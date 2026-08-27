„Български пощи“ ще изплащат пенсиите от 4 до 18 септември

"Български пощи“ ще изплащат пенсиите и добавките към тях от 4 до 18 септември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.
Промяната произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 г.
В съобщението се посочва, че съгласно новите разпоредби пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях по електронен изплащателен картон в периода от 7-мо до 20-то число на месеца, за който се отнасят. Когато това са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден.
От „Български пощи“ уточняват, че през 2026 г. 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември. Тъй като 20 септември е неделя, изплащането ще приключи на 18 септември.
Пенсионерите могат да получат пенсиите и добавките си в определените за това дни в обслужващите ги пощенски станции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скакалец, от тея на Кюмура
Коментиран от #5
16:19 27.08.2026
2 Уточнение
16:21 27.08.2026
3 Видя му се края на тиквения ред
16:22 27.08.2026
4 Български пощи
16:24 27.08.2026
5 Да де
До коментар #1 от "Скакалец, от тея на Кюмура":Ама дебелата и мазна герберка Сачева е с две дебели черва и лапа по 20 хиляди евра на месец. По лакома е и от Тиквата Борисов.
Коментиран от #7
16:33 27.08.2026
6 Истината
16:36 27.08.2026
7 Петко
До коментар #5 от "Да де":Ами защо я търпиш, а и някой като теб даже е гласувал за нея.
Коментиран от #8
16:52 27.08.2026
8 До простият Петко
До коментар #7 от "Петко":Простият Петко си обича герберските престъпници, нали?
17:12 27.08.2026
9 се тая
17:21 27.08.2026