  • 58 Пхах

    7 0 Отговор
    Тези ми приличат на комици. Чудя се кой ми е по-смешен от двамата?

    21:20 25.08.2026

  • 59 Гражданин

    5 1 Отговор
    Ако гласуват за тях толкова избиратели, колкото за вас на миналите избори ще спечелят, но някой друг път!!!

    21:20 25.08.2026

  • 60 Атлантенце

    8 1 Отговор
    С меко и разлуфтано дупенце няма как да му се получи президент да стане. Ама нека пробват

    21:21 25.08.2026

  • 61 Хммм

    5 1 Отговор
    Фашистчета, и 20 да имате все тая. Направо се предайте!

    21:23 25.08.2026

  • 62 Тепигьозино

    9 2 Отговор
    мирчев, за какви десни кандидати бръщолевиш - нали си син на партиен секретар!

    21:24 25.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ТИЯ СА МИ УБАВИ И НАПРАВО ПиЧЕЛЯТ.

    7 2 Отговор
    ТИЯ ДВАМАТА КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТИ ЗАЩО ГЛЕДАТ КАТО НААКАНИ?

    21:28 25.08.2026

  • 65 Скривай се

    5 3 Отговор
    В дълбокия североизток ,бе отпаднала необходимост! Ама първо не забравяй да се извиниш на доставчика на храна ,ако имаш все още малко останала доблест и чест!

    21:32 25.08.2026

  • 66 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Тия пък с отпадналата необходимост, вместо да са Източния фронт само с простотии се занимават!
    🤣🤣🤣

    21:33 25.08.2026

  • 67 Чупката

    6 2 Отговор
    Тия двамата оръфляци докога ще ни ги пробутвате?

    21:34 25.08.2026

  • 68 Лама от Петрохан

    2 2 Отговор
    Моля се само да стигнем до балотаж

    21:37 25.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Да бе Да

    3 1 Отговор
    Силини по кво!

    21:48 25.08.2026

  • 71 Ако ги нарека идиoти, ще обидя идиoтитe.

    1 0 Отговор
    Ако ги нарека примати, ще обидя и маймуните... Как да ги нарека тия двете наследствени БКП недоразумения?

    22:05 25.08.2026

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