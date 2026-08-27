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„Български пощи“ ще изплащат пенсиите от 4 до 18 септември

„Български пощи“ ще изплащат пенсиите от 4 до 18 септември

27 Август, 2026 16:16 635 9

  • изплащане-
  • пенсии

Пенсионерите могат да получат пенсиите и добавките си в определените за това дни в обслужващите ги пощенски станции

„Български пощи“ ще изплащат пенсиите от 4 до 18 септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Български пощи“ ще изплащат пенсиите и добавките към тях от 4 до 18 септември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Промяната произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 г.

В съобщението се посочва, че съгласно новите разпоредби пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях по електронен изплащателен картон в периода от 7-мо до 20-то число на месеца, за който се отнасят. Когато това са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден.

От „Български пощи“ уточняват, че през 2026 г. 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември. Тъй като 20 септември е неделя, изплащането ще приключи на 18 септември.

Пенсионерите могат да получат пенсиите и добавките си в определените за това дни в обслужващите ги пощенски станции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скакалец, от тея на Кюмура

    3 5 Отговор
    Точно това поколение пеншъни дето разсипаха България не заслужава и лев.

    Коментиран от #5

    16:19 27.08.2026

  • 2 Уточнение

    4 0 Отговор
    Блага вест !

    16:21 27.08.2026

  • 3 Видя му се края на тиквения ред

    4 3 Отговор
    Браво за промените от сегашното правителство в интерес на гражданите!

    16:22 27.08.2026

  • 4 Български пощи

    4 0 Отговор
    Пращаш ракията прясна, пристига отлежала...

    16:24 27.08.2026

  • 5 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Скакалец, от тея на Кюмура":

    Ама дебелата и мазна герберка Сачева е с две дебели черва и лапа по 20 хиляди евра на месец. По лакома е и от Тиквата Борисов.

    Коментиран от #7

    16:33 27.08.2026

  • 6 Истината

    3 6 Отговор
    Пенсионери, благодарете на Асен Василев и Кирил Петков, че ви вгигнаха пенсийките почти двойно, и се срамувайте, че не ги подкрепихте !!! Сега тавариш Радев почна да ги намалява...

    16:36 27.08.2026

  • 7 Петко

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Ами защо я търпиш, а и някой като теб даже е гласувал за нея.

    Коментиран от #8

    16:52 27.08.2026

  • 8 До простият Петко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петко":

    Простият Петко си обича герберските престъпници, нали?

    17:12 27.08.2026

  • 9 се тая

    0 0 Отговор
    На 4-и и 5-и към обяд пари нема, а 6-и и 7-и са почивни. Та пак от 8-и.

    17:21 27.08.2026

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